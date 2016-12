De la început ţin să-mi exprim cele mai alese sentimente şi mulţumiri colectivului redacţional al revistei, precum şi tuturor cititorilor care ajută cu răs­punsuri pe cei suferinzi. Rog din tot sufletul pe cei care vor citi ce am scris, să mă ajute să ame­liorez o durere care mă chinuie de la o vârstă tâ­nără, dar şi acum, la aproape 68 de ani. Stimaţi citi­tori, durerea care m-a făcut să trăiesc cu medica­mente şi regim în toţi aceşti ani este o durere de stomac, pentru care, cu tot tratamentul făcut, nu am putut obţine decât ameliorări temporare. Boala a început, în ordine cronologică, cu gastro-duode­nită, ulcer duodenal, reflux gastro esofagian, her­nie hiatală. Menţionez că nu am putut fi supus unei intervenţii chirurgicale, având şi necazuri cu inima. Am făcut două investigaţii - radioscopie gastrică şi endoscopie - şi hernia hiatală nu se mai vede. Ultimul diagnostic care a fost stabilit şi pen­tru care am primit un nou tratament este următorul: stomac cu pliuri groase, feţe şi curburi libere; bulb duo­de­nal neomogen, fără nişă. Apelez la dumnea­voastră, să mă ajutaţi măcar indicându-mi unde să mă adresez sau ce să fac pentru a urma în paralel cu tra­tamentul dat de medic şi un trata­ment naturist. Vă mulţumesc!De aproape un an mă chinuie du­reri mari de muşchi, ca o gheară care-mi strânge tot corpul (inclusiv diafragma), de nu mai pot respira decât superficial. Nu mai pot suporta acest chin şi tratamentul neurologului nu mă ajută. Am făcut şi masaj, dar nu am rezistat decât 5 şedinţe, că totul s-a amplificat. Dacă ştie cineva ce am şi dacă s-a mai confruntat ci­neva cu aşa ceva, şi a scăpat de acest chin, să-mi spună şi mie ce să fac.Dragii mei Aşi, voi sunteţi Aşi în tot ce faceţi pentru oameni, în tot ce scrieţi, căci sunteţi un balsam pentru suflet şi trup. Omenia e lucru rar în societatea de azi, voi aveţi din plin. Mulţumim Sânzianei noastre dragi, pentru că ne bucură sufle­tul cu această publicaţie, de mulţi, mulţi ani, şi îi doresc sănătate, atât ei, cât şi întregului colectiv redacţional, să ducă mai departe acest ziar, încă pe atâţia ani. Mulţumim,Stimaţi cititori, vă rog, dacă cineva a trecut prin ce trec eu, să mă ajute: cu 6 ani în urmă am fost operată la Suceava, protezându-mi-se şoldul stâng. Imediat după operaţie (inghinal) au apărut mân­că­rimi şi înroşirea pielii. Am luat Nidoflor şi mi-a trecut, dar după un timp, iarăşi au apărut mâncă­rimile. Am fost la derma­tologi la Suceava, Rădăuţi, am luat de fiecare dată tratamentul indicat. Nimic nu mi-a ajutat. Cul­mea este că mâncărimi am peste tot: la cap, la ochi, la nas, la spate, pe mâini, iar pe piciorul stâng - operat, am mâncărimi de la ge­nunchi în jos, unde au apărut şi bube. Am micoze la unghiile de la picioare de peste 40 de ani şi ce n-am făcut: luni de zile am folosit Niz­oral un­guent, cu nemiluita, alte reţete de pomezi luate din "Formula AS", pe toate le-am încercat, dar nimic nu m-a ajutat. Să se fi extins micoza în tot corpul, sau am luat vreun virus de la spi­tal? Altă problemă am cu trigliceridele: acum trei ani am avut 1334,54 mg/dl; anul acesta 1194 mg/dl. Ce sfat îmi daţi? Glicemia e 166. Doctorul de familie mi-a pus şi diagnosticul diabet tip II. Dar diabeto­logul nu m-a consultat, nu mi-a dat niciun sfat, ci pur şi simplu mi-a spus: "cu glicemia 166 nu vă înscrieţi la dia­bet şi mai ales tip II". Cum am venit, aşa am plecat. Deoarece sunt operată şi la picio­rul drept, mă de­plasez foarte greu, având handicap grav, apelez la ajutorul citito­rilor "Formulei AS", cu sfaturi pe care le voi urma cu sfinţenie. Din suflet vă mulţumesc,Vă rog frumos, dacă se poate să-mi daţi şi mie un răspuns în revistă. O cum­păr săptămânal, de foarte mulţi ani, şi mi-a devenit, prin articolele pe care le găsesc publicate în ea, ca un medic de familie. Mi-aş dori un răspuns, un sfat, despre cum trebuie să mă comport cu mine, cât efort pot să fac, ce pot să mă­nânc, ce tratament naturist să iau pe lân­gă cel pe care mi-l administrez la reco­mandarea medicului, respectiv: Ne­bilet 5 mg, Atacand 8 mg şi Atoris 10 mg. Sunt foarte speriată de diagnosticul meu (re­gurgitare mitrală şi ateromatoză). Deşi am 65 de ani, pentru mine este imperios necesar ca zilnic să muncesc fizic, şi mai mult în perioada primăvară-toamnă, la munci agricole şi gospodăreşti. Vă mul­ţu­mesc pentru înţelegere şi sper să fi fost clară în cererea mea.Fratele meu are adenom de prostată. De 10-12 ani, ia ca tratament Omnic şi Avodart, câte o pastilă pe zi, dar situaţia este aceeaşi. Prostata este în curs de mărire şi împiedică eliminarea normală a urinei. Doctorul zice să se opereze, dar dvs. ştiţi ce în­seamnă asta... Cine a rezolvat cu succes această problemă este rugat să ne transmită prin inter­mediul revistei, tratamentul medicamentos sau naturist folosit, de unde se procură şi care este sche­­ma de folosire. Vă mulţu­mesc foarte mult şi îl rog pe Dum­nezeu să vă dea sănătate ca să puteţi ajuta cât mai multe per­soane.Sunt mama unei tinere de 24 de ani care suferă de rău de mare. A primit o ofertă să se angajeze pe un vas de croazieră, de aceea vă rog să-mi recomandaţi un reme­diu eficient pentru această sufe­rinţă. Cu mulţumiri,