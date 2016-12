De-a lungul timpului, în "Formula AS" s-au pu­bli­cat numeroase reţete pentru prepararea siropului de brad, care vindecă inflamaţiile căilor respiratorii, la vreme rece. Nu ţin minte, însă, să fi citit şi mulţumiri tipărite în revistă, pentru efectul lor. Iată de ce m-am hotărât să vă trimit o reţetă veche şi adevărată, pe care o folosim cu succes în familie, de trei-patru generaţii încoace.100 g muguri proaspeţi de brad, 100 ml alcool de 60 de grade, 500 g zahăr.se zdrobesc bine mugurii de brad, peste care se toarnă alcoolul. Se lasă la macerat 12 ore, scuturând vasul din când în când. Se toarnă deasupra o jumătate de litru de apă clocotită. Se lasă să stea 6 ore, apoi se strecoară. Se adaugă zahărul şi compoziţia se pune pe baie de aburi, până când el se topeşte complet. Se mai stre­coară o dată şi se completează cu apă clocotită până la un litru. Se lasă să se răcească, se trage în sticluţe de 250 ml, de culoare închisă, şi se păstrează la rece. Se iau câte 3 linguri de sirop pe zi (adulţii), şi 3 linguriţe pe zi, copiii. Ca tratament complemen­tar, se recomandă băutul seara, în pat, înainte de culcare, a unui pahar de lapte foarte fierbinte. Se bea încet, înghiţitură de înghiţitură.400 grame usturoi curăţat se zdrobeşte uşor şi se pune într-un borcan, împreună cu sucul stors de la 24 de lămâi. Se lasă la macerat vreme de 24 de zile, cu vasul legat la gură cu un tifon. Se ia o lin­guriţă pe zi, înainte de culcare, dizolvată în ju­mă­tate pahar de apă. Înainte de folosire, maceratul se agită.Într-un kilogram de miere de albine se pun sucul de la 10 lămâi şi 10 căpăţâni de usturoi, cu­răţate şi date prin maşina de tocat. Se amestecă bine toate ingredientele şi se pun într-un vas acoperit, vreme de o săptămână. Se administrează câte patru linguriţe, o dată pe zi, încetul cu încetul, linguriţă după linguriţă. Nu săriţi zilele. Cantitatea trebuie să vă ajungă pentru două luni de zile.Vă trimit trei reţete care pot fi de mare folos în unele din cele mai răspândite boli: psoriazis şi va­rice.Baie cu ulei de măsline şi lapte: se adaugă în apa caldă din vană un pahar mare cu lapte, ames­tecat cu două linguri de ulei de măsline. Reduce mâncărimile.Se mănâncă peşte gras: ton, sardine, scrum­bie de mare.Se folosesc cât mai des creme hidratante, pen­tru a nu da posibilitatea pielii să se usuce.Se fac băi călduţe cu sare - controlează in­flamaţiile şi, mai ales, mâncărimile.Reţetă pentru o cremă specială: se lasă în aer liber, timp de 24 de ore, un vas cu urină proprie; se mai folosesc 250 ml ulei de măsline şi 200 g ceară pură de albine, 30 picături de tinctură de propolis.Se procedează astfel: se pune ceara cu uleiul pe bain Marie (vas cu aburi) şi când se topesc, se adaugă urina, amestecând cu o lingură de lemn. Se lasă să se răcească. Se foloseşte ca o cremă obiş­nuită. Se păstrează la frigider.Se mănâncă zilnic 3-4 castane coapte. Se pre­pară o emulsie din 6 căţei de usturoi, tăiaţi în felii subţiri, cu zeama de la o lămâie şi două linguri ulei de măsline. Se pune totul în borcan cu capac şi se lasă 12 ore. Apoi se ia cu degetele emulsia din bor­can şi se fac masaje circulare, în sens ascendent, pe locurile cu varice, zilnic. Mişcările trebuie să fie uşoare.Se pune un litru de apă la fiert şi când dă în clo­cot, se bagă în ea 4 linguriţe pline de rostopască uscată sau proaspătă. Se trage vasul deoparte, se acoperă şi se lasă să se răcească. Când lichidul devine călduţ, se strecoară şi se fac spălături va­ginale (cu irigatorul). Se fac două reprize de irigaţii pe zi, timp de o lună-două.Vă comunic o reţetă care mie mi-a ajutat să mă vindec de-o sto­matită dusă cu greu, ani de zile. Se bazează pe urinoterapie şi se procedează în felul urmă­tor: după o spălare temeinică a locului pe unde se evacuează urina, dimineaţa, se ia într-o căniţă puţină urină din jetul de mijloc. Cu un tampon de vată îmbibat în urină, m-am tampo­nat pe limbă, pe gingii şi mu­coasa gurii, lăsând să acţioneze o oră. Apoi puteţi mânca. Pro­cedeul se repetă de câteva ori pe zi. Urina nu e rea la gust şi nu miroase când e proas­pătă. Este mult filtrată în or­ganism, aşa că e foarte curată. Vă mulţumesc pentru tot binele pe care-l faceţi.Venele umflate se ung mai întâi cu smântână proaspătă, apoi se presară puţin bicarbonat de so­diu. Separat, se opăresc tărâţe de grâu cu vin şi se formează o pastă care se aplică peste venele unse cu smântână şi bicarbonat. Se aplică deasupra ban­daje şi se stă în repaus, în pat, 1-2 ore. Tratamentul local se însoţeşte de o cură cu ceai făcut din părţi egale de flori de soc, pătlagină, păducel, frunze de dud, coada-şoricelului, frunze de mesteacăn, urzică moartă. Se bea seara, neîndulcit. Tratamentul este de lungă durată.Se fierbe seara mai mult de o jumătate de litru de apă (2-3 clocote) şi se lasă în vasul în care a fiert, până a doua zi dimi­neaţă. Dimineaţa se măsoară fix 500 ml apă fiartă şi se bea pe nemâncate. După ingerarea ei se poate mânca orice. A doua zi se beau 600 ml de apă fiartă, a treia zi 700 ml de apă fiartă, şi tot aşa, crescând zilnic cu 100 ml de apă fiartă, până ce se ajunge la cantitatea de 3,5 l de apă fiartă.Cura durează 31 de zile şi are un pu­ternic efect depurativ. Este contraindicată bolnavilor cu hipertensiune arterială.Mama mea s-a vindecat cu această cură de o aler­gie rebelă, care nu i-a mai apărut. Mie mi-a fost "mană cerească" pentru rezolvarea unei mastoze chistice, care nu credeam că va fi re­zolvată altfel decât chirurgical. Reţeta a fost pre­luată de la un intermediar, de la o doctoriţă din China, care îşi petrecea concediul în România. Acest intermediar s-a vindecat fără operaţie de her­nie de disc. In­credibil, dar adevărat!Aş dori să comunicaţi în pa­ginile revistei aceas­tă reţetă ab­solut deosebită pentru rezolva­rea unor maladii ce derivă din acumularea rezi­duurilor to­xice în organism. Pen­tru urma­rea cu­rei nu este nevoie decât de per­severenţă. Nu este grea. Eu o urmez de 4 ani, primăvara şi toamna, şi mă simt deosebit de bine.Reţeta pe care v-o propun a fost încercată pe mine însumi, cu rezultate excelente. Bolnav de spondiloză cervicală, după doi ani de tratament m-am vin­decat în totalitate. Am recoman­dat-o şi altor persoane, cu re­zultate foarte bune.Se ia un prosop şi se rulează pe lungimea lui. Se trece pe după cap la nivelul urechilor, se apucă de capete cu mâinile şi se trage de capete în faţă, în vre­me ce cu capul se opune rezistenţă. Se începe cu o forţă moderată, apoi se apasă mai tare, în re­prize de câte 4-5 secunde.Acelaşi prosop răsucit se pune pe creştetul capului. Se trage de capete cu mâinile în jos, în vreme ce cu capul opunem rezis­tenţă, împingându-l în sus. Şi aceste exerciţii se fac tot în 3-4 reprize, a 4-5 secunde, alternativ cu cele prezentate mai sus. Ele se efectuează în fiecare di­mineaţă, în picioare sau stând pe un scaun. În cazuri rebele, recomand efectuarea exerciţiilor şi seara, înainte de culcare. Rezultatele binefăcătoare apar după 3-4 zile. Pentru a nu mai avea niciodată pro­ble­me, e bine ca aceste exerciţii să fie practicate toată viaţa.* Dacă v-aţi ars sau v-aţi opărit, daţi imediat pe locul cu pricina cu oţet alimentar şi nu se vor mai face nici băşici şi nu vor rămâne nici urme.* Dacă v-aţi lovit la o unghie sau aţi strivit-o şi există pericolul să cadă, faceţi repede cu o linguriţă de făină şi câteva picături de ulei o cocă, din care formaţi un fel de degetar şi îl aplicaţi pe unghia cu pricina, vreme de câteva ore, chiar dacă vă ustură un pic. Unghia nu va mai cădea.Se mănâncă, două zile la rând, numai câte un kilogram de smântână pe zi şi nimic altceva. A treia zi se beau numai ceaiuri.În toate bolile de stomac se recomandă înlocui­rea pâinii cu graham.