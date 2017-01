Petrecerea de Revelion poate avea urmări drastice pentru cei care se dedau prea mult dis­trac­ţiei. Ceea ce altădată ar fi fost o simplă mahmureală, poate fi acum o reacţie gen toxinfecţie alimen­tară. E greu sa fiţi moderaţi, pentru că Marte, însoţit de Neptun, vă face să doriţi să vă relaxaţi şi să scăpaţi de toate grijile, dar gândiţi-vă dacă me­rită să vă sacrificaţi confortul zi­lelor următoare. Nici măcar nu este vorba despre exces, organismul dvs. reacţionează pur şi simplu mai intens la tot ce este toxic. Pe 19 şi 20, vă recomandăm maximă pru­den­ţă la volan, dar şi la examene, căci profesorii nu vor accepta ge­ne­ralităţi şi improvizaţii. Din 29 însă, lumea e a dvs., căci Marte intră în Berbec şi vă simţiţi cu adevărat bi­ne în blana dvs.Prietenii vă pot ajuta până pe 3 să primiţi o co­­laborare sau un proiect pe termen scurt.Sunteţi prinşi într-o situaţie contra­dic­torie. Deşi cunoştinţele dvs. sunt a­pre­­ciate, acest lucru nu se con­cre­ti­zea­ză printr-o promovare. Puteţi dis­­cuta despre asta cu şefii, în­ce­pând din 13.Aceia dintre dvs. care se lasă prinşi într-o legătură ilicită se pot încurca rău în iţele ţesute. Cuplurile stabile evoluează sub semnul echilibrului.Odihna activă v-o recomandăm până pe 28. Protejaţi-vă capul şi labele picioarelor, dacă faceţi sport.Toată lumea vrea să se vadă cu dvs., dar în jurul datei de 20, toate a­ceste ieşiri şi întâlniri se pot dovedi mai degrabă obositoare decât distrac­ti­ve. De aceea ar fi bine să vă faceţi pro­gramul doar cu câteva zile înainte. Ar trebui să acordaţi prioritate întâl­nirilor cu prietenii din străinătate sau cu colegii de birou, în special după data de 12. Acestea se anunţă unele dintre cele mai productive întrevederi. Tot în această perioadă puteţi călători cu folos sau vă puteţi sistematiza in­for­maţiile necesare pentru continuarea educaţiei dvs.Începutul de lună poate fi folosit pentru a revizui ter­menii unor contracte de afaceri (optim între 5 şi 9) iar mai apoi (între 10 şi 12) pentru finalizarea unor tratative iniţiate probabil în noiembrie.Majoritatea dintre dvs. au încheiat anul în bune relaţii cu şefii, dar din 19 în­ce­pând, n-ar mai fi cazul să marşaţi pe pri­etenie, ci să arătaţi respect pentru autoritatea lor.Încercaţi să păstraţi graniţele deschise de prietenie în timpul petrecerilor de după Anul Nou, pentru că dacă ames­tecaţi lucrurile se poate alege praful, şi de prietenie, şi de amor.Încercaţi să nu vă daţi peste cap somnul pier­zând nopţile, mai ales în primele zile ale lunii, pentru că altfel vă veţi regla mult mai greu.Din nefericire, ianuarie începe cu planeta dvs. guvernatoare în mişcare retrogradă. Asta în­seam­nă că mulţi dintre dvs. vor fi cam cu fundul în sus, poate în urma unor dezamăgiri cu care nici măcar nu doresc să se con­frunte. Sau poate vă daţi seama despre nişte defecte moştenite, pe care până acum nu le-aţi conştientizat. Dacă le acceptaţi şi încercaţi să le folosiţi energia într-un fel nou, vă veţi dezvolta fru­mos şi vă veţi da seama că dis­con­fortul pe care îl trăiţi acum a fost de folos.Tentaţia de a cheltui mai mult decât face pe dis­tracţie e mare la începutul lunii şi se poate menţine, dacă nu decideţi din capul locului să vă păstraţi fondu­rile de care veţi avea nevoie în ulti­mele zile ale lunii.4-28 este perioada în care energia şi creativitatea se combină în mod armonios şi vă puteţi face remarcaţi, cu condiţia ca planurile să fie re­a­liste.Partenerul dvs. poate considera că irosiţi prea mult timp cu jocuri şi mon­denităţi, caz în care va pune piciorul în prag la mijlocul lunii. Cei proaspăt în­dră­gos­tiţi pot exagera prin timpul alocat noii relaţii.Cu puţină grijă pen­tru oase (mai ales ge­­nunchi şi umeri) până pe 4, şi coap­­se (până pe 9), scăpaţi de acci­den­tări. Mai trebuie doar să vă feriţi de băuturi reci.Prima Lună plină a acestui an se petrece în semnul dvs., iar emoţiile pe care le trăiţi în preajma datei de 12 pot fi ca o des­chi­dere de uşă către viaţa dvs. emo­ţională, pe parcursul în­tre­gului an. Fiţi deci atenţi la dorinţele şi as­pi­raţiile pe care le simţiţi în acea perioadă. Pe mulţi din­tre dvs. îi poate tenta o călă­torie fizică, cultu­rală sau spi­ri­tuală într-o zonă mai exotică, mai neo­biş­nu­ită. Dacă alegeţi o călătorie în străinătate ar fi însă bine să evitaţi drumul în preaj­ma datei de 19 şi 20. Dacă nu aveţi încotro, fiţi atenţi la felul în care interacţionaţi cu func­ţio­­narii şi aveţi grijă să aveţi toa­te actele necesare. La în­ceputul lunii vă vine greu să vă îm­păr­ţiţi între familie şi per­soana iubită.Nu-i deloc exclus să pri­miţi bani cadou după Anul Nou sau cadouri consistente. Vă puteţi implica într-un proiect mai consistent după data de 19.Anumite per­cepţii vi s-au schimbat la fi­nele anului pre­ce­dent, sub influenţa lui Ura­nus redevenit direct. Acestea vă pot ajuta să filtraţi ideile care v-au venit iniţial şi să le alegeţi pe cele mai bune.Comuni­ca­rea în cuplu se îm­bu­nă­tă­ţeş­te semnifi­ca­tiv din 13 încolo. A­veţi însă răb­­da­re cu ideile obsesive ale par­te­ne­rului.Vechi probleme lo­calizate în zona în­che­ieturilor braţelor sau legate de aparatul respirator superior vă pot deranja între 5 şi 9.O porniţi la drum cu hotărâre şi bună dispoziţie, ceea ce vă asi­gură şi un succes pe care mulţi din­tre dvs. îl vor materializa pe parcursul acestui an. Aveţi parte de spri­jinul unor persoane pe care le respectaţi. Puteţi în­văţa repede multe lucruri noi, care să vă îm­bogă­ţeas­că cunoştinţele de bază şi pe care le veţi putea pu­ne apoi în aplicare cu efi­cien­ţă. Creativitatea dvs. va fi orien­tată către obiective practice şi vă va aduce o apreciere bi­ne­me­ritată din partea oamenilor ca­pa­bili să vă ajute să vă finalizaţi ide­ile. Dar şi idei­le dvs. abstracte vă sunt de folos, la început de lună multă lume va avea de profitat în privinţa lor, mai ales dacă se referă la psiho­logie sau uma­nita­rism în general.Venus, Marte şi Neptun descriu multiple opor­tu­nităţi de a extinde şi diversifica sfera afacerilor şi a investiţiilor. Dar bate­ţi-le în cuie după data de 19 şi după ce vă lămuriţi exhaustiv în privinţa serio­zităţii partenerilor dvs.Sunt de fă­cut anumite ajustări în felul în care de­curg relaţiile dvs. cu şefii şi pe care le conştientizaţi în pri­mele patru zile ale lunii. Pune­ţi-le însă pe masă începând din 13 (fără teamă), mai puţin însă pe 30.Aveţi acum ocazia să vă de­grevaţi de obligaţiile excesive din relaţia de iubire. În cuplurile stabile dinamismul creşte.Încheieturile vă cam scârţâie la început de lună, mai ales umerii şi genunchii, dar vă reveniţi după 12.Problemele care vă frământă cam de doi ani de zile, legate de familie şi casă, încep să-şi gă­seas­­­că rezolvarea într-un mod prac­tic şi de bun simţ. Poate acest lucru se întâmplă şi pentru că dvs. înşivă aţi reuşit să le priviţi din alt punct de vedere. Sau, cineva a cărui opinie o respectaţi, poate o rudă prin alianţă, v-a ajutat să puneţi întreaga situaţie în perspectivă. Cert este că în ia­nua­rie aveţi toate şansele să puneţi în or­di­ne responsabilităţile familiale.Justa măsură e cheia succesului, după cum pot con­stata aceia dintre dvs. care nu au aban­do­nat sursele mo­des­te de ve­nit, care, ia­tă, acum în­cep să creas­că.În pri­mele zi­le ale anului, colabo­ra­to­rii dvs. vă pot confirma valoarea ide­ilor şi felul în care aţi reuşit să ţineţi echipa unită.În cuplurile stabile, lucrurile sunt mai încurcate decât în relaţiile de amor. În primul caz, sentimentele devin tot mai calde dar, mai incerte, oscilând între pasiune şi min­ciuni. În cel de-al doilea, unele lu­cruri greşit în­ţe­lese până pe 4 tre­buie lămurite după 12.Sunteţi într-o for­mă excelentă, dar după 19 ar trebui să vă me­najaţi inima, glez­nele şi gambele.Marele benefic Jupiter, cel care vă oferă protecţie până pe 10 oc­tom­brie, este echi­librat de marele malefic Saturn, aşa încât ceea ce le trans­miteţi celor din jur este echi­librul. Buna dis­poziţie se îmbină armonios cu simţul practic şi prudenţa, ceea ce nu poate trece neobser­vat de către cei din anturaj. Unii vă pot lua drept model, către alţii gravitaţi dvs., probabil către per­soane cu multă experienţă, poate mai în vârstă, care să confirme şi să consolideze cu­noştinţele dvs. În primele patru zile ale lui ia­nuarie ar fi de evitat certurile cu cei tineri din fa­milie.Ultimele zile ale lunii pot coincide cu un mic câştig în plus, o primă sau aşa ceva.Se poate ca o calitate a dvs. sau un talent să vă aducă un spor de po­pularitate, atât la mijlocul lunii, cât şi în ultimele zile. La mijloc, în schimb, există riscul să fiţi cam au­toritari.Reacţiile partenerului dvs. pot fi, ba încântătoare, ba surprinzătoare. Dar din 29 încolo, surprizele nu prea mai reuşesc.Limfa circulă greu şi retenţia de apă pote fi accentuată, mai ales la mijlocul lunii.E bine ca până pe 4 să nu luaţi în serios tot ce spun amicii sau vecinii dvs. Vă veţi lămuri după 12 că au fost fleacuri sau neînţelegeri. De ce să vă stricaţi bucria începutului de an? În serios trebuie să luaţi, însă, aten­ţionarea cu privire la drumurile scurte. Dacă s-ar putea să nu şofaţi până pe 4, ar fi bine. Veţi simţi, mai ales pe 8 şi 29, nevoia de-a vă arăta forţa fără menajamente. Probabil e cazul să puneţi lu­cru­rile la punct, dar nu uitaţi că tonul face muzica. Din 19, atenţia vă e îndreptată către probleme cas­ni­ce sau simţiţi ne­voia să vă încărcaţi bateriile petrecând timp cu cei în mijlocul cărora aţi crescut. După Luna nouă din 28, legăturile familiale se pot întări şi mai mult.La mijlocul lunii s-ar putea să fiţi tare tentaţi să vă încercaţi norocul la joc. De obicei vă iese, căci sunteţi artişti ai riscului cal­culat, dar flerul vă revine de-abia după 28.Ideile dvs. inedite nu mai sunt pri­vite cu rezerve, cu condiţia de-a le prezenta cu moderaţie.Începutul de an poate să vă fie înfrumuseţat de o frumoasă po­ves­te de iubire. Ca să se dezvolte armonios, ar fi bine să o feriţi de complicaţii, la mijlocul lunii.Ficatul şi pancreasul pot fi date uşor peste cap de excese, la în­ceput de lună. Insomniile n-ar trebui trecute cu vederea.Cu toate că prima lună a anului vă prinde tot cu marele malefic Saturn în zodia dvs., începeţi să-i vedeţi şi părţile bune. Se poate să fiţi surprinşi de respectul cu care sunteţi întâmpinaţi în cercurile pe care le frecventaţi. Lumea vă apreciază serio­zitatea şi cumpătarea, deci, exersaţi în continuare aceste valori satur­ni­ene, n-aveţi decât de câştigat. Dacă doriţi să ini­ţiaţi activităţi de grup sau ac­ţiuni umanitare, aveţi toate şansele să reuşiţi. Re­laţiile de familie sunt mai puternice şi mai de­licate în acelaşi timp. La mijlocul lunii nu-i ex­clus să răniţi sentimentele celor mai sensibili membri ai familiei dvs.Doar în primele zile ale anului tre­buie să fiţi prudenţi cu privire la an­ga­jamentele financiare, verbale sau scrise. Pro­gra­maţi-vă negocierile sau semnarea unor docu­mente după data de 12, dar nu în ultimele două zile ale lunii.Trebuie doar să priviţi cu atenţie indiciile minore, dar clare, pe ca­re vi le pune în cale destinul.Cei aflaţi în relaţii consacrate sunt încă destul de reci faţă de partener. Poveştile de iubire sunt năbădăioase şi, din 29, tensionate.Organismul trece printr-un pro­ces subtil de echi­li­brare. Unii din­­tre dvs. pot pierde fără efort kilogramele în plus.E de preferat să nu inter­ve­niţi în discuţii care se încing până pe 4, de­oa­rece re­mar­cile dvs. usturătoare nu vor fi date ui­tă­rii cu­rând. Nicio grijă, veţi avea timp să vă faceţi auzit punctul de vedere din 13 încolo. Doar în in­tervalul 28-31 ar fi indicat să fiţi rezervaţi. Prietenii şi fa­mi­lia se simpatizează şi se înţeleg bine, deci ar fi o idee bună să deveniţi gazda unor petreceri. Cu această ocazie se pot dezamorsa şi niscaiva ani­mo­zităţi tăcute. Aveţi nevoie de armonie în jurul dvs., pentru că trăiţi emoţii foarte intense, în special pe 8 şi 29, pe care s-a putea ca nici cunoscutul dvs. autocontrol să nu le poată ţine în frâu.Nişte bani pot pica uşor şi pe ne­aş­teptate în primele zile ale anului. Din 19 încolo vă puteţi implica într-un proiect creativ.Din nou se adevereşte proverbul "Cine sapă groapa altuia cade sin­gur în ea". Vi se vor recunoaşte anumite merite pe care unii s-au străduit să le umbrească.Un drum scurt, o ieşire cu prietenii vă pot scoate în faţă, din 4 încolo, pe cineva de care să vă simţiţi atraşi instantaneu. Încercaţi să nu idealizaţi lucrurile, ca să nu fiţi dezamăgiţi la mijlocul lunii.Afecţiunile cronice se pot ameliora simţitor la începutul lunii.Micul benefic Venus în semnul dvs. până pe 3, vă asigură distracţia de Revelion, dar şi posibilitatea de-a lega noi prietenii. Simpatia pe ca­re o atrage v-ar putea atrage şi bârfitori, mai ales printre persoanele mai tinere, care ar putea încerca să vă ponegrească. Vă puteţi consolida reputaţia de persoană obiec­tivă şi re­alistă, fiindcă veţi restabili adevărul cu detaşare şi umor. Nu ezitaţi să-i căutaţi dvs. pe prietenii vechi cu care nu v-aţi văzut de ceva timp, căci aceste întrevederi se pot dovedi cât se poate de rodnice.Vă pot intra sume semnnificative de bani, dar asiguraţi-vă exact cât şi când trebuie să sosească aceşti bani, ca să evitaţi riscul unor calcule greşite, la mijlocul lunii.Porniţi de la premisa că aveţi duş­mani redutabili, care încearcă să vă doboare, dar nu pot face acest lucru decât dacă le cădeţi în plasă. Evitaţi deci scurtăturile sau ma­ne­vrele de culise, pentru că astfel vă protejaţi.N-ar fi exclus să fi atras atenţia în primele zile ale anului şi să fiţi dispuşi să flirtaţi, dar doar pentru că e amuzant.Protejaţi-vă de infecţii ale apa­ra­tului respirator superior, mai ales până pe 4, şi mai ales dacă sunteţi cardiaci.Revelionul trece ca un vis. S-ar putea să pre­fe­raţi să visaţi la propriu, decât să vă distraţi, pentru că mulţi dintre dvs. simt o nevoie acută de-a se odihni şi nu au chef de petreceri zgomotoase. Venus vă va găsi relaxaţi pe 4 şi vă va pune în valoare farmecul personal până la finele lunii. E drept că Marte se găseşte deja în semnul dvs. şi, cu temperamentul său năvalnic, vă poate strica întrucâtva ploile, pe la mijlocul lunii. Dar din 29 rămâneţi cu diplomata Venus şi au loc îm­pă­cări. Ar fi mai bine să evitaţi să vă faceţi program cu prietenii, până pe 4, căci se pot isca discuţii mai puţin plăcute.Aveţi idei bune şi posibilitatea de-a găsi susţinători în încercarea de-a le pune în practică. Ar fi însă recomandabil să cereţi sfatul unora cu experienţă în domeniul în care doriţi să vă lansaţi.Se echilibrează lucrurile şi luna întreagă aveţi posibilitatea de-a trage foloase de pe urma unor aparente fleacuri, mai ales dacă le-aţi lucrat cu migală. La mijlocul lunii puteţi fi însă confuzi, repeziţi sau ambele.Vă aprindeţi repede, credeţi că aţi găsit iubirea ideală, dar la mijlo­cul lunii vă puteţi trezi în nişte complicaţii care se pot rezolva abia din 29.Odihniţi-vă la început de lună şi totul va fi bine.