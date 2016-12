E iarnă adevărată în Canada şi, în această di­mi­neaţă, mi-am încălzit sufletul - nu deasupra unei căni de ceai, ci cu ochii şi inima aflate deasupra pa­ginilor virtuale ale revistei dvs. Cu atâta bucurie vă citesc, în­cât am simţit dorinţa să vă mulţumesc şi să vă trans­mit toate gândurile mele bune. La mii şi mii de ki­lo­metri depărtare, "Formula AS" este pun­tea dintre pă­mântul de-aici şi pământul de-acolo, unde m-am năs­cut. Iar punte mai frumoasă, nobilă şi căl­duroasă nu am mai văzut. Vă mulţumesc că existaţi! Sărbători fericite!De Sărbători, departe de casă, alerg cu şiraguri de flori de gheaţă, înşirate pe un colier nevăzut, de frig. Adorm pe o pernă de nori şi oftez când fulgii uşori de nea poposesc pe obrazul meu şi mă învăluie cu acor­du­rile simfoniei lor albastre. Aş vrea să scân­cesc uşor, dar îmi amin­tesc că respir iarna exi­lului meu, că un ocean imens mă desparte de casă şi că mama nu mă va auzi, nu va veni să mă mângâie. Nu mai plâng, nu mai oftez. Eu am ales iarna cea cu man­­tie lungă şi pă­­mân­tul de la capătul lu­mii, Ca­nada. Eu am ales să mă legăn pe frun­ze de arţari şi să culeg la­uri pe un tă­râm îm­po­dobit în po­leială. Nu re­gret ni­mic, îmi este însă atât de dor de România, de Cră­ciunul de-acasă...Mi-e dor de Cră­ciu­nul copilăriei mele, când, emo­ţio­nată şi fe­ricită, aş­teptam dimi­neaţa, care ve­nea cu mi­ros de co­zo­naci şi sar­male. Tata des­chi­dea uşa su­fra­ge­riei şi ne arăta, în toată splen­doarea lui, bra­dul de Cră­ciun. Mama, îmbu­jorată, ne îm­părţea nucile şi sar­cinile în bucătărie, iar noi, copiii, ne luptam să ajun­gem la lingura mân­jită de cio­co­lată şi stafide. Aud chiotele de bucurie din stradă şi ploaia de bul­gări de zăpadă ce cădea pe ghe­ţuşul de pe trotuar. Mă văd asis­tând la tot acest spec­ta­col al ier­nii, cu su­fle­tul plin de bucurie şi exal­tare. Re­văd Cră­ciunul ado­­­lescenţei... Câtă poveste şi magie am trăit la mun­­­te, în faţa focurilor din sobe şi a grătarului, ală­turi de sufletul blând al primei iu­biri. Revăd cum ne alergam prin ză­pada nouă, neatinsă de pas de om, cum făceam urme şi oameni de zăpadă. Cum ne co­pi­lăream îm­po­dobind brăduţul şi cum ne ascundeam de oa­meni, pentru a rămâne singuri, noi doi. Au ră­mas toa­te în urmă şi doar ecoul amin­ti­rilor îmi mai în­căl­zeşte sufletul în această zi de de­cem­brie.Azi am condus o prietenă la aeroport. Pleca în Ro­mânia. Pentru o secundă, mi-am dorit să fiu eu în lo­cul ei. Mi-aş fi dorit să plec "acasă-acolo", să sparg în mii de bucăţi depărtarea, să mă aflu din nou sub bră­­duţul mamei, cu surorile şi fra­tele meu. M-au tre­zit din vis beteala şi rămurelele de cetină din de­corul ae­ro­por­tului. M-a lovit mi­reas­ma Crăciu­nu­lui de-aici; una di­ferită, împletită cu o alt­fel de bucurie. Bucuria unui amal­gam de oameni care de Crăciun se roa­gă în si­­na­gogi şi moschei, care mă­nân­că peşte în Ajun sau, pur şi simplu, oameni ca mine, cu jumătate de suflet aici şi jumătate acolo, un­de iarna miroase a cozonac fră­mântat de o mamă blân­dă. Fie­care simte Crăciunul în felul său. Nu pot decât să res­pect tra­diţiile lor şi să în­­­ţe­leg că într-o lume atât de pestriţă, bu­nătatea şi in­dul­­­genţa sunt cele mai fru­moase ca­do­uri pe care le poţi oferi. "Sărbători fe­ri­cite, dom­ni­şoară! Dacă nu aveţi bilet de avion, vă ru­găm să vă lu­aţi «la re­ve­de­re» de la cei care călă­to­resc!", m-a tre­zit din reverie un glas.Am zâmbit vameşului, aeroportului, prietenei şi amin­tirilor. Am plecat spre casă, convinsă că biletul meu de călătorie e dragostea. O dragoste care învinge totul, inclusiv depărtarea. Iubirea de casă, de ră­dă­cini nu moare şi nu îngheaţă. Ştiu că dacă fizic nu voi putea fi în România, cu sufletul voi fi lângă cei de-aco­lo, vom zâmbi şi vom împărţi cadouri îm­pre­u­nă. E Sărbătoarea Domnului pentru mine, şi bună­ta­tea, dra­gostea, indulgenţa sunt mereu răsplătite.Şiragul de flori de gheaţă respiră încet pe un co­lier nevăzut, de frig. Nu regret nimic, dar îmi este ta­re dor de CASĂ, de Crăciunul meu românesc. Pă­ră­sesc aero­por­tul cu resemnarea celei care ştie că peste câteva luni îşi va cumpăra un bilet adevărat, iar îm­bră­ţişarea celor dragi nu va mai fi doar o iluzie, ci o rea­litate. Deo­cam­dată, umplu golul din suflet cu un fru­­mos colind româ­nesc. Conduc pe au­­tostrada aglo­me­rată şi ghirlandele mul­ticolore din ferestre îmi zâm­besc în ritmul su­netelor care mă în­văluie: "Co­linde, colinde.../ E vre­mea colin­de­lor...".