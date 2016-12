200 g fulgi de ovăz şi 2 linguri seminţe de in. Semin­ţele se ţin în apă rece 15 minute, pe urmă se pun pe foc. Cu apa care dă în clocot se opăresc fulgii de ovăz. Se lasă acoperiţi 5 minute, după care se amestecă cu mere sau pere tăiate în cubuleţe. Dacă preparatul se consumă zilnic, dimineaţa sau la prânz, se pot slăbi 3 kg în 7 zile.Seara, se pune în termos o lingură plină de seminţe de in, peste care se toarnă 500 ml de apă clo­cotită. Se închide termosul şi se lasă amestecul la infuzat 12 ore. Se beau câte 100 ml de preparat, de 5 ori pe zi, cu o oră înainte de masă.Se opăresc 3-4 linguriţe de seminţe de in, cu 250 ml de apă. Se pune vasul pe un foc slab şi se lasă să fiarbă 25 de minute. Decoctul stre­curat se amestecă cu jumătate de lin­guriţă de scorţişoară şi se bea în 3 re­prize, cu 30 minute înainte de masă.Jumătate de pahar de seminţe de in se în­moaie, seara, în­tr-un pahar de apă de la ghea­ţă. Dimineaţa se adaugă în 4-5 linguri de lapte de soia şi jumătate de linguriţă de scorţişoară. Amestecul se omogeni­zea­ză în blender. Se bea îm­părţit egal, în 4 reprize. Bău­tura se poate îndulci cu puţină miere de albine.Se opăresc 5 linguri de seminţe de in cu un pahar de apă fierbinte. După răcirea apei se toarnă în blen­der, se adaugă o legătură de spanac, 3 frunze de ţelină tocate şi 150 ml suc de roşii. Se bate până se omoge­ni­zează. Preparatul se foloseşte în cure de slăbire. Nu se mănâncă nimic alt­ceva, doar se bea apă.Succesul curelor de slăbire de­pinde în mare măsură de alimentele consumate seara. Se recomandă ca ultima masă să fie luată cu 3 ore îna­inte de culcare. Nu se con­sumă brân­zeturi grase, carne roşie, grea pentru digestie, alimente grase sau condi­mentate. Fructele dulci, în special citricele, conţin multă glucoză, care îngreu­nează slăbitul. La fel de nocive pentru organism sunt deserturile (tor­turi, îngheţată, furse­curi), care conţin o can­titate mare de gră­simi. Caloriile nu se ard în timpul somnului şi se de­pun sub formă de gră­sime.