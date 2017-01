Vreau să vă spun o poveste frumoasă cu un motănel. El se numeşte Păstrăvel.Anul trecut, bunica noastră a intrat pe uşă cu pumnul strâns şi ne-a pus să ghicim ce are în el.- O vrabie, a spus Oana, so­ra mea.- Un hamster, am zis eu.Bunica a deschis pumnul şi... în palmă era un pui de mâ­ţă, mic, mic de tot, cred că avea 5-6 ore de viaţă şi fu­sese arun­cat la gunoi, în­tr-o pun­gă de plastic. Mie­una jalnic, de ţi se rupea inima. Bunica a răsfoit prin ve­chile reviste "Formula AS", a găsit una în care scria cum se îngrijesc puii mici şi s-a pus pe treabă. L-a spă­lat zile întregi cu apă caldă, l-a hrănit cu pi­peta şi cu un furtunaş, i-a dat lapte cu miere şi lămâie din trei în trei ore, iar noi a­veam voie să-l mângâiem şi să-l pu­păm pe botic.Mâinile şi buzunarele de la şorţul bunicii i-au fost leagăn lui Păstrăvel până la trei luni. Acum umerii ei bătrâni sunt locul preferat de odihnă şi alint pentru el. Bunica este stăpâna vieţii lui, mamă, prieten de joacă; când se sperie, dă fuga pe umerii ei. Noi credem că acest motan ştie că bunica l-a salvat şi de aceea o iu­beşte atât de mult, este umbra ei, poa­lele bunicii noas­tre l-au ocrotit, l-au încălzit şi mâinile ei l-au cres­cut. Ea spu­ne că are trei co­pii: doi băieţi şi un motan. Nu­mele i l-a ales bu­nica de la pe­tele pestriţe, fru­moase de pe corp. Lângă bu­nica, Păstrăvel este un motan fe­ricit, iar noi am în­văţat de la ea să iubim ani­ma­lele şi să ne bucurăm de dra­gostea lor. ea spune că cea mai pură dragoste o dă Dum­ne­zeu şi animalele. Vă mulţumesc că m-aţi citit,