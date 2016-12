Dragă Iulian, mi-e atât de cunoscută situaţia prin care treci, încât, citin­du-ţi rândurile, am re­trăit totul, exact aşa cum s-a întâmplat în urmă cu 20 şi ceva de ani. Cineva din familie a trecut prin asta, doar că n-a avut pe cine să întrebe ce e de făcut şi to­tul s-a sfâr­şit urât, trist, dureros, atât pentru pro­ta­go­nişti, cât şi pentru apropiaţii lor.Domnul T. avea 50 de ani. Deţinuse de peste do­uă decenii o importantă funcţie de conducere, îşi făcuse întotdeauna datoria cu asupra de mă­sură, cu dedicare, implicare, cu drag, chiar, pen­tru că-i plăcea domeniul în care activa. A venit Revoluţia, cu tot tăvălugul său de incertitudini, schimbări fără noimă, doar de dragul schimbării. Se înfiinţaseră sindicatele, altele decât cele exis­tente până atunci, iar în primele lor rânduri se înscriseseră - cum altfel? - cei care erau şi se şti­au cu musca pe căciulă, din foarte multe punc­te de vedere. Domnul de care vă vorbesc îşi văzuse dintr-o dată aruncată la gunoi toată mun­ca de o viaţă, privea stupefiat cum toţi cei pe ca­re-i apărase până mai ieri, "ca să fie bine!", "ca să fim oameni!", îi contestau acum com­pe­tenţa, experienţa, bunul simţ profesional. A ple­cat dezamăgit din firmă. A făcut o cădere ner­voa­să, dar atunci nu abunda piaţa de psihologi şi, in­trovertit fiind, s-a ferit să ceară cuiva aju­to­rul. Sigur că era vizibil mai abătut decât de obicei, dar cine ar fi trebuit să va­dă nu avea timp pentru asta. Soţia sa începuse, cu câţiva ani în urmă, să construiască o casă, în ciuda opoziţiei sale şi a declaraţiei făţişe cum că el nu-şi doreşte aşa ceva. Doamna era exact cum spui că e soţia ta: fru­moasă, inteligentă şi gospodină, dar rece şi domi­na­toa­re, de un egoism otrăvitor pen­tru cei din juru-i. Ocupată cu cons­trucţia ca­sei, n-a avut timp să vadă cum se îndepărtează de soţul său, cum îşi pier­de, încet, încet, fa­mi­lia, pen­tru nişte orgolii fără va­loa­re, stră­i­ne şi reci. Copiii erau mari de-acum, plecaţi la studii prin ţară. Erau mai importante zidurile vii­toa­rei clădiri, decât ceea ce se sur­pa lângă ea: psihicul soţului, sufle­tul lui ce şi-ar fi dorit să gă­sească măcar acasă linişte şi înţe­legere. N-a fost să fie!De deruta profesională, socială şi familială a domnului T. a pro­fi­tat o "prietenă" a soţiei, in­trodusă în cercul de cunoştinţe, pentru oa­recare ser­vicii pe care le putea facilita. Femeia s-a in­si­nuat în viaţa lui exact cu ceea ce-i lipsea mai mult atunci, de ce avea mai mare nevoie: o vor­bă bună, o mângâiere, aparenţa unei înţele­geri jucată cu măiestria unui actor de Oscar. Până la divorţ, n-a mai fost decât un pas. Dar nu pentru acea femeie divorţase domnul T., pentru că ea era cât se poate de măritată. Dar, uneori, doar prin comparaţie aflăm că e ceva ce ne lip­seşte în viaţă, aflăm ce nume are acel ceva şi, mai ales, realizăm că nu mai au nici un rost paşii noştri într-un perimetru ce nu ne mai vrea, nu ne mai recunoaşte, atunci când se întâmplă să că­dem, cu sau fără voia noastră. Realizăm că e mai autentică singurătatea de unul singur decât în doi şi simţim că a ne revendica libertatea e nu nu­mai posibil, ci şi obligatoriu. Pentru propria noastră verticalitate.Divorţul a durat înfiorător de mult, apoi a ur­mat partajul. S-a adunat atât de multă mizerie în­tre cei doi foşti soţi, încât, nici trecerea tim­pu­lui n-a putut curăţa cu totul urmele de pe su­fletele ce­lor implicaţi, inclusiv ale pruncilor, ajunşi, între timp, adulţi, cu propriile lor familii.Sigur, divorţul nu a avut drept cauză doar căderea nervoasă a dom­nului T. şi problemele sale pro­­fesionale. Fisuri erau deja ne­nu­mărate, ceea ce încă se mai nu­mea atunci familie nefiind decât o aparenţă, care nici măcar nu-i mai păcă­lea pe ceilalţi. Dar dacă ar fi avut ochi să vadă dincolo de propriile dorinţe, de pro­pria per­soa­nă, so­ţia ar fi putut să-şi aju­te so­ţul, să-şi salveze fa­milia sau măcar să iasă demn din toată poves­tea asta. N-a făcut-o. Încă mai plă­teşte preţul pentru tot greul, doar că re­fuză, cu înverşunare, să recunoască. În ce-l pri­veşte pe domnul T., el şi-a aflat liniştea, acolo unde toţi ne-o vom afla într-o zi...Dragă Iulian,Ştiu că şi bărbaţii suferă, chiar dacă, aşa cum spui, re­găseşti mai rar asta în paginile revistei "Formula AS". Ba chiar ştiu că suferinţa lor, mai puţin exteriorizată, e cu atât mai grea, mai du­reroasă. Am cunoscut bărbaţi ce au murit de "inimă rea", la propriu. Or, când eşecul pe plan profe­sio­nal (din motive exterioare, în special), este urmat de unul pe plan per­sonal, familial, lucru­rile devin cu mult mai grave. Dar sunt în rândurile tale câ­teva afirmaţii greşite. Spui că 50 de ani este o vârstă peri­culoasă, că atunci se întâmplă o "ultimă iz­buc­­nire sentimen­tală a băr­baţilor". Sună prost, aşa cum o spui. Ar însemna că din­co­lo de această vârstă băr­ba­ţii, căci despre ei vor­beşti, nu mai au acest drept. De ce? E un stigmat? Sunt mulţi divorţaţi deja la vârsta asta, sau, mai rău, văduvi - ei ce să spună? Spui: "Ar fi cum­plit să alerg ca nebunul du­pă o puştoaică plină de via­ţă (...) mi-e teamă de ri­di­col, de opusul lucidităţii (...)". Scuză-mă, dar e trist să faci asemenea afirmaţii. A simţi ceva pen­tru cineva, indiferent de vârstă, n-are nicio legătură cu luciditatea şi nici ridicol nu are cum să fie. Tu ai o soţie pe care, se pare, încă o iu­beşti, altfel nu te-ar întrista răceala instalată în­tre voi. Recunoşti că te-ai închis în tine - des­chi­de-te în faţa ei! Fă tu toţi paşii de care te simţi în stare, poate nu e prea târziu să redeveniţi fa­milia pe care v-aţi dorit-o amândoi la început. Re­cunoaşte-ţi greşelile, cere-i ajutorul ei, în pri­mul rând. Abia dacă, făcând tot ce-ţi stă ome­neşte în putinţă, situaţia nu revine la normal, pu­neţi punct cu demnitate relaţiei şi vedeţi-vă fiecare de propria viaţă. Care nu se sfârşeşte la 50 de ani! Nici măcar pentru un bărbat care su­fe­ră îngrozitor de singurătate... în doi.