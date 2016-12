Stimată d-nă Sânziana Pop şi redacţia "Formula AS",După publicarea scrisorii mele în revista dvs., am primit de la cititorii din toată ţara, diferite sume de bani. Le mulţumesc din suflet şi le scriu numele cu recunoştinţă binefăcătorilor mei: Babor Mi­oara, Năs­tasă Valentina, Pech Emilia, Morariu Pa­ras­chiva, Dăncioiu Ion, Zuzar Ioan, Chirilă Vasile, Floare Viorel, Ioniţă Rozalia, Dinu Anica, Grigore Stela, Iancu Adriana, Ienciu Cornel, Filimon Ne­culai, Antonescu Elena, Tutaru Ion, Grotte Ionel, Stoiculescu Cristian, Petrini Ana-Maria, Iliescu Fl. Brânduşa.Le mulţumesc şi celor care mi-au trimis pa­chete cu îmbrăcăminte: Patrichi Vasilica, Voică Tatiana. Şi vreau să vă anunţ că am primit şi cei 2000 lei din partea Fundaţiei, pentru care vă mulţumesc din tot sufletul. Mi-aţi luminat casa.Stimată doamnă directoare Sânziana Pop,Sunt Tutor Laslo Csaba din Oradea şi doresc să mul­ţumesc "Formulei AS" pentru publicarea scri­­so­rii mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu să­nătate. Totodată, le mulţumesc celor 6 familii care mi-au fost alături, în urma pu­bli­cării ce­re­rii în ziar. Tatăl ceresc să vă dea pu­tere şi să­nătate! Mulţumesc şi Fun­da­ţiei "For­­mula AS" pentru ajutorul acordat. Vă respect şi vă do­resc putere de muncă şi mii de bine­cuvântări de la Dum­nezeu.Cu stimă şi respect,Dragă "Formula AS",Vă mulţumesc pentru ajutor, din tot sufletul meu. Cu banii primiţi de la dvs. am operat-o pe nepoţica mea, Muntean Denisa-Maria, de surzenie la urechea stângă. Acum trebuie să mergem lună de lună la spitalul Panduri din Bucureşti, pentru logopedie. Mai am o soră handicapată de gradul I, pe care o întreţin tot eu. Soţul meu este decedat de 12 ani. Sin­gura speranţă de a putea continua trata­men­tul De­ni­sei sunteţi dvs. Ajutaţi-ne, vă rog! Ar trebui operată şi la urechea dreaptă, dar are scăriţa auzului foarte mare şi doctorii au zis să mai aş­teptăm. Operaţia se va face când va hotărî Dum­ne­zeu. Tot binele nostru sunt cititorii revistei "For­mula AS".Vă iubesc mult! Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt şi Sfânta Treime să vă dăruiască tot binele din lume, să vă ocrotească şi să vă ferească de rău.Cu lacrimi în ochi,Stimată doamnă director Sânziana Pop,Cu multă stimă şi respect vă scriu aceste rânduri. Dumnezeu şi Maica Domnului să vă ajute să primiţi cu bucurie săr­bă­torile care vin. Să vă aducă bucurie şi sănătate, atât dvs. cât şi citi­to­ri­lor dvs.Mă numesc Lăptaru Patriţa şi mi-aţi pu­bli­cat scrisoarea în luna septembrie 2016 şi vă mul­ţumesc din su­flet, chiar dacă ajutorul pri­mit nu a acoperit toa­te cheltuielile. Vă trimit la redacţie taloanele pe care le-am primit, dar dacă totuşi vor exista cititori care mai vor să mă ajute, le-aş mul­ţumi de mii de ori.Binefăcătorii care m-au ajutat prin Fundaţia "For­­mula AS" sunt următorii: Pescaru Ion - Câm­pulung Muscel (jud. Argeş), Bogdan Ioan - loc. Limanu (jud. Constanţa), Alexandrescu Ioana - Iaşi, Penta Olga - Sibiu, Iliescu Fl. Brânduşa - Bucu­reşti, Dănicioiu Ion - Slatina (jud. Olt), Ienciu Cornel - Oradea (jud. Bihor), Ardelean Ioan - Abrud (jud. Arad), Căpăţână Elena - Bucu­reşti, Filimon Neculai - Oradea, Petrini Ana-Maria - Bucureşti, Stoiculescu Doina - Bucureşti, Scutea Jana - Sibiu, Jutaru Ion - Bucureşti.Dumnezeu să fie cu noi!Stimată doamnă director,Vă mulţumesc dvs. per­sonal, între­gu­lui colectiv de la redacţie şi celorlalţi angajaţi ai revistei "For­mula AS", pen­tru îngăduinţa de a-mi publica scri­soarea în­du­rerată şi pentru ajutorul primit.Vă doresc multă sănătate şi viaţă lungă revistei dvs. ca­re hră­neşte sufletul şi dă în­cre­­dere omului ajuns în su­fe­rinţă.În continuare, vă rog să îmi permiteţi să mul­ţu­mesc oa­me­nilor de bine care mi-au întins o mână de ajutor: Trăistaru Ilea­na - Suceava, Voicu Ta­tiana - Reşiţa, Şandor Au­rel - Timişoara, Bica Mir­cea - Sibiu, Filimon Ne­culai - Oradea, Scu­tea Jana - Si­biu, Grote Ionel - Bucu­reşti, Peride Lucia - Iaşi, Că­păţână Elena - Bucu­reşti, Ar­de­lean Ion - Arad, Bu­hociu Octavia - Botoşani, Aura şi Cristina - Bucu­reşti, Pescaru Ion - Câm­pulung, Iliescu Brîn­duşa - Bucureşti, Ale­xan­drescu Ioana - Iaşi.Încă odată le mulţumesc, să aibă parte de cei dragi, să-i ferească bunul Dumnezeu de necazuri. Şi fiindcă suntem în pragul sfintelor sărbători de iarnă, cu ocazia Naşterii Domnului, la toţi vă do­resc multă sănătate. Să vă ajute bunul Dumnezeu! Tot cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă, mă voi duce la sfânta biserică din satul meu, pentru a vă trece în pomelnic pentru sănătate şi viaţă lungă. Cu stimă,Stimată redacţie,Sunt Vica Vasile din localitatea Câmpina, ju­deţul Prahova, semnatarul scrisorii de solicitare de ajutor din revista "Formula AS" nr. 1220. Vreau să vă mulţumesc din suflet întregii redacţii, dar şi oa­menilor din ţară care ne-au întins o mână de ajutor. Am primit de la ei bani şi alimente şi pentru asta ne vom ruga pentru sănătatea lor. Am reuşit să rezol­văm o parte din problemele noastre şi pentru acest lucru vă suntem recunoscători.Cu stimă şi recunoştinţă,