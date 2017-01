Dacă aveţi credinţă în Dumnezeu, cu sigu­ranţă vă va ajuta! (Să pierzi rang, să pierzi avere, să pierzi tot ce ai, dacă n-ai pierdut credinţa, n-ai pierdut nimic!). Un unchi de-al meu, care a suferit tot de ciroză hepatică decompensată - boala era într-un stadiu avansat - s-a vindecat cu ceaiuri:* Rădăcină de lumânărica-pământului (Gen­tiana Asclepia dea) - se pune o linguriţă rasă la 1/4 l de apă. Se fierbe 10 minute, se lasă să se răcească, se strecoară şi se bea în loc de apă. (Rădăcina fiartă se mai poate fierbe o dată, adăugându-se puţină plantă proaspătă, pentru ca ceaiul să nu fie prea concentrat, dacă se foloseşte mai multă vreme).* Ceai de pedicuţă (Lycopodium clava­tum) - se opăreşte o linguriţă cu vârf de plantă cu 1/4 l apă în clocot şi se bea numai o ceaşcă pe zi, dimineaţa, înainte de micul dejun cu o jumătate de oră. Mulţu­mim lui Dumnezeu, unchiul se simte acum foarte bine.Am fost foarte bolnavă cu ani în urmă, mi s-au mai dat 5 ani de trăit. Suntem în anul 2016 şi eu sunt bine. Iată de ce doresc să vă împărtăşesc câte ceva din experienţa mea.Pentru bolile de ficat, de la hepatita simplă şi până la ciroza hepatică, ar trebui să se facă urmă­toarele:* Regim de interdicţie absolută pentru alcool, tutun, cafea.* Regim de odihnă - în cazurile de hepatită cro­nică agresivă şi ciroză, bolnavul trebuie pensionat neapărat. El va sta în pat, din 24 de ore, câte 16 ore; în restul timpului va sta în fotoliu şi, dacă poate, va face plimbări scurte, la aer curat, fără nimic în mână. Bolnavul de ficat nu are voie să ducă nici măcar un kilogram în mână.* Regimul alimentar este cel ştiut, dar sfatul meu din experienţă este să se mănânce multă brânză de vaci şi carne de regim, dar de foarte bună calitate. Ficatul are nevoie de proteine.* Cel mai bun ceai este cel de secară, care asi­gură o "restitutio in integrum" a fica­tului. Din secară se poate face şi supă cu zarzavat şi lămâie.* Ienupărul - este bun mai ales în ciroze; eu am făcut ceai şi sirop din muguri de ienupăr. La Plafar se găsesc boabe de ienupăr, care se sfărâmă în dinţi şi se înghit. Ele elimină apa. Cea­iul se face cu prudenţă, numai două cure pe an, dacă rinichii sunt sănătoşi.* Ceai sau sirop de cătină - se spa­lă bine boabele de cătină, se stri­vesc în centrifugă sau cu furculiţa în castron, se strecoară prin tifon, iar la un litru de zeamă de cătină se pune 1 kg de zahăr, se amestecă până se topesc, se pune în sticle şi se dă la rece. Este cel mai aromat şi mai sănătos sirop din lume.* Ceaiul de coada-calului - fiert 10 minute, elimină apa.* Ca medicament, consider Trofoparul unul din cele mai bune. Pentru ciroză, se fac cure din 3 în 3 luni: cu 15 fiole, una la două zile, deci 4 cure pe an. Acest medicament este făcut din proteine animale şi este foarte bun. Şi eu îl iau mereu, îl cer medicu­lui pe reţetă. După cum am observat, el hrăneşte şi întăreşte ficatul.* Folosiţi propolis. Se ia o bucăţică cât un bob de mazăre în fiecare seară. Se mestecă puţin şi se li­peşte de dinţi, pentru ca, toată noaptea, substanţa să meargă pe gât în jos. Este cicatrizant şi dezin­fectant. Este bun împotriva antigenului hepatitei. Înainte de a fi consumat, trebuie să se vadă dacă bolnavul nu face alergie la propolis. Se încălzeşte puţin şi se aplică lângă ureche. Dacă apare o um­flătură, să nu-l folosească.* Lăptişor de matcă liofilizat - este un aliment complex, foarte bun pentru ficat; se găseşte la Apicola.* În loc de zahăr, daţi-i soţului dvs. doar miere. Singurul zahăr va fi cel din siropul de cătină. La nici o masă să nu lipsească salata de sfeclă roşie crudă cu lămâie.Vă doresc multă sănătate,Eu n-aş face-o, chiar dacă ar fi să încerc mai multe metode naturiste care cer răbdare şi perseverenţă. Voi spune mai întâi ce n-a făcut bine o tânără care avea mari şanse de a se vindeca repede, pe cale naturistă. Avea un nodul mic la sân. A mers din medic în medic, până a găsit pe ci­neva care s-o opereze (nodulul era abia perceptibil, dar la biopsie a reieşit că acel bob de orez abia în formare era malign). De frică, s-a operat. Apoi, tot de teamă, a ascultat de îndemnul medicilor şi a făcut multe şedinţe de raze. A cheltuit multe mili­oane - deplasări Iaşi-Bucureşti, din medic în me­dic, diagnostice, analize, ecografii - pentru ca acum situaţia ei să fie mult mai grea ca la început. Acum voi spune despre ce a făcut bine şi s-a vindecat o altă tânără. Nu era vorba de neoplasm mamar, deşi un caz destul de dificil: avea uter fibromatos şi mai multe chisturi ovariene, din care unul cât o porto­cală de mare. Medicii au sfătuit-o să scoată tot. Dânsa a hotărât însă să rămână întreagă, căci dorea să aibă copii. A pus comprese calde cu coada-calu­lui, aşa cum sfătuieşte Maria Treben (pe abdomen). A făcut băi calde de şezut cu aceeaşi plantă. A băut ceaiurile indicate în cartea "Sănătate din farmacia Domnului", a făcut şi spălături etc. A mai făcut şi jumătate din reţeta lui Rudolf Breuss, concomitent cu comprese de plante. Apoi, timp de o lună, a pus comprese cu vitalizantul Groza de la Arad (prezentat în această revistă), iar în ultima fază, a făcut tratamentul cu urină (pentru dereglări hormo­nale). La ecograf nu a mai apărut nimic. Totul este normal.Mă numesc Georgeta şi în­drăznesc să-ţi trimit câteva rânduri prin intermediul celei mai bune re­vis­te din ţară. Poate scrisoarea mea nu-ţi va fi pe plac, dar eu nu-ţi spun decât realitatea. Ca atare, te rog să o primeşti. Sunt operată la sânul drept total, iar la sânul stâng am "sector" (aşa se numeşte intervenţia chirur­gicală parţială). Am făcut nouă serii de citostatice, 25 de şedinţe la acce­lerator şi 25 de şedinţe de cobalt. Toate, una peste alta, m-au costat un an şi jumătate din viaţă. Nu am făcut altceva decât m-am ocupat de persoana mea, pentru a scăpa de neoplasmul mamar şi lateral stadiul 4A. Te rog să mă crezi că nu mi-a fost uşor. I-am înţeles şi pe oamenii care se sinucid şi pe cei care se apucă de băut. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al familiei, am trecut şi peste asta. Familia a contat foarte mult în această problemă. Susţinerea psihică contează enorm. Eu nu ştiu câţi ani ai şi unde stai. Nu am telefon să te pot suna. Îmi pare tare rău că nu te-ai ho­tărât să te operezi, mai ales că ai făcut şi cito­statice şi raze. Te rog să mă crezi că am citit foarte mult despre această boală şi părerea mea este că nu există buruieni pentru ea. Cine îmi spune că are neoplasm şi s-a făcut bine cu buruieni, ori n-are neo­plasm, ori face publicitate cuiva. Am văzut mii de cazuri, am făcut mii de presupuneri şi nu am ajuns decât la un singur rezultat: nodulii trebuie scoşi, zona trebuie curăţată bine prin raze şi cito­statice, şi să ne mai auzim peste 10-15 ani. Sunt foarte multe de spus, dar medicul ştie cel mai bine ce e de făcut în cazul tău. În numele lui Dumnezeu şi al familiei tale, te sfătuiesc să mergi cât mai repe­de la medicul cu care ai început tratamentul sau du-te la Institutul Oncologic de la Fundeni. Eu aşa am amânat de la o zi la alta, ba să intre fiica mea cea mare la facultate, apoi să intre şi cea mică, şi stadiul bolii a avansat. Acum sunt bine, chiar foarte bine. Serviciul nu l-am abandonat, şi din motive financiare, şi fiindcă nu pot să stau închisă în casă. Te rog să ai încredere în Dumnezeu. Aşa ne-a fost nouă dat, să trecem şi prin asta. Fruntea sus, nimic nu-i mai important decât per­soa­na ta în această perioadă şi, cu gândul la Dumnezeu, sunt sigură că vei reuşi. Evită carnea de porc, supărarea şi efortul fi­zic. Să nu-ţi lipsească sucul de sfeclă roşie, morcov, păstârnac, ţelină, portocale, mere şi alte fructe româneşti. Multă carne albă (pui şi peşte). După trata­ment, câte un pahar de vin roşu de ţară nu este rău. Familia trebuie să te trateze ca pe un bebeluş. După toate astea, vei scăpa. Situaţia va fi pusă sub control şi vei fi bine. Sunt convinsă că vei spune la fel ca mine: "Dumnezeu e mare şi bun, noi suntem mici şi răi". Cu stimă,Vreau să vă comunic experienţa mea, poate vă va fi de ajutor. Începând cu aprilie 1997, distanţa normală dintre perioadele menstruale s-a redus, iar unul din sâni şi-a modificat vizibil aspectul. Din august 1997, au apărut dureri în piept, accen­tuân­du-se la efort. Ceea ce era mai grav: distanţa dintre perioadele menstruale s-a redus la o zi. În noiem­brie, la controlul medical efectuat, nu mi s-a depis­tat ceva anormal. Dar o lună mai târziu, durerile la unul din sâni au devenit insuportabile. Am aplicat pe ambii sâni comprese cu gaz (petrol dublu rafi­nat), în care am macerat pătlagină. Pe sânul bolnav mi-au apărut pete brun-negre, ca nişte arsuri, care au dispărut după 2-3 luni. Durerea a dispărut după aproximativ o săptămână. Eu m-am vindecat astfel:* Am pus comprese cu petrol în care s-a mace­rat pătlagină.* Am făcut badijonări locale cu suc de rosto­pască (seva galbenă care curge din ea când o rupi).* Am băut numai apă sterilizată sau distilată.* Urinoterapie.* Înlocuirea sutienelor din materiale sintetice cu sutiene din bumbac. Vă doresc sănătate,În cazul unor afecţiuni ca: osteo­poroză, osteo­condroză, spondiloză, poliartrită infecţioasă, se va folosi ur­mătorul amestec: * Într-o oală aco­perită, la foc slab, timp de 5 minute, se fierb 5 g frunze de da­­fin în 300 ml apă. Se ia de pe foc şi se toarnă într-un termos, unde se va păstra timp de 3-4 ore. Prepa­ratul astfel obţi­nut se bea cu înghiţituri mici, timp de 12 ore - adică câte-un păhărel de 25 ml la fiecare oră. Atenţie: nu se bea totul dintr-odată!!! - poate cauza hemoragie internă! Tratamentul se repetă trei zile la rând. În acest timp (3 zile), nu se va mânca nici un fel de mâncare gătită, doar sucuri naturale, în cantitate de 2-3 litri pe zi! În cazul bo­lilor grave, tratamentul se repetă peste o săptămână. După aceas­ta se va putea repeta numai după un an de zile! Este una dintre metodele cele mai eficace în vederea curăţirii articulaţiilor. Vă doresc multă sănătate!