Lulu este un motan pe care o doamnă inimoasă l-a găsit la timp rătăcind pe străzi. Era clar că pisoiul avea nevoie urgentă de consultul unui medic veterinar. Nu era grav, dar a fost tratat la timp, iar acum este pe cale de a fi vin­decat complet. Este foarte cuminte, inteligent, tandru, total nederanjant.

Genie a fost găsită pe stradă de cu­rând de către un tânăr şi dus imediat acasă, spre a nu îngheţa pe stradă. Din pă­­cate nu poate rămâne în acea lo­cuinţă, înrucât familia respectivă mai are alte animale. Cine vrea s-o adopte ur­gent (ca să nu ajungă din nou în stradă!) pe superba căţeluşă mică cât un ghemotoc, cuminte, nepretenţioasă la mâncare să contacteze Asociaţia ROBI: e-mail: asociatia.robi@ gmail.com

Laila are doi ani şi cinci luni, este o că­ţeluşă foarte blândă şi jucăuşă, dornică de a avea o familie numai a ei pe care s-o iubească şi s-o apere, dacă este cazul. Este de talie mică spre medie, sterilizată şi vaccinată.

Având în vedere faptul că Asociaţia pentru protecţia animalelor ROBI este deseori contactată spre a interveni în situaţii dis­perate în ceea ce priveşte situaţia diferitelor ani­măluţe, este făcut apelul de a da o mână de aju­tor pentru cumpărarea unui teren/adăpost pentru căţeii deţinuţi deja în custodie. Căutăm, aşadar, un teren care să aibă o deschidere de cel puţin 40 m, cu o suprafaţă de aproximtiv 5000 m2, în a­pro­pierea Bucureştiului (mai precis la periferia sec­torului 4, Jilava, Măgurele), în­tr-o zo­nă industrială, departe lo­cuinţe. Pentru orice informaţii sau idei vă rugăm să ne contactaţi la e-mail: asociatia.robi @gmail.com

Asociaţie pentru protecţia ani­ma­lelor face un apel pentru ajutorarea animăluţelor care sunt adăpostite în apropierea Bucureştiului. Cine doreşte să ajute după posibilităţi s-o contacteze pe d-na DOINA VASILESCU (Tel. 0744/84.21.42)

Iarna s-a instalat pe deplin în ţară. Zilele, dar mai ales nopţile, sunt geroase. Să nu uităm vie­ţuitoarele pământului sau ale văzduhului care găsesc din ce în ce mai greu de-ale gurii. Fie că-s piţigoi, vrăbiuţe, porumbei, turturele, pisici, căţei au nevoie de seminţe, apă călduţă pusă în vase care să nu crape la ger sau bucăţi de slănină agăţate în copaci. Pentru pisici sau căţei - orice rest e binevenit şi pentru ei.