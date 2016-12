Sucuri proaspete

De mai mult timp intenţionez să vă scriu, să vă adre­sez sincere felicitări pen­tru conţinutul revistei dvs., în cuprinsul căreia am găsit atâtea articole care m-au interesat, în special din domeniul medi­cinei naturiste şi vieţii spirituale.În urmă cu doi ani şi jumătate, când viaţa mi-a scos în drum o serioasă încer­care, printr-un neo­plasm de colon operat la vârsta de 38 de ani, în spital fiind, am redescoperit revista dvs. şi chiar din pri­mul nu­măr pe care l-am citit, am găsit arti­cole care mi-au redat speranţa; apoi, după ce am devenit un cititor fidel, am avut ocazia să cunosc persoane mai mult decât iniţiate în domeniul medicinei naturiste, din experienţa lor având să învăţ foarte multe lucruri utile, pe unele punându-le în practică cu succes.În tot acest timp, m-am documentat cât am putut de mult asupra fenomenului de apa­riţie a celulelor maligne şi mai ales asu­pra mij­loacelor naturiste pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână pentru a preveni şi vin­deca această boală.Având în vedere că neoplasmul de co­lon este tot mai răspândit - lu­cru dovedit şi de faptul că în pa­ginile re­vistei sunt frecvente apelurile pentru ajutor ale unor semeni afectaţi de această suferinţă -, aş dori să împărtăşesc câte ceva din expe­rienţa mea tuturor acelora care sunt intere­saţi.Faptul că nu sunt medic m-a deter­minat să pri­vesc cu maximă circumspecţie reme­diile propuse, urmându-le numai pe cele recoman­date de medici na­turişti renumiţi sau de per­soane care s-au con­frun­tat cu aceeaşi boală, vindecându-se. Iată care ar fi acestea:* Cura cu aloe. Se consumă înaintea me­selor prin­­cipale câte 3-4 cm dintr-o frunză verde de aloe proaspăt tăiată. Are o eficienţă deosebită, în pofida gustului amar. Nu sunt la fel de indicate produsele din comerţ care, prin conservare, reduc eficienţa gelului de aloe. Planta să aibă minimum trei ani.* Cura cu polen. Se iau câte două lin­guriţe de trei ori pe zi, odată cu aloe, căruia îi ameliorează şi gustul.* Cura cu propolis. Se sug bucăţele de propolis de 1-2 cm, de două-trei ori pe zi, sau se ia tinctură de propolis (30%), câte o linguriţă diluată în apă.Aceste două cure este bine să alter­neze, câte o lună fiecare.* Spirulina: se vor administra câte două capsule de 500 mg de trei ori pe zi.* Uleiul de cătină este, de asemenea, in­dicat, ca şi tinctura de păpădie, ca­re se administrează con­form prospec­tului.* Cură de dezintoxicare cu sucuri, bine ar fi cât mai îndelungată, chiar şi trei-pa­tru săptămâni. Su­cu­rile cele mai eficiente sunt din sfeclă roşie, mor­­covi, urzică, pă­trunjel, cartofi, mere. Sucul de sfeclă este bine să nu fie amestecat cu altele, doza zilnică crescând treptat, ajun­gând la 300 ml/zi. Su­cul cel mai bun este cel de orz verde, preparat la blender, din plante verzi, de două-trei ori pe zi, câte 50 ml suc con­centrat, diluat cu apă. Dacă apar sen­zaţii neplăcute în primele zile, nu este un motiv de renunţare la cura de sucuri, aces­tea fiind o reacţie a or­ganismului faţă de volumul mare de toxine eli­minate.În timpul acestei cure, se va urma şi cura cu argilă şi, bineînţeles, se vor con­suma ceaiuri.Pentru eliberarea şi mai accentuată a colonului de toxine, de mare ajutor sunt clis­mele, dar nu la scurt timp de la ope­raţie.Trecerea la o alimentaţie normală se face trep­tat, în două-trei săptămâni, in­tro­ducând progresiv alimente cru­de şi apoi preparate termic. Prin ali­men­taţie nor­mală se înţelege una fără carne, pră­jeli, lac­tate, ouă, deci ali­mentaţie vegeta­riană.E greu? Da, la început, dar şi satis­facţiile şi re­zul­tatele vor fi pe măsură.Cât timp trebuie ţinut acest regim? Atât cât vrem să ne simţim bine. Nece­sarul de proteine se asi­gură din: nuci (ma­ximum 1 kg/lu­nă), arahide, fa­sole verde (fiartă), grâu încolţit, soia, conopidă, broc­­coli, ciuperci (nu din clasa Agaricacee), cartofi.Sarea trebuie şi ea eli­minată, dr. J. Levi afir­mând că sodiul este indispensabil dezvoltării celu­lelor malig­ne.La fel, alcoolul şi tutunul trebuie să aparţină tre­cu­tu­lui.Ca ceaiuri, eu am folosit un amestec din ur­mătoa­rele plante cu proprietăţi an­ti­can­cerigene: 20 g salvie, 40 g tătăneasă, 30 g urzică, 40 g coada-şori­celului, 40 g trifoi roşu, 40 g coada-calului, 20 g tros­cot, 20 g rosto­pască, 40 g gălbenele, 20 g nă­praznic. Echi­nacea este o plantă cu ma­re potenţial antican­cerigen. Cea mai efi­cientă metodă de admi­nis­trare este aplicarea sublin­gual a câte unei lingu­riţe rase de pul­bere, de trei ori pe zi, care ulterior se înghite. Se fac cure de două luni, cu o lună de pau­ză.Se poate prepara şi o infuzie din una-două lin­guriţe de amestec la o cană de apă. Se beau 3-4 căni pe zi, timp îndelungat. Se vor consuma multe caise, pepeni roşii, fructe şi legu­me crude, ardei gras pen­tru vitamina C. Având în vedere faptul că tumora se dezvoltă în inte­rio­rul intesti­nului, conducând la obtu­rarea acestuia prin ocluzie intestinală, sfatul meu este să nu fie ocolită în­depărtarea acesteia, prin operaţie, ur­mată de chimioterapie.În timpul chimioterapiei, trebuie ajutat sistemul imunitar cu tot ce ne stă în putinţă: aloe, spirulină, polen, pro­polis, echinacea, sucuri, carote­noizi etc. Se va sta cât mai mult în aer ozo­nat, nepoluat.Foarte importantă este în­cre­de­rea bol­navului în reu­şită, de aceea nu este reco­man­dabil ca acesta să nu-şi cu­noas­că adevăratul diag­­­nos­tic.Am lăsat la urmă rolul vie­ţii creş­tin-ortodoxe auten­tice, tocmai pen­­tru că îl con­sider cel mai important. Dacă avem în ve­de­re numai minunile refe­ri­toare la vindecarea boli­lor in­cu­rabile pu­bli­ca­te în "For­mu­la AS" şi dacă nu­mai 20-30% din aces­tea ar fi ade­vărate, tot e o dova­dă că Dum­nezeu va vindeca şi pe alţii, cu condiţia ca aceştia să vrea cu ade­vărat şi să facă voia Sa. Sfân­ta taină a Mas­lului, Liturghia sunt eve­nimente pentru care tre­­buie să ne facem timp, să ui­tăm de aşa-zisele pro­­bleme, dar să fim cu inima la Mântui­torul nostru.Am auzit de bolnavi de cancer de co­lon, unii şi cu metastaze, am cores­pon­dat cu unii dintre aceştia, de la care am avut de învăţat, care se simt bine după foarte mulţi ani de la operaţie, dar niciunul nu este ateu.Tot tratamentul se potenţează pe fon­dul încre­derii, gândirii pozitive, care sunt tot atribute ale cre­dinţei.Sprijinul moral al membrilor fami­liei este im­por­tant, dar este nefast ca bol­navul să se considere victi­mă, şi din aceas­tă poziţie să fie irascibil, necooperant.Concluzia unanimă este că în această boală nu există şi nu va exista cel mai probabil un panaceu, aşa încât este bine să nu neglijăm mijloacele natu­riste care ne stau la îndemână, nădejdea şi credinţa.Urmând un regim naturist vegetarian, veţi avea plă­cuta surpriză să con­stataţi că imunitatea vi se va consolida atât de mult, încât ba­nalele răceli şi gripele nu vă mai pot îm­bolnăvi.Multă, multă sănătate!Până la sfârşitul lui mai 2006 eram alt om. O ma­mă a doi copii, obosită şi stresată, cu un nodul la sân. Diag­nosticul: cancer mamar. Rezultatul: scoa­terea sânului şi a ganglionilor limfatici şi 17 şedinţe agresive de chimiote­rapie. După operaţie am fost, practic, la pă­mânt, nemai­pu­tându-mă opri din plâns. Stăteam re­sem­nată în pat şi exe­cutam dis­poziţiile medicilor. Ca şi când mi-aş fi pre­dat şi capul (nu numai hainele) la re­cep­ţia spitalului. Când m-am întors acasă nu puteam merge decât în patru labe. "Dumnezeu nu te lasă", m-a încurajat preotul nos­tru. De fapt, nici nu aveam timp să-mi plâng de milă. Soa­cra mea, parali­zată, avea nevoie de îngrijire, iar mono­grafia bisericii pe care o întoc­misem ca membră ono­­­­rifică a consiliului epitropal tre­buia tipărită cât mai urgent. După un control me­dical efectuat la 15 iulie 2007, doctoriţa mi-a co­mu­­nicat re­zul­tatul: metastaze la plă­mâni. "S-ar pu­tea să mai trăiţi până la Cră­ciun." M-a cu­prins o furie oarbă. Cu ce drept trăgea linie sub viaţa mea această se­mizeiţă în halat alb? Ca ultimă şansă, mi s-a recomandat o doză suplimen­tară de chimiote­ra­pie. Eram convinsă că mă va ucide. În căutarea unei al­ter­native, am început maratonul pe la ne­nu­mărate ca­bi­nete terapeutice. Sălile de aşteptare erau pline de oa­meni cărora moar­tea li se citea pe feţe. Pacien­tul re­pre­zintă o mar­fă, iar boala - o afa­cere uriaşă, mă gân­deam. În cele din urmă, m-am pro­gramat pentru ziua de 6 ia­nuarie la un cabinet de terapie alternativă, des­pre care aflasem câte ceva de la o cunoştinţă.Decizia de a-mi lua viaţa în mâinile proprii a în­sem­nat un moment de cotitură. Re­velio­nul l-am pe­trecut în pat, cu tubul cu oxigen alături. Nu puteam să mor atunci, fiica mea se afla în plin pro­ces de pubertate, iar băiatul abia urma să-nceapă şcoala. "Trebuie să vă vindecaţi singură", mi-a spus me­dicul de la ca­bi­netul respectiv, ur­mând ca el să mă ajute prin sti­mu­larea sistemului imu­ni­tar, cu ajuto­rul unor tera­pii diverse: post negru, dietă, credinţă, dra­gos­te, speranţă şi încurajare. Aici am găsit ceea ce-mi do­ri­sem tot timpul. În acest loc nu se tra­tau doar tu­mo­rile, ci şi oamenii. Încet, încet, m-am eli­berat de poziţia de vic­timă şi-am învăţat să accept cancerul ca pe-o parte din mine. Acum, noul meu leit-motiv suna altfel: "Sal­va­rea vine din inte­rior". Şi, în loc să fiu mereu de acord cu toate şi cu toţi, am început să spun şi "nu". Am început să scriu, mi-am schim­bat radical modul de via­ţă şi ali­men­taţia. În fiecare zi îmi spuneam: o să reu­şeşti! În aprilie 2008, când am aflat rezultatele anali­ze­lor, nu mi-a venit să cred: meta­stazele dispăruseră. Te­ra­peutul meu, un om sobru de alt­fel, m-a ridicat în aer şi m-a învârtit prin ca­binet.Astăzi, la 50 de ani, în jurul meu e o linişte de­pli­nă. M-am regăsit pe mine, dar şi pe Dumnezeu, pentru că eu şi cu El suntem una. Iar Dum­nezeu este iubire.