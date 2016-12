Doi oameni speciali: Carmen şi Florin Piersic

Zâmbetul molipsitor din anii crăiniciei

Corina Dănilă şi Carmen Movileanu, prezentatoare şi producătoare a emisiunii "Ieri. Azi. Mâine" de pe TVR 2

De la stânga la dreapta: Cristiana Bota, Sanda Ţăranu, Carmen Movileanu şi Corina Dănilă

Echipa îl serbează pe Mircea Albulescu în platoul emisiunii

- N-o să crezi, dar totul a pornit de la... limba japoneză. Citisem două romane ale lui Yasunari Kawabata, singurele tra­du­se până atunci în română, şi m-am îndră­gostit iremediabil de cultura asta. În pagi­nile respective, mi se dezvăluise o lume total di­ferită de aceea în care crescusem eu şi asta mi-a luat minţile. Nu mai vedeam şi nu mă mai interesa nimic altceva decât cultura şi limba japoneză, pe care mi-am propus s-o învăţ. În clasa a XI-a, chiar am mers la Universitate şi am cerut voie profe­sorului de japoneză să mă primească şi pe mine la cursul dumnealui. Şi m-a primit şi m-a pus la trea­bă. Aveam caiete peste caiete (de scriere, de gra­ma­tică etc.), manuale, stu­diam cu cea mai mare serio­zitate şi n-am lipsit de la nici o oră. Apoi, după Ba­ca­lau­reat, am dat examen la facultate, tot la japo­neză, desigur, ca să-mi continui visul. Atât doar că am picat. Cu o notă foarte mare, dar am picat. Pe vremea aia, la japoneză se dădea examen doar o dată la patru ani şi nu erau decât patru locuri. Mă rog, n-a fost să fie! Însă consider, totuşi, că anii aceia n-au fost pierduţi: contactul cu cultura japo­neză, în mod cert, mi-a înnobilat spi­ritul. Apoi, ca să nu stau pe bară, am decis c-ar fi cazul să mă angajez undeva. Şi s-a întâmplat să aflu de la o prietenă că se fă­ceau angajări în Televi­ziu­ne. Aşa am ajuns la poarta din strada Pangrati, unde se afişaseră lis­tele cu posturile disponibile. Se cău­tau şi redac­tori, dar mi s-a părut că ar fi fost o în­drăzneală prea mare să ţintesc un astfel de post, când eu nu eram nici măcar studentă. Aşa că am depus o cerere pentru monteur film, deşi nu aveam nici cea mai vagă idee ce însemna asta. După câtva timp, am primit un telefon de la o doam­nă cu o voce foarte gravă, care m-a invitat la Te­leviziune. Eram zece candidate şi toate la fel de ig­norante. Doamna cu voce gravă, Gabi Chiria­ces­cu, ne-a luat pe toate şi ne-a îndesat prin diverse cabine de mon­taj, ca să vadă care e mai mintoasă, care ar putea să deprindă meseria mai uşor şi mai repede. Eu am ajuns la etajul 7, în cabina în care se monta un material cu Carmen Dumitrescu, marele reporter TV al anilor de atunci. Când am intrat pe uşă şi am vă­zut-o pe Carmen, pe care o ştiam de la tele­vi­zor, aproa­pe că nici n-am mai respirat. Dar ea m-a che­mat şi mi-a zis: "Stai aici, să vedem dacă înţelegi ce se-ntâmplă". Vreo trei ore nu m-am dezlipit de lângă ea şi de lângă monteuza Paula Bâlă. Iar când am plecat, eram deja "pierdută": mă vrăjise toată munca aceea, care cerea atât de multă atenţie şi migală. Vreme de mai multe luni, am stat în cabinele de montaj de la social şi de la actualităţi, am dat o serie de examene şi, finalmente, am fost an­gajată. Spun sincer, am iubit profesia asta din adân­cul inimii, pentru că în ea stă viaţa tele­vi­ziunii: dintr-un material foarte bine filmat poţi să faci o porcărie de material finit, iar dintr-un ma­terial ratat ca filmare, poţi să fii deştept şi să scoţi o ches­tie extraordinară!- Am ascuns-o adânc, în suflet, şi m-am orientat către... Drept. Pur şi simplu, nu am vrut să-i deza­măgesc pe colegii din redacţie, care mă învestiseră cu foarte multă încredere. Începuseră să mă folo­seas­că nu doar la montajul de film: corectam texte, mergeam la filmări pe teren, citeam texte pentru Te­leenciclopedie... To­ma Popescu, rea­liza­torul Te­leen­ci­clo­pediei, a consta­tat că-i plăcea vocea mea. Aşa că, într-o zi, m-a pus să citesc acelaşi text pe ca­re-l citise deja Sanda Ţăranu. Ca pro­bă. După ce am înregistrat, Toma a spus că e foarte bine şi m-a şi pus să mon­tez şi filmul cu vocea mea. Numai că, în epoca aceea, o voce nouă la Teleenci­clo­pedie nu era ceva uşor de obţinut. Am avut însă noroc: redactorul-şef, Sorin Pamfil, un alt om minunat, a decis că da, Toma avea dreptate să-mi folo­sească vocea şi mi-a dat OK-ul. Vezi? De-asta zic că trebuia să le de­mons­trez că pot mai mult. Nu mi-a fost deloc uşor să-mi văd şi de serviciu, să şi studiez, dar m-am ambiţionat şi am terminat fa­cul­­tatea într-o manieră onorantă. Doar practica nu s-a lipit de mine. Sau, dacă vrei, mă lipisem prea tare de te­leviziune ca să mai renunţ la ea.- Într-o zi, în 1990, puneam "ţara la cale" cu Cor­nelia Rădulescu, realizatoarea Teleen­ci­clo­pediei, care-i urmase lui Toma Popescu, când apare Sanda Ţă­ranu, care-mi spu­ne: "În studioul 5 au venit tot felul de tinere domnişoare, care dau probe pen­tru rolul de crai­nică. De ce nu eşti şi tu acolo, Car­men?". Eram ca picată din lu­nă. Stăteam înfofolită în cabina de montaj şi lucram. Era ianuarie, geamurile sparte de la Revoluţie nu fuseseră încă înlocuite, iar înă­un­tru, ca şi afară, gerul muşca duşmănos. Peste tot erau cioburi şi soldaţi, iar mirosul de praf de puşcă ne îmbibase plămânii... Mai mult, mie ideea mi s-a părut com­plet aiurea, pen­tru că eu ve­deam în crainice nişte doamne in­te­­ligente, rafinate şi aproape intangibile, o postură la care nu îndrăz­nisem să visez. Dar, îm­pinsă de la spa­te, am coborât în studioul 5, am dat probele şi aşa am ajuns crainică pe micul ecran. Pe sticlă, cum se spune acum.- Deşi ştiam că oamenii mă iubeau, pentru că primeam saci şi saci de scrisori, şi chiar şi pe stradă eram abordată cu prietenie, nu m-am simţit nicio clipă vedetă şi nu am dat importanţă celor care au vrut să mă trateze ca pe o vedetă. Mi-am păstrat statutul de slujbaş serios la Televiziune, un slujbaş care preţuieşte limba română şi telespectatorul. În plus, trebuie să recunosc că mă bucuram de un statut aparte faţă de restul crainicelor, pentru că venisem din interiorul instituţiei, şi în momentul când am apărut pe televizor eram deja parte din echipă. Şi chiar şi din punct de vedere tehnic, mie mi-a fost mai simplu: ştiam tot ce se petrecea în spatele camerelor. Sin­gura dife­ren­ţă pentru mine a fost că s-a pus lumina pe faţa mea şi că a trebuit să-mi folosesc şi zâmbetul, in­terzis pâ­nă atunci. Zâmbetul omenesc, nu cel de "scenă".- Una de echipă. Chiar dacă, la nivel uman, mai exis­­tau şi disensiuni, că nu toată lumea poate să se înţeleagă cu toată lumea, orice dispu­te se evaporau în momentul în care ne apucam de treabă. În numele calităţii, se trecea peste orice conflict. Fiindcă as­ta era ceea ce conta fi­nal­mente: ca­lita­tea pro­dusului, calitatea a ceea ce ve­dea tele­spec­tatorul. Şi mai e ceva - ma­rele meu of! Pe vremea aceea, era de neconceput ca la toate emisiunile să fie o mână de in­vitaţi, mereu aceiaşi, aşa cum se în­tâmplă acum. Ches­tia asta eu n-am s-o înţe­leg nicio­dată! Tele­spectatorul îşi do­reş­te varie­tate, iar ţara asta - slavă Dom­­nului! - are încă mulţi oameni ta­len­taţi, capabili, inteligenţi, voci mi­nunate, care chiar au ce să spună. Avem de unde alege! Pe de altă parte, zic iar "slavă Domnului!", că la noi, în TVR, încă nu s-a ajuns, ca în televiziunile comerciale, să fie pro­movate ca vedete, persoane care nu au nimic impor­tant de spus, nu s-a ajuns să se promoveze non-va­loarea şi subur­ba­nul. Am di­vagat pu­ţin, dar nu fără temei. Până prin 1995-1996, în TVR, subiectul principal al tuturor emisiunilor era valoarea. Iar căutarea valorii nu s-a încheiat, în TVR, nici azi. Doar noi, cei "vechi", pare să ne fi pierdut luciul de altădată, parcă nu mai suntem la fel de valoroşi. Pe de altă parte, nici nu mai sun­tem la fel de preţuiţi ca în perioada de la care am pornit discuţia. Mi-ar plăcea ca tinerii care aspiră azi la statutul de vedetă sau chiar care se pretind deja vedete, să înţeleagă ce înseamnă, în realitate, vedeta, să înţeleagă că vedeta are rolul de exponent, de model, iar modelul, prin definiţie, trebuie să fie pozitiv.- Cred că de la părinţii mei. Mama, care azi are 84 de ani, niciodată nu a salutat sau nu a în­tâmpinat pe cineva fără să-i zâmbească. Suferinţele ei au fost suferinţele ei şi nu şi le-a afişat niciodată, pentru că nu a vrut să împovăreze pe nimeni. Şi chiar şi la vârsta asta, surâde la fel de seducător, e senină şi la fel de frumoasă ca întotdeauna. Tata, la rândul lui, a fost un tip extraordinar de carismatic şi blând. Când ne dojenea, pe mine şi pe fratele meu, că eram copii şi făceam şi noi tot felul de năzbâtii, niciodată nu se uita la noi cu răutate. Iar supărările, la noi în casă, nu ţineau. Cine greşea îşi cerea iertare şi zâm­betul reapărea pe chipurile tuturor. Şi să-ţi mai spun ceva: eu, până în 1989, şi la serviciu eram încon­jurată de oameni zâmbitori. Atunci, vremurile erau grele într-un fel, azi sunt grele într-un alt fel, dar viaţa, în general, nici atunci şi nici acum nu e uşoară pentru slujbaşul de rând. Diferenţa e că, pe vre­mea aia, oamenii erau solidari şi ştiau să se bucure unii de alţii. Azi, şi pe stra­dă, şi la muncă, ori nu eşti salutat deloc, ori eşti salutat din vârful buzelor şi cu ochii în telefon. Nu primeşti un zâmbet, decât dacă prezinţi vreun interes con­cret. Laitmotivul pre­zentului este "Eu ce am de câştigat din afacerea asta?". E trist!- M-au schimbat foarte mult, în sensul că mi-au dat mult mai multă încredere în mine. De fapt, nu anii mi-au dat încredere în mine, ci oamenii cu care am lucrat, astfel că, în momentul în care s-a ter­minat cu crăinicia şi am revenit în redacţie, ca realizator de emisiuni, am înţeles că am capacitatea să formez, la rândul meu, oameni şi echipe. Ceea ce am şi făcut. Iar azi, satisfacţia mea cea mai mare este să aud persoane pe care eu le-am format în televiziune spunând "Asta ştiu de la Movileanu!" sau "Aşa m-a învăţat Movileanu!". În plus, în anii de când sunt producător, am mai deprins ceva preţios: cum să învăţ de la cei mai tineri decât mine. Poţi să înveţi nu numai din ceea ce spun ei, ci şi din ceea ce întreabă ei. În profesia asta, dar cred că şi în viaţă, în general, e esenţial ca, la nivel raţional, să te păstrezi în pas cu timpul. Nostalgiile să le de­dici doar sufletului.- Răspunsul e trist. Am venit într-o zi la servi­ciu, m-am machiat, m-am dus în studioul de emisie şi acolo am constatat că, pe desfăşurătorul zilei, nu mai figura niciun anunţ de crainică. Am crezut că era o eroare, aşa că am sunat la Stoica Meteleanu, "tă­ticul" crainicelor, şi-am întrebat unde sunt anun­ţurile. Iar el mi-a răspuns: "Am văzut şi eu că lip­sesc, am sunat la Programe şi mi s-a spus că, de azi, crainicele nu mai există pentru Televiziunea Ro­­mână". Director de Programe era pe atunci Titus Munteanu, care avea o viziune foarte modernă, cu privire la derularea lor. Şi el a decis că, de vreme ce la marile televiziuni ale lumii nu prea mai exis­tau crainice, nici la noi nu mai trebuiau să existe. Aşa, de pe o zi pe alta, literalmente, au dispărut crai­ni­cele, iar locul nostru a fost luat de spoturile de promovare. Apoi, pentru că niciuna dintre noi nu era vreo proastă, am fost redistribuite: Mirela Ata­nasiu a mers la Film, eu cu Iuliana Marciuc şi cu Despina Moiceanu am venit la Divertisment... De lucru aveam, dar, totuşi, ruperea asta atât de bru­tală şi de neaşteptată ne-a indus o mare sufe­rinţă tutu­ror.- Da, au fost foarte multe propuneri, şi pentru sume mai mult decât tentante, dar niciodată n-am putut să spun "da" pentru că, pur şi simplu, aici am simţit că e locul meu. Sună poate patetic, dar asta e rea­litatea. Ar fi fost o măgărie din partea mea să accept să merg la o altă televiziune, care mă voia în ograda ei pentru profesio­na­lismul meu, dar care nu con­tribuise cu ni­mic la formarea mea ca pro­fesio­nist. Şi am de gând să rămân în continuare aici, cât se va considera că mai am ceva de spus în meseria asta, cât timp voi mai fi folosită şi cât voi simţi că munca mea le e utilă te­le­spec­tatorilor. Deocamdată sunt fericită, pen­tru că ştiu că "Ieri-Azi-Mâine", emi­siu­nea pe care o pro­duc pe TVR 2 e foar­te iubită de public, dar şi de personalităţile pe ca­re le invităm în platou, ca­re întot­dea­una ne răs­pund cu mare bucurie şi cărora parcă nu le mai vine să plece de la noi. Chiar am convin­ge­rea că producţia as­ta va rămâne în memoria co­lectivă. După care, peste doi ani, mă voi retrage la pen­sie. Cred că asta e atitudinea cea mai dem­nă pe care o pot adopta.- Ei, aici m-ai atins în punctul sensibil! Ăsta e singurul capitol din existenţa mea la care am să-mi fac foarte multe re­pro­şuri. Am acordat mult prea puţin timp fa­miliei mele. Am stat prea puţin alături de fiica mea, Maria, mai ales în perioada în care ea ar fi avut cel mai mult nevoie de mi­ne. Dacă n-ar fi fost părinţii mei, care să se ocupe de ea, nu ştiu cum m-aş fi descurcat. Iar azi, stau mult prea puţin cu ne­potul meu, Bog­dan. Sunt atâtea momente im­por­tante pe care, din nou, le pierd. Le-am pierdut o dată cu Ma­ria, iar acum le pierd şi cu Bogdan. Pentru că eu ajung în redacţie dimineaţa, la 10, şi mă întorc aca­să în cel mai bun caz pe la 10 noaptea! Aşa că, în afară de timp pentru familie, aş vrea să am mai mult timp şi pen­tru teatru, pentru cinema, pentru operă şi ope­re­tă, pentru citit, pentru prieteni, pentru o plimbare prin parc... Uite, a mai trecut încă o toam­nă, dar eu n-am văzut-o decât pe fugă şi atunci din spatele fe­restrei de la birou. Mi-e dor să mă bucur de culorile copacilor, mi-e dor să merg pe jos şi să păşesc printre frunzele ruginii căzute pe tro­tuare, mi-e dor să simt parfumul florilor de toamnă, mi-e dor până şi de aerul de-afară. Îmi dau seama de asta noaptea, când ies din clădirea televiziunii: colegii se plâng de frig, dar eu inspir aerul cu nesaţ, pentru că e rece, într-adevăr, dar e proaspăt faţă de cel stătut, din birou. Mă consolez cu ideea că, peste doi ani, după ce o să ies la pensie, o să am mai mult timp pentru toate astea şi, mai ales, pentru Maria, pentru Bog­dan şi pentru mama mea! Nu pot să schimb trecu­tul, dar pot să gândesc altfel viitorul, nu?