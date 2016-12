Nu aţi văzut niciodată un om care să aibă pielea pătată ca a unui dalmaţian? Dacă aţi văzut, este foarte probabil ca omul acela să sufere de vitiligo. Această ma­ladie este în unul din trei cazuri ere­ditară, manifestându-se înainte de vârsta de 20 de ani. Urmele albe sunt benigne, dar în mă­sura în care ele sunt cauzate de o lipsă de mela­nină (substanţa care îi dă pielii culoare), pielea foar­te sensibilă este agresată repede de soare, riscul de cancer fiind foarte ridicat.Vitiligo poate fi un prim semn al unei maladii tiroidiene autoimune, mai ales boala Base­dow. De fapt, una din trei per­soane suferind de boala Base­dow sau de tiroidita Hashimoto, ambele fiind ere­ditare, au astfel de pete pe corp.Tot vitiligo se numără şi printre semnele pre­mer­gătoare ale altor boli autoimune, precum dia­be­tul, anemia Biermer (sau anemia pernicioasă), pelada sau chiar boala Addison, cauzată de o pro­ducţie insuficientă de cortizol a glandelor supra­renale.Cu toţii ne-am lovit la un moment dat la o mână sau la un picior, aşadar, ştim ce înseamnă o con­tuzie sau o echimoză (în termeni medicali). O vânătaie se formează atunci când vasele capilare se sparg în urma unui traumatism. Sângele se răspân­deşte în ţesuturi, în jurul zonei vătămate. Spre deo­sebire de pielea normală, atunci când apăsăm pe o vânătaie, pielea nu se albeşte. Se mai poate întâm­pla ca sângele să formeze un hematom mare sub piele. Aceasta capătă o nuanţă neagră-albăstruie şi pielea este tumefiată.Se numeşte "purpură" o vânătaie care nu este cauzată de un traumatism fizic, ci este consecinţa directă a unei sângerări sub piele. Când apăsam pe ea, pielea nu se albeşte. Sângerarea provine uneori de la o reacţie medicamentoasă, mai ales de la anti-coagulante, precum aspirina sau warfarina. Unele plan­te medicinale şi suplimente alimentare, precum ginkgo biloba, ghimbirul, uleiul de peşte şi ustu­roiul fac pielea mai sensibilă, putându-se învineţi mai repede. Vânătăile permit de multe ori diagnos­ticarea carenţei în vitaminele C, K sau B12, în acid folic sau în bioflavonoide (substanţe prezente în citrice, dar şi în alte fructe şi legume).Apariţia frecventă sau inexplicabilă a vânătăilor poate fi şi semnul premergător al unor boli grave, cum ar fi leucemia. Paloarea, obo­sea­la, res­pi­ratul greu în timpul unei activităţi fizice, infecţiile frecvente şi sângerările inex­plicabile sunt alte semne ale acestei maladii.Vânătăile se numără şi printre sem­nele şi simptomele sindromului Cushing sau hi­percorticismul, tulburare care apare ca urmare a unei supra-pro­duc­ţii de cor­tizol de către glandele suprarenale. Oa­menii care suferă de această boală se plâng de slăbiciune musculară, oboseală per­ma­nentă şi sterilitate. Femeile sunt de multe ori atinse de hirsutism, pilozitate exce­sivă pe faţă, pe piept şi alte părţi ale corpului. Ele sunt uneori obeze şi au un ciclu menstrual nere­gulat.Numeroase vânătăi pe corp semnalează uneori o ciroză şi alte maladii ale ficatului, un cancer al sistemului limfatic, un lupus şi o hipotiroidie.Dacă pe pielea dumneavoastră apare un desen violaceu, ca o dantelă, se poate să aveţi livedo. Mi­cile vase sanguine de pe tors şi de pe membre sunt, în mod anormal, foarte vizibile, desenând pe piele modele care dispar la frig, dar care revin imediat ce temperatura creşte. Când liniile violacee sunt continue, pa­tologia este benignă. Când ele sunt discontinue, se pot suspecta mai multe patologii sistemice: poliartrita reumatoidă, febra reumatismală, lupus şi trom­bocitemie, producerea în exces de plachete sanguine (trom­bo­cite). Livedo favorizează pier­deri de sarcină, în proporţie de 20%.Dacă aveţi urme închise pe corp şi în aceleaşi locuri pielea este mai groasă şi mai rugoasă, se poa­te să suferiţi de o hiper-pigmentare sau acan­toză, în vocabularul medical. La început, bolnavii îşi freacă energic pielea pentru a îndepărta petele, până să îşi dea seama că nu este vorba despre mur­dărie. Culoarea urmelor variază între maro-închis şi negru, iar dimensiunea lor diferă. Se formează, în general, pe ceafă, la axile, pe fese, în locurile unde corpul asudă. Uneori, în interiorul urmelor se for­mează mici excrescenţe cutanate. Ele pot să apară pe orice parte a corpului. Acantoza pare să fie o boală ereditară, cu evoluţie lentă. Ea se nu­mără printre reacţiile la anumite medicamente, mai ales corticosteroizii, contraceptivele orale, hormo­nul de creştere şi insulină. Această maladie cuta­nată este destul de frecventă la persoanele obeze şi permite de multe ori identificarea unei rezistenţe la insulină (semnul unui diabet). La femeile cu sur­plus de greutate, maladia este de multe ori semnul premergător al sindromului ovarelor polichistice, tulburarea hormonală cea mai frecventă la femeile aflate la vârsta de a procrea şi prima cauză a ste­rilităţii.Urmele negre pe piele, mai ales pe încheieturile degetelor, pe mameloane, la subţiori şi în zona pubiană, pot semnala, de asemeni, o disfuncţie a glandelor suprarenale, precum boala Addison. În general, ele apar la început în zonele expuse la ra­zele de soare, dezvol­tându-se mai târziu sub braţe, în jurul mameloanelor, pe palme şi laba picioarelor, în jurul zo­nelor genitale şi al anu­sului, ba chiar în gură. Printre alte simp­tome ale acestei boli se nu­mără: vitiligo, căderea părului din zona pubiană şi de sub braţ la femei, o stare de slăbiciune, scădere de greutate şi tulburări gastro­intestinale. Acantoza permite uneori descoperirea unui can­cer la stomac sau a unei alte părţi a sistemului di­gestiv, subiecţii atinşi având tendinţa să fie mai slabi şi să pară mai în vârstă decât cei care nu sunt atinşi.Multe maladii benigne, precum apariţia coşu­rilor, sunt responsabile de mici urme sau puncte de culoare roşie pe piele. Din nefericire, şi alte proble­me, cu mult mai grave şi mai persistente, prezintă acelaşi simptom. De exemplu, aceste urme mici şi roşii, acoperite de o peliculă scuamoasă argintie, sunt tipice pentru psoriazis, o maladie cutanată care atinge în general pielea capului, coatele, ge­nun­chii, spatele şi fesele. Psoriazisul este consi­derat o maladie autoimună ereditară. Ea poate să dureze o viaţă întreagă, dar unele persoane au doar crize temporare. Cam 20% dintre persoanele sufe­rind de psoriazis au şi artrită sau reumatism pso­riazic.O urmă izolată, roşiatică şi scuamoasă poate anunţa o keratoză solară ori actinică (leziuni pre­canceroase). Uneori, ele pot evolua către un carci­nom celular scuamos, al doilea tip de cancer al pielii cel mai răspândit, imediat după carcinomul bazocelular. Melanomul este mai rar, dar şi cel mai mortal dintre cancerele de piele. Carcinomul celu­lar scuamos este uşor de recunoscut. Urmele roşii, inflamate, acoperite cu cruste sau pelicule scua­moase şi cu marginile neregulate sunt foarte vizibile. Uneori, ele sunt rezistente la orice formă de tratament. La fel ca şi în cazul altor tipuri de cancer de piele, carcinoza celulară scua­moasă este datorată în principal unei expuneri la razele ultraviolete ale soarelui sau la lămpile de bron­zat din so­larii. Ele se localizează în ge­neral pe faţă, pe gât, pe pielea capu­lui (dacă nu este păr), pe mâini, umeri şi pe spate, de fapt, pe toate părţile expuse la soare. şi decolteul este o zonă foarte sensibilă. Lobul urechilor şi buza supe­rioară sunt şi ele atinse uneori de cancere. Ca şi în cazul cancerelor de piele, persoanele cu pielea, părul şi ochii de culoare deschisă sunt mai des atin­se de această boală, la fel ca şi acelea care, de la prima rază de soare, au pielea acoperită de pistrui, dar nu se bronzează.Dar oricare ar fi culoarea pielii, un carcinom celular scuamos este mai frecvent la pielea care a fost arsă grav, care are cicatrici sau leziuni ce se vin­decă greu, mai ales când sunt localizate pe părţi ale corpului expuse la razele soarelui sau la sub­stanţe toxice. Chiar dacă evoluţia bolii este lentă, o pată netratată poate invada ţesuturile vecine, du­când la leziuni serioase sau la desfigurare. Pata se poate propaga până la ganglionii limfatici sau o altă parte a corpului, punând viaţa subiectului în pericol. Un cancer celular scuamos poate fi şi reac­ţia unei terapii imunosupresive, mai ales după un transplant de organe, un tratament împotriva dia­betului sau orice altă maladie cronică.