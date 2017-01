Visul la tinereţea veş­nică există de când lumea şi pământul. Generaţii întregi de medici, chimişti, farmacişti şi pro­du­cători de cosmetice nu ostenesc să ne promită că într-o bună zi el se va realiza, cu ajutorul unor pro­duse din ce în ce mai per­fecţionate. Dar cum ră­mâne, oare, cu acele persoane care de ani de zile au urmat cu sfinţenie fel de fel de programe de în­tre­ţinere şi care cheltuiesc o gră­madă de bani pe cos­metice, ba chiar se supun unor repetate ope­­raţii estetice, şi cu toate astea, arată cu mult mai în vâr­stă decât sunt în realitate? Şi în ce con­stă secretul acelora care, fără să treacă săptămânal pe la coa­for, visagist, cosmeticiană etc., debor­dează de vitalitate şi şterg barierele vârstei printr-o ira­die­re perpetuă, seducătoare? Răs­punsul este destul de simplu: cei din urmă şi-au făcut bine - cu măsură, dar regulat - atât trupului, cât şi su­fle­tului.Frumu­se­ţea vine din in­te­rior. Sen­ti­men­te ca in­vi­dia sau ura, o ade­vărată otravă pen­tru suflet şi chip, se văd în primul rând pe obraz. Pe o durată în­delungată, ele îmbol­năvesc psihicul, fac să dis­pară strălucirea ochilor şi influen­ţează trăsăturile feţei. De altfel, cum ar putea arăta bine o femeie sau un bărbat cu faţa cris­pată de invidie?Secretul frumuseţii se află în cre­dinţă şi-n dra­gos­te. În con­vin­gerea că omul face parte din armo­nia uni­ver­sală, că este o mi­că părti­cică a na­turii menită să trăiască în pace şi bună veci­nătate cu toate făp­tu­rile de pe pământ. Lim­bajul uni­versal pe care tre­buie să-l deprindem e dragostea. Ea ţine locul vorbirii şi o exprimă cu mult mai bine, mai ales când e vorba de plante şi animale, de stele şi soare, de mediul în care trăim. Priviţi-vă într-o zi în o­glin­dă, înainte de a con­tem­pla o pa­jişte înflo­rită, un apus de soare pe mare sau, pur şi simplu, măreţia unui copac. Şi priviţi-vă din nou după aceea. De unde a răsărit pe chi­pul dvs. acel zâmbet mis­terios, acea ira­diere senină? A­celaşi lucru se întâmplă când izbutim să ros­tim o rugă­ciu­ne pro­fundă, când partici­păm la o sluj­bă reli­gioasă, când ascultăm o muzică liniş­titoare... Sufletul se des­tin­de, se regăseşte, vor­beşte, îşi ex­pri­mă preaplinul pe feţele noas­tre, întinzându-ne trăsătu­rile mai bine ca orice mască cos­­metică.Îngăduiţi-vă mai multă sin­gurătate. Staţi mai multă vreme în compania gândurilor dvs. in­terioare şi lăsaţi-le să vorbeas­că. Lăsaţi-vă mintea să zboa­re, să se elibereze de constrângerile cotidiene. A­ceasta este, de fapt, meditaţia. Celebra soluţie prin care înţelepciunea orientală îi ajută pe oameni să-şi găsească echilibrul şi pacea interioară. Nu e nevoie să staţi cu picioa­rele încrucişate, nici să vă suiţi pe o culme de munte pentru a pu­tea medita. Meditaţia în­seam­­nă un lung şi benefic mo­ment de solitudine. O în­tâl­nire cu noi în­şine, în afara ori­căror alte pre­o­cupări. Să te plimbi agale prin­tr-o pă­dure, la o mar­gine de oraş unde poţi zări ori­zontul, să te rogi, să ţii ochii în­chişi şi să laşi li­niştea să te pă­trun­dă, iată câ­te­va ex­celente re­ţete de fru­mu­se­ţe. Să fa­cem pace cu noi şi vom şti să facem pa­ce cu res­tul lu­mii.Vitaminele A (din untură de peş­­te, unt, găl­be­nuş de ou şi le­gume - sub for­mă de caro­ten), C (din coacă­ze­ negre, ardei graşi şi car­tofi noi) şi E (din cereale integrale, varză de Bruxelles şi ulei din ger­meni de grâu) pot readuce scli­pirea ti­nerească în ochii obosiţi. Pen­tru men­ţinerea elas­ti­cităţii pie­lii, cercetătorii reco­mandă Bio­tina (de ex. în fulgi de ovăz, fasole verde şi lapte). Iar fap­tul că în meniul zilnic trebuie in­clu­se crudităţile şi fructele proas­­pete este de la sine înţeles. Dar omul nu trăieş­te numai din mâncare. Ca să se simtă în for­mă, activ şi bine dis­pus, el are nevoie şi de iu­bire.Cuplurile armonioase, în ca­re nu lipsesc dra­gostea şi nici mângâierile, trăiesc mai mult de­cât persoanele singure. Iar fap­­tul că o îmbrăţişare sti­mu­lea­ză producerea hormonilor, întărind în acelaşi timp imu­ni­tatea, este la fel de îmbucurător ca şi strălucirea din ochi şi zâm­betul acela fer­mecat de după o noapte de amor pasional...* Invidia şi ura se reflectă negativ pe chipul dvs., iar pute­rea de atracţie scade în mod im­plicit. Eliberaţi-vă conştiinţa de gândurile rele.* Conduceţi-vă după în­dem­­nul: "Trăieşte şi lasă-i şi pe alţii să trăiască!". În mod au­to­mat, veţi fi mai calmi şi mai tole­ranţi în relaţia cu dvs. înşivă şi cu cei­lalţi. Este o condiţie pen­tru o iradiere pozitivă.* Programa­ţi-vă zilnic o oră de singurătate totală: plim­ba­ţi-vă agale, de preferinţă într-un spaţiu verde sau o pădure; staţi acasă, într-un colţ liniştit, şi în­cercaţi să nu vă gândiţi la ni­mic, lă­sându-vă gândurile să o ia raz­na: în­chi­deţi o­chii şi as­cul­taţi o muzică înălţă­toa­re...* Dacă lucrul acesta este po­si­bil, folosiţi-vă week­end-urile pentru o mică retragere din mij­locul lumii zgo­motoase şi obo­si­toa­re. Turismul ru­ral ne oferă acum posibilita­tea de a ne re­trage la ţară, în plină natură; sau duceţi-vă la o mâ­năstire, unde veţi fi găzduiţi cu suflet des­chis. Acolo veţi pu­tea trăi în li­nişte şi rugă­ciu­ne, departe de lu­mea dezlănţuită, în afara tim­pului sufocant.* Citiţi şi recitiţi texte fun­­damentale care liniştesc şi des­chid porţile sufletului: Bi­blia, ver­suri din Eminescu şi Bla­ga sau din cele ale altor au­tori pre­­feraţi.* Înconjura­ţi-vă de obiecte ca­re să vă ajute să vă concen­traţi şi să vă liniştească spiritul: icoane, o candelă aprinsă, plan­te, obiecte vechi, cărţi.* Fiţi mai in­dulgenţi cu ceea ce vă înconjoară. Blândeţea dvs. va uimi la început, apoi oa­menii şi ani­malele vă vor răspun­de cu o ne­­aş­teptată tan­dreţe. Ast­fel va porni me­canismul ca­re vă va per­mite să trăiţi în to­ta­lă ar­monie cu lumea din jur: dra­gostea. Odată pornită, ea se reînnoieşte conti­nuu, asemenea unui pârâu de munte, curat şi neîn­tinat. Fiţi siguri că nimeni nu va mai re­marca ridu­rile dvs. sau kilogra­mele în plus. Nu va mai exista decât acea aură pe care o au toţi oamenii care şi-au găsit liniştea interioară.