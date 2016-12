Născut pe 8 decembrie 1957, în satul Ieud din Ma­ramureş, Ştefan Hruşcă şi-a început cariera ar­tis­­tică sub tutela lui Adrian Păunescu, pe scena Ce­naclului Flacăra, în anul 1981. A cântat în Cenaclu timp de trei ani, susţinând mai bine de 1000 de con­certe, până ce şi-a lansat primul disc - "Rugă pen­tru Părinţi", în 1984. În acelaşi an avea să pără­sească Cenaclul, unde obţinuse deja Marele Premiu al Muzicii Folk, în 1982, Premiul pentru Creaţie în 1983 şi un Premiu pentru întreaga activitate în 1984. "Rugă pentru Părinţi" s-a dovedit a fi un succes extraordinar pentru maramureşeanul care se lansa într-o carieră solo. ?n 1986, a urmat un alt al­bum cu melodii pline de licori sentimentale: "Ura­re pentru îndrăgostiţi", care a avut şi el mare suc­ces la public. Dar deşi putea avea o carieră solo pro­miţătoare, Ştefan Hruşcă a început, în 1985, o lun­gă şi fructuoasă colaborare cu un alt folkist în vogă la vremea aceea - Vasile Şeicaru. Din 1985 şi până în 1989, ei au cântat adeseori împreună, iar în 1988 au şi scos un disc foarte apreciat - "Că­lători visători".Dar solie a sărbătorii Crăciunu­lui Hruşcă a devenit abia după Re­voluţie, în 1990, când lansa şi pri­mul său disc de gen, "Colinde I", care cuprindea melodii vechi, cule­se de pe la bătrânele din satul lui natal, Ieud. "Aceste colinde au sosit abia după '90, căci fuse­seră un capitol interzis, pe care ro­mânul îl uitase sau fusese obligat să-l lase deoparte. Ele au venit cu încărcă­tura lor tradiţio­nală şi spi­ri­tuală, ca o mângâiere, după o în­de­lungă perioadă de opri­mare. Chiar în Cenaclul Fla­căra mă lan­sasem cu «Flori de măr» şi «Flo­rile dalbe», deşi cu textul adap­tat vremurilor, căci nu ne era permis altfel. Apoi, în 1990, la sugestia lui Paul Enigărescu de la «Electre­cord», le-am înregistrat pe o ca­setă. ?i mul­ţumesc şi acum că mi-a dat acest gând bun. Am fost şi eu copleşit de dimen­siunile pe care acest proiect le-a luat mai apoi", se confesa Hruş­că într-un interviu acordat chiar revistei noastre, în urmă cu mai bine de 10 ani.Casetele cu vechi colinde mara­mu­reşene s-au vândut în delir şi i-au adus şi primul Disc de Aur. Dar cu toate că succe­sul îl făcuse o adevărată vedetă în România, Ştefan Hruşcă nu a rezistat mirajului Occidentului şi al libertăţii adevărate, aşa că în 1991, a emigrat în Toronto, Canada, unde locuieşte şi azi, alături de soţia lui, Gianina, de fiul lor, Ştefan şi de mezina familiei, An­dra. Niciodată, însă, cântăre­ţul nu a rupt defini­tiv legăturile cu ţara, unde a re­ve­nit în preaj­ma fiecărui Cră­ciun şi unde a înregistrat noi şi noi discuri, de­dicate în special acestei mari sărbători: "La să­vârşitu' Lumii" (1993); "Ziurel de Ziurel" (1995); "Crăciunul cu Hruşcă" (2000); "Sfântă-i sara de Cră­ciun" (2001); "Ia­răşi flori dal­be..." (2005) şi "La mijlocu' ce­rului" (2012).Albumul "La săvârşitu' Lu­mii" i-a adus şi cel de-al doilea Disc de Aur, iar "Ziurel de Ziu­rel" i-a adus, în 1996, Premiul Uniunii Oamenilor de Artă, pen­­tru cele mai multe unităţi vân­dute dintr-un al­bum. Toate aces­tea s-au întâm­plat pentru că Şte­fan a rămas cu sufletul în lo­cul naşterii sale, cre­din­cios tradi­ţiei lumii în care a crescut. Pe lân­gă frumuseţea lor, co­lindele lui sunt şi un semn de stir­­pe aleasă, de ci­vilizaţie ţără­nească, care în alte părţi ale lu­mii s-a pierdut.Deşi pare a se fi specializat pe me­lodiile proprii Crăciunului, Şte­fan Hruşcă a mai scos şi discuri ca­re nu au legă­tură directă cu sărbă­toarea Naşte­rii Domnului: "Fos­tele iubiri" (1995), un disc cu melo­dii pe ver­surile poetului George Ţărnea; "Balade speciale" (2007) şi cel mai recent album al lui, "Cântece de-aca­să" (2015), un disc ce con­ţine melodii de inspiraţie fol­clorică, din zona Maramureşului, a Bi­ho­rului şi a Mureşului.În 2004, Preşedinţia Româ­niei i-a conferit lui Ştefan Hruşcă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, "pentru contribuţiile deosebite în activitatea artistică şi culturală din ţara noastră, pentru promovarea civilizaţiei şi istoriei româneşti".?n ce priveşte turneul tradiţio­nal de Crăciun, artistul mărtu­ri­sea că va reveni în România atâta vreme cât lumea îl doreşte aici. Şi pare-se că lumea îl doreşte, din moment ce con­certele lui se ţin în zeci de oraşe. Anul acesta el a pornit să cânte: "Florile Dalbe", "Trei Păstori", "Afa­­ră ninge liniştit", "Linu-i lin", "Sfântă-i sara de Crăciun" şi "Ziurel de ziuă" încă de pe 27 no­iem­brie, când a cântat la Bruxelles, în inima Euro­pei. A avut programate nu mai puţin de 40 de con­certe, în unele oraşe susţinând - la cererea publicu­lui - chiar şi câte două concerte în aceeaşi zi. I-au mai rămas însă destule gazde de colindat, aşa că îl puteţi asculta luna aceasta după următorul calendar: pe 16 dec. la Braşov (2 concerte), 17 dec. la Deva (2 concerte), 18 dec. la Cluj (2 concerte), 19 dec. la Bucureşti (2 concerte), 20 dec., la Chişi­nău, 21 dec. la Timişoara (2 concerte), pe 22 dec. cântă la Oradea şi Diosig de Oradea, pe 23 dec., la Ghim­bav, lângă Braşov, pe 24 dec. la Iaşi (2 con­certe), pe 25 dec. la Suceava şi tot pe 25 dec. la Tg. Neamţ. Periplul acesta se va termina pe 26 decem­brie, când susţine două concerte în aceeaşi zi, unul la Focşani şi altul la Bacău. Peste tot este aşteptat ca în fa­mi­lie. Marea familie românească, de care nu s-a dezis nicicând.(Bilete pentru concertele lui Ştefan Hruşcă pu­teţi găsi pe ticketstore.ro. Pentru reprezentaţiile din Bucureşti, ele costă între 120 şi 160 lei.)