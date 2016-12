Privit din afară, Capricornul pare o fire mai de­grabă rece, care reacţionează calculat. În mod cert, nu are o personalitate spontană, care să se simtă con­fortabil în manifestarea sentimentelor. Imaginea pe care o transmite este cea a unei per­soane com­puse, dominate de raţiune. Dacă ne-am uita, însă, cu ajutorul unei ferestre fermecate, în su­fletul său, am descoperi un adevăr sur­prinzător. Anume, faptul că în dosul exteriorului său sobru şi detaşat se as­cunde, în 90% din cazuri, un mare sen­ti­mental.Dar ce anume este "un sentimen­tal"? Iată diferenţa: emoţiile vin şi plea­că, se pot schimba fără veste şi nu ne carac­te­rizează pentru multă vreme. Dar dacă aceleaşi emoţii se repetă în timp, ele se sedi­mentează şi devin sentimente. De aceea nu spunem despre o persoană la care ţinem: "Am emoţii faţă de persoana res­pec­tivă", ci spunem "Am senti­men­te faţă de ea". Sen­ti­mentele implică o cons­tanţă, o durată, un angaja­ment care în cazul emoţiilor lipseşte. Asta e pro­blema cu Capricornul. El nu se încrede în emo­ţii, până când nu se con­vinge că ele s-au transformat în sentimente. Dar, pentru că sentimentele te fac vul­nerabil în faţa celor care sunt conştienţi că le inspiră, Capricornul îşi dă seama devreme în viaţă, că atunci când îşi arată fără reţineri afecţiunea şi de­votamentul, se întâmplă, nu de puţine ori, ca obiec­tul acestor sentimente să profite de pe urma lor. În aceste cazuri, Capricornul cel sentimental suferă de mama focului (dar se străduieşte să nu arate nimic) şi începe să îşi cons­truiască o mască de personaj dis­tant şi inabordabil, care să îl ferească, pe viitor, de oricine ar putea să profite de pe urma sentimen­ta­lismului său. Dar sen­timentele sunt acolo şi nu pot fi ignorate la nesfârşit. Şi atunci, Capricornul le as­cunde în dosul unor acţiuni cu caracter practic, in­vocând responsa­bi­litatea. Dacă un Capricorn începe să ţină la cineva, începe să facă diferite lucruri pentru persoana respectivă, care să îi facă acesteia viaţa mai uşoară. Colegul de birou care te vede că te duci către copiator şi vine fuguţa cu cartuşul de toner, pentru că ştie că cel vechi e pe sfârşite, poate fi îndrăgostit de tine. Iar acesta este modul cel mai la îndemână pentru el să-ţi arate acest lucru. La fel cum se va oferi să te ducă acasă cu maşina, pentru că a reţinut că a ta e în service şi afară plouă. Prin aceste gesturi, care arată grijă şi responsabilitate, Capricornul îşi semnalizează adeseori interesul ro­mantic. În ciuda faptului că pare sigur pe sine, e ade­sea un timid. Mai întâi studiază cu atenţie reac­ţiile la gesturile sale de natură practică, înainte de a se avânta, de exemplu, într-o invitaţie la film.Toate firile sentimentale, introvertite (cum sunt majoritatea Capricornilor) îşi doresc relaţii stabile, pe termen lung. Dar pentru că primele experienţe i-au învăţat pe cei mai mulţi Capricorni să fie pru­denţi, dacă nu chiar suspicioşi, se întâmplă ade­sea să petreacă o vreme destul de lungă în expectativă, înainte de a se angaja într-o re­laţie. Asta, deoarece Capricornul ştie că odată angrenat în relaţie, îşi va asuma teribil de serios responsabilitatea pentru reuşita acesteia. Dintr-un anume punct de vedere, s-ar putea spune că implicarea sa în relaţie devine un fel de sarcină de serviciu. Din acest motiv, Capricor­nului îi priesc par­­te­neri care să-i transmită acea sigu­ranţă emo­ţională pe care să clădească, dar să ştie şi cum sa îl facă sa se destindă. Pare destul de neo­bişnuit, dar Capri­cornul nostru cel sobru are nevoie de un partener cu mult umor. În intimitate, poate fi şi el surprizător de vesel şi de jovial. Este o compensaţie pentru rolul personajului sever şi com­petent pe care îl joacă în viaţa de zi cu zi. De ase­menea, de importanţă capitală pentru na­tivul acestei zodii este şi condiţia ca în cuplu să domnească o atmosferă des­tinsă. Iar pentru ca el să se poată des­tinde, trebuie să existe o împărţire clară a atri­buţiilor fiecăruia. Capricornul nu poate funcţiona într-un sistem haotic, dezorganizat. Se poate strădui o vreme să facă lucrurile să meargă, asu­mându-şi toate responsabilităţile, dar va capota la un moment dat.Valorile tradiţionale sunt importante pentru Capricorn şi e important pentru el să aibă alături pe cineva cu care să le împărtăşească. Aceste valori cuprind re­laţiile de familie, dar şi cele sociale, care trebuie conduse cu respect şi discer­nă­mânt, de­oarece Capricornul ţine mult la respectabilitate. Un partener care i-ar afec­ta în sens negativ statutul social sau reputaţia pe care s-a străduit din greu să o clădească nu este o opţiune pentru el, oricât ar fi de tentant din alte puncte de vedere. În acest caz, s-ar putea să aibă o aven­tură, sau chiar o le­gătură, condusă cu discreţie, cu per­soa­na respectivă, dar relaţia nu va fi oficia­lizată.S-a scris despre predilecţia Capricornului de-a se însoţi cu persoane sus-puse, ca un mijloc de-a urca pe scara socială. În realitate, Capricornului nu-i place să-i datoreze partenerului său nimic, dim­potrivă, el este cel care-şi susţine şi îşi motivează partenerul. Ceea ce constituie însă un criteriu ne­ce­sar pentru Capricorn este profesionalismul parte­nerului. Dat fiind că el însuşi e hotărât să exceleze în carieră, este mai atras de cineva competent şi pa­sionat, care-i poate împărtăşi inte­resele profesio­na­le, decât de cineva pentru care excelenţa profe­sio­nală nu înseamnă mare lucru.Pentru că nu-i vine uşor să-şi de­clare senti­men­tele, Capricornul şi le arată de multe ori în glumă. Are oroare de dulcegării şi complimente de cir­cums­tanţă, fiind una dintre zo­diile cu cea mai mare pudoare emo­ţională ale zodiacului. În schimb, în intimitate îşi arată senzualitatea (astfel îi vine cel mai uşor să arate ceea ce simte) şi are nevoie de un partener la fel de natural şi de pasional ca el.Lecţia pe care Capricornul vine s-o îm­părtă­şeas­că prin felul în care îşi trăieşte viaţa emoţională e lec­ţia înţelepciunii. Cuvântul-cheie aici este con­du­ce, pentru că în cazul în care Capricornul nu se sim­te în control, va evita să se implice în relaţie, sa­cri­ficând uneori sentimente profunde. Dar nu trebuie să confundăm "a conduce" cu "a domina". Ca­pri­cornul are de regulă o fire paşnică, răbdătoare. Dinafară, poate părea, dimpotrivă, că el este parte­ne­rul care se lasă condus. Impresie greşită. El ştie când e cazul să cedeze, pentru ca armonia să se men­­ţină în cuplu. Dar o va face doar în privinţa chestiunilor minore. Va şti, în schimb, să se impună, cu ajutorul discretei sale încăpăţânări, când vine vor­ba despre problemele de principiu. Ce oferă Capricornul contra nevoii sale de-a ţine în mâini frâiele relaţiei? Stabilitate, constanţă şi devotament. În felul său caracteristic de a-şi asuma respon­sa­bilitatea, Capricornul va fi "cineva" în cuplu, în sen­sul că cineva trebuie să plătească facturile, cine­va trebuie să ducă copilul la meditaţii, cineva tre­buie să planifice următorul concediu... Un par­tener la fel de înţelept precum Capricornul nostru va şti să-l convingă că poate delega liniştit unele dintre sarcinile pe care şi le asumă dar care, în timp, îi pot măcina răbdarea. În felul acesta, Capricornul va fi mai destins şi mai dispus să-şi dezvăluie afec­ti­vitatea profundă, cu parfum sentimental.Cei care au văzut nemuritorul film "Pe aripile vântului", pot să vadă în impulsiva Scarlett, femeia Berbec, şi în chibzuitul Ashley, Capricornul. Între ei se aprinde lesne scânteia, dar el trebuie să se gândească bine dacă poate funcţiona alături de ea, în viaţa de zi cu zi.Deoarece Capricornul este un semn feminin, iar Berbecul unul mas­cu­lin, această combinaţie poate func­ţiona cu succes. Condiţia ar fi ca ea să nu încerce să-l tempereze prea insis­tent, iar el să nu insiste ca ea să iasă din zona de confort, cât încă nu e pregătită.Avem aici potenţialul pentru un cuplu clasic, deoarece Capricornul dă tonul, dar are încredere în faptul că Tăuroaica lui poate prelua şi duce mai departe unele dintre acţiunile stabilite de comun acord. Doar încăpăţânarea (de care suferă ambii) poate submina relaţia.Alt cuplu cu potenţial mare de reuşită, care de­pinde însă de calităţile diplomatice ale Capri­coarnei. Îi unesc o mulţime de interese, practice dar şi artistice. O relaţie bazată pe respect şi bun-simţ, dar în care fiecare trebuie să înveţe când e cazul să cedeze.Este o combinaţie dintre cele mai improbabile. E drept că el îi admiră inteligenţa şi umorul, dar vorbeşte şi se agită prea mult pentru gus­tul lui. Ea îi poate admira constanţa şi pri­ceperea pro­fe­sională, dar este prea rigid pentru gustul ei.Ambii sunt suficent de obiectivi pentru a-şi vedea şi aprecia reciproc calităţile, dar afectiv se situează la poli opuşi. Ea este caldă în exterior şi raţională în interior, în timp ce la el lucrurile stau invers. Pot însă lucra bine împreună pe plan pro­fe­sional.Acesta este poate cel mai reuşit cuplu care se poate imagina. Amândoi sunt profund legaţi de fa­milie, atât de cea din care provin, cât şi de cea pe ca­re îşi doresc s-o întemeieze. Problema e că se simt atât de legaţi, încât tind să se izoleze de restul lumii.Echilibrul în această relaţie depinde de măsura în care el îşi cunoaşte şi îşi controlează oscilaţiile emoţionale (acestea sunt determinate de fazele Lunii). Ea îşi poate dovedi din plin calitatea de a-l stabiliza, dar şi calmul ei are o limită.El e fascinat de siguranţa ei de sine şi de felul nonşalant în care stăpâneşte scena socială. Ea e mândră de realizările sale profesionale şi de res­pectul pe care-l trezeşte. Dar, ca relaţia să reuşească, ea trebuie să evite să ia decizii în numele lui.Între aceştia doi se poate naşte o idilă - rareori mai mult - pentru că de multe ori, între ei apare un fel de com­petiţie. Ei nu-i vine greu să-l lase pe mândrul Leu să iasă în faţă (public). În relaţie, în schimb, ea are nevoie să fie piua întâi.Cu cât ea îşi dă seama mai repede că vorbitul în exces este neavenit în relaţia cu un partener mai de­grabă scump la vorbă, cu atât mai frumos se va dez­vol­ta potenţialul acestei relaţii care poate rezista.Rezonanţa emoţională e bună între aceştia doi. Pentru că gândirea lor e complementară şi muncesc bine în echipă, planurile comune reuşesc, şi asta îi leagă din ce în ce mai mult. El poate avea tendinţa de a-i spune ce să facă, şi nu e cazul.E greu să nu admiri o Balanţă, care de obicei e şi arătoasă şi inteligentă, dar nu are genul de sen­zua­litate şi căldură de care e atras bărbatul Ca­pri­corn. În schimb, pot forma un cuplu redutabil în arena vieţii profesionale.Conversaţia cu bărbatul din Balanţă îi va face plăcere dacă nu se duce prea mult în abstract. Îi poate remarca şi eleganţa manierelor, dar pentru gustul ei, e cam efeminat. El se poate simţi (pe drept) ţinut la distanţă şi nu e insistent.Aceasta e una dintre cele mai trainice legături care se pot înfiripa în­tre două firi introvertite şi pro­fun­de. Armonia există şi în plan fizic, căci ambele zodii ştiu să se dă­ruiască fără rezerve, atunci când se simt în siguranţă din punct de ve­dere afectiv.Ambele zodii au probleme de încredere şi de intimitate. Dar cu alte zodii. Aceştia doi se încred instinctiv unul în celălalt. Ambii îşi cunosc latura întunecată şi se pot vindeca reciproc, acceptându-se complet. O relaţie intensă şi durabilă.Chiar dacă sunt de aceeaşi vârstă, psihologic vorbind, parcă el ar fi tatăl, şi ea, fiica. Lui îi face plăcere să aibă grijă de ea (până la un punct), ei îi pla­ce să-şi amuze partenerul (până la un punct). Dacă el nu e prea sever şi ea prea trăsnită, poate func­ţiona.El reuşeşte să-i descreţească fruntea cu gium­buş­lucurile lui, dar o face şi să se încrunte, când re­fuză să accepte limitele pe care ea vrea să i le tra­seze, ca să se simtă în siguranţă. Dar, cu el, asta nu merge. Mai bine funcţionează o prietenie.Atracţia fizică apare cu uşurinţă între doi Ca­pri­corni, dar problema e că amândoi se pricep s-o as­cundă. Strategi înnăscuţi, aşteaptă fiecare ca celălalt să dea primul semnal. De obicei, până tot aşteaptă ei aşa, pot ajunge să facă afaceri. Bune!Dacă el reuşeşte să-şi stăpânească posesivitatea şi nu se sperie când ea doreşte să plece, brusc, o lu­nă la o prietenă, relaţia are o şansă. Este singurul semn de aer cu care Capricornul poate lega o relaţie, dacă Vărsătoarea are o fire caldă, nu doar prietenoasă.E interesant cum ea reuşeşte să renunţe la nevoia de control în prezenţa lui. Poate asta se întâmplă pentru că el face ce face şi o tot scoate din zona de confort, ocazie cu care ea observă că îşi creează şi acolo o zonă de confort...Ea posedă în mod natural acel sedativ de care el are nevoie ca să se relaxeze. În schimb, îi acordă acel sentiment de-a fi protejată, de care ea are ne­vo­ie pentru a-şi dezvolta calităţile subtile. Ea îl în­va­ţă să viseze, el o aduce (gentil) cu picioarele pe pământ.Poate fi un cuplu reuşit, dacă el nu în­cepe să se bazeze prea mult pe ea, mai ales în pri­vin­ţa re­zolv­ării chestiunilor practice. Evident că doar Peştii ambiţioşi sunt eligibili (şi ea se va im­pli­ca în cariera lor). În schimb, pentru tendinţa lor înnăscută de a flirta, va exista zero toleranţă, din partea doam­nei Capricorn.