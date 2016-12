Doamna Mihaela Gugu

În cabinet, explicând principiul terapiei cranio-sacrală

Cei mai mulţi dintre dumneavoastră pro­babil că nu au auzit încă despre această formă de terapie complementară. Ce vă pot spune dintr-o suflare este că funcţionează şi dă rezultate neaşteptat de bune în multe afecţiuni aparent fără leac, cum ar fi durerile de cap, mi­grenele care persistă timp îndelungat şi nicio investigaţie (RMN/CT) nu le găseşte cauza. De ce? Pentru că unele dureri de cap au cauze psiho-emo­ţionale. Iar acestea nu se văd pe o imagine computerizată. Ce se poate face cu ele, în schimb? Se pot eli­bera prin Terapie CranioSacrală. Dar ce sunt sistemul cranio-sacral şi terapia care i se adre­sează? Cum funcţionează această terapie? Cui se adresează? Iată o mulţime de între­bări pe care le-am adresat unui spe­cialist avizat, doamna Mi­haela Gugu, întemeietoarea Fundaţiei de Terapie CranioSacrală din Româ­nia. Doamna este terapeut cu mare experienţă teoretică şi clinică şi tradu­că­toarea în limba română a cărţii "Tu şi medicul din tine", scri­să de doctorul american John E. Upled­ger D.O., O.M.M., părintele acestui tip de terapie naturală. Şi ca să înţeleg mai bine problema şi să pot pune pe hârtie acest articol, m-am urcat, ca pacient, pe masa de tratament. Experienţa a fost una cu totul deo­se­bită. Nu e uşor de explicat, dar am să încerc.Aţi purtat vreodată ochelari 3D? Aţi fost la cinema 4D? V-aţi urcat cândva într-un simulator de mişcare? Eu da. Am făcut odată un "zbor virtual" în elicopter pe deasupra New York-ului. Acum, pot să afirm că experienţa a fost 100% reală. Creierul meu îşi aminteşte perfect plimbarea cu elicopterul pe deasupra zgârie-norilor. De ce vă spun asta? Pen­­tru sugestie. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi cât mai bine cum se simte, cum se percepe atingerea vin­decătoare a mâinilor terapeutului pe capul pa­cientului într-o şedinţă de Terapie CranioSacrală. Este ca o plutire lină, ca un zbor cu mintea liniştită, în care inteligenţa nevăzută a corpului aduce la su­prafaţă probleme care sunt gata să fie eliberate şi vindecate.- Terapia CranioSacrală (TCS) este folosită în prezent pentru a îmbunătăţi funcţionarea sistemului nervos central, pentru a înlătura efectele negative cauzate de stres (cauza principală a majorităţii bolilor din ziua de azi) şi pentru a creşte rezistenţa corpului omenesc la îmbolnăviri. Mai mult, s-au pus bazele unei terapii inovatoare, numite Elibera­rea SomatoEmoţională, care contribuie semni­fi­ca­tiv la înlăturarea efectelor unor traume ori expe­rien­ţe emoţionale negative, acumulate într-o viaţă de om. Rezultate excelente s-au obţinut şi în tra­tarea depresiei endogene, un tip de depresie fără cauze aparente, în care lucrurile îi par omului total inutile. Nu e vorba de o dispoziţie schimbătoare, este starea de a fi fără chef de viaţă. Acest tip de depresie îşi are frecvent cauza în sistemul cranio-sacral, din cauza unor com­primări la baza cutiei cra­niene, în centru, la jumătatea distanţei dintre tâmple.- Sistemul cranio-sacral este prima haină a cre­ierului şi a măduvei spinării, cămaşa care le înve­leşte, foiţele meningeale şi lichidul cefalo-rahidian. Ca să facem creierul şi măduva spinării să funcţio­neze bine, avem nevoie să manevrăm carcasa. Prac­tic, e vorba de suturile craniene, zig-zag-urile prin care sunt "sudate" între ele oasele craniului (fron­tal, parietal, temporal etc.) şi, la nivelul coloa­nei ver­tebrale - de fiecare vertebră. În momentul în care ajustezi carcasa, începi să ai în interior o funcţio­nare mai bună. Or, după cum ştie toată lumea, creierul e centrul de co­mandă al corpului nostru. De acolo pleacă toate comenzile către organe, aparate (respirator, cardio-vascular) şi sis­teme (muscular, osos). Deci, dacă el funcţionează corect, va tri­mite şi semnale corecte către toate celelalte zone.- Alt exemplu - balonarea, fla­tu­lenţa, consti­paţia - deranjează struc­turile din zona lombară, ating nervul sciatic şi dau dureri pe picior în jos, chiar la genunchi. Mai departe, corpul încearcă să-şi găsească un echilibru, creează o altă disfuncţie compensatorie şi dă scolioză.Un alt exemplu foarte bun de afecţiune rezol­vată cu Terapie CranioSacrală(TCS), frecvent acu­zată de oameni la dentist, este sindromul TMJ - o disfuncţie a articulaţiei temporo-mandibulare - articulaţia în care este fixată mandibula. Poate zi­ceţi că e un moft, dar nu e chiar aşa: această articu­laţie ne ajută zilnic să vorbim, să respirăm, să muşcăm, să meste­căm. De la zona de arti­culare a mandibulei cu craniul pot pleca dureri de gât, de maxilar, de cap, de urechi, dureri de dinţi, proble­me vizuale, probleme digestive. Iar acestea, netra­ta­te, conduc la iritare, anxietate, de­pre­sie, chiar tulburări de personalitate. Şi aparatele dentare apli­cate pe structuri osoase nealiniate co­rect pot da probleme mari. Toate se leagă între ele şi totul este una.- Oricine poate beneficia de tratament, fie pre­ven­tiv, fie în baza unui diagnostic. Noi nu lucrăm după diagnostic. Noi lucrăm după ce ne spune cor­pul, în ideea de a ajuta corpul să elimine acele dis­funcţii pe care le semnalează. Poate să be­neficieze şi viitoarea mămică, copilul mic, imediat după naş­tere. În Germania, Austria, Elveţia sunt tera­peuţi CranioSacrali în maternităţi, pentru că din timpul travaliului, copilul poate păstra nişte mici disfunc­ţii. Luat din pripă, e ideal. Poate beneficia, prin ur­mare, de această terapie copilul mic, adultul, omul în vârstă, absolut oricine. Sunt numai câteva con­tra­indicaţii - când nu se lucrează terapie Cra­nio­Sa­crală: imediat după fracturi craniene, după acci­dente vasculare, după operaţie cu anestezie epi­durală sau puncţie epidurală - situaţii în care pre­siunea lichidului cefalo-rahidian nu e controlată sau există pericol de scurgeri de lichid cefalo-ra­hidian. În astfel de situaţii, se aşteaptă până când pacientul se stabilizează.- Prima dată am aflat de această terapie în Ca­nada. M-a atras numele. Suna aşa de bine şi de pom­­pos! Am întrebat în stânga şi-n dreapta, nimeni nu ştia nimic. Am fost la seminarul propus de stu­dioul de wellness unde lucram atunci ca maseur şi reflexoterapeut, m-a fascinat şi chiar a devenit o sete de cunoaştere pentru mine. Am fost la cursuri pe unde am putut, în Detroit, în Chicago, în Bos­ton, în Toronto, în Ottawa, peste tot unde erau organizate cursurile. Aşa a început totul. În timpul unui seminar, am avut aşa, o sclipire, un gând ful­gerător, am vorbit cu profesorul şi i-am spus că în România nu cred că există această cunoaştere. M-am gândit imediat ce ar fi dacă aş duce Terapia CranioSacrală şi în România?! El m-a încurajat foarte tare.- Da. În 2009. Am tradus cartea lui Upledger, am participat la Târgul "Body, Mind & Spirit", am început să ţin conferinţe, seminarii, şi aşa m-am mutat înapoi, în ţară, din 2010, când am deschis oficial Asociaţia CranioSacrală, metoda Upled­ger - România. Îmi vin în minte cuvintele doctoru­lui Upledger, pe care le-am tradus în carte: "În pre­zent sunt convins că singura limitare impusă abili­tăţii noastre de auto-vindecare este doar aceea pe care o construim prin convingerile negative pe care singuri ni le construim despre auto-vinde­care."Partea frumoasă a TCS este căutarea cauzei de bază a suferinţelor fizice şi emoţionale pe care le cărăm după noi poate toată viaţa. Lovituri, trauma­tisme craniene, căderi în şezut... Pe măsură ce înaintăm în vârstă, abilitatea de adaptare a corpului nostru la influenţele externe se reduce. La fel ca mobilitatea, ca­litatea sistemului mus­cular ş.a.m.d. Te­rapia CranioSacrală oferă o contribuţie va­loroa­să în zona dure­rilor cronice şi infir­mitate. Durerea cronică poate apărea din orice mo­tiv şi oriunde în corp. Dacă ea persistă netratată, poate compromite buna funcţionare a sistemului cranio-sacral. Hernia de disc, ruptura de disc, ne­vritele post-herpetice, Zona Zoster sunt genul de dureri cronice greu de lecuit. Dar o şedinţă de TCS poate rezolva dureri şi suferinţe de ani de zile. Alte probleme rezolvate de TCS sunt: reabilitarea func­ţiilor cerebrale după comă, reabilitarea după acci­dente la coloana vertebrală, pelvis zdrobit, preve­nirea infirmităţii după accident vascular cerebral.