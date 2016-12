› ANDI CĂTĂLIN ANUŢA, bucătar şef în Copenhaga - "Aştept să-i văd şi pe românii noştri zâmbind"

Danezii adevăraţi pot fi văzuţi doar pe biciclete

În barul hotelului

"Maestrul vrăjitor" al restaurantului american

Hotelul Marriott din Copenhaga, unde şi-a făcut Andi ucenicia

Un român în formă maximă

Centrul oraşului, atât de curat altădată, a devenit maidan

Ne cazasem într-un hotel cu multe stele pe umăr, dar care în ciuda reclamei, arăta îndoielnic: camere mici şi întunecate, servicii proaste, o forfotă continuă, de aeroport. Sin­gurul loc cu adevărat remarcabil era resta­u­rantul hotelului, Boston Grill - decorat în stil ame­rican şi în care am fost serviţi exemplar, de un chelner ungur, cu ca­re ne-am îm­prie­tenit pe loc, după ce ne-a auzit vor­­bind ro­mâneşte. În ce priveşte bucatele, erau aşa de bine gătite, aşa de "aparte" faţă de ce mâncasem prin Da­ne­marca până atunci, încât i-am transmis fe­licitări bucătarului. Fă­cu­sem peste o mie de ki­lometri în ziua aceea, şi masa ni s-a părut un dar. "Puteţi să-l felicitaţi personal, dacă doriţi. E român de-al vos­tru", ne-a răspuns, râzând, chel­nerul. Şi iată-ne faţă în faţă cu Andi Cătălin Anuţa, un tânăr de 29 de ani, originar din Motru, judeţul Gorj. Profitând de ora târzie şi bucuros că are ocazia să mai schim­be o vorbă în limba de-acasă, a stat o vreme la tac­lale cu noi. Încet-încet, povestea lui a devenit tot mai in­teresantă şi gravă, o veritabilă radiografie a stării sociale a României de astăzi, care merită să fie cunoscută şi înţeleasă, ca un mesaj pentru dru­mul pe care vrem să-l urmăm.- Mi-am început meseria de bucătar acum 10 ani, în hotelul din Motru, după ce am terminat li­ceul. Am lucrat apoi în mai multe restaurante, chiar şi la o cantină unde se făceau nunţi şi botezuri. Cum nu eram mulţumit nici de salariu, nici de condiţiile din bucătării, acum cinci ani am plecat în Grecia. Am prins un contract la un hotel de pe insu­la Creta. Toamna, când s-a închis sezonul, unul dintre ma­nagerii hotelului, un danez care mă aprecia, m-a sfă­tuit să vin în Danemarca: "De ce nu încerci în Co­penhaga? Deja ai un CV consistent, eşti edu­cat, sunt foarte multe restaurante şi hoteluri aco­lo, ai şanse mari să te afirmi!". I-am ascultat sfa­tul, m-am îmbarcat în primul avion şi m-am oprit în Copenhaga. N-aveam nimic planificat, nu cu­noş­team pe nimeni, nici nu ştiam unde voi dormi sau da­că am să-mi găsesc de lucru. Am intrat pe fo­rumul de români şi am găsit un tip care m-a ajutat cu o cameră. A doua sau a treia zi, după ce m-am aco­modat cât de cât cu oraşul, am început să depun CV-uri. La Hotel Marriott am dat de un en­glez care fusese şeful restaurantului de la "Marriott" Bucu­reşti (lucrase şase ani aco­lo), după care a venit la Hotel Marriott în Co­pen­haga. Omul ăsta m-a aju­tat foarte mult, practic el m-a accep­tat. Am nego­ciat salariul şi am sem­nat contractul. A doua zi m-am întors la hotel, mi-au dat uniformă, şi m-am dus la bucătărie, unde mi-au fă­cut cu­noş­tinţă cu noii co­legi şi cu şeful lor, doam­na Irene May, un bucătar foarte bun. Ea mi-a zis: "Andi, poţi să ne arăţi ce ştii? Aş vrea să-mi prepari un sos din măduvă de viţel şi vin ro­şu". Ăsta a fost exa­me­nul meu. L-a tes­tat, i-a plăcut, şi a doua zi am în­ceput mun­ca în res­tau­rant. A fost dificil, tot tim­pul bu­că­tăria era des­chisă, cli­enţii te ve­deau, ve­neau la tine să-ţi pună întrebări. Acolo mi-am făcut "ar­ma­ta" şi mi-a fost greu, pen­tru că era mereu foarte aglo­merat - mân­cau circa 180 de oa­meni pe seară şi găteam un meniu di­ver­sificat, care era schim­bat foarte des.- Cred că da, din mo­ment ce nu mi s-a reproşat niciodată nimic. Am lucrat la Marriott timp de doi ani şi jumătate, cu chefi foarte experimentaţi, de la care am avut multe de învăţat. Am gătit la un nivel foarte ridicat, pentru mulţi oameni importanţi şi pre­tenţioşi: Madonna, Hillary Clinton - am stat odată până la patru dimineaţa în bucătărie, să pregătesc o masă pentru ea şi staff-ul ei, deoarece le ate­­rizase avionul târziu. Mul­te echipe de fotbal se ca­zează la Marriott când au meciuri în Copenhaga. Am pre­gătit meniuri speciale şi pentru fotbalişti. Aşa i-am cunoscut pe Mircea Luces­cu şi pe Răzvan Raţ, când Şahtior Doneţk a avut meci cu echipa locală de aici. Cunosc şi personalul de la Ambasada României, care mereu sărbătoreşte Ziua Naţională, pe 1 de­cem­brie, la Marriot. Apoi, când s-a renovat ho­telul ăsta, în care ne aflăm, un amic m-a întrebat dacă nu vreau să fac parte din echi­pa restaurantului Boston Grill - tot un concept american. M-am bucu­rat să-mi reîntâlnesc mulţi amici cu care lu­crasem la Marriott, mi-a plăcut locul şi am spus "da". Practic, nu era nimic aici când am venit, doar un mare spaţiu gol. Patronii şi designerii de interior s-au ocupat de decorarea restaurantului, i-au dat acest "look" ame­rican, iar noi am organizat fluxul tehnologic al bu­cătăriei: ara­gazuri, grilluri, mese de lucru, frigidere, spaţii de depozitare - un detaliu foarte important pentru un bucătar. Acum, totul ne e la îndemână, reuşim să preparăm mâncarea la timp, iar clienţii sunt bucu­roşi că sunt serviţi re­pede.- Ca să ai succes în meseria de bucătar, trebuie să munceşti foarte mult - câte 12 ore pe zi, fără pauză, o săptămână întreagă. N-ai timp nici să bei o cafea, mai ales când este aglomerat. Este foarte greu şi e mare stresul, dacă eşti slab, nu rezişti. No­roc că există o atmosferă bună în restaurant şi ne aju­tăm unii pe alţii. Eu mă simt minunat aici, îi cunosc bine pe toţi - colegii de bucătărie, chelneri, barmani şi mă înţeleg perfect cu ei. Am aici prieteni unguri, polonezi, italieni, spanioli, portughezi; cu ei ies şi-n oraş, pentru că sunt oameni veseli, care ştiu să se distreze bine şi departe de casă.- Parţial. Ca peste tot în lume, sunt oameni şi oameni. Unii mai calzi, alţii mai ursuzi. Oricum, nu-s aşa prietenoşi ca noi, românii. Eu n-am prieteni da­nezi. Dacă vrei să te împrieteneşti cu ei, trebuie să-ţi dai silinţa să le înveţi limba, ceea ce mi se pare imposibil! (râde) La început, mi-a fost greu să mă adap­tez, şi la climă, şi la mentalitatea lor. Sunt dife­renţe mari între noi şi ei. În primul rând, nu eram pregătit să dau piept cu atâtea culturi îngrămădite la un loc. Aţi văzut că aici trăiesc cam toate naţiile pământului - danezii au fost foarte toleranţi din acest punct de vedere, ani la rând, până când situaţia a început să-i depăşească. Acum sunt vădit deranjaţi de valul mare de migranţi, de miile de cerşetori, de persoanele fără adăpost care dorm în cutii de carton te miri pe unde, de mizeria de pe străzi, de faptul că statul şi poliţia n-au găsit pârghii de stopare a aces­tui fenomen care sluţeşte frumuseţea oraşului şi alungă turiştii. Şi le dau dreptate, Copenhaga arată din ce în ce mai rău, de la an la an!- Au o părere foarte proastă. Mass-media pre­zin­tă românii foarte urât, nu există ştiri la TV să n-auzi ceva urât despre români. Sunt şi motive, bi­neînţeles - au fost prinşi mulţi români care furau haine sau alte bunuri din magazine, i-au dat şi la te­le­vizor. Sunt şi mulţi cerşetori din România - ţigani, desigur, care stau cât e ziua de lungă cu mâna în­tinsă, pe principala stradă comercială a oraşului sau în zonele de agrement, unde sunt mulţi turişti. Şi, automat, danezii ne pun pe toţi în aceeaşi oală, ceea ce nu-i drept. Fosta mea iubită daneză mă mai sună din când în când şi-mi zice: "Ai auzit, Andi, ce se spune la televizor despre voi?". Mă simt prost când o aud. De-o vreme, în zona unde locuiesc a apă­­rut o cerşetoare - ţigancă din Ro­mânia. O văd me­reu acolo: e tânără, n-are mai mult de 20 de ani, poate să muncească, dar ea stă şi cerşeşte. Nu toţi ro­mânii vin aici la muncă, din păcate. Din câte ştiu, în Da­ne­marca cerşitul este interzis, dar pro­babil n-au ce să le facă. Îi mai ia la poliţie, îi ţin până seara, apoi le dă drumul.- Foarte rău, pentru că ei ne-au stricat imaginea în toată Europa. De aceea, pro­babil, când occiden­talii aud de români, se gândesc automat la ţigani, ca-n Franţa şi-n alte state. S-au săturat şi ei de exo­dul acesta, de mizeria de pe străzi, de furturi şi de scandaluri. Eu n-am nimic cu ţi­ga­nii, nu sunt rasist de felul meu, dar mă de­ranjează un lucru: că nu vin aici ca să se integreze, să muncească cinstit.- Da, ştiu români care se descurcă foarte bine. Unul dintre ei este bucătar la Hotel Tivoli, e foarte apreciat. Altul şi-a fă­cut o afacere aici. A fost po­liţist în Ro­mânia, şi-a dat demisia, a venit în Co­penhaga la stu­dii, a rămas şi şi-a deschis propria afa­cere. Orga­nizează evenimente, este căutat de ma­rile corporaţii daneze şi are mare suc­ces. Un alt ro­mân are un magazin cu produse ro­mâ­neşti în cen­trul vechi şi o duce foarte bine. Nu ştiu câţi români lucrează în multina­ţio­nalele de aici, dar sunt şi ei destui... Deci, se poate să câştigi bine, muncind cinstit!- În ţările nordice - mă refer la Dane­mar­ca, Suedia şi Norvegia - nivelul de trai e mai bun şi se plăteşte foarte bine, chiar dacă nu se lucrează tot timpul. Comparativ cu Spania, Italia şi România, un­de lucrezi zi de zi şi iei o mie de euro în mână, aici lucrezi doar 14 zile pe lună şi iei 3.000 de euro, plus banii de con­cediu - în fiecare an, în luna mai, îţi li­vrează 4.000 de euro în cont, separat. Ce-i drept, taxele sunt mari - circa 42% din sa­lariu, dar beneficiez de asigurări medicale şi voi primi pensie de la statul danez. Pentru a avea asi­gu­rare socială în Danemarca trebuie să mun­ceşti, să ai o adresă valabilă, să ai un card da­nez de iden­ti­tate, cu cod numeric personal. Dacă ai cardul ăla, poţi să îţi faci un cont în bancă, poţi să beneficiezi de spitalizare, de ajutor de şomaj, de pensie sau de ajutor de la guvern. Altfel, nu.- Da, îmi rămân su­ficienţi bani, pot să-mi permit orice. Şi nu mă laud! Dacă vreau să merg mâine în­tr-o va­can­ţă, pot să plec oriun­de în lume. Eu sunt foarte mulţumit de sala­riul meu, care creşte cu fie­care treaptă profe­sio­nală, deci nu va sta pe loc. Aici nu contează da­că eşti român sau da­nez, ci ex­perien­ţa pe ca­re o ai. Dacă eu am mai multă experienţă decât un danez, normal că voi primi un salariu mai mare. Ei nu fac dife­ren­ţă între naţii, sunt foarte cinstiţi. Plătesc munca şi cunoştinţele în dome­niu. La restaurantul unde am lu­crat înainte, aveam sa­la­riul mai mare decât da­nezii, pentru că eram mai expe­ri­mentat decât ei.- Nu, niciodată! Am fost în relaţii cu câteva fete, nu doar din Dane­marca, ci şi din Suedia, Norvegia sau Is­landa. Dar femeile sunt mai reci aici. Şi nu le place să tră­iască în cuplu. Fiecare cu treaba lui - fetele ies cu fetele, nu există relaţii ca la noi. Să fii îm­preună zi de zi cu o fată se întâmplă foarte rar. Te întâlneşti cu ea o dată pe săptămână, ieşi la un film sau la un res­taurant, mănânci sau bei ceva, te retragi undeva, mă rog... Dar ele preferă să stea singure ori cu priete­nele, nu atâr­nate de iu­biţii lor. Femeile scan­dinave au alte prin­cipii; chiar dacă sunt într-o re­laţie, nu se gândesc foar­te mult la ea. Cele mai multe nici măcar nu se căsătoresc; doar fac copii, să aibă moştenitori. Iar fe­meile care se căsă­to­resc, după câţiva ani si­gur se despart. Sunt foarte multe daneze de peste 30 de ani divor­ţate şi cu doi, trei copii, pentru că relaţiile lor nu merg. E altă lume! Rece. Distantă. Cu o libertate pe care eu nu o în­ţeleg.- Oh, da! Cel mai tare mă apucă dorul de săr­bă­tori. Pentru mine, cele mai importante sunt sărbă­to­rile de iarnă, atunci tare aş vrea să fiu acasă, cu familia, să îmi petrec cu cei dragi Crăciunul şi Anul Nou, după obiceiurile noastre. Am fost acasă anul trecut, plus alte două săptămâni vara, în iulie. Merg în ţară de două, trei ori pe an. Dacă aveam familia în Bucureşti, ajungeam mai des.- Familia. Părinţii, bunicii, cele două surori. Vorbim prin toate reţelele de comunicare, dar dorul tot rămâne. Nu ştiu de ce. Parcă e altceva să fii aco­lo cu ei, să-i atingi, să-i mângâi, să-i iei în braţe... Nici prieteni nu prea mai am acasă, au plecat cu toţii la muncă prin alte ţări. E trist că suntem nevoiţi să pribegim prin lume pentru o viaţă mai bună. Mama s-a supărat când am plecat, eu sunt cel mai mare dintre fraţi şi avea nădejde în mine, dar n-a avut cum să mă oprească. Şi acum mă întreabă: "Tu când ai de gând să vii acasă?". De bunica nici nu mai zic, mereu plânge când mă vede pe Skype. Dar încă nu ştiu când o să mă întorc, poate peste zece ani, după ce-mi fac un rost... Ce să fac acasă? Să mă angajez din nou la salonul de nunţi?- Poate în viitor, cine ştie? Am vorbit de curând cu prietenul meu, care este şi el bucătar, ne-am făcut planuri să des­chi­dem un restaurant în Constanţa, pe lito­ral. Vorbim des pe acest subiect, vrem să ne cum­părăm şi locuinţe acolo, pentru că amândurora ne place marea. Vrem să mer­gem, la vară, să vedem care-i at­mos­fera şi care sunt preţurile. Poate avem noroc şi reuşim să încropim ceva. Promit că vă invit la inaugurare! (râde)- Pe de o parte, noroc că suntem săraci, altfel eram şi noi în situaţia ţărilor vest-eu­ropene, am fi avut mari bătăi de cap cu migranţii. Pe de altă parte, de fiecare dată când merg în România mă întristez, şi asta din cauza oamenilor. Sunt tare dezamăgit când văd cum gândesc românii, nu-mi vine să mă mai întorc niciodată. Toţi aşteaptă pomeni de la alţii, sunt puşi pe căpătuială, dar nimeni nu ar pune mâna să facă ceva şi pentru ţară - pentru ei înşişi, în definitiv. S-au dus şi spiritul civic, şi patrio­tis­mul... Oamenii trebuie să-şi schimbe mentalitatea, să pună osul la muncă, să nu mai stea cu mâna întinsă, să-i ajute statul sau UE. Atunci poate vom avea şi noi un viitor mai bun. Din păcate, fiecare se gândeşte numai la el - s-o ducă mai bine, să aibă casa cea mai mare şi ma­şina cea mai frumoasă, să acumuleze bo­gă­ţii pentru copii, dar atitudinea asta indi­vidualistă îi înstrăinează tot mai mult de valori, de tradiţie, de omenie. Aici, în Danemarca oamenii nu gândesc aşa. Chiar dacă unii dintre ei au foarte mulţi bani, sunt modeşti, se mulţumesc cu puţin. Ei nu inves­tesc nici în case mai mari, nici în maşini mai scum­pe. Preferă să călătorească prin lume ori să facă diverse acte de binefacere, iar astfel îşi oferă hrană pentru suflet, pentru că şi-au cam pierdut spiritua­litatea şi trebuia înlocuită cu ceva. Iar după cum se comportă, se pare că nu le trebuie mai mult. Opri­ţi-vă puţin şi priviţi chipurile miilor de danezi care circulă pe biciclete. Veţi observa că oamenii ăştia zâmbesc tot timpul, sunt fericiţi! Când o să-i văd zâm­bind şi pe cei din România, voi şti că s-a schim­bat ceva. Doresc să ajung să trăiesc clipa asta!