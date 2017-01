Rămas, practic, fără partid şi fără oa­meni de ba­ză, după pro­blemele cu justiţia ale Ele­nei Udrea, izolat de media, după ce i-a atacat el însuşi pe foştii "bă­sişti", Băsescu părea să se scufunde într-un discurs radicalizat, care nu prea consona cu so­brietatea instituţională pe care o afişase cât era în fruntea statului. Alegerile parla­men­tare l-au răzbunat însă pe fostul şef de stat, care a prins sur­prin­zător (pentru resursele de care dis­pu­nea) Par­la­mentul şi, mai mult decât atât, a făcut-o mizând strategic pe o car­te surprinzătoare: pe diaspora mol­dovenească. Într-un teritoriu în care toţi politicienii români au ales să poarte mănuşi, dacă nu să facă, făţiş, jocurile ruşilor şi ale comuniştilor de acolo, Băsescu a jucat deştept. Nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume, nu s-a ferit să des­chidă drumul moldovenilor spre paşaportul românesc, nu s-a ferit să vorbească despre o eventuală Unire, nu s-a ferit să ceară el însuşi cetăţenie moldovenească. Iar mol­dovenii i-au răsplătit, iată, grija, şi ei au fost, de fapt, cei care i-au adus grosul voturilor de care avea nevoie pen­tru intrarea PMP în Parlament. Însă tema moldo­ve­nească de-abia începe să-i aducă profit politic lui Traian Băsescu. Nici nu s-a instalat Igor Dodon în fruntea Re­pu­blicii Moldova, că deja a şi trimis săgeţi spre fostul preşedinte român, căruia, spune, îi va retrage cetăţenia. "Chiar dacă va reuşi asta, nu va face decât să şi-i pună în cap pe toţi uni­oniştii. Dacă eu mă simt român până la Nistru, n-are ce să-mi facă Dodon", i-a răspuns, de la Bucureşti, Băsescu. Un răspuns pe care nu-l prea auzim la alţi lideri politici, care, pe faţă, sunt mândri că sunt români şi ne îndeamnă să în­drăz­nim să sperăm la binele României, iar pe la spate, bat palma cu Plahotniuc şi cu Dodon... În stilul care l-a con­sacrat deja, Băsescu nu se opreşte la mici înţepături la adresa preşedintelui ales al Republicii Moldova, şi spune ce ar face el dacă ar fi la putere. "Din păcate, avem o atitudine în neregulă a gu­ver­nului, care a pus taxe uriaşe pen­tru obţinerea cetă­ţe­niei: 550 de euro, pentru un amărât din Republica Mol­dova, ca să îşi redobândească cetăţenia este enorm. De la cetăţenii Republicii Moldova vrem noi să facem avere la MAE? Ar trebui făcută taxă zero, ăsta ar fi răspunsul la declaraţiile lui Do­don, taxă zero pentru cei care solicită cetăţenie. Apoi, aş creşte numărul de burse pentru studenţii moldoveni, de la 5.000 la 10.000. Asta aş face dacă aş fi la putere".Noul regim din Republica Moldova începe să devină tot mai agresiv faţă de România, iar marele atu al lui Bă­ses­cu e că, luându-şi cetăţenia, a personalizat discursul Bucureşti - Chişinău. Cetă­ţeanul Băsescu are toate şan­sele să devină cel mai important adversar al lui Dodon, după ce, la Bucureşti, e deja văzut ca principala voce a opoziţiei. Să fii şeful opoziţiei în două ţări, iată o nouă provocare pentru "animalul politic" Traian Băsescu.