Prof. univ. Dan Mohanu

Plângerea Lui Iisus

Biserica Urşi restaurată

Cupola de lumină

Hurezi

Adormirea Maicii Domnului

Scara de lumină

Profesorul universitar Dan Mohanu este un erudit. Limba în care îţi vorbeşte mus­teşte de migala şi rafinamentul formu­lă­rilor pline de miez, în cuvinte rare, unele aproape pier­du­te azi. Cu aceeaşi calmă şi rafinată migală, Dan Mo­hanu a făcut să reînvie frescele Ba­sarabilor de la Biserica Dom­neas­că din Curtea de Argeş, una dintre cele mai frumoase picturi mu­rale din România. Profesorul Mo­hanu a fost doctorul multor al­tor biserici vechi, a căror pictură a re­adus-o la viaţă. Dar el este şi un pictor de marcă, membru al gru­pului Prolog, iar credinţa pu­ter­nică în Dumnezeu întregeşte por­tretul unei personalităţi exem­pla­re.- Biserica Domnească de la Curtea de Argeş este un monument-efigie al ţării noastre. Nu i-aş spune Capela Sixtină, căci nu are aspectul acela revoluţionar, secularizant. Dimpotrivă, Biserica Domnească a fost un monument de devoţiune creş­ti­nă maximă, un monument extraordinar, în ca­re s-a concentrat toată experienţa bizantină de la sfârşitul Imperiului. Şi este o biserică plină de mistere încă nedezlegate, începând cu inscripţia despre moartea lui Basarab Voievod, care spune că marele voievod s-a stins, la 1352, la Câm­pulung. Scrisă pe rostul zidăriei, ea e considerată fie o sim­plă amintire a unui eveniment petrecut mai demult, fie o con­sem­­na­re, din chiar vre­mea morţii lui Ba­sa­rab Înteme­ie­torul. Miste­rioasă este şi inscripţia adă­ugată dea­su­pra tablo­ului votiv, care ne spune despre stăpânirea unui Basarab asupra Vi­di­nului. Dar nu aflăm nici nu­mele voievodului, nici data pisaniei. Aşa­dar, bi­serica Sf. Nicolae Dom­nesc este un monument de primă mână, dar care a avut un destin dra­matic.- Prima oară când am intrat acolo a fost după cutremurul din 1977. Biserica era iar în cârje, cum fusese şi în timpul lui Lecomte du Noüy, care re­a­lizase cea dintâi res­tau­rare pe pământ românesc, la celălalt monument ecle­ziastic major, biserica Epis­copală din Curtea de Argeş, o restituire care a scan­dalizat o parte din elita intelectuală de la noi. În ur­ma restaurării, apăruse un monument neautentic, care îşi pierduse mult din substan­ţa origina­lă. Fu­se­seră făcute multe inter­venţii radicale, între care extragerea unei părţi din frescele lui Do­bromir şi re­­facerea, într-o altă teh­nică, a ansam­blului ico­no­grafic. La fel cum s-a întâm­plat şi în alte locuri: la Trei Ierarhi şi la bi­se­rica Dom­nească din Iaşi, la Sf. Dumitru din Cra­iova, la Mi­tropolia Târgo­viştei. Bi­se­­rica Dom­nească din Curtea de Ar­geş urma să fie sacrificată în acelaşi fel: printr-o inter­ven­ţie în care restaurarea însemna o re­construcţie totală. Căci, în concepţia vre­mii, restaurarea era total separată de con­servare. Orice era permis! Biserica Dom­nească era şi ea în cârje, dar tocmai atunci a apărut scan­dalul din jurul bisericii lui Neagoe Basarab. Apoi, după o vreme, a apărut şi salvatorul: arhitectul Gri­gore Cerchez. Cel care, prin soluţia sa de conso­lidare, a salvat de la de­mo­lare vechea biserică a primilor Basarabi. Şi astfel a putut fi restituită şi pictura ei de inesti­ma­bilă valoare.- Biserica a suferit enorm după cutremure, necesitând repictări succesive. Prima repictare da­tează din secolul al XVIII-lea şi aparţine, se pare, lui Radu Zugravu, o a doua, de la 1827, este da­torată lui Pantelimon Zograf, şi o alta s-a produs la 1837-1838, dar prima frescă este din timpul întâilor Ba­sarabi. Că se datorează lui Basarab I, sau celor doi voievozi urmaşi ai săi, rămâne o problemă con­tro­versată, încă un mister al acestei biserici. Este, însă, o pictură de factură paleologă, de o valoare excepţională, la care au lucrat cel puţin doi zugravi cu personalitate puternică şi hărăziţi.- Este cel mai mare ansamblu medieval din Ţara Românească ajuns până la noi. Dar e posibil să avem o revelaţie în biserica rupestră de la Corbii de Piatră, unde subzistă o pictură extraordinar de valo­roasă, foarte posibil tot din timpul întâilor Basarabi, dacă nu chiar anterioară ansamblului iconografic de la Sf. Nicolae Domnesc.- După cutremurul din 1977, la Biserica Dom­nească reapăruseră dislocări majore, care au silit Direcţia Monumentelor să o sprijine în interior. Abia în 1980 s-a hotărât, în sfârşit, intervenţia de consolidare şi restaurare. Aşa am ajuns eu acolo. Din păcate, la Biserica Domnească am fost într-un veşnic conflict cu autorităţile, care pretindeau ca totul să se facă repede. Şi, mai ales, să "cos­me­tizăm". Termenul l-am auzit rostit de Tamara Do­brin, membru în CC al PCR şi cândva profesoară la Arte. Ea dorea o grabnică cosmetizare la nivelul "epidermei" (n.r. adică al picturii) murale. Se voia o res­taurare superficială. Noi trebuia să restaurăm pictura, dar ne confruntam în acelaşi timp cu pro­blemele grave de consolidare a bisericii. Şi am făcut cu totul altceva decât ni se cerea. Ceea ce puteam noi face era să resti­tuim an­samblul, fără să comitem un fals. In­tervenţia noas­tră la biserica Sf. Nicolae Domnesc a fost nu­mai în limitele lacunelor imaginii. Nu s-a in­ter­venit pe c­uloarea ori­ginală. Imaginea a fost scoa­să la ivea­lă, une­ori în prospeţimea ei neaşteptată şi ine­­ga­labilă. Aşa se poate vedea, de la o anume dis­­tanţă, unde a inter­venit restauratorul. Dar tot ne-am izbit de ne­în­ţelegerea autorită­ţi­lor, chiar şi după 1989. De ce? Printre altele, pentru că intervenţia noastră impunea dispariţia unor suprafeţe sau de­talii, care fu­seseră repictate incisiv, la 1914, de pic­torul Du­mitru Norocea. Şi reapărea o suprafaţă ori­ginală de­gradată. Uneori, sfâşietor de degradată. Prin ur­mare, dispăreau zone în care se repictase ma­­siv, pro­ducându-se un fals. Soluţia a fost să fa­cem să con­vieţuiască toate straturile istorice, bine de­li­mitate. Am căutat însă în permanenţă să recu­perăm pictura secolului al XIV-lea, în maiestuoasa ei au­tenticitate.- Am lucrat şi eu la biserica lui Luca Arbore, în 1974 şi 1975. Am stat mult în preajma frescelor reabilitate de Dragoş Coman, le-am studiat în­dea­proape. Este o pictură unică în toată Moldova. O pictură, am spune astăzi, de autor. Pictura de la Ar­bore este o minune a picturii moldoveneşti. Ea ne situează într-un fel de renaştere moldovenească. Unde s-a şcolit pictorul Dragoş Coman e greu de spus. Uneori, pictura lui te face să te gân­deşti la Re­naştere sau la un gotic târziu. Este, în acelaşi timp, o pictură foarte personală, bine de­finită stilistic. Dominată de un tip angelic, diafan, ce se regăseşte în toate chipurile.- Bisericile noastre sunt un ansamblu unic şi faţă de lumea bizantină, şi faţă de cea occidental euro­pea­nă. La noi, lumea romanică şi gotică venită din apus, împreună cu lumea bizantină, se inter­fe­rează într-o formă pe care n-o regăsim nicăieri. În Ro­mânia sunt pomenite bisericile din nordul Mol­dovei sau cele de lemn ale Maramureşului, dar nu e văzut ni­cio­dată ansamblul ţării, Haţegul, Ţara Ro­mâ­neas­că, Banatul. O lume atât de complexă şi pe care nu o poate oferi nicio altă ţară. Italia are Bi­zanţ şi Anti­chitate, dar nu are o expresivitate a in­terferenţelor de o asemenea vitalitate şi su­pra­vieţuire în timp a "Bi­zanţului după Bizanţ", ca la noi. România este un loc al interferenţei cul­turilor unic.- Am avut un parcurs foarte lung, care mi-a dăruit multe momente frumoase. O bucurie recentă a fost salvarea bisericii de lemn din Urşi. Este o biserică monument istoric. Ca ea, sunt toate bi­sericile noastre ţărăneşti târzii, un tezaur formidabil, cu care se întâmplă ceva stra­niu. Bisericile acestea dispar primele. Si­tuate între arta populară şi marea artă medie­vală, sunt considerate în afara "căii mari a istoriei". Dar ele sunt mărturia unei lumi vii, prin care noi am supravieţuit, atunci când în jurul nostru, o lume întreagă îşi schimba chi­pul. Când la ruşi sau în alte spaţii ortodoxe, era doar o artă profund de­cadentă prin imagine, lumea ţărănească de la noi a născut biserici excepţionale. Ele vor dispărea pri­mele şi pen­tru că sunt cele mai multe din lemn. Tre­buie să ne ocupăm şi de ele! În ce mă priveşte, am profitat de un moment bun. Arhitectul Şerban Sturdza lansase un proiect puternic şi ambiţios: 60 de biserici de lemn trebuiau salvate. Iar biserica de lemn din Urşi era într-o rână, se prăbuşea. Am vă­zut-o ridicată pe cricuri şi restaurată bârnă cu bârnă. A fost un eveniment extraordinar.- Neîndoielnic! Când lucrezi în spaţiul eclezial, ca pictor restaurator condiţia ta pentru a duce bine la capăt ceea ce faci este să ai credinţă şi să fii un trăitor al vieţii bisericeşti. Spun asta, pentru că res­tau­rarea, aşa cum o înţelegem noi astăzi, pare un produs al lumii moderne, secularizate. O lume care se doreşte eminamente ştiinţifică, şi în care pro­blema restaurării nu mai e o problemă de credinţă, ea ţine de ştiinţă şi de un tehnicism ex­trem de aplicat. Azi putem re­zol­va pro­bleme de conservare în­tr-un mod de ne­ima­ginat cândva. A­vem sisteme de in­ves­tigaţie care per­mit să vezi prin­­tr-o ca­meră mul­ti­spec­tra­lă ceea ce nu pu­teai să con­cepi că poţi vedea cândva. Poţi con­tro­la to­tul, poţi prin a­nalize so­fi­sticate şi multiple, să in­tri în cele mai fine şi punc­­tuale locuri ale ma­te­riei pic­tu­rale. Plus o în­treagă şti­in­ţă a ma­terialelor noi. Dar a­cest teh­nicism pur nu are ni­cio valoare dacă nu e dublat şi de o mis­tică, atunci când te afli într-o biserică. E o pro­ble­mă foarte grea, căci tu ai de a face cu o întreagă teologie prin ima­gine. Şi din acest discurs de pe pereţii bisericii nu trebuie să lipsească ceva. Ca res­taurator, trebuie să-i refaci şi unitatea şi continui­tatea. Dificil, de multe ori imposibil! Aici e pro­ble­ma mare: contradicţia între autenticitate, în vi­ziunea restaurării moderne, şi integritate, în viziu­nea teo­lo­gală, care consideră că imaginea trebuie să fie in­te­grală. Iar eu trebuie să refac această uni­tate, fără să produc imagini fal­se. Uneori, asta vine în con­tra­dicţie cu dimensiunea metafizică a bise­ricii. Care tre­­buie şi ea respectată. Pentru mine e ceva dramatic.- Pentru mine, întâlnirea cu Prologul, cu Paul Ghe­rasim, cu Horia Paştina, cu Mihai Sâr­bulescu, cu Cons­tantin Flondor a fost un moment extrem de im­portant, pentru a-mi găsi un drum. A fost tot un fel de exprimare prin imagini a unei trăiri mistice, pe ca­re am simţit-o po­si­bilă în grupul Pro­log. Am simţit că pot să nu fac pic­tu­ră bisericească şi to­tuşi să trăiesc foar­te bine ca pictor creştin. În ultimii 20 de ani, expe­rien­ţa asta m-a ajutat foarte mult. Şi nu am renunţat la pic­tură, deşi, acest mo­del dual, res­tau­ra­tor-pictor, nu e re­comandabil.- Dacă o să vă duceţi să vedeţi ce se întâmplă în lume la acest nivel, veţi constata că res­tau­ratorii sunt res­tau­ra­tori. Nimic alt­ce­va. Uneori, a prac­tica pictura fiind şi restaurator repre­zin­tă riscul unui e­şec! Pentru că lu­crurile sunt despăr­ţite. Se con­sideră că subiectivitatea ar­tis­tică insinuată în actul res­tau­rării prejudiciază patrimoniul, în loc să-l aju­te. Este proiecţia unei subiectivităţi artistice care poate duce la decizii de-a dreptul periculoase din punctul de ve­dere al restaurării, al restituirii unui obiect în au­tenticitatea sa. Există confuzia că a restaura în­seamnă a te con­funda cu pictorul care a realizat ope­ra şi a face şi tu întocmai. E cea mai mare eroare posibilă în materie de patrimoniu. Aşa că, în ceea ce mă priveşte, a trebuit să despart cele două lumi. Asta, pentru mine, a însemnat să rup substanţial din tim­pul picturii.- Întâlnirea cu Biserica, în meseria mea de res­taurator, m-a apropiat, fără îndoială, mai mult de Dumnezeu. Este un parcurs asemănător me­di­cinei. Un medic împlineşte o misiune sacră, în opi­nia mea. Este în contact cu omul, cu trupul şi su­fletul său. A pătrunde într-o bi­se­rică e ca şi cum ai cu­noaşte omul. Intri într-un veritabil cosmos, cu un spaţiu conceput ca atare. Eşti în contact cu o ma­terie care a fost construită cu un gând de cre­dinţă, iar asta nu-i puţin lucru. Faptul acesta se vede de la un capăt la altul al unei ctitorii: de la zi­dărie, aşa cum este ea pusă, cărămidă peste că­rămidă, în soliditatea zidurilor sau în arcuirea bol­ţilor, până la imaginea pic­tu­rală. Să ai pictura, icoana, sub ochi, să o atingi, să simţi cum s-a năs­cut, creată întru credinţă - toate te conduc în spa­ţiul liturgic şi în trăi­rea mistică a bisericii.- Una e să fii sin­gur cu Dum­ne­zeu şi alta e să tră­ieşti într-o însingu­rare depresivă. Eu nu sunt adeptul în­sin­gurării de­pre­si­ve. Singurătatea cu Dum­nezeu e altce­va. Este o condiţie a ru­gă­ciu­nii în­săşi. Dar însin­gu­rarea în sensul celălalt este o în­depărtare de Dum­nezeu. Însin­gu­ra­rea cu Dum­ne­zeu, în­singurarea monahu­lui, izolarea lui totală este cu totul altceva. Eu n-am ajuns la treap­ta aceasta şi pro­babil că nu voi ajunge ni­ciodată, pentru că exis­tenţa este scurtă şi puţini sunt vred­nici să urce toate treptele nevoinţei.- Întotdeauna! De de fiecare dată, Naşterea Dom­­nului este un eveniment, o bucurie mereu reîn­noită, pe care o trăieşti în familie şi în comunitate. Şi când trăieşti Crăciunul în comunitatea Bisericii, eşti în Biserică în mod autentic, rememorezi la ne­sfârşit o istorie care e imposibil să nu te emoţioneze. Asta trăiesc eu, de fiecare dată. Cu o mare bucurie. Mă simt tot atât de copil ca şi altădată.