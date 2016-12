Sebastian Lăzăroiu

Sever Voinescu

Dacă PSD şi aliaţii săi nu reuşesc să treacă de 50%, atunci aritmetica va lucra pentru partidele care se consideră de "dreapta": PNL, USR, UDMR. De partea lor, ar putea juca, de altfel, şi preşe­din­tele Klaus Iohannis, care este în măsură să influ­enţeze lucrurile, din po­ziţia sa de arbitru subiectiv şi care-şi doreşte mult să aibă pro­priul lui prim-ministru. Pen­tru o even­tuală nouă can­di­datură de preşedinte, Iohannis are nevoie de un guvern loial, cinstit şi muncitor. Cu toate că Dacian Cioloş pare omul ideal din acest punct de vedere, lucrurile sunt mult mai complicate, iar Klaus Iohannis, care are o ex­pe­rienţă politică limi­tată, nu ştie cât de periculos este să aduci un om din afara partidului, pentru un fotoliu atât de im­portant. Ultimul mare eşec al unei ecuaţii similare a avut loc în 2012, când Traian Băsescu l-a adus pe Mihai Răzvan Ungureanu în fruntea guvernului: PDL l-a rejectat, MRU a fost dat jos printr-o mo­ţiune de cenzură, şi democrat-liberalii au pierdut puterea în favoarea PSD. Poate că Dacian Cioloş ar fi mai abil şi ar avea sprijinul structurilor libe­ralilor, deşi e frus­trant pentru mi­litanţii PNL. Apoi, guvernările de coa­liţie sunt difi­cile şi zbuciumate, iar partenerii mereu nemul­ţumiţi de vizibilitatea pe care o au, de greutatea lor în deciziile pe care le ia executivul, de banii pe care i-ar putea redistribui în teritoriu (eventual, în aşa fel încât să câştige mai mult lo­calităţile unde au primari de aceeaşi culoare ca ei). Dacă PSD şi ALDE vor avea după re­dis­tribuire peste 50%, lucrurile ar putea fi mai simple, cu toate că nu este încă destul de clar dacă Liviu Drag­nea se va mul­ţumi cu funcţia de şef al Came­rei Depu­taţilor sau dacă va avea ambiţia să fie pre­mier. Prima variantă ar asigura o trecere lină spre noua guvernare, în vreme ce a doua ipoteză ar putea duce la derapaje de toate felurile.Prima urgenţă ar fi o reală deblocare a fon­durilor europene. Aici, prioritatea, inclusiv sim­bolică, ar fi terminarea autostrăzii Bucureşti-Arad, drumul care ar demonstra cu adevărat că mergem spre Vest. E nevoie de bani şi pentru investiţiile din domeniul sănătăţii şi educaţiei. Doi: reformarea serioasă a Educaţiei. O schimbare profundă şi de­finitivă a unui domeniu compromis, în care copiii îşi petrec 34 de ore pe săptămână la lucru, aproape la fel cât un adult, iar plagiatele doctoratelor au ară­tat care este nivelul universităţilor autohtone. Trei: schimbarea sistemului de sănătate, în aşa fel încât, atât doctorilor, cât şi pacienţilor, să le fie re­dată dem­nitatea. Peste toate acestea trebuie să existe o preo­cupare majoră pentru menţinerea inde­pen­denţei justiţiei, păstrarea DNA şi încurajarea DIICOT.Retorica de campanie rareori face coaliţii la guvernare. Aranjamentele de culise sunt cele care decid. Dacă ne uităm la proiecţiile din sondaje, acum, cu o săptămână înainte, vedem câteva sco­ruri probabile: PSD - 38-40%, PNL 19-21%, USR 13-15% şi trei partide care au şanse să intre la limita pragului electoral: PMP, ALDE, UDMR (5-6%). Cea mai stabilă coaliţie este una PSD-PNL şi toate datele duc spre o asemenea coaliţie:- PSD este câştigătorul alegerilor, deci nu poate fi eliminat din nicio coaliţie de guvernare- PNL este singurul sprijin al preşedintelui Iohannis, deci nu poate fi eliminat din nicio coaliţie la guvernare- Orice coaliţie care să excludă unul din cele două partide este prea fragilă pentru a rezista mai mult de doi ani- Nevoia de reforme structurale în ultimii doi ani cere o voinţă politică mai amplă în Parlament. Aşadar, cel mai probabil aranjament post-electoral, fără convulsii, este PSD-PNL, cu Dacian Cioloş premier. Dar asta e ceva ce se ştia de cel puţin un an de zile.Iohannis încearcă un joc pe termen scurt şi me­diu, cu două partide: PNL, pe care îl trimite la gu­vernare şi, probabil, în felul ăsta, îl şi sacrifică, şi USR, un partid nou, rămas în Opo­zi­ţie. USR nu poate fi ig­no­rat, cu un scor de 13-15%, şi ar urma să-i asi­gu­re spriji­nul lui Iohannis pentru un nou mandat în 2019. O coa­liţie PSD-PNL va provoca pro­ba­bil un mic cutremur în PSD, fă­ră consecinţe pe ter­men scurt, dar cu efecte pe termen mai lung. Ponta şi gruparea sa ar putea pleca din partid şi s-ar putea alătura PRU, pentru un nou proiect, cu bătaie în 2019.Cele trei mari reforme de maximă urgenţă sunt: Reforma în educaţie (în special partea curi­cu­lară), Reforma în sănătate şi Reforma admi­nis­tra­tiv-teritorială (reorganizarea pe regiuni şi depo­litizarea administraţiei). Sunt reforme foarte greu de realizat cu o coaliţie fragilă de guvernare (şi, deci, o Opoziţie foarte puternică). Asemenea refor­me nu pot avea succes decât într-o formulă supra-majoritară PSD-PNL.Uneori, am impresia că, inteligenţi fiind, alu­necăm fără să ne dăm seama în scenarii politice prea minuţioase, că mintea noastră livrează tot mai mul­te variante pe care, singură, vrea să le exa­mineze, că dăm politicii prea multă structură, când ea, de fapt, sfidează orice logică. Mi se pare că ana­liza combinaţiilor acestea de tip "fiecare-cu-fiecare" nu duce ni­că­ieri, tocmai pentru că dau po­liticii noastre imaginea unei par­tuze cam haotice. Acum, cu cinci zile înain­tea alegerilor parla­men­tare, habar nu am cine va face guvernul şi ci­ne va fi în opoziţie, dar nu simt nea­părat o nelinişte din cauza asta. Mai întâi, trebuie să înţelegem că nu există nicio diferenţă ideolo­gică între partidele de la noi. În Ro­mânia, "dreap­ta/stânga" este o ficţiune a unor vi­sători sau, cel mult, un fel mai elegant de a vorbi al politicienilor despre ei înşişi. Ideologia presu­pu­ne credinţă în ce­va, încredere, investiţie personală - or, nimic din toa­te acestea nu se regăseşte în ethosul politic de la noi. De la viitoarea guvernare, oricare ar fi, nu mă aştept la prea multe. Mi se pare suficient să men­ţină orientarea fermă spre Vest a României, să ră­mână credincioasă statului de drept şi demo­cra­ţiei, să fie prudentă din punct de vedere economic.De ani de zile, guvernele anunţă o listă lungă de "priorităţi zero". Este amuzant să vezi câte prio­rităţi există şi că toate sunt "zero"! Guvernarea unei societăţi complexe, astăzi, presupune o vastă simultaneitate. O grămadă de lucruri trebuie rezol­vate deodată: sistemul de sănătate, educaţia, infra­struc­tura, problemele sistemului energetic, siste­mul fiscal, justiţia, apărarea şi siguranţa naţională, cultura şi problemele artelor, sportul cu văicărelile lui. Cred că oricine gândeşte în termenii a trei ur­genţe se situează în ficţiune. Ideea de bun-simţ că un guvern mai bine se apucă să facă ceva, un sin­gur lucru, bine, temeinic, până la căpăt este, mai degrabă, expresia exasperării noastre că ne apucăm de toate, dar nu trecem niciodată de primii paşi, decât o bună idee de guvernare. România, ca orice altă ţară europeană, are cetăţeni liberi care aşteaptă, toţi, lucruri destul de diferite de la guvern. Şi toţi aceşti cetăţeni au, simultan, dreptate. În plus, este dovedit istoric că o ţară merge bine sau merge prost cu totul, nu pe segmente. O ţară care are autostrăzi bune are şi spitale bune, şi şcoli bune, şi servicii sociale bune. N-am văzut o ţară care, să zicem, are un excelent sistem de educaţie, dar are drumuri proas­te şi spitale infecte. Dezvoltarea unei ţări pre­supune o sincronizare a tuturor acestor domenii. Un guvern bun este acela care le poate duce pe toa­te cu un pas înainte, căci toate sunt ale ţării.Anchetă realizată de CLAUDIU TÂRZIU