Mulţumesc din suflet minunatei reviste "ForĀ­mula AS", prin intermediul căreia am aflat de d-l fitoterapeut Vasile Stanciu din Bucureşti, care m-a vindecat de varice esofagiene, iar de curând, şi de dureri de picioare. Are o răbdare şi o putere de netăgăduit în a alege suplimentele naturiste potriĀ­vite suferinţei fiecăruia. Dacă doriţi să apelaţi la dânsul, răspunde la telefon 0724/37..32.48.Nu uitaţi că vă ajută şi rugăciunile zilnice, dar şi încrederea în forţele proprii. Doamne ajută!