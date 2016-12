O parte de patrie pe care eu o iubesc foarte mult. Aici îmi petrec toate vacanţele de vară şi iarnă, cu toate că moartea bunicii face ca totul să mi se pară mai trist. Avem o casă în vârful unei măguri, cu vie, cu pomi, cu multă linişte şi un peisaj superb. Acolo, într-un sfârşit de săptămână însorit, eu şi sora mea aveam gânduri mari. La mică distanţă de casă era o baltă destul de mare, plină de papură, pe care vroiam să o curăţim, ca să avem unde să îno­tăm. Ne-am apucat de trea­bă, cu ajutorul bunicului. Dar într-un moment de răgaz, când ne odihneam pe malul plin de nămol, am văzut în dreptul unei grămăjoare de pământ, chi­nu­indu-se să iasă afară, o dră­gălaşă de cârtiţă. Curiozitatea ne-a fost enormă, căci era prima dată când vedeam aşa ceva. Ne-am grăbit şi am izbutit să o prindem: avea o blăniţă lucioasă şi moale, de un albastru petrol, doi ochişori orbi şi un botuţ ex­trem de simpatic, cu care în­cer­ca să-şi facă loc în palmele noas­tre. Eram încântate şi bucu­roase de mica noastră captură, deşi nicio cli­pă n-am avut in­ten­ţia de a-i face vreun rău. Dar vai, ştiam prea puţine despre ea. Am pus-o într-o cutie ma­re, cu pământ. În noaptea aceea, am dor­mit afa­ră, pe o sal­tea, cu faţa la cerul în­stelat. Erau aşa de multe stele, nici n-am ob­servat când una mi­­titică a căzut... Dimi­neaţă, mica noastră prie­tenă mu­rise. Degeaba am plâns şi ne-a părut rău. Nu mai puteam s-o aducem înapoi. O luasem din me­diul ei de viaţă şi lumina sau strâm­toarea cutiei au ucis-o. Bucuria şi joaca noastră s-au trans­format în lacrimi, pentru că ne gân­di­serăm doar la plăcerea noastră, nu şi la ceea ce ar fi fost bine şi necesar pentru ea. Aşa se întâmplă şi în viaţă. Din nebăgare de seamă, provocăm su­ferinţă.Din întâmplarea cu cârtiţa am învăţat totuşi ceva, şi de asta am scris şi povestea: să nu ne impunem nicicând voinţa şi legile noastre în ordinea stabilită în lume de Dumnezeu. Florile şi animalele au în ele aceeaşi suflare divină care arde şi-n noi.