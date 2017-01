Mă numesc Alina şi am o fetiţă în vârstă de 4 ani. A fost diagnosticată cu polimicrogirie perisilviană. Are hipotonie musculară la picioare. Nu are reflexe rotuliene. La mâini nu are hipotonie. Cognitiv, este destul de bine. Nu sunt mari probleme. Merge doar pe lângă pat. Nu are forţă musculară. Probabil şi lipsa reflexelor rotuliene îngreunează recuperarea. De la vârsta de 2 luni face kinetoterapie, dar nu a reuşit să obţină mers independent. Ca tratament, îi dau Tonotil, ulei de peşte. I-am mai dat lăptişor de matcă, apilarnil, polen crud, dar nu s-au văzut îmbunătăţiri. Am aflat de Censton-F, credeţi că este indicat pentru fetiţă? Ce alte stimulente pentru sistemul nervos îmi puteţi recomanda? Electrosti­mu­larea musculară este indicată la vârsta de 4 ani? Vă mulţumesc. Doamne ajută!Apelez şi eu la bunăvoinţa celor ce poate s-au confruntat cu diagnosticul meu: polip de meat ure­tral. Mă adresez dvs., în speranţa că prin intermediul revistei "Formula AS", voi găsi persoane care mă pot ajuta. Recent, la un control urologic, mi s-a depistat acest polip. Medicul urolog mi-a spus că singura soluţie este operaţia. Rog insistent, dacă ci­ne­va s-a confruntat cu un asemenea diagnostic şi cunoaşte o altă metodă pentru "dizolvarea" polipului, să-mi comunice prin intermediul revistei dvs. Vă mulţumesc anticipat şi vă iubesc mult.Sufăr de policitemie vera, o boală care se mani­festă prin înmulţirea anormală a globulelor roşii. Am făcut tot felul de tra­ta­mente, dar au trecut deja trei ani de când am fost diagnosticată şi nu se observă nicio ame­liorare. Vă rog din suflet, dacă ştie cineva un tratament naturist pentru această boală, să-mi răspundeţi prin intermediul revistei. Vă mulţumesc.Am şi eu o întrebare pentru cititorii dvs. Ştiţi vreun tratament naturist sau homeopatic care să vindece un hidrocel la testicul? Există vreo cremă, un tratament cu ceaiuri sau orice altceva care să mă ajute să evit operaţia? Vă mulţumesc.Acum doi ani, după un efort prelungit, am început să am dureri de muşchi. M-am gândit că am fă­cut febră musculară, dar zilele treceau şi durerile persistau. Au trecut abia după două săptămâni. Peste o lună, am ieşit cu prietenii, cu bicicletele. De regulă, făceam 20-30 de kilometri fluierând. De data aceasta, m-am întors acasă după 1 kilometru. În aceşti doi ani, durerile musculare au apărut la eforturi din ce în ce mai mici. Acum nu mai pot să ţin nici pixul în mâ­nă mai mult de câ­teva minute. Mi-am făcut analizele, re­zul­tatele sunt foar­te bune, după ele sunt perfect sănătos. S-a mai confruntat ci­neva cu aşa ceva? Îmi puteţi da un sfat? Nu ştiu nici la ce medic să merg, ce specialitate... Mulţumesc.Fiul meu, în vârstă de 8 ani, are pe obraz o steluţă vasculară, de mărimea unei măsline. Sea­mănă cu un pă­ian­jen şi are tendinţa să se extindă. Dermatologul la care am fost ne-a propus ca unică soluţie electrocauterizarea, dar mi-e teamă să nu-i lase cica­trice. Nu ştiţi vreo cre­mă naturistă care vă rezolve această boală? Cu mulţumiri,Dragi cititori, luna trecută am fost diag­nosticată cu Candida albi­cans în gât. Medicii mi-au spus că boala s-a declanşat pe fondul unui sistem imu­nitar scăzut. Mi s-a recomandat tra­tament cu Nis­tatină. L-am urmat timp de o lună, dar nu se vede niciun rezul­tat. Ştiu că se scapă foarte greu de aceas­tă boală, dar aş dori să încerc şi nişte remedii natu­riste. Poate s-au con­fruntat şi alţi cititori cu această suferinţă şi îmi pot împărtăşi ceva din expe­rienţa lor. Vă mulţumesc.Dragi cititori, fetiţa mea, în vârstă de doar 7 ani, are de câteva luni o secre­ţie vaginală abundentă. Am fost cu ea la ginecolog şi i-au fost depistaţi fungi şi floră microbiană. A urmat în mod re­pe­tat tratamente cu Nidoflor, Metronidazol, Nizo­ral şi Flucovin. Nu mai are fungi, dar secreţia este chiar mai abundentă. Ce mai pot face? Există vreun tra­tament naturist? Mă puteţi ajuta cu un sfat? Vă mulţumesc şi vă doresc sănătate.În primul rând vreau să vă felicit pentru calita­tea revistei dvs., în care găsesc tot ce mă intere­sea­ză. Mă bucură să văd că, în vremurile nebune în care trăim, oamenii mai găsesc timp şi, mai ales, bunăvoinţa să ajute un necu­noscut. Vă rog acum să mă ajutaţi şi pe mine. Mă confrunt cu o mare problemă. Am o aciditate foar­te puternică la stomac, pe care o simt pu­ter­nic până în gură, şi care-mi arde buzele. Am făcut gas­tro­sco­pie şi medicii mi-au găsit doar o iritaţie la ie­şirea din stomac spre esofag. Am făcut trata­ment cu Omez, trata­ment ho­meo­pat, am ţinut regi­m strict, dar ni­mic nu a dat rezultat. Dacă mă puteţi ajuta cu un tra­ta­ment naturist sau să-mi recoman­da­ţi un medic bun, vă mul­ţu­mesc.