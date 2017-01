- Rezultatul alegerilor parlamentare nu consti­tuie o surpriză, fusese anunţat de cel al alegerilor locale şi de toate sondajele de opinie. Surpriza e la proporţii şi în privinţa diferenţei mari dintre primul şi al doilea partid clasat, respectiv PSD şi PNL. PSD a luat mai mult decât dublu faţă de PNL, 45% din voturi, faţă de 20%, şi, mai important, a câştigat alegerile în aproape toate judeţele, PNL fiind pe primul loc în numai trei judeţe, iar UDMR în patru. Probabil că de această dată, alegătorii români şi-au zis că, după ani şi ani de zile în care au ales răul cel mai mic, în nădejdea că le va fi ceva mai bine, şi au avut surprize, s-au gândit să aleagă răul cel mai mare. Aşa că PSD a triumfat. E adevărat că nici n-a trebuit să facă mari eforturi, pentru că a fost ajutat de prestaţia submediocră a celorlalte par­tide şi, în special, a PNL. Aşa încât Alina Gor­ghiu a demisionat din funcţia de preşedinte al PNL, fiind înlocuită provizoriu de Raluca Turcan. Deci, PNL rămâne acefal, căci ce mi-e baba Rada, ce mi-e Rada baba? Şi mai grav este că nu se între­ve­de nicio soluţie de preşedinte PNL, capabil să scoa­tă acest partid de pe panta descendentă pe care s-a în­scris. Dovada că e un partid fără cap stă şi în re­ac­ţia de după alegeri, când, în loc să-şi ceară scu­ze electoratului pentru oferta slabă pe care a fă­cut-o, a pretins să alcătuiască o majoritate "de dreap­­­ta", cu restul partidelor intrate în Parlament, USR, ALDE, PMP şi UDMR, şi să guverneze. Or, asta a fost o dovadă de debranşare de la realitate. PSD a luat 49% prin redistribuirea voturilor ob­ţi­nute de par­tidele care nu au trecut pragul elec­toral. Împre­ună cu ALDE, cu care a încheiat un protocol de coaliţie la guvernare, trece bine de 50% şi va mai avea şi sprijinul în Parlament al UDMR. Cum să facă PNL majoritate în Parlament? Las' că şi da­că ar fi reuşit, prin nu ştiu ce manevre, nu avea nici o le­gitimitate, iar coaliţia s-ar fi spart repede, pen­tru că ar fi fost una făcută din petice de culori dife­ri­te. Unde mai pui că revelaţia acestor alegeri, USR, şi-a făcut intrarea în Parlament cu un scan­dal, de pe ur­ma căruia şi-a exclus un membru im­por­­­tant, pe Ser­giu Moroianu, soţul vicepre­şe­din­telui parti­du­lui, Clotilde Armand. Deci ar fi fost po­tenţial de confict cât cuprinde, ca în vechea CDR.- Ar fi şi foarte greu să fie unul mai slab şi mai ticăloşit. Totuşi, nici motive de mare bucurie nu avem. Apropo de redistribuire, aproape o treime din acest nou Parlament va fi alcătuit din par­la­men­tari pe care nu i-a ales nimeni, dar sunt beneficiarii redistribuirii. Tot vorbim de respectarea votului românilor, dar în ce chip bagi în Parlament 150 de oameni pe care nu i-a ales nimeni, luând voturi de la partidele care n-au trecut pragul? S-au trezit şi ALDE, şi PMP, care au intrat la coada clasei, cu puţin peste 5%, că, din cei patru parlamentari ob­ţi­nuţi prin vot, au câte douăzeci, cu cei băgaţi prin re­distribuire. Pomana porcului! Din ciclul puţini am fost, mulţi am rămas. E o lege care trebuie schim­bată. În altă ordine de idei, nu vom scăpa de Călin Popescu-Tăriceanu ca şef al Senatului, asta fiind una dintre surprizele neplăcute ale acestor ale­geri. După ce că a primit voturi doar pentru patru parlamentari, acum va continua să fie al doilea om în stat. E absurd.- Asistăm la o ofensivă a penalilor. Şi elec­to­ratul e destul de permisiv. Pe de altă parte, votul a fost pe liste şi era greu să ştii care are probleme pe­nale şi care nu, şi chiar dacă ştiai, nu aveai ce face, dacă voiai să votezi cu acel partid din cine ştie ce alte considerente. Cred că toate partidele au penali pe liste. Să vedem ce va face noua majoritate cu Jus­tiţia, căci e clar că are un dinte împotriva ei; a încercat să-i pună lesă în repetate rânduri şi i-a găsit o vulnerabilitate cel puţin. În luna decembrie, CNATDCU a dat verdictul în privinţa tezei de doctorat a Codruţei Kovesi, procurorul şef al DNA, constatând că 4% din lucrare este plagiată şi că teza este sub standardele publicării. Pentru asta, nu i s-a retras titlul de doctor, dar Kovesi a rămas cu obra­zul şifonat serios.- Da, şi odată cu ratarea Parlamentului, pro­ba­bil că nici nu vom mai auzi de ele. Nu că ar fi vreo mare pagubă. De exemplu, a dispărut Partidul Ro­mâ­nia Unită, deşi a obţinut aproape 3% din voturi, luate cel mai probabil de la PSD (care astfel vede că ar fi putut face majoritate singur). Cei doi lideri ai PRU, Sebastian Ghiţă şi Bogdan Diaconu, cu me­sajele lor homerice, şi-au serbat eşecul îmbă­tân­du-se şi cântând "Noi suntem români", "eve­ni­ment" pe care l-au filmat şi postat pe internet. De ase­­­­menea, a ratat Parlamentul "Alianţa Noastră Ro­­­mânia", partidul lui Marian Munteanu - care a fost arogant şi neconvingător. Dacă PNŢCD, cu care ANR s-a aliat, ar fi candidat singur, ar fi ob­ţi­nut tradiţionalul 1%, aşa, împreună cu ANR, a luat 0,70%. Au dispărut cu totul PRM şi M10, partidul Monicăi Macovei, partidul lui Mircea Geoană, par­tidul lui Vanghelie... Şi dacă ar fi fost o participare mai mare la vot, nu doar 40%, probabil că nu intrau în Parlament nici ALDE, nici PMP, nici UDMR.- Pe de o parte, pentru că şi PSD, care e mai cre­­dibil, a preluat acest mesaj, dar în limitele re­zonabilului, fără stridenţe. PRU şi ANR erau ex­cesive în discurs şi uneori cu accente patologice. Au avut şi lideri slabi. Pe de altă parte, mesajul na­ţionalist nu a prins încă la noi, pentru că suntem de­fazaţi, ca de obicei. Noi am schimbat printre ulti­mii regimul comunist, am aderat târziu la UE şi NATO, am devenit euro-entuziaşti, când mulţi de­veniseră euro-sceptici... Şi ne aflăm şi acum în ur­ma tendinţei generale. Această întârziere ne-a fost de folos deseori în istorie. Şi acum la fel. Sun­tem, totuşi, într-o situaţie stabilă, cu toate proble­mele noastre.- PSD a lansat un program foarte greu de dus la îndeplinire, pentru că are majorări considerabile de salarii, măriri de pensii şi scăderi de taxe şi im­po­zite. Cum vor mai face şi investiţii nu se ştie. Oricum, să apeşi şi pe frână, şi pe acceleraţie în acelaşi timp, nu se poate. Probabil că ştie şi PSD asta, pentru că, unul dintre primele gesturi pe care le-a făcut liderul partidului, Liviu Dragnea, imediat după câştigarea alegerilor, a fost acela de a-i cere actualului premier, Dacian Cioloş, să amâne cu un an eliminarea unor taxe. Voia să mai scoată câteva castane din foc cu mâna lui Cioloş. Acesta a refuzat să se atingă de Codul Fiscal - altminteri votat de PSD -, când, într-un târziu, şi-a dat seama în ce cap­cană era să cadă.- Toate problemele din România, din sănătate, educaţie, infrastructură, atragerea fondurilor euro­pene, agricultură, sunt prioritar de rezolvat. Toate sunt urgenţe. Toate instituţiile sunt cu bulină roşie. Şi n-am încredere că PSD va face ceva. Guver­nă­rile PSD sunt axate pe statistici: ies toată ziua şi anunţă cifre, pe hârtie pot arăta bine, dar în rea­litate nu simţi nimic schimbându-se în bine.- Va fi o opoziţie dezlânată, constituită din PNL, USR şi PMP, care nu se înţeleg între ele, nu au nimic în comun, şi sunt fiecare destul de dez­orien­­­tate, nu ştiu pentru ce militează. USR este în pericol de a se destrăma şi, oricum, au spus că nu se vor alia cu nimeni, dar vor colabora punctual cu toate partidele. PNL, partidul cu zestrea de vo­turi cea mai mare, nu este nici capabil să se re­for­meze, nici interesat, căci nu sunt potenţiali lideri care să deteremine un astfel de proces. PMP face po­­litica lui Traian Băsescu, care e destul de hao­ti­că. Din câte se vede, nu prea rămâne loc de spe­ran­­ţă. Nici în privinţa celor de la putere, nici în Opo­ziţie.- Pe scurt, a fost mai rău decât anul trecut şi mai bun decât cel care urmează.