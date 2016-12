Vă rog să-mi daţi un sfat în legătură cu boala ma­mei mele, care a fost diagnosticată cu poliradi­culonevrită acută. De atunci urmează un tratament, dar fără rezultat până în prezent. Tot timpul se simte obosită, îi amorţesc degetele de la mâini şi de la picioare şi nu mai are stabilitate la mers. Dacă ştie cineva vreo reţetă naturistă care poate fi luată în paralel cu tratamentul alopat, îl rog să-mi scrie prin intermediul revistei. Vă mulţumesc.Vă cer şi eu sfatul într-o problemă de sănătate. Am o durere în centrul coloanei, care s-a accentuat de-a lungul timpului. Am senzaţia că am un fier încins înfipt în spate. În plus, dacă stau mai mult de o oră în picioare (locuiesc la ţară şi sunt o mulţime de treburi pe lângă casă), durerea devine de nesuportat. La fel mă dor şi călcâiele. Nu ştiu ce poate fi. Am fost la medic şi mi-a spus că aş avea artroză. Ce leacuri naturiste aţi putea să-mi reco­mandaţi? Vă rog, ajutaţi-mă! Vă mul­ţumesc.Dragi cititori, sunt o mamă dis­perată. Fetiţa mea, în vârstă de 2 ani, s-a născut cu tetrapareză spastică. Ce mă îngrijorează cel mai mult în momentul acesta este că nu ia deloc în greutate. Din cauza durerilor şi a contrac­ţiilor mus­culare este agitată încontinuu. Vă rog, aju­taţi-mă! Dacă ştiţi vreun tratament pentru boala ei, vă rog să-mi răspun­de­ţi.Acum doi ani am fost operat de hernie de disc în zona lombară, dar am în continuare dureri de mijloc, de şol­duri, am ajuns aproape să nu mai pot merge, decât cu cadrul. Dacă trebuie să mă aplec, fac scenarii, să văd de ce să mă agăţ ca să mă pot ridica. Medicul care m-a operat spune că nu are ce să-mi facă. Mă dor şi genunchii, coatele, ume­rii, aproape toate oasele. Menţio­nez că am 76 de ani. Aştept răspuns şi vă mulţu­mesc an­ticipat.Acum un an am început să am dureri la ochiul stâng. Nu le-am dat importanţă, apoi pleoapa mi s-a umflat şi ochiul aproape că mi-a ieşit din orbită. Mobilitatea ochiu­lui este aproape inexistentă, am dureri mari, nu suport deloc lu­mina. Până acum am făcut la Bu­cureşti o mulţime de investi­gaţii: RMN, tomografie, analizele glan­dei tiroide au ieşit per­fecte, tensiu­nea ocula­ră nor­mală... Oftal­mo­logii mi-au spus că ochiul este perfect să­nătos şi, în cele din urmă, mi s-a pus diag­nos­ticul exof­talmie unilate­rală atipică. Perfuziile cu Solume­drol mi-au re­dat mobi­litatea ochiu­lui, dar du­rerea per­sistă şi parcă e din ce în ce mai inten­să. Am făcut şi acu­punc­­tură, şi bio­ener­gie, dar totul în za­dar. Menţionez că ziua, la serviciu (am muncă de birou şi ci­tesc multe acte), dure­rile nu sunt atât de mari, dar noaptea şi mai ales dimineaţa, sunt îngro­zi­toare. Vă mulţu­mesc pentru răbdarea de a-mi citi "oful" şi aştept sfaturile dvs.Vă rog mult să mă ajutaţi cu o informaţie. Am născut două fetiţe, ambele prin cezariană (ultima acum cinci ani). După a doua operaţie, am vorbit cu doctorul să-mi lege trompele, pentru că am ho­tărât, împreună cu soţul meu, că nu avem condiţii să mai creştem încă un copil. Dar acum trei ani, soţul meu a decedat într-un accident. Eu m-am recăsătorit de curând şi soţul meu actual este un tată minunat pentru fetiţele mele. Iubeşte atât de mult copiii, încât nu aş vrea să-l privez de bucuria de a fi la rândul lui tată. Aş vrea să ştiu dacă se mai pot desface trom­pele după atâta timp. Dacă da, la ce spital se face o asemenea intervenţie? Vă mulţumesc.Vă rog să-mi recomandaţi un medic specialist în Bucureşti, pentru că mi s-a pus diagnosticul vasculită autoimună. Am pete roşii pe corp, care se tot măresc şi nu se vindecă. Îmi puteţi spune de la ce am făcut boala asta? Vă mulţumesc. Doamne ajută!Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi! Sunt o ma­mă disperată. Am constatat cu stupoare că fetiţei mele, care are doar 10 anişori, îi cad genele şi sprân­cenele, la cea mai mică atingere. Am apelat la un doctor de specialitate care a pus diagnos­ticul peladă. La analizele de laborator a fost depistat un ectoparazit de origine animală (noi ţinem în casă şi câine, şi pisică). Vă rog să-mi daţi un sfat. Ce să fac pentru ca fetiţa mea frumoasă să se vindece? Fără sprâncene parcă nici nu o mai recunosc. Aş­tept cu speranţă un răspuns. Vă urez tuturor Sărbători fericite!Am o unghie încarnată care îmi face viaţa un chin. Nu mă pot încălţa cu ce-aş vrea, nu-mi pot tăia singură unghiile, trebuie să mă duc la pedichiură de fiecare dată... Acum un an mi-am extirpat unghia chirur­gical, în speranţa că va creşte cum trebuie, dar n-a fost aşa. Dacă ştie cineva un remediu, un tratament, îl rog să-mi scrie pe adresa revistei. Cu mulţumiri,