CHIRTA ELISABETA din Timişoara
LOGHIN RODICA din Botoşani
MIHULIN FLORY din Bucureşti
GLIGA ANA ADRIANA din Sebeş
CHIRILA MARIA din Iaşi
MOLDOVAN GEORGETA din Timişoara
BISTRAIA MARIA din com. Bucium, jud. Alba
DASCĂLU TUDORA din com. Crevedia, jud. Dâmboviţa
SANDU DANIEL din Slobozia
NICOLESCU DOINA din Bucureşti
JIGMAN FLORICA din Piteşti
ION PAUL din Braşov
TĂNASE TINCA din Galaţi
CULDA REMUS din Petroşani
SĂSĂRMAN OTILIA din Ciceu Giurgeşti, jud. Bistriţa Năsăud
SUDITU DIANA-ELENA din Bucureşti
CONSTANTINESCU ELENA din com. Recea, jud. Argeş
URSACHE NICOLETA din sat Oşlobeni, jud. Neamţ
ONŢICĂ MARIN din Constanţa
RUSU IOANA din sat Podul Nărujei, jud. Vrancea