Bea urgent ceai preparat din Pufuliţă cu flori mici (o linguriţă de plantă se opăreşte cu 1/4 l de apă clocotită, se lasă să se infuzeze 1 minut). Se beau două ceşti pe zi: prima - dimineaţa, pe sto­macul gol; a doua - seara, cu o jumătate de oră îna­inte de cină. Uscată, planta se găseşte la magazinele Plafar. Pufuliţa este deosebit de eficientă în bolile uro-genitale bărbăteşti, vindecând chiar şi cancerul de prostată. Ceaiul de pufuliţă se poate alterna cu ceai de coada-calului (se prepară la fel), şi el foarte eficient.Cunosc un caz similar tratat cu plante medici­nale, cu 10 ani în urmă. Fostul bolnav trăieşte şi acum. A fost operat la Târgu Mureş în gât şi i s-a fă­cut cobaltoterapie, dar boala s-a agravat. Trata­mentul naturist a constat din următoarele:* Regim vegetarian, în special salate şi spanac, pregătit proaspăt (nemţii spun despre el că este foarte bun în tratamentul cancerului. Spanacul este toxic, reîncălzit.)* Sucuri de legume. Se va bea zilnic suc din sfeclă roşie (400 ml), morcov (100 ml), rădăcină de ţelină (100 ml), care se pot amesteca.* Eliminarea zahărului din ali­men­taţie. Se va folosi mierea. Dacă nu se mai tratează organismul cu protei­ne, atunci tumora se dizolvă şi se pro­duce de la sine o operaţie fără cuţit.* Tătăneasă cu miere. Se va face un preparat din tătăneasă (Symphytum offi­cinalis) cu miere (300 g rădăcină de tă­tă­neasă dată pe răzătoare, la 1 kg de miere). Rădăcina de tătăneasă tre­buie culeasă primăvara sau toamna, deoarece nu­mai atunci are alantoină, o substanţă foarte activă, care luptă îm­­potriva can­cerului. Se spală cu o periuţă, nu se cu­ră­ţă de coajă. (Rădă­cina uscată şi gata mărunţită se găseşte la farmacii.) Planta introdusă în miere se amestecă în fiecare zi cu o lingură de lemn şi, după trei săp­tămâni, pre­paratul este gata. Atenţie, mierea să fie de calitate! Se administrează câte o linguriţă pe zi, între mese, în aşa fel ca să ră­mână cât mai mult în gât, la locul operat. Ames­te­cul este şi un foarte bun cicatrizant. Foarte bune ci­catrizante sunt şi gălbenelele (Ca­len­dula officinalis).* Cura cu ienupăr (Juniperus sabina). Se în­ce­pe cu 4 boabe în fiecare zi, la care se mai adaugă câte una, până se ajunge la 15 zile, apoi se va des­creşte până la 4 boabe. Nu se va consuma carne de­loc (în cazul cancerului, toată viaţa).Este indicat ca în fiecare dimineaţă să se facă clismă.Se zice că cei care suferă de boli grave se află pe intersectările razelor telurice. Ar fi bine ca un detector de zăcăminte să stabilească care sunt razele pe care se află locuinţa dvs. Ar fi indicat să vă mutaţi patul sau să dormiţi cu capul spre nord. Vă doresc sănătate,Pentru rahitism carenţial, luaţi în considerare următoarele cerinţe:* Aport adecvat de calciu. În­cer­caţi următoarea reţetă: coaja a douăzeci de ouă, spălată, calcinată şi măcinată este lăsată să se omoge­nizeze cu 100 g miere şi zeama de la o lămâie. Durata - 2-3 săptă­mâni. Se va lua, timp de o lună, cam 1/2-1 linguriţă din acest amestec. Se face pauză 2-3 luni.* Aport de vitamina D (se obţine prin ieşirea în aer liber) şi de vitamina C (favorizează absorbţia eficientă a calciului).* Aport adecvat de fluor - prin consum de ali­mente de origine marină (alge marine, peşte), de 3-4 ori pe săptămână.* Exerciţii fizice în aer liber, dar nu în exces.* Evitaţi sau diminuaţi imobilizarea prelungită la pat a copilului.* Pentru o perioadă de timp, mutaţi-vă cu ne­po­ţica la ţară, la aer curat. Să stea cât mai mult timp în aer liber, cât mai lejer îmbră­cată, cu picioarele des­­culţe. Un tovarăş de joacă (un că­ţel, un pi­soi) ar fi ideal pentru ea.Pentru retard psihomotor, ar fi indicat să asculte cât mai multe poveşti, poezii, discuri cu muzică clasică, relaxantă, sau să dese­neze. Atât dvs., cât şi părinţii, ară­taţi-i cât de mult o iubiţi - prin gesturi de tandreţe, prin încura­jări, prin mângâieri.Copiii care simt că nu sunt doriţi şi iubiţi prezintă în cele mai multe cazuri o dezvoltare psiho­motorie foarte lentă (învaţă să vorbească foarte târziu, prezintă tulburări de vor­bire, emotivitate accentuată). Sunt inhibaţi, retrac­tili, lipsiţi de motivaţie, de orizont, prezintă tul­burări de comportament, reacţii inadecvate.Impresia generală dată este de înapoiaţi mintal, cu toate că, dacă s-ar ocupa cineva competent de aceşti copii, s-ar constata că şi coeficientul lor de inteligenţă este normal sau chiar peste medie. Luaţi legătura cu organizaţii care se ocupă de copiii cu dizabilităţi intelectuale. Un sfat: dacă tot aţi născut copii, fiţi părinţi!Lucrând o perioadă la casa de copii - fete, am remarcat comportamentul lor ciudat, agitaţie psihomotorie evidentă, mai ales la ore. În câteva luni, mi-am dat seama că depinde mult de profesor pentru ca aceşti copii să aibă un comportament normal, apropiat de cel al copiilor de vârsta lor. Am constatat, lucrând cu ei, că sunt la fel de dotaţi sau chiar mai dotaţi decât copiii de vârsta lor.Tamponaţi-vă rana de mai multe ori pe zi cu soluţie de pro­polis alcoolizat (se găseşte la apicul­tori şi la magazinele de pro­fil). Aplicaţi, de aseme­nea, şi frunze proaspete de pătlagină, bine spălate. E o plantă care face mi­nuni în afecţiunile pielii.Puneţi pe tăietură comprese călduţe cu ceai concentrat de pelin. Aşa mi-am vindecat eu o tăietură urâtă făcută cu lama, în călcâi. După o zi de comprese, a doua zi am reuşit să mă încalţ.Spălaţi-vă rana cu ceai concentrat de pelin, pe care lăsaţi-l să se usuce pe piele. Apoi se unge rana cu albuş de ou bătut spumă. Când se usucă, se spală din nou cu ceai de pelin. Operaţia se repetă de 3-4 ori pe zi, până la vindecare.Se ia tinctură de propolis (30%) şi se ames­tecă (pentru a deveni ca o pastă) cu praful din 1-2 capsule de Ampicilină şi apoi se aplică pe locul unde este plaga. Rezultatul este garantat. (Mulţu­mirile noastre, "Formula AS", pentru binele pe care îl faci celor mulţi. Multă sănătate să vă dăruiască Dumnezeu tuturor.)Cataracta poate fi stagnată şi chiar vindecată (în cazul în care a fost depistată precoce) prin trata­ment homeopat. Eu fac control preventiv în fiecare an, inclusiv control oftalmologic. Acum câţiva ani, mi s-a detectat o cataractă incipientă. Neputând suporta Vitaiodurolul, am apelat la un medic ho­meopat. În prezent, ochiul drept e complet curat şi mai sunt doar câteva mici apariţii în ochiul stâng.