Când Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucu­­reşti, s-a fotografiat alături de steagul ţi­nu­tu­lui secuiesc, i s-au adresat multe reproşuri şi mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru. Când James Pettit, ambasadorul SUA la Chişinău, a afirmat că Mol­dova este o ţară cu etnici care vorbesc o limbă di­ferită decât în România, a fost numit prost, incult, idiot, inamic, şi mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat şi pe el, dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru. Îi stă însă în puteri domnului ministru Mir­cea Dumitru, sau celui care îi va urma, să îi schim­be ur­gent pe Doru Dumitrescu, inspectorul de istorie din MENCŞ, şi pe doamna Gabriela Droc, ins­pec­tor pentru învăţământul primar din MENCŞ, au­torii programelor de istorie şi, toto­dată, cei care au validat manualele de istorie de la clasa a IV-a (cu predare în limbile minorităţilor na­ţionale), în care drapelul României este steagul secuilor şi în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruşi. Astfel, în harta de la pagina 74 a manualului de is­torie de clasa a IV-a (Editura T3 KIADO), apro­bat prin ordin de ministru, drapelul Ro­mâniei este steagul secuilor.Începând cu 2006, acest manual este înscris anual în catalogul manualelor şcolare valabile în în­văţământul preuniversitar. În paginile lui, despre Trianon se spune (pe banii statului român) că este Dictatul de la Trianon. În cuprinsul acestui manual (cum era şi firesc) sunt multe hărţi (am numărat 22), dar niciuna a României. Conturul României apa­re doar pe harta Europei, dar nu scrie că este Ro­­mânia. Mai apar în acest manual, plătit de statul român, vreo 64 de drapele ale unor ţări contem­po­rane sau din trecut. Aţi ghicit că niciunde nu apare tricolorul românesc (perfect în confor­mitate cu pro­grama şcolară oficială elaborată de cei doi ins­pectori şcolari din minister.) De fapt, acest manual nici nu avea voie să apa­ră, fiindcă - 46 alin. (8) din legea educaţiei zice că: "În învăţământul pri­mar, gimnazial şi liceal cu predare în limbile mi­no­rităţilor naţionale, dis­ci­plinele Istoria şi Geo­gra­fia României se predau în aceste limbi, după pro­grame şcolare şi manuale identice cu cele pen­tru clasele cu predare în limba română, cu obli­gaţia transcrierii şi a însuşirii to­ponimiei şi a nu­melor proprii româneşti şi în limba română." Aici, manualul este în mare defect, fiind­că nici vorbă să fie identic cu vreun manual pen­tru clasele cu predare în limba română (Regele Carol I apare ca I Karoly). Din acest manual, elevii nici nu au aflat încă în ce ţară trăiesc, care este drapelul sub care slu­jesc, şi mai nimic despre populaţia majoritară.În manualul de istorie de la clasa a IV-a al Editurii Corint (aprobat prin ordinul mi­nis­trului nr. 5472 din 12.10.2016), la pagina 27, la "popoare de azi", în stânga Prutului apare doar poporul rus!În 20.02.2005, am făcut parte din comisia de învăţători care trebuia să avizeze noile programe după care au ieşit minunile acestea de manuale. Pro­­grama de istorie pentru clasa a IV-a a fost res­pinsă atunci de noi, cu argumente, iar secretarul de stat Vasile Molan a cerut să se consemneze în pro­cesul verbal că autorul programei va ţine legătura cu noi, pentru a întocmi o altă programă. La câteva zile s-au schimbat şi guvernul, şi domnul Molan. Oamenii din minister, a căror demitere o aşteptăm (Doru Dumitrescu şi Gabriela Droc), s-au prezen­tat noului ministru cu textul vechi, din care nu au modificat nicio virgulă. Ministrul a semnat cu bună credinţă, aşa cum semnează şi primarii (mi­zând pe profesionalismul celor din minister).De zece ani, peste 1.600.000 de elevi au "în­vă­ţat", deja, conform acestor programe şi manuale, şi se poate ca încă 10 ani să fie la fel. Miniştrii se schim­bă, elevii sunt alţii, doar aceşti inspectori sunt aceiaşi, din anii '90.