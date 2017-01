70 g ciocolată amăruie, 2 linguri lapte, 200 g făină, 1 lingură praf de copt, 170 g unt moale, 150 g za­hăr brun, 3 ouă (bă­tute), 1 linguriţă aromă de vanilie, ciocolată rasă pentru garnisit. * În plus: u­lei sau unt topit pentru forme. * Crema: 225 g cio­colată amă­­ruie, 250 g frişcă lichidă, 2 lin­guri rom.* Se-ncinge cup­torul la 180°. Se ung şi se ta­pe­tează cu hârtie pentru copt 3 forme rotunde (diametrul: 18 cm). * Se to­peşte ciocolata în lapte, la foc mic, fără să clocotească, se ames­te­că bine, ca să devină netedă, şi se pune deo­parte. * Se cern - într-un castron mare - făina şi praful de copt, se adaugă untul, zahărul, ouăle şi aroma de va­nilie, se frământă aluatul şi se în­cor­po­rează ciocolata topită. * Se toarnă aluatul în forme, se netezeşte la su­prafaţă, se dă la cuptor şi se coace 20-25 de minute. * Se lasă să se răcească, circa 5 minute, în forme, după care se răstoarnă pe grilaje şi se lasă să se răcească com­plet. * Pentru cre­mă: se pun pe foc, într-o cră­ti­cioa­ră, cio­co­lata îm­preună cu frişca şi romul şi se la­să să se to­pească la foc mic. Se ia de pe foc şi se la­să să se ră­cească - până ce poate fi întinsă - ames­te­când din timp în timp. * Se ung blaturile cu 1/3 din cre­mă, se aşează unul peste altul, "se îmbracă" cu cre­­ma rămasă, se pre­sară cu ciocolată rasă şi se lasă să se întărească.280 g făină (şi încă puţină pentru formă), 1 lingură praf de copt, 1 lin­guriţă mi­ro­denii măcinate (scor­ţişoară, cui­şoa­re), 170 g unt moale, 3 ouă (bă­tute), 1 linguriţă aromă de vanilie, 2 lin­guri lapte, 300 g fructe uscate tă­iate mărunt (mere, caise, pere...), 100 g sâmburi de nucă tăiaţi mărunt. * În plus: ulei sau unt topit pen­tru formă. * Pentru gar­nisit: 3 linguri miere (încăl­zită), 225 g fructe confiate (ananas, cireşe, porto­cale), 75 g sâmburi de nucă (întregi).* Se-ncinge cuptorul la 160°. Se unge o tavă rotundă (diametrul: 24 cm) şi se ta­pe­tează cu hârtie pentru copt, peste care se presară pu­ţină făină (scuturând surplusul). * Se cerne făina, îm­preună cu mi­rodeniile, într-un castron mare, se ada­ugă untul, zahărul, ouăle şi aroma de vanilie, şi se fră­mântă un aluat neted. Se încorporează, apoi, lap­tele, fructele us­cate şi nucile. * Se toarnă aluatul în formă, se netezeşte la suprafaţă şi se coace circa 60 de minute, până ce se rumeneşte fru­mos. * După ce s-a răcit 30 de minute în formă, se răs­toar­­nă şi se lasă să se răcească complet. * Se unge su­pra­­faţa tortului cu puţină miere călduţă, se presară fruc­tele confiate şi nucile, se ung şi ele cu mierea rămasă şi se lasă să se usuce.200 g făină, 1 lingură praf de copt, 1 lin­guriţă mirodenii măcinate (cui­şoare, scor­ţi­şoară), 170 g unt moa­le, 150 g zahăr brun, 3 ouă (bătute), 1 lingu­ri­ţă aromă de vanilie, coaja rasă (fin) a unei por­to­cale, 2 linguri zeamă de portocală. * În plus: ulei sau unt topit pentru formă. * Pentru sirop: 70 g zahăr pudră, 120 ml vin roşu, 1 steluţă de anason. * Pentru ornat: 10 boabe de coacăze roşii (proaspete), 10 frunze de dafin (verzi), 1 albuş, 3 linguri zahăr.* Se-ncinge cuptorul la 180° şi se unge o formă de chec de 1,2 l. * Se cerne făina, îm­preună cu praful de copt şi mirodeniile măcinate în­tr-un castron mare, se adaugă untul, zahărul, ouăle şi aroma de vanilie, se frământă un aluat neted, după care se în­cor­­po­rează coaja rasă şi zeama de portocală. * Se toarnă a­lua­tul în formă, se netezeşte la suprafaţă şi se coace 40-50 de minute (e posibil să "se lase" pu­ţin la mijloc). * Se lasă tortul să se răcească în formă. Pentru sirop, se pun pe foc, într-o cratiţă, vinul, za­hă­rul pudră şi ana­so­nul, se lasă să dea în clocot şi se fierb, apoi, la foc po­tri­vit, 2-3 minute, până ce se în­groaşă puţin (ana­sonul se îndepărtează). * Se în­siropează tortul, se lasă 30 de mi­­nute să se îmbibe bine şi se scoate din for­mă. * Se ung cu albuş boabele de coa­căze şi frunzele de dafin, se "tă­vă­lesc" prin zahăr, se lasă să se usuce bine şi se decorează tortul.