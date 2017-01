Dr. Alexandru Ioan Suciu

- Trăim într-o zonă tem­pe­rată, cu temperaturi scăzute în tim­pul sezo­nului rece, ceea ce jus­tifică, oarecum, alimentaţia hi­per­calorică, faţă de ce­lelalte se­zoa­ne ale anului. Însă o alimen­ta­ţie pre­dominant carni­vo­ră, boga­tă în gră­simi, este neadec­va­tă, pentru că, deşi ar­derile sunt mai in­ten­se da­torită ter­mo­reglării in­duse de frig, apor­tul celor­lalţi nutrienţi - glu­cide şi pro­teine - nu tre­buie nici el ne­gli­jat. Tre­buie să păs­trăm un raport can­ti­­ta­tiv optim: 50-55% glu­cide, ma­­xi­mum 25-30% lipide şi 20% proteine.- Noi, românii, suntem un po­por cre­din­cios, care respectă pos­tul sfin­te­lor săr­bă­­tori de Crăciun, dar tre­buie să se ştie că orice ali­mentaţie uni­­la­terală - cum este postul la creş­tin-ortodocşi - pro­duce o in­hibare, o diminuare can­tita­ti­vă a enzi­melor, care proce­sează grăsimile şi pro­tei­­­ne­le ani­male. Trecând brusc de la post la ali­men­taţia carni­voră, la prepa­ra­tele "grele", specifice Cră­ciu­nului, apar tulburări ale tubului digestiv, în spe­cial tul­burări dis­peptice de tip biliar şi pancrea­tic: co­lici biliare, pancrea­tite ede­ma­toa­se sau pan­crea­tite acute ne­cro­zan­te, aşa­dar, de la boli simple până la cele mai grave.Persoanele care au o boală he­pa­tică cronică, de exemplu ste­a­toze he­pa­tice sau hepatite cronice (to­xic-ali­mentare, induse de al­cool sau cele vi­rale - de exem­plu hepatitele cu virus B şi C), tre­buie să fie mult mai atente la "die­ta de Sărbători" şi să evi­te, pe cât posibil, grăsimile animale.- O dietă sănătoasă trebuie să includă toate gru­pele de ali­mente. Di­versitatea este impor­tantă, pen­tru că un singur ali­ment nu poate asigura toţi nu­tri­enţii de care are nevoie orga­nis­mul pentru menţi­nerea unei stări optime de sănătate. Alegerea ali­men­­­taţiei sănătoase poate face di­ferenţa între sănă­tate şi boală, iar menţine­rea unui echilibru ali­mentar este foar­te importantă pen­tru funcţio­na­rea optimă a or­ganismului pe termen lung. Este benefic un regim alimentar echi­librat, cu o zi pe săptămână nu­mai de fructe şi legume.Carnea: gurmanzii trebuie să îm­bine alimen­tele în aşa fel încât să nu le lipsească nimic din die­tă, dar să con­sume mai puţină carne, şi nu la fie­ca­re masă! Sunt per­soa­ne care spun că nu se simt să­tule până când nu mănâncă şi puţină carne. Sunt de acord, dar la micul-dejun se va re­nunţa obli­ga­toriu la mezeluri, la prânz este de-ajuns doar pu­ţină carne (100 g), iar seara putem să luăm o cină uşoa­ră, even­tual un peşte la gră­tar, asezonat cu puţin ulei de măsline şi zeamă de lămâie.Grăsimile animale şi vegetale (uleiu­rile) sunt parte a unei diete să­nă­toase. Grăsimile furni­zează energie, iar acizii graşi ajută la absorbţia vita­minelor solubile A, D, E şi K şi a carotenoi­zi­lor. Gră­si­mile ajută la întărirea mem­bra­nelor şi joacă un rol-cheie în re­glarea a numeroase func­ţii ale or­ganismului. Diferenţa vine din tipul şi canti­tatea de grăsimi pe care le consumăm. Cantităţile mari de grăsimi saturate (de ori­gine animală) se transformă în co­lesterol şi duc la creşterea nive­lului de lipide din sânge, care, la rândul lor, duc la apa­riţia bolilor coronariene. Aşadar, să evităm car­nea gra­să de porc, untul, în­gheţata, sosurile, ouăle, şi să con­su­măm în schimb ulei de măsline (are proprie­tăţi de protejare a ini­mii) şi peşte oceanic, bogat în acizi graşi Ome­ga-3, foarte utili or­ga­nis­mului.Carbohidraţii sunt principala sur­­­să de energie a organismului uman şi se găsesc în fructe, ve­getale, cereale şi lapte. Ei fur­ni­zează fibrele şi nutri­en­ţii esen­ţi­ali. Este important să con­su­maţi cât mai multe cereale inte­gra­le, lapte, fructe şi legume proas­pete.Evitaţi alimentele cu un conţi­nut ridicat de zaharuri, cum ar fi su­curile acidulate sau bomboanele, de­oarece ele au multe calorii şi duc la creşterea greutăţii.Limitaţi consumul de sare! Ca regu­lă ge­nera­lă, cu cât o per­soa­nă consu­mă mai multă sare, cu atât va avea o tensiune arterială mai ridica­tă. O dietă sănătoasă ar trebui să nu con­ţină mai mult de 2-3 g pe zi, adică un vârf de cuţit de sare. Cea mai mare can­­titate de sare se găseşte în ali­men­tele pro­cesate (cum ar fi me­zelurile), în supele instant şi în conserve.O die­tă bogată în potasiu este o modalitate de reducere a ten­siunii arteriale, pre­vine apa­riţia pietrelor la rinichi, pre­cum şi pierderea de masă osoasă cau­zată de îmbătrânire. Surse exce­lente de potasiu sunt vegetalele cu frunze verzi, rădăcinoa­sele, fruc­­tele (porto­ca­lele, bananele şi pepenii).Vitaminele - în timpul iernii, oa­menii tind să petreacă mai mult timp în casă, iar acest lucru duce la scă­derea imunităţii natu­rale. Pe lângă igienă şi asigu­rarea unui somn mai în­de­lungat decât vara, tre­buie să con­sumăm ali­mente bo­gate în vita­mine, care ne hră­nesc sistemul imu­nitar şi ne ajută să ne menţi­nem sănătatea pe timpul ier­nii.Alimentele boga­te în vi­ta­mina C - ci­tri­ce, broc­coli, ardei roşu, kiwi etc. - aju­tă la apărarea or­ga­nis­mului îm­po­triva in­fec­ţiilor. Con­­su­maţi cel pu­ţin un astfel de ali­ment în fie­care zi.Alimentele bogate în vita­mina E - nuci, semin­ţe de floarea-soa­relui, ule­iuri vegetale (cu care pu­teţi înlo­cui gră­simile ani­male) - sus­ţin capa­ci­tatea de apărare a or­ga­nismului.Hrana vie - cel puţin o treime din alimentele pe care le ingerăm trebuie să fie hrană vie, alimente ne­prepa­ra­te ter­mic, dar trebuie nea­părat să con­su­măm şi mân­că­ruri gătite, a­cesta este un aport al ci­vilizaţiei. Totuşi, es­te important să amin­tesc că să­rurile mine­rale, enzimele şi vitami­nele se de­precia­ză odată cu pre­pararea lor ter­mică la peste 37°C. Aşadar, trebuie să consu­măm din abundenţă, şi în tim­pul iernii, le­gume şi fructe în stare crudă, su­curi (dar consumate imediat după preparare!) sau salate.- Este o întrebare dificilă. Nu pu­tem să renun­ţăm la sărurile mi­nerale şi la vitaminele natu­rale prezente în ve­getale. Oa­me­nii sunt fiinţe bio­logice; toţi ne tra­gem din natură, iar hrana noastră trebuie să fie naturală. Alimentele care conţin nutrienţi esen­­ţiali ajută la prevenirea bo­lilor şi la re­că­pătarea sănătăţii. Im­portantă este cantitatea de nitriţi şi de fitohor­moni care au fost folosiţi pentru ca aces­te le­gu­me să crească şi să se coa­că în timp record. Toate alimentele sunt, sau ar trebui să fie, etichetate cores­pun­zător, aşa încât cele obţinute pe cale naturală să poarte eti­cheta "ecologic" - spre care ar tre­bui să ne îndreptăm cu toţii, dacă suntem înţelepţi.- Alcoolul trebuie con­su­mat cu mo­deraţie, circa un pa­har pe zi, fe­mei­le, şi maxi­mum două pahare băr­­baţii. Băuturile alcoolice conţin foarte multe calorii, dar niciun nu­trient. Pentru oamenii sănă­toşi, care nu au probleme biliare sau pancreatice, un pa­har de ţuică înainte de masă şi un pahar de vin după masă nu strică. Per­soanele cu afecţiuni biliare şi pan­crea­tice în niciun caz să nu con­sume băuturi al­coolice, mai ales împreună cu alimente grase. Cele două compo­nente reprezintă un factor de risc ma­jor pentru de­clanşarea afecţiunilor acu­te: co­lici bi­liare, colecistite acute, pan­creatite acute. Prin hiper­sti­mu­larea secreţiei pancreatice induse de alcool apar obstacole în ca­lea de dre­naj. În loc să se dre­ne­ze în intestinul subţire, această secreţie rămâne în pan­­creas, ceea ce duce la auto­in­fla­ma­rea lui, cu o cascadă de reac­ţii en­zimatice care, în final, cul­minează cu arsură internă vie, cu degradarea pan­crea­sului şi a ţesutu­rilor din jur. Este o ade­vărată "dra­mă" digestivă. Şi gră­simile stimulează o anu­mită se­creţie biliară, din care rezultă "sludge"-ul biliar, un fel de "noroi bi­liar", care vine în to­rent şi pro­voacă obli­te­rări ale ca­nalului co­le­doc. Ca ur­mare, se poate ajunge de la simpla du­rere (colica biliară) până la cole­cis­tita acu­tă, sufe­rinţe care pot fi evitate prin cumpătare alimen­tară. Aşadar, nu trebuie exa­­gerat consumul de grăsimi şi al­cool. Ali­mentele bo­gate în gră­simi şi consumul exa­ge­rat de al­cool "ta­xea­ză" organismul prin risipa de ener­gie şi nu­trienţi ne­cesari pentru procesarea aces­tora.- Trebuie echilibrată balanţa între vegetale, car­ne şi dulciuri. Este ne­voie de cumpătare, de un echi­libru în­tre aport şi consum energetic. E ştiut faptul că ali­mentele sunt necesare pen­tru a acoperi energia calorică pe care o consumă organismul prin efort (aici incluzând metabolismul ba­zal, efortul fizic şi intelectual). To­tuşi, ne­voile organismului u­man nu sunt foar­te mari, iar tot surplusul se de­pune sub formă de grăsimi, un fel de "rezerve pentru zile grele". Atenţie, aşadar, la cât mâncăm, ce mâncăm, cum mân­căm şi ce eforturi facem. Pen­tru a menţine corpul în stare opti­mă de funcţionare, trebuie mărit con­su­mul de vegetale, cereale inte­grale, fructe, car­ne slabă şi peşte! După o masă copioasă, este foarte indicată o plimbare, chiar dacă aceasta durează doar o jumătate de oră. Imediat după masă, nu este in­dicat un efort fizic intens, deoarece simpla digestie este deja un efort foarte ma­re pentru or­ga­nism. Tre­­buie să se ştie că efor­tul de digestie este cel mai energofag proces al or­ga­nis­mului.- Pentru a avea o greu­tate cons­­tan­tă, tre­buie ca energia ingerată să fie ega­lă cu energia consumată. Fiind­că tot aminteam că digestia este un proces ener­­gofag, pentru a pierde din greu­tate, trebuie să mâncăm mai pu­ţin şi mai des, dar să facem mai mult efort fizic. Orice dietă tre­buie să fie priete­noa­să, să nu nu­mărăm orele şi zilele până la sfâr­şitul ei. Este bine să luăm o gustare la fiecare 3-4 ore, fără să abuzăm cantitativ. Creş­te­rea con­su­mului de fruc­te şi vegetale proas­pete, în stare crudă, ne ajută să scă­păm de kilograme. Li­mitarea con­su­mului de alimente cu conţinut calo­ric ridicat, în spe­cial cele bogate în grăsimi şi subs­tanţe nocive, va avea efect vizibil şi asupra taliei! Este bine să se ştie că gră­simile conţin 9 calorii pe gram, proteinele şi carbo­hi­dra­ţii - 4 calorii pe gram, iar alcoolul - 7 ca­lo­rii pe gram! Puteţi cons­tata singuri efectul unei mese copioase asupra organismului!Lichidele - şi aportul de li­chi­de este foarte im­portant, dar con­su­mate în­tre mese. Consumul apei în timpul me­sei diluează se­creţiile gastrice şi astfel apar fer­men­taţiile, balonările, eruc­ta­ţiile, flatulenţa etc.Apoi, avem nevoie de activi­tate per­manentă, fi­zică şi intelec­tuală: ci­tit, plimbare, efort fizic do­zat. Este pe­ri­oada sporturilor de iarnă, care sunt distrac­tive şi sănătoase: patinaj, schi, săniuţă etc. Foarte util este şi dansul, mai ales de Revelion, când lu­mea de obicei se întâlneşte mai mult pent­ru... "festi­nuri" culi­na­re, decât pentru distrac­ţie! Ast­fel, putem să îm­binăm utilul cu plăcutul şi să nu ră­mânem cu urme ale exceselor ali­men­tare. Activi­tatea fizică tre­buie să devină o ru­ti­nă zilnică. S-a dovedit că ast­fel se reduce riscul apa­­ri­ţiei unor boli, cum ar fi hipertensiunea ar­te­­ria­lă, infarctul, bo­lile coro­na­riene, dia­be­tul de tip II, cancerul de colon şi os­teo­poroza. Pen­tru a re­duce riscul apariţiei boli­lor cro­nice se recomandă cel puţin 30 de minute de efort fizic zilnic. Creş­te­rea acestui timp la 60 de mi­nute de efort fizic mo­derat zilnic va ajuta la con­trolul greutăţii şi va duce la consumul a circa 150-200 de calo­rii în plus. Adulţii care au izbutit să slăbească au nevoie de 60-90 de mi­nute de efort fizic mode­rat zilnic pentru a nu se în­grăşa din nou. Copiii şi adolescenţii ar tre­bui să facă cel puţin 60 de mi­nute de mişcare zilnic.- La români, cum carnea de porc va fi nelipsită de pe mese, de Sărbători şi în sezonul rece, tre­buie să fim atenţi la sursa de unde o procurăm, mai ales în ca­zul animalelor sacri­fi­cate în gos­po­dăriile ţără­neşti, pentru a evita infestarea cu trichinella spi­ralis. O simplă analiză la un laborator veterinar ne poate scăpa de multe neplăceri! Toxiinfecţiile ali­men­­tare sunt mai puţin frecvente iarna, pen­tru că frigul conservă bine alimentele, dar odată intro­duse în casă, riscul este acelaşi ca şi vara. Aşadar, ali­mentele - în spe­cial salatele cu maio­neză, prepa­ratele din carne etc. - tre­buie ferite de expunerea prelun­gită la cald, deoarece se alterează repede.