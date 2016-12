Deja în urmă cu peste 2000 de ani, Ho­­mer spu­nea despre câini că mi­­ros erup­ţiile vul­canice imi­nen­­te, iar Pli­nius susţinea că ani­­ma­le­le pre­simţiseră dis­tru­ge­rea oraşului Pompei. Aş­ter­nute pe hâr­tie, aces­te în­tâm­plări sunt o mărturie des­pre sen­si­bi­li­ta­tea aproa­pe miraculoasă a psi­hicului animalelor.Înainte de declanşarea unui cutremur, câinii nu mai pot fi stăpâniţi, găinile nu vor să intre în coteţ, iar mai­­muţele şi şerpii devin extrem de agitaţi. Des­pre buf­niţe se spune că ar fi foarte sensibile, dar şi al­binele devin deosebit de atente la apropierea unui se­ism şi nu se mai întorc acasă, în stupi. În Asia Mică, păianjenii sunt consideraţi cei mai si­guri vesti­tori ai cutremurelor de pământ. Cu 24 de ore îna­inte ca seismografele să în­re­gis­tre­ze ce­va, ei fug ce­te-cete din case.Înainte cu câteva zile ca vulcanul Krakatau (In­­do­nezia) să erupă, animalele au părăsit insula sortită pie­irii, încercând să se salveze în zbor sau înot. Ani­malele de casă, elefanţii, şoa­re­cii, şopârlele, păsările se căl­cau în picioare, cu­prinse de panică. Chiar şi cele care nu înotau prea bi­ne au ieşit în larg. Mul­te s-au înecat, ast­fel că în­cer­ca­rea lor de-a se salva s-a do­vedit a fi fost o si­nu­cidere în masă.În 1883, cu patru zile îna­inte de erup­ţia vul­­ca­nică din Ar­­hi­pelagul Lun­­da, ca­re a distrus o insu­lă cu mii de lo­cu­i­­tori, ani­ma­lele, cu­prin­se de pa­nică, au fu­­git, în vre­me ce oamenii, ne­în­ţe­le­gând ce se în­­tâm­plă cu ele, au rămas pe loc. La fel a fost şi la începutul se­co­­lu­lui al XIX-lea, înainte ca vul­canul Mont Pelé (Mar­­tinica) să-şi în­ceapă opera de dis­tru­gere: ani­malele săl­batice au fu­git care în­cotro, iar cele de ca­să, în­gro­zitor de agi­tate, s-au refugiat în zone mai pu­ţin pe­ri­cli­tate. Ce bine-ar fi fost dacă oamenii s-ar fi luat după ele şi n-ar fi avut atâta în­cre­dere în co­­misia ştiinţifică care nu pre­văzuse nicio primejdie! Urmarea: 30.000 de vic­time. Tot atât de neraţional, ba chiar barbar, au reac­ţionat lo­cuitorii oraşului Messina, înaintea cum­plitului se­ism. Te­mân­du-se de turbare, ei au ucis, pur şi simplu, câi­­nii înnebuniţi de frică.În 1960, populaţia oraşului Agadir a fost nevoită să plă­tească scump indiferenţa şi ignoranţa. Amăgiţi de li­niştea înşelătoare insta­la­tă după primul val se­is­mic, oa­menii au rămas pe loc, nu însă şi câinii, pisi­cile, caii, care, aflaţi în stare de alertă, au părăsit în mare gra­bă oraşul.Mult mai inspiraţi s-au dovedit a fi sătenii din Lu­zon (Filipine) înainte de erupţia vulca­nului Taal. Strâns le­gaţi de natură, ei au tălmăcit corect sem­na­lele de aver­tisment date de animale - urletele câi­nilor, guiţatul porcilor, nervozi­ta­tea extremă a cailor. Drept ur­mare, şi-au luat ca­labalâcul şi au ple­cat, îna­inte ca to­ren­tele de lavă să acopere satul.În 1960, cu circa 11-18 ore înaintea marelui cu­tre­mur din India, ele­fanţii au început să scoată sunete asur­zitoare şi să-şi ridice trompele în aer. Cu priviri spe­riate, se mutau agitaţi de pe-un picior pe celălalt, în vreme ce mai­muţele goneau neîncetat de la un co­pac la altul. Înfricoşate, vitele se strân­seseră la un loc, caii se legănau ca într-un dans încolo şi-n­coa­ce, nechezând ner­voşi, cu nă­rile um­­flate şi, par­că declanşat de un sistem de aver­ti­zare, ci­ri­pitul pă­sărilor răsuna peste păduri şi jun­gle. Pă­ian­jenii s-au mutat la mijlocul pânzelor, iar gân­dacii s-au adu­­nat în... "careu sau în cerc".Cu 14 zile înainte de cutremurul din 1923 din Ja­ponia, urletul înfiorător al câinilor a început să se au­dă noap­te de noapte, speriind oraşul. Şi câinii în­fri­coşaţi din Turcia au prevestit producerea unui cu­tre­mur de­vas­tator, iar cei din Skopje au părăsit curţile, în­dreptându-se spre munţi. Asta se întâmpla în 1963. Tot atunci, berzele au părăsit în pripă ora­şul, pre­gătindu-se - cu câteva luni mai devreme - de că­lătoria spre ţările calde. O enigmă pentru orni­tologi, până la declanşarea seismului care a distrus oraşul!În 1966, cu câteva săp­­­tămâni înainte de cum­­­­plitul cu­tremur de la Taşkent, cerce­tătorii ruşi au ob­servat agi­taţia ani­­malelor pe ca­re le stu­diau. Iar cu puţine ore îna­intea catastrofei, un pro­fesor a vă­zut furnicile ie­şind cârduri-câr­duri din mu­­şu­roaie şi cărând du­­pă ele ouăle. Ruşii iau foarte în serios asemenea ob­ser­va­ţii. La Institutul de Geo­fi­zică din Mos­cova s-a for­mat o echipă de zoologi şi alţi spe­cialişti care şi-au propus să stu­dieze această capa­citate de premo­niţie a ani­ma­le­lor, pentru a afla dacă au, cum­va, şi un al şaselea simţ.La fel de inex­pli­cabilă i s-a părut şi fotografului Willy Progher pur­tarea Fox Terrier-ului său, Bobby, în vârstă de 4 ani. Aflat la Bucureşti în acea zi ne­fas­tă de 14 noiembrie 1940, Bobby s-a pornit ca din senin să danseze pe labele dinapoi, cu capul în­drep­tat spre cer şi sco­ţând nişte plânsete sfâ­şietoare. Fo­to­graful a imor­­talizat bâţâ­iala câine­lui, fără să bă­nu­ias­că im­portanţa aces­tui document şi, cu atât mai pu­ţin, ca­tastrofa ce urma să se producă. Câ­te­va minute mai târ­ziu, sute de case se trans­for­ma­seră în ruine, în­gropând sub ele oameni nevi­no­vaţi. El şi sensibilul Bobby au ră­mas nea­tinşi în hotel...China, atât de des zguduită de cutremure în stră­ve­chea ei istorie, a valorificat însemnările desco­pe­rite într-un document din secolul al XIV-lea, legate de com­por­tamentul neobişnuit al animalelor, înain­tea unui seism. În 1974, când măsurătorile câm­pu­lui magnetic au lăsat să se întrevadă un cu­tre­mur cu magnitudine mare, în anul următor, în pro­vincia Liaoning, oa­me­nii de ştiinţă şi au­to­rităţile şi-au pro­pus să efec­tueze un ex­pe­ri­ment: studierea com­por­ta­men­tului animalelor, vreme de câteva luni, de peste 100.000 de vo­luntari. În toată această pe­rioa­dă nu s-a semnalat nimic deosebit, dar cu puţine zile înainte de 4 fe­bruarie 1975, lucrurile s-au schimbat în mod ful­ge­ră­tor. Din toate colţurile provinciei se raporta că ani­malele de casă erau ca apucate: lă­tra­tul speriat al câi­nilor se auzea la distanţe de ki­lo­metri, pisicile dis­pă­ruseră fără urmă, porcii re­fu­zau hrana, găinile zbu­rau dezorientate încolo şi-ncoace, gâştele şi raţele o lua­seră la sănătoasa, iar iepurii se re­fu­gia­seră pe aco­pe­rişuri. Cele mai furioase erau va­cile le­gate cu lan­ţuri, iar cele nelegate se năpus­teau unele asu­pra altora. Chiar şi peştii şi şerpii in­traseră în pa­nică: peştii s-au în­­gră­mădit la suprafaţa apei, iar şerpii şi-au între­rupt hi­ber­narea şi s-au târât pe-afa­ră, prin zăpadă, mulţi fiind găsiţi îngheţaţi.Autorităţile au luat în serios aceste infor­maţii, eva­cuând zona. Curând după "exod", la 4 fe­brua­rie, ora 19:36, pământul s-a cutremurat, dis­tru­gând a­proa­­­­­­pe jumătate din clădiri, dar de murit n-au murit de­cât cei care nu ţinuseră sea­ma de apelurile lan­sa­te.Din păcate, experţii ame­ri­cani au catalogat atunci acest eveniment extrem de im­por­tant drept "ne­de­mons­­trabil", deoa­rece ins­tinctele sunt "mo­dele de com­portament înnăs­cute". Şi pentru că se­is­mele se produc rar, ele "nu pot lăsa urme în ma­terialul ere­ditar". Şi totuşi, ex­pe­ri­mentul chinez a găsit ulterior ecou în Statele Unite. Criticii au căzut pe gân­duri. În presă se pu­tea citi că seismologii din Ca­­li­fornia vor in­tro­duce în curând "ca sisteme de aver­tizare" şoarecii şi şobolanii. Şi exact ca în Ori­en­tul În­de­­păr­tat, şi în California sunt su­pra­vegheate elec­tronic animalele aflate în bârlogurile lor sub­pă­mân­tene. Dacă, în mod anormal, acestea ies din vi­zuină şi ezită să mai in­tre în ea, există pericolul de producere a unui cu­tremur."Explicaţia cea mai probabilă de până acum", co­men­tează revista "Nature", încercând să abordeze şti­inţific fenomenul, "este aceea con­form căreia ani­­malele au un simţ foarte ascuţit pen­tru par­ti­cu­lele cu încărcătură electrică existente în aer, par­ti­cule care circulă libere şi în sol, înaintea unui se­ism".Să fie valabilă explicaţia şi la distanţe mari? Leii şi urşii de la grădina zoologică din Sa­rajevo se în­vâr­teau în cerc ca hăituiţi. Directorul, chemat noap­tea la faţa locului, se temea c-ar fi vorba de tur­bare. Agitaţia s-a potolit - ca prin minune - di­mineaţa, pe la ora 7:30. Liniştite, ani­malele s-au întins pe jos şi-au ador­mit. Era exact în ziua de Paşti, anul 1979, când în Mun­tenegru, la 150 km dis­tanţă de Sarajevo, un cu­tre­mur puternic a produs dis­tru­geri uriaşe. Puţin pro­ba­bil ca particulele electrice să fi ajuns până la Sa­ra­jevo!Există şi alte catastrofe naturale care produc ne­linişti în lumea animală. Justinus Kern, medic şi scri­itor, povesteşte o întâmplare a fratelui său, a că­rui tur­mă ierna într-un grajd aflat în apro­pierea unei râpe. Va­cile se duceau zilnic - de bună voie - la adă­pat, dar în­tr-una din zile s-au împotrivit, re­fu­zând cu în­­că­pă­ţâ­nare să mai treacă prin râpa fa­mi­liară lor. N-a ajutat nici vorba bună, nici forţa, aşa că au fost mâ­­nate înapoi în grajd. Abia ajunse la adăpost, pe râ­pă în jos s-a pornit o avalanşă, care a măturat în dru­mul ei adăpătoarea vitelor.Peter Blackburn a avut şi el probleme cu turma sa, după cum informează un raport al guvernului ca­na­dian, despre catastrofa produsă de o alunecare de pământ, la 4 mai 1975. Fără niciun motiv, vitele spe­ria­te au luat-o la goană, exact în direcţia opusă dru­­mu­lui obişnuit, evi­tând astfel să fie îngropate sub pă­mânt.Spre sur­prin­de­rea fermierilor din­tr-o lo­ca­li­tate din sudul Sta­telor Uni­te, în anul 1963, pi­si­cile şi-au născut puii pe o co­lină ca­re, după cum s-a do­vedit ulterior, a fost ocolită de pus­tii­torul uragan "Betsy". De altfel, se pare că în se­colul al XVII-lea, locui­to­rii insu­lelor Moluce creş­teau pisicile pentru ca­pa­citatea aces­tora de a aver­ti­za iminenţa cu­­­tre­mu­relor. Sim­ţuri ascuţite po­se­dă şi pă­sările. Înainte ca o alu­necare de pă­­­mânt să distrugă o parte a ora­şului Lyon, po­rum­beii s-au în­dreptat spre alte re­giuni. În tim­pul unei furtuni, un vâ­nător a vă­zut un po­­rumbel ve­nind în zbor şi în­vâr­tin­du-se, ci­ri­pind speriat în jurul cui­bului, până ce po­rum­­biţa a ac­ceptat să-l în­so­ţească. Vâ­nă­to­rul astfel avertizat s-a pus la adă­post. Peste câ­te­va mi­nute, trăs­netul a lo­vit co­pacul, des­­pi­cându-i trun­chiul.După cum se ştie, animalele îşi iau măsuri de precauţie în funcţie de asprimea iernii care se apro­pie. Şi din calea puhoaielor ele fug la timpul po­trivit.Pastorul José Maria Lima, aflat de 30 de ani în pădurea tropicală braziliană, unde întreprinde studii de etnologie, este autorul unor observaţii ex­trem de preţioase. Cu mult înainte să traverseze apele, in­dienii din Acre şi-au căutat nişte locuri si­gure unde să se aşeze. Presimţeau ei ceva? Nu ei, ci o specie de fur­nici care înainte de ploaia cea mare urcă şi co­boară de mii de ori trunchiurile copacilor, după care se sta­bi­lesc pe nişte dâmburi şi-şi rotesc ante­nele, mai întâi pe cea dreaptă, şi apoi pe cea stângă. Acest fenomen se re­petă "în mii de poziţii şi poate fi ob­servat în toată zona lo­cuită de ele". Lima îl nu­meşte "strângere de date". La sfârşit, se adună "me­teo­rologii şefi", un grup special, care vreme de câteva ore schimbă informaţii cu ajutorul antenelor. După care pun la curent mulţimea şi îşi încep mar­şul, într-o for­­maţie ase­mă­nătoare unui covor lat de 10 m. În frun­te, răz­boi­nicii, care înving toate obs­ta­colele. Furnicile îşi iau cu ele şi ouăle, larvele şi pro­viziile de hra­nă şi su­pra­vieţuiesc, fără probleme, ano­timpului ploios, în timp ce teritoriul părăsit se scufundă sub apă. Mai există o enig­mă care-l preo­cupă pe Lima: de­vorând tot ce le iese în cale, fur­ni­cile poposesc - tem­porar - şi în co­libele pără­site de localnici la sosirea lor. Dar, în mod ciu­dat, niciodată în cele locuite de indieni. Li­ma şi-a pro­pus să cer­ceteze per­sonal feno­menul, ob­servând ri­tua­lul unui şaman din trib. Ei bi­ne, când o armată de furnici s-a apro­piat la circa 300 m de satul de indieni, el a luat câteva insecte din primele rânduri, le-a rănit şi le-a aruncat pe pă­mânt, dându-le de înţeles că n-au ce căuta în acel loc. "Când poporul de insecte aflate în marş a dat pes­te fur­nicile ră­nite, s-a produs o mare hara­babură şi ime­diat în­tregul convoi a pornit într-o altă di­rec­ţie." Din fericire, etnologul a avut la îndemână mag­ne­tofonul cu microfon ultra­sen­sibil. Am­pli­ficate de 2000 de ori, zgo­mo­tele produse de furnici erau ai­do­ma "ţipetelor unor oameni dez­nă­dăjduiţi". "Fur­ni­cile rănite ţipau!", şi, con­co­mitent cu ele, toată "na­ţia" scotea nişte vaiete care l-au făcut pe Lima să se înfioare.Capacitatea şobolanilor de a "detecta" otrava ne­pusă încă este la fel de uluitoare. De parcă ra­fi­na­tele rozătoare ar şti ce le-aş­teap­tă. Altfel, cum s-ar putea ex­plica "exodul" des­pre care re­lata presa mon­dială în ur­mă cu câţiva ani? Mulţimi imen­se de şo­bolani îno­tând au blo­cat portul capitalei nor­ve­giene. Mo­ti­vul? Primăria din Oslo, generoasă, pu­­­­sese la dis­po­zi­ţia autorităţilor por­­tu­are, mai multe to­ne de otravă pen­tru şo­­bolani. Dar îna­inte ca a­ceas­­­ta să fie îm­prăştiată, ener­van­tele "per­so­naje" au şters-o, ceată după ceată.Şefa Institu­tu­lui parizian pen­tru combaterea epi­de­mii­lor, Luzienne Corre-Hurts, spune despre şobo­la­nii care au imigrat în secolul al XVIII-lea din Asia la Pa­ris că sunt "niş­te ani­ma­le age­re şi in­­te­li­gente". Pen­­tru a de­mon­stra acest lu­­cru, cer­ce­tă­toa­rea dă do­uă exemple:- Un şobolan s-a ur­cat pe un ou de găină şi l-a imobilizat, strân­gân­du-l cu ghea­rele. S-a ră­sucit apoi pe spate cu oul în braţe, iar alţi şo­bolani s-au apropiat repede şi au târât "hoţul" în­tr-un as­cun­ziş sigur - cu pradă cu tot!- "Cum de s-au golit pe ju­mătate sticlele cu ulei?", s-a întrebat şeful unui depozit de alimente, până ce a descoperit, spre surprinderea lui, că unul dintre şobolani, urcat pe spi­na­rea unui "cumătru", îşi vâra coada în sticlă şi o scotea apoi afară, îm­bibată cu ulei. Se mai spune des­pre şobolani că au un ascuţit "simţ social" şi că, prin­tre altele, îşi hră­nesc confraţii bătrâni şi orbi.Aici, ex­pli­caţiile obişnuite nu mai au nicio vala­bi­litate. Au drep­­tate psihologii "descuiaţi", care spun că, în ase­menea ca­zuri, în joc este mai mult decât o simplă in­tuiţie. Aici intră în acţiune cel de-al şaselea simţ, as­cuns adânc în subconştientul ma­teriei vii.