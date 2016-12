Anotimpul rece aduce mai multe pericole, prin­tre care şi îngroşarea sângelui, cu dereglări de cir­cu­laţie sanguină. Care sunt cauzele principale?* Sângele este alcătuit din peste 90% apă. Iarna consumul de apă scade, organismul se deshidra­tează şi sângele se îngroaşă. La fel de nociv este şi consumul de apă care conţine clor, care provine din surse neigienice, e bogată în săruri care schimbă formula sângelui, dereglează metabolismul sau frânează asimilarea optimă a lichidului.* Creşterea acidităţii (schimba­rea pH-ului) or­ganismului prin consum exagerat de carne şi gră­simi provoacă în­gro­şarea sânge­lui.* Lipsa de vitamine şi mine­rale, cum ar fi vitamina C, leci­tină, seleniu, zinc şi altele, care sunt implicate activ în producţia de enzime şi hormoni, poate duce la îngroşarea sângelui. Ca rezul­tat - funcţionarea proastă a fica­tului, care este principalul labo­rator bio­chimic al organismului uman, aglutinarea eritrocitelor - pericol de formare a cheagurilor de sânge.* Încă un motiv - consumul exagerat de mic sau renunţarea totală la sare (sângele este o so­luţie salină).* Persoanele ce ţin cură de slăbit sau post negru îşi provoacă îngroşarea sângelui, dacă nu consumă multă apă.* Şi unele medicamente pot avea ca efect secundar îngroşarea sângelui: diureticele, contra­cep­­tivele, hormonalele, Viagra.- are un efect deosebit, poate înlocui aspirina, utilizarea sa este indicată pentru profilaxia accidentelor vasculare cerebrale, infarct miocardic şi tromboflebită. Planta are, de ase­menea, un efect sedativ, îmbunătăţeşte funcţio­narea inimii, circulaţia cerebrală şi periferică, creşte tonusul venelor, are un efect calmant asupra sistemului nervos. De regulă, o linguriţă de flori amestecate cu frunzuliţe se infuzează timp de 2 ore, în 200 ml de apă fiartă, şi răcită la temperatura camerei. Pentru profilaxie, se beau câte 50-70 ml seara, înainte de culcare. Persoanele hipertensive trebuie să bea câte 100 ml, de 2-3 ori pe zi.sunt de neînlocuit în pre­ve­nirea infarctului miocardic (reduc vâscozitatea sângelui) şi a accidentului vascular cerebral.. O linguriţă de inflorescenţe uscate se fierbe într-o cană de apă, timp de 15-20 de minute. Se bea după masă, înainte de culcare.- se prepară din 500 ml apă clocotită şi o lingură de fructe tocate. Se infuzează în termos minimum 2 ore, se stre­coară. Se beau câte 100-150 ml, de 4 ori pe zi.- în 500 ml de ţuică se pun la macerat 50 g de flori, fructe sau scoarţă tocată de castan, timp de 14-21 de zile. Se admi­nistrează câte 25-30 de picături, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.- zmeura, afinele, fragii, păducelul, măceşul - sunt benefice pentru sănăta­tea sângelui. Proaspete sau uscate, se folosesc în amestec pentru prepararea de infuzii la care se adau­gă rădăcină de odolean, roiniţă, scorţişoară, ghimbir, usturoi, lămâie. Se amestecă 3-4 fructe din cele enumerate şi câte 3 plante, se infuzează 2 linguriţe de amestec în 300 ml de apă fierbinte, în termos sau pe baie de abur, timp de 25 de minute. Infuzia strecurată se bea în timpul zilei, în 4-5 reprize, timp de 21 de zile. Se poate îndulci cu puţină miere de albine, sirop de arţar sau de ştevie. După o pauză de 7-10 zile, cura se repetă.Se curăţă şi se spală 50 g de usturoi, se toacă mărunt şi se pisează. Ter­ciul se amestecă cu 120 ml de ţuică şi se pune la macerat, în recipient închis er­metic, timp de 7 zile. Separat se opăresc 2 linguriţe de flori de mu­şeţel cu 200 ml apă clocotită, se adaugă 1,5 linguriţe de tinc­tură de usturoi şi se infuzează 10 minute. La final, se adaugă o jumătate de linguriţă de miere de tei şi se bea încet, cu înghiţituri mici. Se consumă câte un pahar, de 2 ori pe zi, timp de o lună.Se aduc până la fierbere 1,2 litri de apă, se adaugă 50 g de măceşe şi 400 g boabe de scoruşe roşii şi se lasă să fiarbă pe foc slab, în vas acoperit cu capac, timp de 1,5-2 ore. Decoctul se răceşte, se strecoară. Se bea câte o lingură, cu 15 minute înainte de masă. Se fac 4-5 cure, câte 10 zile, cu pauze de 5 zile.Două linguri de rădăcină de păpădie uscată şi sfărâmată mărunt se pun în 500 ml de apă fierbinte şi se fierb pe baie de aburi, până ce cantitatea de apă scade la 250 de ml. Se lasă să se răcească şi se strecoară. Se beau câte 3 linguri, de 2 ori pe zi, cu 30-40 minute îna­inte de masă, timp de 21 de zile.Pentru asigurarea circulaţiei sângelui în condiţii optime, trebuie să-i oferim organismului cantităţile ne­cesare de lichid şi alimentele potrivite. Pentru prevenirea infarctului miocardic, scăderea hiper­ten­siunii şi îmbunătăţirea circulaţiei, medicii reco­mandă câte un pahar de apă la fiecare 2 ore. O parte de apă se poate înlocui cu legume şi fructe ce conţin mult li­chid, cum ar fi castraveţi sau pepene roşu.zahăr, alcool, bere, băuturi carbogazoase, carne, gră­simi, mezeluri, alimente sărate, supă de carne, cartofi, banane, pâine albă, tot ce conţine amidon, linte, banane şi mango.fructe de pădure, fructe şi legume, ardei iute, piper, smochine, usturoi, ulei de măs­line, portocale, lămâi, sfeclă, rodii, se­minţe de floarea-soarelui, ghimbir, măsline, ulei din seminţe de in, oţet de mere, cacao şi ciocolată amară, fructe de mare, ulei de peşte şi peşte, tomate, suc de roşii, fulgi de ovăz, căpşuni, cireşe, mere, zarzavat.Dacă suferiţi de tromboflebită, va fi foarte util să includeţi în dieta dumneavoastră un amestec de usturoi, ceapă, lămâie şi miere. Reţeta: se ames­tecă 200 g de ceapă, 100 g de usturoi, 50 g de lămâie şi 100 g de miere de albine. Se ia 1 lin­guriţă, de 3 ori pe zi.. Un pahar de suc proaspăt pe zi îmbunătăţeşte for­mula sângelui. Reţeta: 4 portocale, 3 lămâi şi 3 grepfruituri se storc şi sucul se amestecă cu 2,5 litri de apă de izvor. Băutura fluidizează sângele, curăţă ficatul şi sistemul limfatic, reduce nivelul de stres., proaspăt stors şi băut fără sare, este un anticoagulant şi un antioxidant ex­celent. În loc de sare, puteţi adăuga puţin turmeric sau pulbere din alge marine uscate.- reglează coa­gularea sângelui, contribuie la inactivarea coleste­rolului rău şi a trigliceridelor, fapt pentru care scade riscul de infarct miocardic. Se bea dimineaţa pe nemâncate o lingură de ulei. Se poate amesteca cu puţin lapte bătut sau se unge pe pâine zilnic, fără pauze. (Metoda este contraindicată persoanelor cu litiază biliară şi diaree cronică.)- scade vâscozitatea sângelui prin detoxifiere. Oţetul (2 linguriţe la un pahar de apă caldă) se bea zilnic, dimineaţa, de la 2-3 până la 10-12 luni, cu pauze la fiecare 2 luni. Tratamentul este contrain­dicat persoanelor cu gastroduodenită şi ulcer sto­macal. În asemenea cazuri, se bea suc de lămâie, care are reacţie alcalină.- este recomandată pe timp de iarnă, când organismul suferă de frig. E suficientă 1 linguriţă de ghimbir ras, care se infu­zează în 700-800 ml de apă fierbinte şi se bea în timpul zilei, între mese. (Nu se recomandă consu­mul preparatelor din ghimbir concomitent cu ad­ministrarea medicamentelor cardiace, anticoagu­lante, în cazuri de afecţiuni grave renale şi hepa­tice, temperatură ridicată sau pe timp de arşiţă.)are o acţiune puternică de liche­fiere a sângelui. Se consumă crud. Se înghite câte un căţel pe zi minimum, sau sub formă de condi­ment. Dar şi usturoiul are contraindicaţii: hemo­roizi, gastrită, sarcină, alăptare.În crema de masaj pentru picioare se adaugă piper negru, câte 3 picături de ulei de rozmarin şi 3 de ulei de măsline. Se freacă bine tălpile, apoi se încalţă şosete de lână. Femeilor însărcinate le este contraindicat uleiul de rozmarin, mai ales în prima lună de sarcină.