Frumoasă şi înţeleaptă

Cu familia. De la st. la dr.: soţul Loredanei, tatăl, fiica, mama şi fratele

Două ipostaze în spectacolul "Sentimente"

"Sentimente" - O feerie muzicală

- Anul 2016 a fost unul foarte important în viaţa mea, pentru că am început să preţuiesc, poate mai mult decât oricând, valoarea clipei trăite, indiferent că e o clipă plictisitoare, una grea, una veselă. Încerc să mă bucur de fiecare secundă a vieţii, fără s-o mai judec, cum avem tendin­ţa cu toţii să jude­căm anumite clipe din viaţa noastră, preţuin­du-le doar pe cele plăcute. Vreau să câştig fie­care clipă şi să mă bucur de ea, ex­pandând-o prin trăi­rea mea, obli­gând timpul să curgă cum vreau eu de repede sau de încet. Îmi dau seama cât de im­portantă este clipa pentru a fi cu cei dragi, clipa pentru a reţine un pic mai mult o privelişte frumoasă în faţa ochilor, sau zâmbetul unui copil, lucrurile acestea mărunte, care sunt sarea şi piperul vieţii, care rămân în amintire. După 30 de ani, îţi aduci aminte o senzaţie, o privire, şi poate mai puţin cuvin­tele, replicile sau întâmplările care le-au însoţit.- Da. A fost un an în care am încercat să merg mai profund în direcţia de a mă descoperi, a mă cunoaşte, a înţelege mai bine ce este cu mine pe lumea asta şi despre ce am de făcut pentru mine şi pentru cei din jurul meu. Pentru că e mai puţin important, până la urmă, timpul pe care-l foloseşti pentru tine, cât timpul pe care-l foloseşti pentru a face ceva pentru ceilalţi. De ceva timp am început să conştientizez lucrul acesta. De când mă ştiu îmi doresc să cânt şi să fac oamenii fericiţi, să creez şi să-i inspir pe cei din jurul meu, şi iată că acest vis continuă şi astăzi, după mai mult de trei­zeci de ani de când a început. Nu fac parte dintre artiştii anga­jaţi, ci încerc să compun melodii care să nu se ra­porteze neapărat la timpurile pe care le trăim, inspirându-mă din adevărurile funda­mentale ale umanităţii, lucruri atem­porale, ca dragostea, cre­dinţa, prietenia, sinceritatea, bucuria de a trăi - o zonă de inspiraţie care nu se demodează nicio­dată. Eu vreau să scriu cântece care să mai spună ceva şi peste cinci ani, şi peste zece şi, dacă am no­roc, şi peste douăzeci de ani. Sunt cântece pe care le-am lansat acum mai bine de treizeci de ani şi care încă sunt ştiute, iubite de români. Şi asta îmi dă o bu­curie şi o încredere că munca mea nu a fost în zadar.- S-au întâmplat lucruri interesante. A fost, în primul rând, călătoria mea în India, din luna mar­tie, o călătorie cu totul neobişnuită, pe care îmi doream de mult să o fac, pentru că am fost întot­deauna atrasă de tărâmul acela. Iar când s-a pro­­dus, această întâlnire a avut un impact copleşitor asu­pra mea. Şi cred că m-a ajutat să-mi găsesc un echilibru pe care cu toţii îl căutăm în mo­mentele mai dificile din viaţă. Ce m-a frapat în acea călă­to­rie? India e o ţară a contras­telor, a con­tradicţiilor. M-a frapat cât de aproape trăiesc indienii de moarte şi de viaţă şi cât de relaxaţi sunt, în ciuda acestei realităţi crude, care face parte din firescul existen­ţei lor. Ei primesc totul cu re­cunoştinţă, îşi acceptă destinul fără să se revolte, fără să aibă pretenţii sau aşteptări, aşa cum avem noi, cei din civili­zaţia occi­dentală. Acolo viaţa curge ca o apă, ca un râu. Am avut un maestru spiritual acolo, am locuit într-un ashram, am citit şi am participat la seminarii de trezire a conştiinţei, am făcut chiar şi acea îmbăiere rituală în Gange, înainte de răsăritul soa­relui, în Varasani, oraşul lui Shiva, acest Ierusalim al extre­mului Orient. Se spune că acela care intră în apa Gan­gelui se spală de toate păca­tele din viaţa asta, dar şi de cele din vieţile anterioare. Me­­rita încer­carea, nu-i aşa? Şi, efectiv, am simţit că am re­năs­­cut, că apa, pur şi simplu, m-a luat în braţe şi m-a liniş­tit! Şi toate acestea mi-au dat un "restart" pen­tru viaţa mea de după această călătorie. La întoar­cerea din India, am în­cercat să păstrez şi să recreez în fiecare zi starea de sere­nitate pe care o aveam acolo şi am început să-mi duc la îndeplinire toate planurile lăsate în suspans, să am o altă energie spirituală pentru ele, pentru activitatea componis­tică, pentru cea concertistică, pentru cea legată de "Vocea României", pentru cea legată de viaţa mea personală. Am pregătit concertul meu anual, care a avut loc la sfârşitul lui noiembrie şi care anul acesta s-a numit "Sentimente". Cred că am fost primul artist care a "exorcizat" Sala Palatului, cu un con­cert, după seria de congrese şi de plenare ale parti­dului comunist, care se desfă­şurau acolo până în 1989. Am avut chiar şi o pe­trecere aniversară, de ziua mea, în 10 iunie, în stil "indian summer", cu invitaţi costumaţi în stil in­dian, cu prieteni dragi, apropiaţi sau veniţi de de­parte, pentru a evada împreună într-o lume exotică, îmbrăcaţi în haine colorate şi ascultând o muzică celestă, într-o noapte magică de început de vară. Tot în anul care a trecut, am serbat şi majora­tul fiicei noastre. Iată, Elena are 18 ani, e o domni­şoară în toată regula, chiar dacă nouă, părinţilor ei, nu ne vine să credem că timpul a trecut atât de repede. Şi a fost o altă petrecere, de care să ne adu­cem cu toţii aminte, pentru că odată cu majoratul Elenei, eu şi Andrei Boncea, soţul meu, am ani­versat şi 18 ani de căsătorie. E minunat şi mă bucur că sunt alături de cei dragi, că visul nostru de atunci s-a împlinit şi îl trăim aievea, că nu ne-am rătăcit pe drum unul de celălalt şi nu numai că ne-am păstrat dragostea, dar ne-am şi am­plifi­cat-o, ne-am rafinat-o. Ne-am transfor­mat me­reu în mai bine, şi ca oameni, şi ca pă­rinţi pentru fiica noastră, şi ca vrednici copii ai pă­rinţilor noştri.- Părinţii mei mi-au dăruit modelul lor de viaţă şi de caracter - nişte oameni ex­trem de buni, de blânzi, generoşi, oneşti, corecţi şi, mai ales, profund umani. Cred că e foarte important ca pă­rinţii să fie modele pentru copiii lor, iar eu am nişte părinţi cum mulţi şi-ar dori să aibă. Sunt oameni simpli, mama mea este învăţătoare. Am trăit într-un oraş mic, în Oneşti, şi am copilărit la ţară, în judeţul Bacău, într-un cătun întins pe mai multe dealuri, izolat de restul lumii, am învăţat acolo cum este viaţa, în­ce­pând de la baza ei, de la lucrurile simple, primare. Păstrân­du-mi această legătură cu pământul, cu familia mea, cu satul în care am copilărit, cu bunicii mei (care nu mai sunt, dar pe care îi păstrez în amin­tire şi îi venerez), mi-am dezvoltat o identitate puterni­că, încrederea în mine şi motivaţia pentru a face ceva important în viaţă, de a crede cu obsti­naţie în visul meu. Erau ierni foarte geroase când eram eu copil, degeram de frig, dar nu mă lăsam până nu treceam pe la toate casele din sat, când mergeam la colindat, de Crăciun. Apoi, în ajun de An Nou, mer­geam şi cu pluguşorul, pentru care mai primeam şi ceva bănuţi, nu doar nuci şi mere, ca de Crăciun. Mama mă învăţa colindele şi cânte­cele de stea, ca şi urările de Anul Nou, şi eu eram nerăbdătoare să plec prin ger şi zăpadă şi să colind pe la toate ca­sele, ca şi cum era misiunea mea de a aduce bucurie oamenilor. La fel se întâmpla şi dacă mergeam să colindăm la oraş, în Oneşti, luând la rând toate cele unsprezece blocuri câte erau pe stra­da noastră, blocuri de câte zece etaje, cu câte cinci scări, câte patru apartamente pe palier. Nu ştiu de unde aveam atâta putere să o iau de la capăt la fie­care uşă des­chisă. Aveam atâta bucurie să fac asta, că nici oboseala, nici frigul, nici refuzul unora mai ursuzi nu mi-o întunecau. Nu ne oprea nimic din drum, pe mine şi ceata mea, noi ne continuam mi­siu­nea! Aceeaşi stare de bucurie, de efervescenţă, de energie şi neastâmpăr copilăresc o am şi acum, sunt la fel de transpusă şi de dăruită!- Le-aş dori să aibă mai multă încredere în ei înşişi! Şi să se bucure mai mult de ceea ce au, de darurile cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Trebuie să mulţumim acestui pământ care ne-a hrănit şi ne-a crescut, şi acestui neam care ne-a transmis o sumă de lucruri bune, legate de rostul nostru strămoşesc. Un neam cu care împărtăşim o limbă, o isto­rie, obiceiuri minunat de frumoase, o tra­diţie milenară, întipărită în fondul nostru genetic, în firea noastră şi, mai ales, cu care avem acelaşi sânge! Aş vrea să ne iubim şi să ne respectăm mai mult ţara, să fim mândri de ea, nu să ne ruşinăm cu ea! Să ducem mai departe identitatea noastră naţională, pentru generaţiile viitoare.- Spiritul nostru, felul nostru de a fi în lume, isteţi şi uşor adaptabili în străină­tate, toleranţi cu străinii la noi acasă, cu un mare sprijin în viaţa spi­rituală, străbă­tând timpul şi vremurile cu mare credinţă în Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are grijă şi de popoare, nu numai de fiecare dintre oameni, şi există un Dumnezeu şi pentru noi, românii! Şi, de fapt, capitalul nostru cel mai preţios sunt tinerii, ei au acea energie şi curăţenie sufle­tească de care avem nevoie pentru a ne debarasa de trecut, ca de o piatră de moară atârnată de gât, şi pentru a privi cu încredere spre viitor. Cred foarte mult în tineri şi aş vrea să cred că au încredere în forţa lor. Tinerii trebuie să fie rebeli, ei nu trebuie să trăiască formal, nu trebuie să le retezăm aripile ci, dimpotrivă, să-i lăsăm să fie curajoşi, nu să trăiască în frică, încorsetaţi în reguli. Tinerii sunt creativi, creativi­tatea e arma lor cea mai puternică! Îmi pare bine când văd tineri care înţeleg că trebuie să ia atitudine şi să acţioneze, şi îmi pare rău când văd tineri care se com­plac în a-şi petrece timpul stând pe tele­fon, pe tablete, chel­tuind ore şi ore în lumea asta virtuală, fără niciun folos, pre­luând doar câteva idei din filosofia ieftină de genul corporatist, care invadează spaţiile perso­nale, şi ajungând să nu mai judece cu mintea lor, ci să judece prin tot felul de paradigme ale altora. Nu au iniţiativă, nu au entuziasm, nu mai ştiu ce le pla­ce cu adevărat, iar unora chiar nu le mai place nimic, se blazează prea devreme pentru vârsta lor. De fapt, toată viaţa lor e un "fake", o "făcătură", e o viaţă falsă. În contextul acesta, gân­dindu-mă că Elena, fiica mea, e o adolescentă şi trebuie să aibă foarte mult discernământ în alegerile ei pentru viaţă, încerc să o ghidez cât de bine pot. Este încă elevă la o şcoală britanică, dar i-ar plăcea să se îndrepte spre zona artistică, de crea­ţie, de modă. Încerc să nu fiu o mamă autori­tară, aşa cum a fost mama mea cu mine (aşa era pe atunci, dar în ziua de astăzi nu mai merge cu mamele autoritare)! Eu iau lucrurile aşa cum sunt şi încerc să mă adaptez şi să îi transmit nişte prin­cipii de viaţă foarte clare, dar nu prin a i le impune, ci prin discuţii prieteneşti. Vreau să înţeleagă că în viaţă totul trebuie obţinut prin muncă, şi chiar prin muncă foarte grea. Lu­crurile obţinute uşor, victoriile facile, drumurile bătătorite sunt drumurile pe care nu mai descoperi nimic. Trebuie să o inspir, ca model de viaţă, aşa cum şi părinţii mei m-au inspirat pe mine, De aceea, nu trebuie să greşesc niciodată în faţa ei, nu tre­buie să îmi încalc cuvântul dat, nu trebuie să o deza­mă­gesc niciodată!- Am vrut ca acest concert să fie o expe­rienţă cât mai complexă şi completă, să treacă de con­venienţe şi să provoace mai multe simţuri, nu doar pe cel auditiv şi vizual, ci şi pe cel olfactiv. Un maest­ru parfumier a difuzat în sală, prin nişte fine dispersoare, parfumurile pe care le-am ales împre­ună, pentru a defini o stare sau alta, în funcţie de mesajele cântecelor mele. Am vrut să trec de limită­rile pe care scena le impune şi să pun toate simţurile la încercare, să ajungem acolo unde se naşte, de fapt, muzica, de unde vine inspiraţia, starea de graţie divină.- Adrian Enescu s-a mutat în alt plan şi eu am în­ţe­les că trebuie să fac cunoscută mai departe ope­ra acestui geniu al componisticii, care nu a fost atât de mult înţeles, pe cât ar fi trebuit să fie, el intrând, după părerea mea, în galeria celor mai mari muzi­cieni care s-au născut vreodată în România. Modest şi într-o singurătate ascetică, se ascundea în studioul său pentru a com­bina sunete şi armonii, ca un al­chimist, reuşind să dea la iveală piese care îţi taie respiraţia prin frumuseţea lor. Nu ştiu dacă golul lăsat de dispariţia sa va putea fi umplut prea curând de altcineva. El nu mi-a dat doar o piesă care m-a făcut foarte cunoscută şi iubită de public, ci şi un exem­plu de cum să te dăruieşti altora. El mi-a arătat că orice cântec, orice vers, ră­mâne acolo undeva, în eter, şi tu, ca inter­pret, eşti responsabil pentru fie­care sunet pe care-l laşi să reverbereze mai departe în sufletele a milioane de oameni. Iar dacă piesele mele rezistă, de bună seamă că o parte din energia lor i se datorează, la fel cum am învăţat şi din colaborarea cu Direcţia 5 şi cu Marian Ionescu, compozi­torul şi liderul trupei. Ei mi-au dat curajul de a compune eu însămi, de a avea încre­dere în talentul meu. Şi aşa am scris sute de cântece în toţi anii aceştia. Iar con­ceptul muzical al show-ului din anul acesta, "Sentimente", ca şi al celor din anii trecuţi, de cinci ani încoace, e imaginat şi creat tot de mine, de la început până la sfârşit. Trebuie să am o viziune asupra tuturor lucrurilor, exhaus­tivă.- Nu mă sperie bătrâneţea, dar am învăţat, ca femeie şi ca artistă, că trebuie să ai grijă de corpul tău, pentru că el e pri­mul care decade din cauza trecerii anilor. E foarte important să-ţi respecţi corpul, să-l iubeşti, să-l îngrijeşti, ca pe un tem­plu. Trebuie să avem grijă ce mâncăm, dar şi ce gândim, ce vorbim, ce fa­cem, pentru că orice acţiune creează undeva o reac­ţiune, se repercutează undeva, în Univer­sul ăsta. De aceea, a rămâne tânăr, a-ţi păstra inocenţa în adâncul sufletului, este o virtute pe care trebuie să o cultivăm în fiecare clipă din viaţă. Să rămâi tânăr înseamnă să priveşti viaţa prin ochii unui copil. Când era mică fiica mea, era mai uşor să mă copilăresc, jucându-mă cu ea, dar şi acum, Elena este o fiinţă extrem de sensibilă, profundă şi inocentă, în acelaşi timp, şi ea mă inspi­ră foarte tare în a-mi păstra această copilărie.- Îmi doresc să dăruiesc mai mult, să am in­spiraţie ca să pot compune cât mai multe cântece frumoase, să fiu întotdea­una o voce care să rezo­neze cu universul, să am sănătate - eu, familia mea şi toţi cei dragi, să putem petrece cât mai multe zile împreună pe acest pă­mânt. Îmi mai doresc să mă implic mai mult în acţiuni caritabile, găsind nişte căi mai simple pen­tru a ajunge la acei oameni care au nevoie de ajutor. Aşadar, am multe de făcut, "Spectacolul trebuie să continue", vorba cân­tecului şi "orice-ar fi, nu te opri!" - zic eu!