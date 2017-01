"Se poate evita recidiva polipozei nazale?"

(Răspuns pentru MIHAELA - Galaţi, F. AS nr. 1147)

"Mă simt foarte rău după colecistectomie"

(Răspuns pentru PETRUŢA - Zalău, F. AS nr. 1244)

"La 7 ani, fetiţa mea este dislexică. Cum o pot ajuta?"

(Răspuns pentru LOREDANA - Arad, F. AS nr. 1196)

Făcând parte din grupul spondilartropatiilor se­ronegative, alături de artrita reactivă, artrita pso­ria­zică, şi al artropatiilor asociate bolilor inflamatorii intestinale, spondilita anchilopoietică este o boală cronică inflamatorie, de cauză necunoscută, care afectează în primul rând coloana vertebrală. Asta nu înseamnă că nu poate afecta, de la caz la caz, şi alte părţi ale corpului, cum ar fi umerii, coapsele şi genun­chii, precum şi tendoanele sau liga­mentele din jurul oaselor şi articula­ţiilor. Deşi, aşa cum spuneam, patogenia spondilitei anchilozante este incomplet cunoscută, un număr de caracteristici ale bolii, incluzând nivelul seric crescut de IgA şi reactanţii fazei acute, ca şi aso­cierea strânsă cu HLA-B27, im­plică mecanisme mediate imun, fiind deci o patologie autoimună. În mod tipic, spondilita anchilo­poie­tică începe cu durere la nivelul coloanei însă, pe măsură ce boala evo­luează, segmentele osoase afec­tate încep să fuzioneze (sin­desmo­fitoză) între ele, ducând la imobi­lizarea articulaţiilor şi producând rigiditatea şi infle­xibilitatea coloa­nei ("coloana de bambus"). În fazele tardi­ve, odată cu progresia spon­dilitei anchilozante, mişcările spatelui devin tot mai limi­tate, pe măsură ce corpii ver­tebrali fuzionează. Totodată, pot fi afectate articulaţiile din­tre coloană şi coaste, rezultând diminuarea mişcă­rilor respiratorii. În cele mai multe cazuri, spondi­lita anchilozantă poate fi un proces patologic uşor, astfel încât poate rămâne nediagnosticată zeci de ani. Totuşi, odată ce articu­laţiile au fuzionat, trata­mentul nu mai poate ajuta la refacerea mobilităţii. Nu există un tratament cu­ra­tiv pentru spondilita anchilozantă, ci doar simp­tomatic, iar acesta vizea­ză diminuarea durerii şi ri­gi­­dităţii, atenuarea sta­tusului inflamator, încetinirea distrucţiei articulare şi îmbunătăţirea posturii şi a calităţii vieţii bolna­vului. În principal, tratamentele pentru spondilita anchilozantă includ schimbarea stilului de viaţă (terapia fizică, reducerea stresului, o dietă sănătoa­să), medicaţie, monitorizare perma­nentă şi, atunci când e cazul, proceduri chirurgicale. Medicaţia se bazează pe administrarea de antiinfla­matoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul şi na­proxenul, care pot ameliora durerea cronică şi rigi­ditatea. Alte medicamente utilizate în tratamentul acestei afec­ţiuni includ antireumaticele, care intervin în modi­ficarea evoluţiei bolii, cum ar fi sul­fosalazina şi metotrexatul şi, ocazional, cortico­steroizii. Noile medicamente, cum ar fi blocantele factorului de necroză tumorală - etanercept şi infli­ximab - s-au dovedit eficiente în managementul afecţiunii. Fizioterapia şi exerciţiile fizice sunt componente esenţiale ale tratamentului, un regim de viaţă cât mai activ posibil, exerciţiile de mişcare şi întin­derile pot ajuta la menţinerea flexibilităţii articu­laţiilor şi a unor postúri corecte.În terapeutica naturistă, abordarea spondilitei anchilozante se realizează prin utilizarea unor anti­inflamatoare naturale (care nu slăbesc sistemul imu­nitar), dar sunt capabile să reducă durerea şi inflamaţiile. Acestea sunt, în principal, Curcumina, MSM (metilsulfonilmetan), N-acetilcisteina şi ex­tractul de Boswellia şi Turmericul. Concret, pentru cazul dvs., recomand o schemă de tratament com­pusă din Extract din mlădiţe de viţă de vie sălba­tică, MSM natural, Carbo aspirina, Turmeric 3X, N-acetilcisteina, capsule cu ulei de Boswellia, aso­ciate cu unguente antiinflamatoare, precum Eq­va­gel şi Rumalaya. Pentru lămuriri suplimen­ta­re, con­tactaţi-mă telefonic! Să auzim numai de bine!Polipoza nazo-sinusală defineşte prezenţa de polipi, uni sau bilateral, în fosele nazale şi cavităţile sinusale ale feţei. Etiologia polipozei este ipotetică. Alergia este prezentă în aproximativ 30% dintre cazu­rile manifeste clinic cu: rinoree, nas înfundat, strănuturi în salve matinale, diminuarea mirosului, prurit, tuse, aso­cie­re cu astmul bronşic. Ca simpto­me secundare, există tulburări de somn, sforăit, ce­fa­lee, cu exa­cerbări la stimuli nespecifici: schim­bări de tempe­ra­tură, mirosuri intense, iritanţi chi­mici, fum, praf etc. Polipoza nazală se asociază cu astmul bronşic, în 30% dintre cazuri, intoleranţă la aspi­rină (sindromul Fernand Widal) şi cu fibroză chistică. Tratamentul po­li­pozei nazale este medical şi chi­rurgical, având ca obiective: elimi­narea polipozei şi a rino-sinuzitei asociate, restabilirea respiraţiei na­zale şi mirosului, prevenirea recidivelor. Chirurgia endoscopică funcţională (FESS) este tratamentul de elecţie al îndepărtării poli­pilor, cu o rată scăzută de apariţie a recu­renţelor.Vă recomand următoarea schiţă de tra­tament complementar, pentru evitarea recidivelor:* Dimineaţa şi seara, după mâncare, se efectuează lavajul foselor nazale, cu o soluţie salină (1 lingură sare gemă la 1 l apă călduţă), sau cu soluţii sterile din apă de mare (Rhinomer, Nazomer, Sterimar).* Fito-gemoterapie ceai cu trei-fraţi-pătaţi (2-3 căni pe zi) şi extract de coacăz negru.* Se instilează în fosele nazale câte 2-3 picături dintr-o soluţie preparată în cabinetul nostru. Auto-administrarea instilaţiilor nazale se va face în pozi­ţia Moffat: şezând în ge­nunchi, cu trunchiul arcuit, capul la nivelul solului sau în poziţia culcat, cu capul în hiperextensie, la marginea patului.* 10-15 zile, şedinţe de aerosoli cu dexa­me­tazonă (câte 1 fiolă diluată în 10 ml ser fiziologic).* Pulverizaţi 20-30 pufuri de "Ocnasept" (aero­sol salin 100% natural), în aerul din în­căperi, în special deasupra pa­tului unde dormiţi, în vederea optimizării micro­cli­matului ambiental. "Ocna­sept" spray constituie o meto­dă comodă şi eficace de "sali­nă la domi­ci­liu" prin aerosoli salini în­căr­caţi cu ioni nega­tivi, care ame­lioreză respiraţia, flui­difică se­creţiile, reduc vâs­cozitatea sputei şi bron­ho­spas­mul. ("Ocnasept" spray poate fi coman­dat la tel. 0269/21.78.61, e-mail: sanmedsb@gmail.com * Pentru profilaxia recurenţelor este benefică cura cu aerosoli salini, în staţiunile balneocli­ma­te­rice: Ocna-Sibiului, Govora, Bazna.Dragă doamnă Petruţa,Într-adevăr, după majoritatea co­lecistectomiilor, apare un reflux bi­liar care dă aceste stări de greaţă per­manentă şi, uneori, chiar şi scau­ne moi. Cauza este chiar dispariţia ve­zicii biliare. Drept urma­re, nu se mai poate stoca excesul de secreţie biliară. Foarte multe persoa­ne cred că dacă au scos vezica bilia­ră, ele nu mai au secreţie, ceea ce este cu totul neadevărat. Una dintre funcţiile im­por­­tante ale fica­tului este să secrete bila. O blocare a secre­ţiei ar conduce la icter. Îndepărtarea colecis­tu­lui (ve­zicii biliare) nu este decât o îndepărtare a riscu­lui de blocaj de-a lungul căilor de secreţie ex­trahe­pa­tice, şi totodată a riscului de icter mecanic. Ori­cum, ceea ce trebuie făcut post colecistectomie, este să se urmeze un regim alimentar cât mai die­tetic şi fără alimente ce stimulează secreţia biliară, cum sunt: ouă, maioneză, ciocolată, prăjeli, carne gra­să, salamuri. Această scădere a secreţiei biliare duce la o stabilitate digestivă. Astfel, scad atât irita­ţiile de-a lungul duodenului şi intestinului, cât şi sen­zaţia de greaţă. Un ajutor în acest sens îl are şi consumul de acizi graşi nesaturaţi, ce ajută la emulsificarea bilei, dar nu stimulează secreţia ei în exces.Alt remediu foarte bun este ceaiul de muşeţel, care calmează mucoasele. Mai este foarte util şi un extract de plante ce determină drenajul şi antire­flu­xul biliar, astfel încât secreţia biliară să nu mai ajungă în stomac. Ceaiurile cu ghimbir, fenicul, ro­diolin dau şi ele rezultate în a ajuta digestia dum­nea­voastră. Pentru mai multe detalii şi personali­zarea dietei, vă rog să mă contactaţi telefonic.Stimată doamnă, dislexia sau sindromul dis­lexo-disgrafic cu care se confruntă fetiţa dvs. face parte dintr-o multitudine de tulburări de limbaj, cauzate de afectarea emisferei stângi a encefalului. Mani­festările cu­prind dificultăţi de în­su­şire a cititu­lui şi scrisului, bolnavul în­ţelegând pri­mele cuvinte din propo­ziţie, apoi se opreşte din citit aşteptând ajutor, conti­nuă citi­tul, iar face repaus şi tot aşa până re­nunţă total, simţindu-se obosit!Pe lângă dislexie - afecţiune ce poa­te avea drept cauză Rh-ul negativ al ma­­mei şi Rh-ul pozitiv al tatălui, ere­ditar, copiii atinşi de acest sindrom pot pre­zenta debilitate mentală - oligofre­nie; Qi<50, dislalie cu omisiune de su­nete la pronunţarea cu­vin­telor, uneori tahilalie - bâlbâială, cu precipitare la exprimare, adaptare socio-şcolară dificilă etc.Alterarea capacităţii de a recunoaşte semnele scrise se poate înlătura treptat, cu răbdare, prin exer­­ciţii multiple atât acasă, cât şi la şcoală. Cu foarte mare răbdare se fac exerciţii, repetându-se până la însu­şire, cu literele alfa­betice (a, A, B, b... z, Z). Faceţi un tabel pe verti­cală cu litere, silabe, cuvinte din 2,3,4,5 litere (eu, tu... noi, voi... mult, nani... medic, miere etc.) şi exer­ciţii ma­te­­matice, pe care copi­lul trebuie să le scrie şi să le repete chiar şi în vacanţă. Din casă să nu vă lip­sească "Abecedarul" şi Arit­­me­tica. Părinţii şi profesorii vor ur­mări copilul să nu facă con­fuzie între litere cu forme identice (B-D, U-N, P-Q) sau forme apro­piate (M-N, C-E). Sea­ra, înainte de cul­care, i se vor citi fetiţei poveşti fru­moa­se sau lecţiile pentru şcoa­lă, apoi îndemnaţi-o să citească singură, verificând ce a reţi­nut. Vocal, în faţa dvs. puneţi copilul să nu­mere diverse (bani, boabe de fasole, cuie, cărţi de joc etc. şi mintal "îna­poi" (de la 10-1, 20-1 etc.). Faceţi so­coteli aleatorii (1+4, 10-2, 3x7, 21:7 etc.) La un specialist faceţi o exa­minare psi­hologică (Spitalul "Alexan­dru Obregia" din Bucu­reşti), pentru a determina Qi-ul copilului.În general, de mare ajutor ar fi să luaţi legătura cu un logoped cu experienţă, care printr-o terapie potrivită, în paralel cu o medicaţie adjuvantă, poate remedia cu succes această tulburare. De asemenea, puteţi accesa Platforma online de logopedie, care vă poate pune la dispoziţie teme şi exerciţii pentru copii şi liste cu logopezi chiar din oraşul dvs.Din cauza unor tulburări neurologice, dislexia se asociază uneori cu: disfazie, disgrafie, dislalie, dis­logie şi uneori cu agrafie.Tratament naturist: Pure DHA - capsule moi (gust fructe), 3 capsule pe zi, Multivitamin şi Mi­neral (237 ml), Aloe Gel, Oxigenare Activă/Lichid, Biostem, Lăptişor de matcă cu miere polifloră (Ma­nuca), Spirulină, Ginkgo 120 Stem, Afa Stem Kids, Graviola etc. Multă sănătate!