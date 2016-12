Mama şi Stela

Cel mai iubit cititor, băiatul ei

Sărbătoarea autografelor

Frumoasă şi convingătoare

- Eu nu sunt pentru prima dată în România şi în Bucureşti. Întâi am stat opt luni de zile aici, când am urmat un stagiu de pregătire pentru jur­nalismul de televiziune la Pro TV, iar a doua oară am stat în Bucureşti trei ani, între 2008 şi 2010. O perioadă foarte tulbure! La conducerea Repu­bli­cii Moldova erau comu­niştii, iar eu, pur şi sim­plu, n-am mai putut să accept politica editorială a postului de televiziune la care lucram acolo. Aşa că mi-am făcut ba­gajele şi am venit în Ro­mânia: mi-am făcut un blog, în care reflectam realităţile moldoveneşti, şi am realizat o emisiune pentru un post de radio din Chişinău, "Vocea Basarabiei", pe vremea aceea foarte ascultat. Practic, am deschis aici un mini-sediu, din dorinţa de a face auzită, peste Prut, România. Tot atunci am început să scriu şi un roman, "100 de zile", pe care l-am publicat în fe­bruarie 2010 şi care a pornit, într-un fel, ca o anti­cipare, iar ulterior a devenit o descriere a Revoluţiei Twitter, survenită în Chişinău, în 2009. Era ca şi cum cuvintele se aşterneau pe pagină de la sine - simţeam că avea să se petreacă un eve­ni­ment, ceva de amploare, iar ulterior, am avut sen­timentul că era de datoria mea să "înregistrez" ceea ce se în­tâmpla, inclusiv prin intermediul unor ex­pe­rienţe personale, pe care le-am descris în carte. După schim­barea de re­gim, m-am întors în Chişinău şi, plină de spe­ranţă, m-am angajat la postul de tele­vi­zi­une Jurnal TV. Am prezentat prin­ci­palul buletin de ştiri şapte ani şi am pus mult suflet în ceea ce am făcut, dar, la un moment dat, am rea­lizat că îmi doream ce­va mai mult, o nouă provocare profe­sio­nală. Şi consi­de­ram că împlinirea acestei dorinţe nu pu­team s-o găsesc decât în Ro­mânia. Fră­mân­­tarea asta probabil că a re­zonat un­deva, în univers, pentru că într-o zi, stând de vorbă la Chişinău cu Claudiu Lucaci, de la TVR, care forma noua echi­pă TVR Mol­dova, el m-a invitat să mă alătur "tru­pei" din Chişinău. Am fost onorată de pro­pu­nere, dar am fost sinceră şi i-am spus că-mi doream să merg în România. La vreo patru luni după această discuţie, Cla­u­diu m-a sunat de la Bucureşti şi m-a în­tre­bat direct: "Vii la TVR, în Bucureşti?" Îţi dai seama că am sărit în sus de bucurie.- Total! Deşi ştiam că românii au o tandreţe aparte pentru basarabeni şi îi primesc cu braţele deschise, am fost surprinsă şi extrem de fericită să constat că, şi la televiziune, Basarabia era la fel de iubită şi oamenii m-au acceptat cu bucu­rie, m-au îmbrăţişat cu toată căldura. Înaintea primei zile de muncă la TVR 2, mă temeam to­tuşi de invidiile care se strecoa­ră în mediul jur­nalistic. Dar n-am simţit aşa ceva din partea ni­mănui. Dimpotrivă! Co­­legii, inclusiv de la TVR 1, m-au ajutat foar­te mult la primele emisii. Mă doare sufletul că lucrurile nu stau la fel şi în Basa­rabia şi, mai ales, în Chi­şinău: acolo, genul acesta de deschidere faţă de românii din România nu e de găsit la toată lumea.- Eu m-am născut în Coşcodeni, o localitate afla­tă nu departe de ma­lul Prutului, într-o casă de profesori. În familia noastră nu s-a vorbit decât limba română şi nu s-au citit decât cărţi - multe, multe cărţi - în română. De-aici, aşadar, am primit sămânţa de românism. Mai mult, nici la televizor nu urmăream posturi ruseşti. Ne uitam doar la TVR - pe care îl prindeam, pentru că eram la 30 de ki­lometri de Prut - şi TVM, Tele­vi­ziu­nea Na­ţio­nală Mol­do­ve­neas­că, aşa cum se numea pe atunci ac­tualul post pu­blic din Moldova. Ţin min­te că odată l-am întrebat pe tata: "Tata, dar peste Prut chiar se vorbeşte aşa, ca la tele­vizor?" Îţi dai seama: noi trăiam în URSS, vorbeam româna cu accent, or limba de la televizor mi se părea extraordinar de fru­moasă şi de dulce. De-atunci mi-am zis că "aşa tre­buie să vor­besc şi eu, ca la televizor". Uitân­du-mă în urmă, asta mi se pare a fi fost o măsură "tan­gibilă" a trăirilor mele româneşti de atunci, nu foar­te bine definite. Apoi, la 11 ani, în 1993, pentru că la şcoala din localitate nu se prea mai făcea carte, ai mei au decis să mă mute direct la Chişinău, la li­ceul pro-românesc "Prometeu", urmând să locu­iesc la o mătuşă. "Prometeu" era o şcoală nouă, cu pro­fe­sori din România: din Iaşi, din Roman... Doam­ne, şi ce profesori extraordinari am avut! Din­colo de ceea ce am deprins de la părinţi, ei, profe­sorii de la "Prometeu", mi-au pus temelia vieţii. Întot­deauna le voi fi recunoscătoare!- M-am referit la societatea basarabeană, în general. Asta s-a văzut, de altfel, şi la alegerile din noiembrie. Societatea este scindată: o parte este pro-europeană - dintre pro-europeni, o parte sunt şi pro-români, dar nu toţi! -, o parte este pro-mos­covită. Aşa că, dacă un român ajunge la Chi­şinău, să spunem, primirea de care va avea parte depinde de omul cu care se întâlneşte: dacă dă de un pro-ro­mân, va fi tratat ca un frate, dacă dă de un "mol­dovenist" sau pro-moscovit... Moldo­ve­niş­tii sunt cei care cred că moldovenii sunt alt­ceva decât românii, chiar dacă unii dintre ei ac­ceptă că limba e română. Unii moldovenişti sunt pro-europeni, alţii susţin şi Estul, şi Vestul, ca viţelul "deştept", care suge de la două vaci, iar al­ţii sunt doar cu Moscova. Cum e, de exemplu, nou-alesul preşedinte Igor Dodon, care e un mol­dovenist antiromân, pro-moscovit, dar ai cărui copii învaţă la liceul pro-românesc "Prometeu"! Dar nu e nevoie să vii din România ca să ai pro­bleme cu ruşii sau cu pro-ruşii din Moldova. Scindarea socială le creează dificultăţi inclusiv moldovenilor pro-români. Îţi dau un singur exemplu: m-am dus în­tr-o zi la o poştă din Chi­şi­nău să-mi achit o factură şi, văzând o coadă des­tul de risipită la ghişeu, am întrebat în româneşte: "Cine e ultima persoană?". Nu vrei să ştii cu câtă ură am fost pri­vită de una dintre per­soa­nele de la coa­dă şi cu cât dispreţ în glas mi s-a răs­puns. Bineînţeles, în ruseşte. Ba am mai fost şi "tra­să de urechi": "De ce vor­beşti în română?" Şi ni­meni, ab­so­lut nimeni nu a sărit să-mi ia apă­rarea. Ui­te, genul ăsta de situaţii te pune pe gânduri după do­uăzeci de ani de inde­pendenţă a Republicii Moldo­va.- Dacă e să judecăm strict, în funcţie de cifre, inclusiv cele de la ale­gerile din noiembrie, e limpede că ba­lanţa înclină în favoarea pro-mosco­vi­ţilor. Însă situaţia e nuanţată. În opinia mea, în realitate, cei pro-România, pro-Europa, sunt mai mulţi. Doar că unii nu au votat, pentru că nu s-au simţit reprezentaţi de cei doi finalişti, iar alţii sunt plecaţi peste hotare. Primul val migraţionist a fost reprezentat de oamenii din generaţia părinţilor mei, cei care au fost la Podul de Flori, cei care au cerut ruperea de Imperiul Sovietic. După 2009, s-a pus în mişcare un al doilea val, alcătuit din tinerii din generaţia mea. Oamenii aceştia, mergând în străinătate, văd ce înseamnă România şi Europa şi înţeleg nivelul de manipulare şi realitatea din Moldova. Căci manipularea me­dia­ti­că a funcţionat şi funcţionează de minune. Cabliş­tii din Republica Moldova difuzează masiv posturi ruseşti sau în limba rusă. Pe televizor, limba română e prea puţin prezentă. Posturi din România aproape că nu există. Acum eu mă zbat, împreună cu Clau­diu Lucaci şi alţi colegi, să introducem şi TVR 2-ul acolo, să-l facem dis­ponibil măcar în Chi­şi­nău. Pentru că, re­pet, e o nevoie acută de posturi româneşti peste Prut. Basara­be­nii cu conştiinţă ro­mâ­nească trebuie să facă un efort finan­ciar şi să-şi ia antene de satelit din Ro­mâ­nia. Însă, din păcate, mulţi nu dispun de atâ­ţia bani. Iar situa­ţia asta îi afectează inclusiv pe cei mici. Copiii până la şapte ani vorbesc foarte bi­ne româneşte, chiar fără accent moldo­ve­nesc, pentru că se ui­tă la cele câteva pos­turi de desene ani­ma­te în română, pe care ma­joritatea operato­ri­lor nu au de ales şi le retransmit din Ro­mâ­nia. Presiunea pă­rin­ţilor a fost prea ma­re. Mi-am dat sea­ma de asta inclusiv la lansările cărţilor de poveşti pe care le-am scris. Însă, când pruncii aceştia încep să meargă la şcoală şi să ia contact cu copiii vorbitori de rusă, cu so­cietatea, cu televiziunile ruseşti, lucrurile se schim­bă. Se simte imediat în felul în care vorbesc. Şi discuţia ar putea să continue până ajungem la acei basarabeni care nu se uită la posturile de televi­ziu­ne româneşti şi care nu trec Prutul. Ei nu-şi dau sea­ma ce înseamnă Europa şi, mai ales, ce în­seam­nă România, cât de mult a evoluat România prin comparaţie cu Moldova, din 1990 încoace, cât de deschisă e societatea românească, cu câtă simpatie îi priveşte pe "fraţii de peste Prut" şi cât de mult îi ajută să se integreze, să se simtă "acasă". Ei înghit pe nemestecate propaganda pro-moscovită şi votea­ză aşa cum votează.- Cred că basarabenii ar trebui să înveţe de la fraţii lor din România să fie mai critici. Îmi place spi­ritul acesta critic din România. Deşi, uneori, e împins chiar spre extrem. Însă, dacă basarabenii şi-ar însuşi măcar pe jumătate spiritul critic despre ca­re îţi spun, cred că multe s-ar schimba în Repu­bli­ca Moldova. Poate şi-ar da seama că să-ţi pleci capul, pe principiul "capul ce se-ndoaie, sabia nu-l taie", nu e, de fapt, ceva util. Iar românii cred că ar trebui să re-înveţe de la fraţii lor de peste Prut ce înseamnă puritatea sufletului. Basarabenii adevăraţi şi mai ales cei din zonele rurale au rămas nealteraţi, şi-au păstrat puritatea sufletului.- Eu sunt româncă basarabeancă. Aşa m-am con­siderat dintotdeauna. Dar am şi cetăţenie ro­mâ­nă. Şi să ştii că, pentru mine, cetăţenia română este ceva important şi am ţinut neapărat să "devin" ro­mâncă nu prin căsătorie, ci prin mine însămi. De-asta mi-am solicitat acest drept strămoşesc îna­inte de a mă mărita. A fost o chestiune de onoare, de simţire, dar şi un gest reparatoriu, în amintirea stră­bunicului meu. În momentul în care ruşii au ve­nit în Basarabia, străbunicul, care avea o mică mo­şie, s-a opus direct soldaţilor invadatori. Când i s-a cerut să le dea animalele din gospodărie, a răspuns fără să clipească: "Nu le dau nimic ruşilor!" Acel "Nu" categoric l-a costat viaţa. A fost împuşcat pe loc. (începe să plângă) Doamne, am fost atât de bine primită de români! În plus, l-am avut alături de mine şi pe soţul meu, care e din România.- Ne-am întâlnit în Chişinău, în perioada pre­şe­dinţiei lui Voronin, într-un context profesional. O vreme, am rămas simple cunoştinţe. Apoi, în 2008, când am venit eu în Ro­mânia, am început să ne împrietenim, iar din prietenia a­ceea, încetul cu în­ce­tul, s-a născut şi dra­gos­tea. Ne-am căsă­torit în 2012 şi, după un timp, ni s-a născut băieţelul, Dănuţ, care are acum doi ani şi jumătate.- Aaaa, de foarte mică am ştiut c-o să fac asta! Când eram în­că în Coşcodeni, mă aşezam în faţa oglinzii şi începeam să vorbesc, imagi­nân­­du-mi că sunt pre­zentatoare de ştiri. (râde) Apoi, când a venit vremea să dau la facultate, tata ar fi vrut să fac Dreptul, mama tindea către Limbi Străine, iar eu o ţineam una şi bună cu Jur­nalismul. Până la urmă, deşi fără tragere de inimă, am zis că mă duc la Drept. Însă, în ziua în care am mers la comisia de admitere, am văzut că la Drept era un rând imens, iar la Jurnalistică, unul mititel. În clipa aceea, mi-am zis: "Nu, eu nu vreau să fiu ca toţi ceilalţi!" Şi m-am dus la Jurnalistică. Din fericire, tata şi mama nu s-au supărat. Mi-au zis: "Foarte bine. Ţi-ai asumat alege­rea." Şi m-au sprijinit din răsputeri. Iar azi, amândoi sunt foarte mândri de mine. Deşi îşi manifestă mândria în mod diferit şi paradoxal: mama, care e mai interiorizată, mă laudă, îmi spune "Bravo!", tata, în schimb, cu toate că e un tip extrovertit, în atâţia ani nu mi-a spus decât o dată sau de două ori "Bravo!". Probabil ca să nu mi se urce la cap!- În perioada studenţiei mele, era o şcoală bună, dar se făcea prea puţină practică. Însă profesorii erau dedicaţi şi căutau mereu să se îmbunătăţească: mergeau deseori în România, în schimburi profesionale. Manualele de pe care învăţam şi cărţile care ni se recomandau erau şi ele semnate de profesori din România. Să nu uităm că asta se întâmpla în timpul gu­vernării comuniste, când orice legătură cu Ro­mânia era suspectă. Şi a mai fost ceva ce am apreciat la profesorii mei: credeau foarte mult în noi! Or, asta ne dădea aripi.- Spun adeseori că în viaţă am avut noroc de oameni buni, inclusiv în ceea ce-i priveşte pe colegi. Foştii colegi de la Jurnal TV, televi­ziu­nea din Chişinău de unde am plecat ca să vin încoace, au ţinut mult la mine şi eu la ei. Păs­trăm legătura şi acum! Nivelul meu de profesio­na­lism li se datorează în mare măsură, pentru că asta e o meserie în care nu poţi să fii bun de unul singur, ci doar în echipă. La fel stau lucrurile şi aici, la TVR 2. Fac parte dintr-o echipă de adevăraţi profesionişti şi, din nou, dacă eu mă prezint bine în faţa telespec­tatorilor, nu e doar meritul meu, ci şi al tuturor celorlalţi oameni care nu se văd pe sticlă.- Da, o spun din suflet: sunt fericită! Şi mă bucur că oamenii care mă înconjoară, dincolo de familie, cred în forţele mele.- În oraşe, şi cu precădere în Chişinău, Cră­ciu­nul a început să fie sărbătorit pe stil nou, deci la fel ca în România. La asta a contribuit mult primarul Chişinăului, Dorin Chirtoacă, un pro-european şi un pro-român sută la sută. El a fost cel care, luând exemplu din România, a început să împodobească oraşul de sărbătoare şi să aprindă luminiţele chiar din 1 decembrie. La ţară, în schimb, acolo unde sa­tele nu sunt cu totul pustii, Crăciunul continuă să se sărbătorească pe stil vechi. Atât doar, că tradiţiile au început să se piardă, din lipsa tinerilor. Nu mai are cine să meargă cu colindul, pentru cine să se împodobească bradul... În mare parte, ceea ce se mai respectă sunt tradiţiile culinare.- În Bucureşti, împreună cu familia şi cu bradul uriaş pe care îl vom împodobi împreună. Acolo, lân­gă brad, o să-l poftim pe Moşul să se odihnească. Dănuţ repetă deja poeziile pe care o să i le spună. În ceea ce priveşte partea cu bucătăreala, slavă Dom­nului că e mama cu mine. Gătitul nu e punctul meu forte, o să fiu doar ajutor de bucătar. O să pre­gătim nea­părat sarmale şi răcituri ca în Basarabia. În rest, meniul o să fie la inspiraţia mamei. Iar ca desert, tot ea o să facă nişte plăcinte moldoveneşti, de să te lingi pe degete, nu alta! Sunt excepţionale! Asta, pe lângă minunăţia de cozonac pe care ne-o trimite soa­cra mea, de la Târgu Mureş, şi pe care abia o aştept.- Am un gând şi un îndemn: nu-i uitaţi pe fraţii voştri din Basarabia! Pentru că Basarabia este Ro­mâ­nia!