Târ­gul de carte Gau­deamus 2016 a a­rătat încă o dată că literatura română e acum într-o perioadă bună: are un palier îmbogăţit an de an cu opere veritabile, precum şi un public dor­nic să le citească. Cred că, la o evaluare din vii­tor a anilor noştri, istoria literară va avea de unde să cearnă destule nume şi titluri. Între ele, şi pe cel al Ioanei Pârvulescu şi al noului ei ro­man, pe cât de original, pe atât de plăcut la lec­tură. Original - fiindcă personajul principal e o casă veche din Braşov (fost Krons­tadt-Brassó, fost Oraşul Stalin), de pe strada Sfântul Ioan (fostă Ma­ia­kowski), şi care, din 1931 şi până azi, s-a identificat cu e­xis­tenţele a patru generaţii din a­ceeaşi familie. Po­veş­tile de viaţă ale acestor oameni înru­diţi au ca nod temporal, cu iradieri înapoi şi înainte, anii '60 ai secolului trecut, văzuţi din perspectiva copiilor de atunci ai fa­mi­liei, două fetiţe şi doi băieţi, fraţi şi veri, cu vârste între 4 şi 14 ani. Po­ves­titoare e cea mai mică dintre ei, iar subtilitatea construcţiei narative e că vocea la persoana I se de­dublează une­ori, ieşind din prezentul co­pi­lă­riei şi privind înapoi dintr-un prezent al ma­tu­rităţii, la care cititorul e luat ca martor, prin adre­sare directă. Uimitoare în acest roman auto­bio­grafic - com­pus cu buna ştiinţă a trucurilor na­ra­tive, a încor­porării trăitului în ficţiune (să nu ui­tăm că autoarea e profesoară de literatură mo­dernă) - este uşurinţa cu care Ioana Pârvulescu intră în pie­lea copilului ce a fost, de fapt în cea a "co­pi­lului universal", trecând prin etapele înşu­rubării lui în lume. O lume de cercuri con­cen­trice în spaţiu şi timp, având ca centru interiorul ocro­titor al casei cu părinţi, bunici, unchi şi mătuşi, apoi strada, oraşul, munţii înconjurători. Istoria reverberează în universul familiei, cu suişuri şi coborâşuri abrupte la nivel individual, deturnând sau amputând destine. În ţesătura epică apar şi simetrii bizare ale hazardului, co­incidenţe ce pot fi percepute doar retrospectiv, în­văţăminte căpătate prin experienţă, am­biguităţi rămase "sub pecete". Toate puse în personaje ale unor poveşti încatenate, una mai frumoasă ca alta. Legaţi prin genea­lo­gie, protagoniştii acestora au indi­vi­dua­li­tate, trăiesc în dia­loguri şi acţiune, respiră o anume atmos­fe­ră, au parte de drame şi sce­ne comice, de iu­biri şi despărţiri, capătă corpo­ralitate şi suflet, aşa cum doar bunii romancieri ştiu să facă. În plus, există difuz, nicio­dată ostentativ, în tot romanul un cod moral şi cul­tural pe care gene­raţiile precedente l-au trans­mis urmaşilor, iar aceştia l-au asimilat, le-a intrat în sânge şi nu s-au mai putut abate de la el, oricât de con­trarii acestor principii ar fi fost vre­murile în care le-a fost dat să trăiască. Nu degeaba una dintre bu­nici, exploatând setea de aventură a celor patru nepoţi, în­fiin­ţează cu ei o "organizaţie se­cretă" denumită Societatea de În­drep­tare a Lumii. Virtuţile ce se cer membrilor, în strâmba lume comunistă, sunt cumpătare, cu­raj, prudenţă şi dreptate, iar modul cum înţeleg co­piii să le cultive e de tot hazul. Multe din în­tâmplările relatate de mezină sau povestite ei au şi tâlcuri simbolice, ca de exemplu regulile dru­meţiei pe munte sau ale înotului prin vâr­tejuri, salvatoare şi din urcuşurile şi lupta cu valurile vieţii. Frumos ochestrată şi emo­ţio­nantă, "Ino­cen­ţii" e o carte de o lu­mi­nozitate spe­cială, din care ieşi purificat.