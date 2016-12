- Dacă ar face front comun, cele trei partide ar putea constitui o opoziţie semnificativă şi ar putea bloca acele legi care necesită o majoritate de două treimi pentru a fi adoptate. Ştim însă deja că USR nu doreşte să se alieze cu nimeni şi dă semne că va face opinie separată faţă de toată lumea. De fapt, abia acum ne vom lămuri ce este şi ce do­reşte acest partid, mult iubit de Antena 3, fără pro­gram şi cu un discurs plat. Nici colaborarea dintre PNL şi PMP nu este sigură, având în vedere re­ticenţele PNL faţă de fostul preşedinte. Nevoia i-ar putea învăţa să colaboreze, dar să nu aşteptăm în­ţelepciune de la partidele politice româneşti. Traian Băsescu are, de­sigur, toate atuurile pentru a fi o voce sonoră a opo­ziţiei, datorită experienţei şi inteli­genţei incontes­tabile, precum şi temperamentului de lup­tător, dar, cu un procent de numai 5-6% din man­date, PMP nu poate avea un impact semnificativ. Până la urmă, esenţial va fi cum va evolua PNL, cel mai mare par­tid al opoziţiei, după eşecul suferit pe 11 decembrie. Va reuşi să iasă din matricea usl-istă şi complexul de inferioritate faţă de PSD? Va avea curajul să fie un partid autentic de dreapta, şi nu un partid de stânga deghizat în partid liberal? Se va deschide către elitele profesionale? Deocamdată nu există nici un indiciu în acest sens. Până când se vor alege apele în PNL însă, singura opoziţie semni­ficativă faţă de elanul demolator al PSD pare să vină de la Cotroceni, unde preşedintele Iohannis a înţeles, în sfârşit, că nu are nici o şansă în campania prezi­denţială din 2019, dacă nu se defineşte în opoziţie faţă de PSD. Dar fără spri­ji­nul unui partid politic puternic, nici domnul Iohannis, care a devenit deja preşedinte jucător, nu are şanse de reuşită. Este însă Klaus Iohannis capabil să ini­ţieze o construcţie politică viabilă? Aceasta este între­barea la care mă tem să răspund.- Atitudinea preşedintelui Iohannis este de apre­ciat, chiar dacă detectăm în intransigenţa sa şi un calcul politic, izvorât din conştientizarea faptului că singura sa şansă de succes în 2019 este de a coagula în jurul său electoratul anti-PSD, care nu se simte re­prezentat de actualele partide de dreapta, adică exact cei 60% din alegători care nu s-au dus la vot pe 11 decembrie. În consecinţă, Klaus Iohannis este ne­voit să fie ceea ce PSD nu este, şi anume, corect şi principial. Nu vreau să diminuez meritele preşe­dintelui, ci doar să invit la realism. În acest context, ar fi fost de dorit ca domnul Iohannis să fi pus mai apăsat accentul pe statul de drept, puternic ame­ninţat, din nou, de manevrele PSD. Şi aceasta, pen­tru că nu numai principiile şi criteriile de integritate i-ar impune preşedintelui să nu numească un penal în frun­tea guvernului, ci însăşi legea de organizare şi funcţionare a guvernului, adoptată încă din 2001, care interzice numirea unor persoane cu condam­nări penale în funcţii ministeriale. Partidul dom­nului Drag­nea face presiuni în direcţia contestării acestei legi la Curtea Constituţională, la 15 ani de la adop­tare, doar pentru a-şi impune liderul, con­damnat penal, în fruntea guvernului. Statul de drept, care înseamnă egalitatea tuturor în faţa legii, este ast­fel călcat în picioare din nou, ca şi în 2012, în numele interesului de partid. Or, statul de drept este o com­ponentă fundamentală a democraţiei, care în­seamnă mai mult decât procesul electoral, iar pre­şe­dintele este dator să-l apere de excesele politi­cie­nilor, chiar dacă pentru aceasta va trebui să depă­şeas­că li­mitele culturii sale politice.