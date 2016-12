- Cistita nebacteriană este un alt nume pentru vezica dureroasă cronică sau cistita interstiţială. Ea apare sub forma unor crize dureroase a căror frecvenţă poate fi lunară şi a căror durată poate fi de câteva zile. Durata, frecvenţa şi intesitatea cri­zelor dureroase poate creşte în timp. Această suferinţă afectează grav confortul persoanei respec­tive, care se duce foarte des la toaletă, pentru cantităţi mici de urină, şi se trezeşte şi noaptea de câteva ori pentru a urina.- Durerea aceasta repetată, prelungită poate duce cu timpul la afectarea echilibrului psihic. Per­soana respectivă poate acuza ata­curi de panică sau depresie. Este obligatoriu ca orice formă de tra­tament a suferinţei vezicale să asocieze şi un trata­ment pentru îmbunătăţirea echilibrului psihic. Alt­fel ameliorarea simptomelor urinare ar fi prea lentă, aceasta va descuraja şi mai mult pacienta, şi terapia va fi sortită eşecului.- Cistita interstiţială este frecvent confundată cu cistita bacteriană, chiar de către medici. Drept ur­mare, aceste paciente sunt mult timp tratate cu antibiotice, ca pentru o cistită clasică cu bacterii. Un studiu al societăţii italiene pentru cistita intersti­ţială (AICI) a arătat că în Italia durează mai mult de 10 ani până când o persoană cu vezică dureroasă cronică/cistită interstiţială este diagnosticată şi tratată corect.- Da. Sindromul acesta dureros este mai frec­vent la femei dar, personal, consider ca mulţi dintre bărbaţii trataţi de prostatită cronică suferă, de fapt, tot de vezică dureroasă cronică/cistită interstiţială şi de aceea ar trebui să beneficieze de alt fel de te­rapie.- Durerile sunt mai ales legate de umplerea vezicii cu urină. Propria urină este dureroasă pentru vezică. Unele persoane resimt durerea ca pe o jenă, presiune, apăsare. De asemenea, unele persoane o simt în zona uretrei, în organele genitale sau spre zonele inghinale. Cel mai frecvent este însă re­simţită în abdomenul inferior, în zona vezicii, creş­te pe măsură ce se umple vezica. Persoana în cauză simte o ameliorare când se duce la toaletă şi îşi goleşte vezica.- În timp, din cauza durerii din pelvis, apare o contractură musculară a perineului şi muşchilor pelvini, care face ca persoana să urineze greu, cu jet slab, întrerupt şi să rămână cu senzaţia că nu a golit vezica. Această luptă pentru a goli ultimele picături, prin efort abdominal, face mult rău, deoa­rece creează presiune mare în vezică şi intensifică şi întreţine senzaţia dureroasă. Este un cerc vicios ce trebuie neapărat întrerupt. Exerciţiile şi terapia de relaxare perineală sunt primul pas în tratarea acestor pacienţi.- În majoritatea cazurilor, nu se pierde urină. Din contră, bolnavii urinează mai greu, deoarece durerea cvasipermanentă îi face să contracte mereu perineul, care nu se mai rela­xează la urinare. Persoanele care pierd urină din cauza sindromului numit vezică hiperactivă urinează des, dar nu din cauza durerii, ci pentru că senzaţia de a urina, atunci când apare, este atât de intensă, în­cât din frica de a nu pierde urina, se grăbesc să ajungă la toaletă.- Este acceptată explicaţia că mucusul care aco­peră prin interior vezica urinară este deficitar, şi astfel, peretele vezicii vine în contact cu urina, care este acidă şi care provoacă iritaţii şi uneori eroziuni în peretele vezicii. De aceea alimentele care cresc aciditatea urinei pot agrava simptomele.- Afecţiunea poate fi ameliorată prin evitarea alimentelor ce măresc aciditatea urinei. Cele mai frecvente sunt oţetul, murăturile, băuturile acidu­late, citricele, roşiile. Uneori, bicarbonatul alimen­tar, administrat după fiecare masă (două linguriţe după masă, într-un pahar cu apă) are efect în alca­linizarea urinei şi ameliorarea simptomelor.- Pentru ameliorarea le­ziunilor vezicale sunt fo­lo­site suplimente alimentare, cum este Quercitina sau Aloe Vera, şi substanţe pentru refacerea mucusului vezical, care sunt introduse direct în vezică. Aceasta metodă poartă numele de instilaţii vezicale, iar sub­stanţele introduse conţin he­pa­rină sau acid hia­lu­ronic. Se fac instilaţii săptămânale timp de 10-20 săptămâni.- În practică am întâlnit numeroase paciente care, cu instilaţii, cu medicaţie şi cu regim ali­mentar, nu mai acuză dureri. Urinarea lor este în continuare mai frecventă decât la alte persoane, dar dispariţia durerii este principalul beneficiu.- Este puţin probabil să avem rezultate notabile folosind doar o singură metodă de tratament. Aso­cierea metodelor, aşa cum am spus, are cel mai mare succes. O metodă nouă de tratament constă în stimularea electrică a centrilor ce relaxează vezica. Nervul tibial posterior, care trece pe lângă gleznă, poate fi folosit pentru această procedură, deoarece urcă până la centrii nervoşi care controlează rela­xarea vezicii. Se aplică pe piele doi electrozi şi se efectuează şedinţe de 20 de minute, de două ori pe săptămână, timp de 10 săptămâni. Apoi, pacientul revine o dată pe lună pentru şedinţe de întreţinere. Această metodă nu are reacţii adverse şi poate fi folosită în asociere cu medicamentele amintite, care astfel pot fi recomandate în doze mai mici.