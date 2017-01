› Pr. GHEORGHE COLŢEA - protopop de Bran-Zărneşti - "Păzeam câte un cârd de oi şi vorbeam cu Dumnezeu stând pe câte o buturugă"

Mama, draga de ea

Pe când era doar un copilaş care mânca, de Crăciun, coci

Părintele Gheorghe Colţea

"Fiind băiet, păduri cutreieram..." Gheorghiţă (dr.) cu un tovaraş din copilărie

Colţul de rai al Branului

Cârd de oi în Leaota

- Noi am fost 10 copii, şi de Crăciun sărbăto­ream foarte simplu: cântam toţi, în familie. Chiar dacă am fost o familie strâmtorată, în ase­menea seri pofteam vecinii la noi: oameni bătrâni, care acum nu mai sunt, dar de la care am păstrat amintiri minunate. Fă­cuseră răz­boiul, răbdaseră de sărăcie şi foame, dar aveau sufletul rupt din rai. Se mai în­cingeau şi la câte un cântec frumos - erau cântece tradiţionale, uneori chiar cântece de răz­boi, alteori doine, unele de jale... Vecinii noştri, şi bătrânele, şi bătrâ­nii, ştiau să cânte foarte frumos colindele străvechi, care azi s-au pierdut.De Crăciun, mama ne făcea coci. Pen­tru că un an de zile mâncam doar mămă­ligă, iar de sărbători nu aveam pâine, mama punea deoparte tot anul făină, o frământa de Crăciun şi cocea aluatul pe plita sobei. Îl lăsa să crească puţin, şi rupea câte o mână, o întindea frumos, o aşeza pe plită şi după ce se cocea, o în­torcea pe partea cealaltă. Cocile ăstea erau tare simple, doar din făină albă, drojdie şi sare. Erau, de fapt, nişte mici pâinici, foarte gustoase, ceva foarte special pentru noi.Dacă ar fi să mă întorc cu gândurile la perioada co­pilăriei, să ştiţi că nici acum nu aş vrea să o tră­iesc altfel decât o trăiam atunci, chiar dacă eram tare săraci. Acum am ladă frigorifică şi două frigi­dere în casă, dar nu mă încântă deloc, mie unul îmi e dor de Crăciunul de atunci, de cântecele bătrâni­lor şi de cocile pe care le făcea mama pe sobă.- Dragostea este ingredientul care le face pe toate. Dragostea a creat uni­versul, dragostea ne-a creat pe noi şi dragostea făcea şi cocile care ie­şeau din mâna mamei. Acesta este se­cretul. Să ştiţi că mâncarea pe care o mâncăm acum e seacă şi stearpă, pen­tru că totul se face comercial şi fără dragoste. Adică, ţinta nu mai este să îi placă aproapelui meu ce am fă­cut eu, ci să îi iau banii. De aceea trăim aşa, pentru că e tot mai puţină dragoste, iar unde e mai puţină dra­goste, e tot mai puţin Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuşi este ne­grăitul izvor al iubirii. De aceea îmi e foarte drag să îmi aduc aminte de mama mea. Ea le făcea pe toate din dragoste, draga de ea. A fost o femeie specială, şi chiar dacă am fost zece copii, am ştiut şi eu şi o ştiu şi fraţii mei că pe mine m-a iubit cel mai mult dintre toţi. Cred că forţa care m-a împins înainte în viaţă a fost dragostea mamei mele. Şi acum beneficiez încă de acea încărcătură. Mi-a dat atâta iubire, cât să îmi ajungă pentru o viaţă întreagă. Cred că şi în veşni­cie o să îmi ajungă dragostea pe care mi-a dat-o mama mea.- Da. Şi acum, du­pă 25 de ani de preo­ţie, simt în nări mi­rosul busuiocului de la Crăciun şi Bobotează. Abia aştep­tam să vină preotul, era mare sărbătoare în casa noastră. Aveam respect unul faţă de celălalt şi ne aşezam, când sărutam cru­cea sau icoana Naşterii de la Stea, în ordinea în care ne-am născut - nimeni nu se punea înaintea celui mai mare. Tata era primul, după aceea mama, iar noi, în ordinea în care ne-am născut. Era un ritual foarte frumos, şi niciodată nu aşteptam Steaua de Crăciun sau pe preot cu Boboteaza, fără să fim îmbrăcaţi curat. Nu aveam noi haine bune, dar trebuia să fie neapărat foarte curate, şi noi foarte spălaţi. Îmi aduc aminte că cel care mergea cu Steaua era chiar naşul meu, cantorul bisericii. Acum se merge cu icoana Naşterii Domnului, dar la noi, se mergea cu o Stea. Era Steaua bisericii, avea o coadă ca de cometă şi era îmbrăcată în sta­niol, iar fiecare colţ al ei se termina cu câte un ciucure colorat. Această Stea se învârtea, iar în mijlocul ei era icoana Naşterii Domnului, care rămânea fixă. Parcurgerea întregului sat cu Steaua se făcea într-o singură zi, în ajunul Crăciunului. Uneori se întâmpla ca naşul cu steaua să ajungă acasă la noi târziu, când noi, copiii, cădeam ca eroii şi adormeam, pentru că de mici a trebuit să muncim în gospodărie. Dar dimineaţa, când mă trezeam, găseam întotdeauna în sân o bancnotă de 50 de lei, pe care mi-o lăsa el întotdeauna. Îmi amin­tesc şi acum că era o bancnotă cu chipul lui Alexandru Ioan Cuza pe ea, erau bani destul de mulţi - dacă am spune în bani de acum, cam cât o zi de coasă la un cosaş bun, care munceşte foarte greu. Cât o să trăiesc, şi poate şi în veşnicie, o să ţin min­te bunătatea acelui om pentru mine, un copil smerit. Pentru mine era foarte special bănişorul acela lăsat de naş în ajunul Cră­ciunului, pentru că simţeam că particip şi eu cu ceva la bunăstarea familiei, adică se cumpăra ceva din darul pe care eu îl pri­meam din dragostea naşului meu.- În primul rând, omul trebuie să trăiască în simplitate. Trăind în simplitate, omul trăieşte, de fapt, în normalitate. Cu cât complici lucrurile, cu atât îţi îngreunezi viaţa. Aşa să trăieşti, cum trăiam noi, mâncând coci şi stând în co­muniune, bucurându-ne unii de alţii, ştiind că e Crăciunul - atât! Nu e vorba de a ne întoarce la sărăcie, ci la sărbătorile sufleteşti, la emoţia vie că prăznuim naşterea Pruncului Sfânt. Fără semnificaţia lui creştină, Crăciunul nu e Cră­ciun. S-a născut Hristos! Asta e cel mai important! Eu nu înţeleg de ce trebuie să sărbătorim Crăciunul într-alt fel decât trăind normal, bu­curându-ne de ceea ce avem: să fii fericit că eşti în mijlocul familiei, că îţi sunt sănătoşi copiii şi rudele. Şi să fii un om bun. Dacă eşti un om bun, dacă ai inimă bună şi te bucuri de ceea ce ţi-a dat Dum­nezeu, dimineaţa, că a răsărit soa­rele şi că trăieşti; seara, că a trecut o zi şi că ai împlinit-o de rost, eu cred că ai acces şi la bucuria Cră­ciunului. Sărbătorile religioase ar trebui să cheme oamenii la normalitate. Eu aşa trăiesc şi Paştele, şi Crăciunul, şi Adormirea Maicii Domnului, le tră­iesc în normalitate. Ele au vraja lor, taina lor, care e greu de pus în cuvinte. Şi vreau să vă spun ceva: indiferent că e sărbătoare sau nu e sărbătoare, indi­ferent că mergem la biserică sau nu, dacă nu reuşim să fim oameni mai buni, înseamnă că n-am făcut nimic.- Dumnezeu a fost totdeauna cel mai apropiat prieten al meu - şi o spun cu mare sinceritate. Am stat de vorbă cu El, încă de când eram foarte mic. Am fost un copil foarte ciudos, pretenţios, şi întot­deauna mi se părea că sunt nedreptăţit. În clipele când mă simţeam aşa, îi spuneam lui Dumnezeu toată suferinţa sufletului meu. Mă exilam din casă, mă duceam în şopron şi stăteam în fân şi îmi plân­geam problemele mele şi mă tânguiam cu voce tare. Îi spuneam lui Dumnezeu toate necazurile mele şi mi se părea că El mă ascultă. Şi de fiecare dată, El mi-a rezolvat suferinţele. După aceea, în adolescenţă, petrecându-mi toate vacanţele la stâ­nă, la tata, aş fi dorit să am şi eu un anturaj, să am prieteni, colegi cu care să zburd, ca orice năzdră­van. Or, părinţii mei erau nevoiţi să ne ducă la stână vara, aşa că, de la 15 iunie, când luam vacanţă, a doua zi eram deja la stână, şi abia pe 14 septembrie veneam acasă. Îmi petreceam vacanţele în pustie­tatea frumoasă, ce-i drept, dar şi foarte grea, a mun­telui. În pădure, în munţi, mă gândeam mereu la colegii mei, unde or fi, ce-or face? Şi îmi tânguiam necazul, mă jeluiam lui Dumnezeu. Păzeam câte un cârd de oi, singur, şi vorbeam cu El, stând aşezat pe câte o butură, pe un deluleţ. Aşa am învăţat psalmii. Ştiam foarte mulţi pe de rost, şi-i spuneam cu gura mare prin munţi. Simţeam că sunt într-un templu extraordinar de mare, o catedrală nefăcută de mâini omeneşti, de o măreţie necuprinsă. Eram înnebunit, pe atunci, de revărsatul zorilor şi de amurg. Noi ne sculam la patru şi jumătate dimi­neaţa, ca să mulgem oile, şi atunci păsările înce­peau deja să mişune, parcă natura, Creaţia, începea să prindă putere, zorii zilei erau ceva extraordinar pentru mine. Stânile noastre erau aşezate în apro­pierea unor izvoare care se scurgeau prin uluci fie din lemn, fie din piatră. Şi-mi aduc aminte că, pe la şapte şi jumătate dimineaţa, mă duceam să spăl găleţile în care mulsesem oile; şi mă dezbrăcam şi mă băgam în pielea goală în apa aceea ca gheaţa - nu stăteam mult - mă învârteam ca un peşte în ea şi ieşeam apoi afară. Iar seara, îmi plăcea să stau până spre 12 noaptea, când mergeam cu mânzările la însărat. Mă întindeam cu spatele pe iarbă, cu mâinile desfăcute, să privesc cum se aprind stelele pe cer şi să ascult simfonia pe care o intonau oiţele mele... Închipuiţi-vă, patru mii de picioare care se mişcă, şi pe care eu le auzeam prin pământul de care-mi lipeam urechea, şi o mie de guri care rup, încet, iarba. Şi, în tot timpul ăsta, când se întâlnea ziua cu noaptea, aerul prindea să se mişte în adieri de vânt care făceau să tremure încet frunzele copacilor. Era doar o boare, care la liziera pă­durii nu mişca ramurile, numai frun­zele, iar ele fremătau uşor, ca nişte clinchete de clopoţei. Şi atunci în­cepeam să spun Psalmul 103 - "Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare podoabăTe-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului". Era tulburător. Pentru mine, acolo, sus în munţi, a fost o şcoală negrăit de fru­moasă a prieteniei mele cu Dumnezeu, de care, vă mărtu­risesc, îmi este foarte dor. Mi-ar plăcea să fac liturghie în acele locuri, să mă duc cu un antimis, să-l pun pe o butură sau pe iarbă, pe un muşuroi mai înalt, şi să liturghisesc.- N-am făcut acest lucru, în schimb, am făcut altceva: m-am întors, nu demult, în ace­le locuri, cu prieteni de-ai mei, ca să le arăt cum este, să nu le cunoască doar din vorbe. Şi am pus trupul meu, care acum este deja trecut spre îm­bătrânire, l-am aşezat pe pă­mânt, cu mâinile desfăcute în formă de cruce, am privit ce­rul, dar n-am mai simţit ceea ce simţeam atunci. M-am dus acolo un alt om, un om care acum este bolnav, care pricepe altfel lucrurile. Atunci, în ti­nereţe, altfel vedeam şi sim­ţeam lumea. Cred că perioada în care oamenii sunt cei mai iubiţi de Dumnezeu este tinereţea. Este tulburător de frumoasă. Pentru că Domnul Însuşi este permanent tânăr şi viguros. Noi credem, astăzi, că doar la bătrâneţe se ivesc marii duhovnici - într-adevăr, acumulăm experienţă şi avem la final mai multă ştiinţă a vieţii. Dar dragos­tea, zburdălnicia şi simpli­tatea vieţii sunt combinate cu acea naivitate a omului tânăr, care îi dă bucuria de a exista. Pentru a te însura, trebuie să fii puţin naiv pentru a avea curaj să iei pe cineva, să faci copii. Pentru a te aventura în exa­menele vieţii trebuie să fii puţin naiv. E frumoasă ti­nereţea, pentru că e fru­mos să ai prieteni, să ai în­cre­dere în oamenii de lângă tine, să ai încredere în crea­ţia lui Dumnezeu, să ai încredere în Dumnezeu.- Tata a fost cioban, un om de munte, un om foarte puternic. M-a iubit mult. Îmi amintesc mâi­nile lui, mâini vânjoase - era tare bărbătos. Eu îl admiram, îmi plăceau barba, mustăţile lui, îmi plă­cea că purta chimir, care avea mai multe buzunare, în care punea bănişorul pe care îl câştiga cu multă trudă. Iar toamna, când plecam la şcoală ca să învăţ să mă fac preot, tata sucea chimirul - pentru că în partea din spate avea banii mari, la care nu umbla, pentru că trebuia ca ei să se adune pentru şcoala mea. Acolo era banca lui tata! Sucea chimirul, mă îmbră­ţişa, mă săruta şi scotea bănişorii strânşi acolo şi îmi dădea de drum.Era un om cu o credinţă adâncă. De la el am de­prins obiceiul să mă rog întotdeauna când mă spăl. Parcă îl văd şi acum, dimi­neaţa devreme, după ce mul­geam oile, avea obi­ce­iul să se spele în zer. A­veam întotdeauna în curtea stânii nişte bidoane în care se aduna zerul, acolo ve­neau caii ciobanilor şi-l beau. Tata se spăla în zerul acela, apoi îşi lua câte un prosop, aşa, ca de stână, se ştergea pe mâini, în timp ce se plimba prin curtea stânii şi rostea rugăciuni.Îmi aduc aminte că vara era foarte grijuliu cu noi, ştia şi el că suntem copii. Era obligat de situaţie să ne ia cu el, să muncim la stână, având familie grea, nu putea să plătească străini ca să aibă ciobani, şi atunci ne lua pe noi, pe copiii lui, să-l ajutăm. El ştia însă că ne lipseşte de bucuria zburdălniciei copilăriei şi ne ocro­tea cum putea.Îmi aduc aminte cum dor­meam la stână, cu capul pe braţul lui. Noaptea, pe la unu, când is­prăveam cu treburile şi ne trăgeam lângă strunga de oi, aşterneam un cojoc direct pe pământ ca să dor­mim, şi tata mă lua lângă el şi în­tindea mâna, iar eu îmi aşezam capul pe braţul lui. În nopţile ace­lea, când dormeam cu capul pe braţul lui, mă trăgea spre el şi îmi zicea: "Gheorghiţă, dă-mi spăti­cul, ca să nu răceşti". Mă încăl­zea cu trupul lui. Să ştiţi că dacă ar fi să îmi aleg moartea, mi-ar fi cel mai drag să adorm pe mână la tata, pentru totdeauna.