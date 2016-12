Am suferit şi eu de alergie la aer şi apă rece. M-am vindecat cu celebrul vin de aloe, a cărui re­ţetă s-a publicat de mai multe ori în "Formula AS" (750 g frunze de aloe date prin maşina de carne + 1,250 kg miere de mai + 1,750 l vin roşu sau zeama de la 10 lămâi. Se amestecă totul şi se lasă la ma­cerat 10 zile). Se ia câte o linguriţă de 3 ori pe zi. Nu se mănâncă produse lactate în timpul trata­mentului.Leacul pentru menopauză se compune din coada-şoricelului şi creţişoară. Se iau din ambele plante părţi egale, se amestecă bine, apoi se ia o lin­guriţă de amestec şi se opăreşte cu un sfert de litru de apă în clocot. Se lasă să se infuzeze 2 minute, după care se strecoară şi se bea. Se beau 3 căni pe zi. O dată pe săptămână se face şi o baie de şezut cu coada-şoricelului. Se pun 100 g de plantă seara în apă rece (1 l), a doua zi se încălzeşte până aproa­pe de fierbere, se strecoară şi se toarnă peste apa din baie sau din lighean. Tratamentul durează 14 zile, pe urmă se fac 7 zile de pauză, se reia din nou 14 zile şi tot aşa.Am intrat şi eu în perioada de menopauză de câţiva ani buni şi m-am confruntat cu aceleaşi stări pe care le acuzaţi dvs.: bufeuri etc. În primul rând, nu intraţi în panică. Creşterea anxietăţii nu face altceva decât să înrăutăţească situaţia. Faceţi exer­ciţii fizice, fiindcă ajută corpul să învingă excesul de căldură şi să se răcească mai repede. De aseme­nea, încercaţi o metodă simplă: beţi un pahar de apă rece sau băgaţi-vă mâinile în apă rece atunci când aveţi bufeuri. Dar ceea ce pe mine m-a ajutat foarte mult şi a reuşit să mă scape complet de bufeuri a fost medicamentul Golden Yacca (sunt la al 5-lea flacon). Încercaţi-l şi nu veţi regreta.Vă recomand un tratament pentru cazuri de cancer. Tratamentul i-a fost aplicat unei românce din Făgăraş, stabilită în SUA şi care a revenit în ţară pentru a se trata "cu plante crescute în ţara mea, din locul unde m-am născut şi eu, căci pe acestea mi le-a dat bunul Dumnezeu ca să mă fac bine". Iată tratamentul complet:* Se face un macerat din: 300 g us­turoi pisat, 500 g rădăcină de tătăneasă proaspătă, rasă, 200 g drăgaică (sânziene) - tăiată mărunt, 50 g propolis solid, mărunţit (se găseşte la apicul­tori), 1 litru vodcă (alcool diluat) de 40°. Se lasă la macerat 10 zile. Se strecoară şi se bea din el câte o linguriţă mică (de copii), de trei ori pe zi. Se va bea încet, lent, pentru a spăla cât mai bine gâtul.* Se va colecta zilnic din urina de dimineaţă circa 100 ml (partea de mijloc, deci nu cea de la început, nici cea de la sfârşit) şi se bea cu înghiţituri mici, pentru a spăla gâtul. Chiar dacă este tulbure, acră, amară şi sărată, nu renunţaţi; o puteţi dilua cu puţină apă. După câteva zile se va mai limpezi, se deschide la culoare şi nu mai are gust sau miros neplăcut.* Zilnic, se va face des gargară profundă (pentru ca ceaiul să spele cât mai bine gâtul) cu 1-2 litri pe zi de ceai (infuzie) de sânziene alternat cu ceaiuri (tot infuzie) de nalbă, gălbenele (dar în principal, sânziene).* Se culeg frunze proaspete de pătlagină (se gă­sesc în orice grădină, precum şi pe marginea dru­mu­rilor); acestea se freacă cu puţină sare, făcân­du-se un terci care se aplică la gât (puse pe o faşă de pânză), după ce zona gâtului a fost unsă cu ulei de măghiran sau unguent de gălbenele. Cine gă­seşte poate amesteca şi frunze de brânca-ursului.* Renunţaţi la mâncă­ruri grele, carne, grăsimi, prăjeli, murături, condimen­te, alcool, fumat (mai ales!). Consumaţi alimente "vii", adică crude - zarzavaturi, verdeţuri, lactate etc. şi beţi foarte mult ceai (din cele prescrise). Combateţi cu orice preţ constipaţia: 2 lin­guri tărâţe de grâu înmuiate de seara se macerează 10-12 ore şi se vor mânca dimi­neaţa, înainte de altceva (în afară de urină). Se poate adăuga la ea lapte, iaurt, miere, mere rase etc.Încercaţi! Rugaţi-vă ca leacul să vă fie de folos şi mulţumiţi lui Dumnezeu!Stimată doamnă, întrucât am trecut exact prin aceeaşi boală de care suferă şi nepoţica dvs., mă grăbesc să vă ajut, comunicându-vă tratamentul naturist pe care l-am urmat şi cu ajutorul căruia am reuşit să mă vindec pe deplin. În urma operaţiei făcute, Dumnezeu m-a ajutat să mă vindec. În general, tratamenul se bazează pe fructe, legume, lactate şi sucuri natu­rale. Sunt excluse cafeaua, sarea, prăjelile şi carnea de orice fel.Programul pentru o zi:* Ora 7.00 - 3 linguri de grâu germinat, ames­tecat cu 2 linguri nucă măcinată şi 2 linguri miere.* Ora 7.30 - 3-4 morcovi daţi numai prin răză­toarea de plastic sau inox (sau sucul obţinut prin storcător - 40 ml) + 2 linguriţe miere. Se stă pe partea dreaptă o jumătate de oră.* Ora 8.00 - sana, smântână, iaurt, brânză Fă­găraş (la alegere).* Ora 10.00 - un pahar de 120 ml suc de varză crudă. Toate sucurile se amestecă bine şi apoi se înghit; se stă culcat pe partea dreaptă.* Ora 10.30 - 40 ml zeamă de ţelină (suc din rădăcină).* Ora 11.00 - 20 ml suc de sfeclă roşie (atenţie: dacă se administrează prea mult, inima începe să bată mai des şi mai puternic).* Ora 12.00 - salată de crudităţi - spanac, salată, roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă verde, usturoi, pă­trunjel verde - câte puţin din fiecare, amestecate cu puţin ulei, fără sare.* Ora 14.00 - puţin piure de cartofi sau cartofi copţi, înăbuşiţi, pâine graham.* Ora 16.00 - paharul cu suc de varză - 120 ml.* Ora 16.30 - suc de ţelină - 40 ml.* Ora 17.00 - salată de fructe: o jumătate de porto­cală, de banană, de grepfruit, smochine, sta­fide, măr ras, amestecate cu miere după gust. Salata de fructe se alternează cu salata de zarzavat.* Orele 18.30-19.00 - 400 ml lapte crud (cu spu­mă, vaca să fie sănătoasă).Am introdus o săptămână şi sucul de orz verde, deoarece am scos sucul de ţelină şi pe cel de sfeclă roşie şi am băut un pahar de 120 ml suc de orz la 10.30 şi 16.30. Mai târziu am început cu un ames­tec din Aloe, Propolis şi miere, cura cu lămâie - de la o lămâie până la 7 pe zi: sucul se împarte în 3 părţi; la o lămâie se pune o lingură cu miere şi se bea la o jumătate de oră după masă. După operaţie, partea stângă mi-a fost afectată foarte mult, de aceea, seara, mâna stângă şi piciorul stâng erau înfă­şurate cu foi de varză albă (zdrobite cu sticla pe dosul nervurilor); stăteam cu ele până dimineaţa; pe operaţie mi s-a pus cataplasmă cu lut (luat de la aproape 2 metri adâncime). Cataplasmele se fac astfel: se pun 2 linguri de lut cu apă (să fie lutul aco­perit), se lasă 2 ore, până se face o pastă ca un­tul, şi se pun o foaie de nailon, o bucăţică de pă­tură sau molton, hârtie albă, pânză albă, lutul şi iarăşi o bucăţică de pânză, după aceea se aşează pe cicatrice şi se ţine 2 ore. Este rece la început, dar apoi se încălzeşte.Seara, la orele 18.00-19.00, mi se fă­cea masajul mâinilor şi picioarelor. După câteva luni, am făcut băi vitale. Toate astea au fost făcute de mama mea, după cartea "Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă", de dr. Doru Laza.Am luat mai târziu medicamentul pe bază de orz şi palmier - Golden Yacca (supliment natural alimentar). Am luat 5 flacoane.Programul acesta a fost respectat în­toc­mai, cu orele respective, niciun anti­biotic sau alt medicament în acest timp. În pauze, mama mea mă lua şi mă plimba (mergeam sprijinită, pentru că nu ştiam să merg) puţin câte puţin, stăteam la aer cât puteam, să nu obosesc.Să ştiţi că acest tratament naturist nu mi l-a im­pus niciun medic, mama a fost îndrumată şi ajutată de bunul Dumnezeu.În fiecare seară, stând cu mine, citea din Vechiul şi Noul Testament sau din cartea dr. Doru Laza, să vadă ce mai trebuie să îmi dea ca să mă recuperez.Apoi, am mers la şedinţe de bioenergie. Am făcut o serie de 10 şedinţe, o săptămână pauză, iarăşi 10 şedinţe. Anul acesta, în februarie, am mai făcut o serie de şedinţe.Nu am făcut niciun fel de raze. După o lună de la operaţie, trebuia să fac aceste raze, iar la control, toţi medicii s-au mirat când m-au văzut, pentru că arătam foarte bine. Vă doresc multă sănătate şi să auzim de bine!În primul rând, se impune un regim alimentar sever, din care sunt excluse glucidele, toate pro­dusele cu zahăr, toate făinoasele, cafeaua, alcoolul, vinul roşu, fructele dulci uscate sau proaspete. În schimb, se pot consuma produse hipoglicemiante, cum sunt: varza, fasolea verde, merele, vinetele, spanacul, lămâia, ceapa, usturoiul etc. Se reco­man­dă 70-80% regim de crudităţi (legume şi fructe) netrecute prin foc.Tratament intern:* Macerat de vâsc: o linguriţă de plantă se înmoaie în 1/4 l de apă rece. Se lasă să stea până dimineaţa, se strecoară şi se administrează astfel: în primele 3 săptămâni - 3 căni pe zi, în urmă­toarele 2 săptămâni - 2 căni pe zi, iar în ultima săp­tămână - 1 cană pe zi.* Tinctură de brusture sau frunze de nuc: se umple o sticlă de 1 litru cu frunze rupte mărunt, peste care se toarnă rachiu natural de 38-40°. Se lasă la macerat, la soare, vreme de 15 zile, după care se strecoară. Se iau de 3 ori pe zi câte 12 pică­turi.* Rădăcină de cicoare fiartă în untdelemn: se consumă zilnic, la prânz, 100 g. * Vin de rădăcină de praz (500 g la 1 l de vin alb). Se macerează timp de 24 de ore şi se foloseşte de 2 ori pe zi, câte o lingură.Dumnezeu să vă ocrotească!