Necazul meu a fost şi este sindromul picioa­relor neliniştite, care îmi face viaţa insuportabilă. Furnicăturile pleacă din talpă până la genunchi, începând matematic la ora 15 şi până la ora 21. În acest timp trebuie să merg continuu. Tratament: Oprymea 0,18 mg, am ajuns la 6 pastile, seara, şi Detralex - 4 pastile. Pe talpă am o ciupercă de 30 de ani. O tratez cu Diclofenac, fără rezultat. Îmi ard tălpile şi am senzaţia unor pungi cu apă. Vă cer ajutorul ca fiind ultima mea speranţă. Am fost până acum la 5 medici şi 3 profesori şi n-am rezolvat nimic. Vă mulţumesc,Vă solicit sprijinul pentru o problemă pe care o am de câteva luni, mai precis mi-a apărut în câmpul vizual al ochiului drept un punct negru (muscă) care se mişcă odată cu ochiul. Am fost imediat la oftalmolog şi mi-a dat să iau timp de două luni, Vitreoclar Plus. Am luat, dar nu am cu­noscut nici o ameliorare, fără să mi se spună exact ce am. Rog cititorii acestei minunate reviste, dacă s-au confruntat cu ase­menea probleme, să-mi spună şi mie ce să fac. Tot respectul pentru ori­ce răspuns. Cu mulţumiri şi recu­noş­tinţă,De aproape un an sufăr de nevro­ză cardiacă pe fondul unei nevroze astenice ge­neralizate. Am pal­pi­taţii, senzaţii de sufocare, dureri în piept... Nu pot face nici câţiva metri, că încep să mă sufoc şi inima mea o ia razna. Tratamentele prescrise în ultimele luni mi-au atenuat doar puţin du­rerile, dar sunt obligat să stau în per­manenţă acasă, în stare de repaus. Am doar 52 de ani şi mai am ani buni până la pensie. Dacă mai stau mult în concediu medical, îmi voi pierde locul de muncă, şi nici la pensie de boală nu îmi permit să ies. Îi rog din suflet pe citi­torii revistei, care ştiu vreun leac naturist pentru boa­la mea, să-mi scrie pe adresa redacţiei. Vă mul­ţumesc şi vă doresc Sărbători fe­ricite!Acum două luni, am fost diagnosticat cu trom­boflebită venoasă profundă, la membrul inferior drept. La Doppler mi s-a spus că am un cheag de sânge în coapsa piciorului drept, pe vena profundă. Iau tratament medicamentos, dar nu pot călca deloc pe picior, pentru că mă doare şi se învineţeşte după câţiva paşi. Vă rog să mă aju­taţi cu un tratament naturist. Men­ţionez că am 41 de ani. Vă mul­ţumesc!Dragi cititori, vă rog din suflet să mă ajutaţi "să împac şi capra, şi varza", cum se spune. Fetiţa mea, pe care o iubesc ca pe ochii din cap, şi-a dorit de ziua ei o pisicuţă. Nu am putut s-o re­fuz, aşa că pe 1 oc­tombrie a intrat în familia noastră o pi­sicuţă tărcată şi pu­foasă: Fifi. Dar cum a apărut soţul meu cu "cadoul", eu am început să mă simt rău. Nici nu m-am gândit că ghemotocul acela de blăniţă ar putea fi cauza. Când am început să am stări de sufocare, am mers la doctor. Concluzia: aler­gie la părul de pisică. Nu vreau să renunţ la Fifi, o ocolesc cât de mult pot, dar tot nu scap de stările de rău, chiar dacă medicamentele le mai atenuează. Ce pot să fac? Mă puteţi ajuta cu un sfat? Cu mulţumiri,Dragi cititoare, vă rog să mă ajutaţi cu un sfat. Am 51 de ani, şi în ianuarie a.c. am fost diag­nos­ticată cu mas­to­dinie. Am dureri foarte mari, mai ales la sânul drept. Mi s-a prescris tratament cu Progestogel-gel (2 aplica­ţii pe zi), Evening prime­rose (1 capsulă pe zi) şi vita­mina E (2 capsule pe zi). Îmi poate recomanda cineva şi un tratament naturist? Vă mulţumesc.Am 21 de ani, şi acum patru ani, m-am epilat pentru prima oară. Neavând experienţă, am pus ceara prea fier­binte pe pi­cior. Am tratat arsura, dar am făcut o complicaţie. Nici acum nu sunt vin­decată. De curând am fost diagnosticată cu ne­cro­bioză li­poidică. Vă rog să mă aju­taţi cu un tratament care să stopeze evoluţia ne­cro­biozei, pentru că rana se tot măreşte. Aştept cu nerăbdare răs­pun­­surile dvs. Vă mulţumesc şi vă urez Crăciun fericit!Am 49 de ani şi sufăr de rinichi de ani de zile. La o internare mai îndelungată în spital, am con­tactat o infecţie cu proteus mi­ra­bilis. Am făcut ne­nu­mă­rate tratamente cu antibiotic, dar nu pot scăpa de această bacterie. Se inactivează pentru o peri­oadă, apoi infecţia urinară revine, însoţită de febră şi de dureri în zona rinichilor. În cazul în care s-a con­fruntat cineva cu această problemă şi s-a vin­decat, îl rog să-mi recomande şi mie tratamentul folosit. Vă mul­ţumesc din suflet şi aştept cât mai urgent răspunsul dvs.!Vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu un leac. Nu pot scăpa de o ră­guşeală persistentă. Am făcut tra­tament cu Cefalexină, Eritro­mi­cină, am luat polen şi miere de al­bine, am pus prişniţe cu cartofi, mălai, sare... Tot ce auzisem din bătrâni! Nimic nu m-a ajutat. Si­tuaţia asta durează din luna iulie. Vă rog să-mi recomandaţi un tra­tament eficient. Vă mulţumesc.