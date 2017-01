Cum se întâmplă mi­nu­nea aceasta? Cercetările au arătat că ingredientele termogenice (care cresc temporar termogeneza în corp), con­sumate în mod constant, au efec­te benefice asupra meta­bolis­mu­lui, cresc arde­rea grăsimilor şi împie­dică depu­nerea lor. Ast­fel că spunem adio mâi­nilor şi picioarelor reci, dar şi pernelor de gră­sime!Cap­saicina, substanţa conţinută de ardei, "dă căldură" şi ajută şi la combaterea obezităţii. Ase­zonaţi ciorbele şi mân­cărurile cu cât mai mult ardei iute. El este disponibil şi sub formă de tinc­tură sau extract, în farmacii şi plafare.Şi ea face parte din condimentele care "încălzesc" şi în acelaşi timp reglează semnificativ nivelul zahărului din sânge, ceea ce o face un aliat important în lupta împo­triva grăsimii. Turnaţi 500 ml de apă clocotită peste 2 linguriţe de scor­ţişoară pudră, amestecaţi şi lăsaţi o jumătate de oră vasul aco­perit, apoi strecuraţi. Beţi din acest preparat o cană, dimineaţa, cu jumă­tate de oră înainte de micul dejun, şi o cană în cursul după-amiezii, între mese.Se consumă înainte de fiecare masă o linguriţă de ghim­bir proaspăt mărunţit (rădăcina de ghimbir se spală bine şi se dă pe ră­zătoarea mică) sau o jumătate de lin­guriţă de ghimbir uscat. Se poate con­suma şi sub formă de ceai, care se pre­pară astfel: se taie o bucată de ghimbir proas­păt cam cât o nucă, se dă pe răzătoarea fină. Se pune la fiert o jumătate de litru de apă, când fier­be se adaugă ghim­bi­rul. Se fierbe 1-2 minute, apoi se pune deoparte cu capac pentru 30 de mi­nute. Se beau 3 căni pe zi, între mese.Piperul negru blochează formarea de noi celule de grăsime. Con­sumaţi piper negru adăugat la mâncăruri, dar şi sub formă de ceai.puneţi pe foc două căni de apă. Când apa cloco­teşte, adăugaţi 2 linguriţe de boabe de piper. Lăsaţi să dea în 2-3 clocote, apoi puneţi lichidul la infuzat 10 mi­nute. Strecuraţi şi beţi pe parcursul zilei, cu înghiţituri mici.