În ajun de Crăciun e cel mai greu să fii de­par­te de ţară. Amin­tirile te copleşesc şi dorul începe să doară... Şi furia nepu­tinţei se ridică înalt, ca un val: de ce am fost nevoiţi să părăsim ţara? Am studiat cu tenacitate 22 de ani, sa­cri­ficând orice distracţie "inutilă", pentru ca prin mun­ca mea să fac ceva folositor, poate ex­traordinar. Şi am primit în schimb umilin­ţele de fiecare zi, dinainte şi mai ales de după "schim­bare", când a început jaful ţării, care nu trebuia vândută.N-am crezut că voi pleca vreodată... din lim­ba ro­mâ­nă, patria mea de suflet, în care toate vi­se­le şi speranţele s-au conturat în cuvinte, în care atâtea cărţi au venit spre mine să-mi înse­ni­neze, cu gingăşie, existenţa. Şi atâţia oameni ex­tra­or­dinari...Dar noi continuăm să păstrăm în inimi spaţiul acela fer­mecat al limbii române, să păs­trăm cu sfin­ţenie ve­chile noas­tre sărbători, să cheltuim nesăbuit (spre încân­ta­rea com­pa­niilor telefonice) doar pentru a auzi vocea ce­lor dragi rămaşi aca­să sau, şi mai nesă­buit (spre încân­ta­rea compa­niilor de avia­­ţie), doar pentru a-i strânge în braţe, cu drag şi dor, pe ace­iaşi nepreţuiţi părinţi, rude, prie­teni. Şi continuăm să în­tre­­ţi­nem spe­ranţa că n-o să fie ne­voie de alţi fanarioţi sau prinţi străini, care să ter­mine circul pe­nibil ce ma­cină o ţară fru­moa­să, cu oa­meni frumoşi şi har­nici şi ge­ne­roşi, dar cărora le-a în­ghe­ţat acum zâmbetul pe buze...Canada ne-a primit cu braţele deschise, pri­e­te­neşte, cu neaşteptată bunăvoinţă. Totul func­ţio­nează, totul se rezolvă eficient şi simplu, totul este normal. Evident, este loc pentru fiecare, de aceea oamenii sunt relaxaţi, plă­cuţi, încântători. Şi am reînvăţat, în­cet-încet, să zâmbim. În sfârşit, tot ce am învăţat şi stă­­­ruinţa noas­tră dau roade, toate po­si­bi­lităţile se ampli­fică deo­­dată exponenţial. Şi lu­mina acestei spe­ranţe ne face să ve­dem lu­mea ca un sat mic, care-şi creş­te în pace copiii... Uităm brusc si­tua­­­ţia cer­cetării ştiinţifice ro­mâneşti, uităm că ţara pă­rea să nu mai aibă ne­voie de noi (Doamne, ce trist su­nă asta!), ui­tăm du­rerea transplantării pe un tărâm ne­cu­noscut, ne afun­dăm în muncă cu toată energia, cine ştie, poa­te în felul ăsta vom putea trimite o rază de spe­­ranţă aco­lo unde ne-a rămas, ire­mediabil, sufletul...Şi în sunet de colinde vom plânge, amintindu-ne de pă­rinţi... Şi în aroma de cozonaci şi at­mos­fera de poveste vom în­tâm­pina noaptea de vis care ni l-a adus pe pruncul Iisus. Ne-a dus promisiunea că via­ţa noas­tră are un sens, că orice s-ar în­tâmpla, când ne e cel mai greu, ci­neva ne poartă pe umeri. Şi ne va ridica într-o zi pe aripi de lu­mi­nă, pe res­pi­raţia zori­lor, ne va fa­ce să stră­lucim ca soa­­rele şi ne va ocroti, cu ne­sfâr­şită dragoste, în că­uşul pal­melor Sale...Nu mai e loc de ni­mic...Vă urez tot binele din lume. Cu drag,