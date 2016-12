Sculaţi-vă la aceeaşi oră în fie­care dimineaţă, chiar şi atunci când v-aţi băgat în pat foarte târziu sau, dintr-un motiv sau altul, aţi avut o noapte agitată. Rezistaţi tentaţiei de a recupera deficitul de somn, fie di­mineaţa, fie peste zi, căci altfel ris­caţi să nu fiţi îndeajuns de obosiţi seara. Iar dacă vă place să trageţi un pui de somn după masa de prânz, limitaţi-l la maximum 20 de minute. O siestă care nu depăşeşte această durată vă reface forţele, e prielnică sănătăţii şi nu vă ţine treji seara, când puneţi capul pe pernă.O porţie suficientă de lumină în cursul zilei şi de întuneric noaptea favorizează somnul odihnitor. Deoarece numeroase persoane au parte de prea puţină lumină de zi, li se recomandă cât mai multă mişcare în aer liber. Căci şi mişcarea creează oboseala necesară, subliniază specialiştii. Însă nici efortul fizic peste măsură, cu puţin timp înainte de culcare, nu poate da re­zul­tate bune. Este de dorit ca, între un program de antrenament intens şi ora obişnuită de culcare, să existe o pauză de minimum două ceasuri. Aceasta este durata de timp necesară pentru liniştirea completă a sistemului nervos vegetativ.Pregătiţi-vă trupul şi mintea pentru noaptea care urmează. Găsiţi-vă o formulă optimă, strict individuală, de trecere de la activităţile tensionate ale zilei, la un repaos nocturn netulburat. Ritua­lurile pot fi de multe feluri: lecturi, exerciţii de relaxare, meditaţie sau o toaletă de seară prelun­gită după plac. Şi, măcar acum, închideţi toată aparatura electronică. Lăsaţi-o să se mai "odih­nească" şi ea. Mail-urile şi informaţiile de ultimă oră pot aştepta până în dimineaţa următoare.Cei ce merg la culcare imediat după o masă consistentă, luată la o oră târzie, vor avea în ge­neral dificultăţi la adormire. Fiindcă, în vreme ce stomacul trebuie să muncească din greu, nici restul corpului nu se poate relaxa. Apoi, există o serie de băuturi cunoscute pentru efectul lor ener­gizant. Cafeaua, ceaiul negru sau verde şi Cola cu cofeină funcţionează ca un stimulent suplimen­tar - şi aten­ţie: nu doar după-amiaza târziu. La oa­menii deose­bit de sensi­bili, acţiunea lor de sabo­ta­re a somnului se poate men­­ţine între opt şi paispreze­ce ore.Este adevărat că berea şi vinul ne induc o sen­zaţie de oboseală, totuşi un consum exagerat de alcool, seara, va afecta fazele de somn profund, care sunt indispensabile refacerii organismului, şi va prelungi intervalele de veghe nocturnă.Chiar dacă multora le cad pleoapele în timp ce privesc la micul ecran, "aţipitul în faţa tele­vi­zorului este inamicul nr. 1 al adormirii", afirmă somnologii. Căci, după ce ne trezim, organismul este din nou activat de micile preparative obli­gatorii care preced mo­mentul culcării, cum sunt spălatul pe dinţi şi dezbrăcarea. Din această cauză, nu vom reuşi să ne întoarcem repede la starea de somn.Abţineţi-vă să vă uitaţi noaptea la cadranul ceasului deşteptător, mai ales dacă vă număraţi printre cei ce se tem că nu vor izbuti să doarmă destul. Aceste priviri în­grijorate de control au darul de a spori încordarea nervoasă, in­fluenţând negativ somnul. Soluţia cea mai bună, spun medicii som­nologi, este să aşezăm deştep­tă­torul în aşa fel încât să nu-l putem vedea.Valeriana are un efect relaxant şi de favorizare a somnului. Alte plante medicinale care vă pot ajuta contra tulburărilor uşoare de somn sunt roiniţa, hameiul şi passiflora.Un cadru plă­cut ne des­tinde şi ne ajută să ador­mim. N-au ce căuta în dor­mitor şi tre­buie scoa­se neapărat de acolo, mor­manul de ru­fe care aşteaptă să fie călcate, cal­cu­latorul, cărţile de studiu şi, în general, tot ce vă aminteşte de munca dvs. Nu este o idee bună să te ridici de la calculator şi să te bagi direct în pat, atrag atenţia specialiştii. Trebuie in­tercalată o pauză de cel puţin 15-20 de minute, spun ei, iar în acest interval n-aveţi voie să vă aşezaţi la televizor (care, de altfel, nu-şi are nici el locul în camera de dormit).Ideile şi aşteptările eronate sunt de asemenea în măsură să vă împiedice somnul. Dintre ele, putem aminti sentinţe de largă circulaţie, precum: "Omul are nevoie de minimum opt ore de somn", "Zgomotele tulbură somnul" sau "Cel mai bun este somnul de dinainte de miezul nopţii". Aceste pretinse adevăruri sunt tot atât de puţin confirmate ştiinţific, ca şi in­fluenţa malefică a lunii pline sau a poluării electromagnetice. În opinia specialiştilor, insomnia este accentuată mai curând de gândurile negative şi de obiceiul nostru nesănătos de a întoarce problemele în minte pe toate feţele, în momentele când s-ar cuveni să aşteptăm liniştiţi venirea somnului.