Dragă Marius, m-a impresionat enorm suferinţa dvs., şi vreau să vă scriu în speranţa că răspunsul meu vă va fi de ajutor. Vă recomand un cabinet naturist, "Lacrima naturii" din Bucureşti, tel. 0744/87.01.94, unde l-am tratat pe tatăl meu, cu rezultate uimitoare. Medicii nu au putut face nimic pentru el, dar aici i s-a găsit leac. Avea dureri îngro­zitoare de oase din cauza unui cancer. Calmantele pe care le pri­mea nu-l mai ajutau deloc. Aici, după câteva şedinţe de electrote­rapie cu saună şi ozon, l-au lăsat durerile, a primit şi tratament co­respun­zător în afecţiunea lui şi trăieşte şi astăzi, fără du­reri. Sper să vă ajute răspunsul meu şi vă doresc însănătoşire grabnică. Să ne rugăm la bunul Dum­nezeu să ne ajute în suferinţele noastre. Vă doresc tuturor sănătate multă!Cu mult drag,Dr. Terry Wahls s-a vindecat de această cum­plită boală şi a scris o carte despre cum s-a vinde­cat. În primul rând, trebuie să avem credinţă în Bunul Dumnezeu, apoi să ne schimbăm stilul de viaţă şi alimentaţia şi, în cele din urmă, medica­mentele.Şi eu sufăr de această boală, dar prin credinţa în Dumnezeu şi prin respectarea unui regim alimentar şi a unui stil de viaţă corect, o ţin sub con­trol. Toate aceste lucruri (regim, su­plimente alimentare, biorezonanţă şi acupunctură) le-am respectat sub atenta îndrumare a unui medic deosebit, dr. Liana Comşa din Bucureşti. De doi ani şi 6 luni, am un alt fel de stil de viaţă şi un regim alimentar foarte strict, dar sunt fericită şi mulţumită de rezultate. În urmă cu 4 ani, am aflat exact ce boală am, în urma unui RMN. Ajunsesem să nu mai pot merge singură, fiindcă nu aveam direcţie, ameţeam şi mă împie­dicam. Am făcut două semipareze fa­ciale, şi în urma lor, nu mai simţeam partea stân­gă a feţei. Limba mi-a rămas amorţită şi nu simţeam gustul mâncării. Am luat medicamente, dar degea­ba, nicio ameliorare. Am ţinut-o aşa un an şi jumă­tate, până am cunoscut-o pe d-na dr. Liana Comşa (pe care o puteţi găsi pe internet). De atunci, am început să iau suplimentele alimentare şi am ţinut şi ţin regim alimentar. După o jumătate de an de tratament naturist, am început să simt limba şi gustul la mâncare. Acum fac naveta între Bucureşti şi oraşul meu (170 km) şi am grijă de două nepo­ţele. Am energie, am echilibru şi muncesc mult şi acasă, şi la copii. Am vaci, porci, păsări, solar şi mult pământ de lucrat. Nu există zi să nu-i mulţu­mesc lui Dumnezeu pentru că am găsit acest OM mi­nunat, dr. Liana Comşa, şi pentru cum sunt astăzi.În această boală nu se consumă lapte şi deriva­tele lui, cereale (pâine şi derivatele ei), zahăr şi tot ce conţine zahăr. Se consumă foarte multe legume şi fructe. Legumele să fie colorate şi foarte multe frunze verzi (salată, spanac şi foarte mult broccoli), ciuperci.Trebuie scoase din alimentaţie produsele procesate şi care conţin E-uri. Cel mai bine este să se mă­nân­ce ceea ce cultivăm noi, fără să folosim erbicide şi alte substanţe dăunătoare organismului. Sper să fiu de ajutor cu acest răspuns şi al­tor persoane cu scleroză multiplă.Transpiraţia este determinată de stres, supărări, unele medicamente sau anumite afecţiuni medicale (hipertiroidie, hipoglicemie).* Beţi zilnic, o perioadă mai lungă de timp, ceai de salvie, câte 3-4 căni pe zi, înainte de masă - o linguriţă de plantă se infuzează în 250 ml de apă fierbinte.* Beţi 2-3 căni pe zi de ceai în amestec (coada-calului, salvie, creţişoară, ciuboţica-cucului). Peste o linguriţă din acest amestec se toarnă 250 ml apă clocotită şi se lasă la infuzat 4-5 minute. Se bea o cană de infuzie dimineaţa, înainte de micul dejun. Ceaiul se bea neîndulcit sau adăugăm puţină miere.* Regim dietetic: trebuie să evitaţi alimentele care conţin proteine de origine animală: mezeluri, carne roşie, prăjeli; consumaţi multe legume şi fructe, lactate, pui, peşte, beţi suficientă apă.* Folosiţi zilnic săpun anti­bac­terian.* Folosiţi un tampon de vată pe care aţi aplicat oţet sau suc de lămâie.* Pudraţi cu bicarbonat de sodiu sau pudră de talc zonele cu probleme ale corpului, acestea ab­sorb umezeala şi distrug bacteriile care produc mirosul.* Faceţi băi cu decoct din frunze de nuc sau coajă de stejar (40 g de coajă de stejar la 2 litri de apă), fiert timp de 15 minute.Să auzim numai de bine!Cu drag citesc revista "Formula AS", întrucât găsesc în ea un prieten adevărat. Mă ajută atât din punct de vedere medical, dar mai ales moral. Pentru că prin intermediul acesteia am aflat necazul dvs., am găsit de cuviinţă să vă ajut cu un sfat prietenesc.Am suferit şi eu, cândva, de această "boală a fânului", timp îndelungat. Îmi dădea o stare de gu­turai permanent şi o oboseală care persista. Mer­geam la diverşi doctori specialişti ORL, ur­mând tratamentele (chimicale, bineînţeles) indi­cate. Dar acestea îşi făceau efec­tul nu­mai pentru moment. După un timp, o luam de la capăt. În­tr-o bună zi, o cunoştinţă m-a sfătuit să apelez şi la un doc­tor homeopat, dirijân­du-mă spre doctorul homeopat spe­cialist Trifa. Am urmat trata­mentul prescris de aceasta, circa 4-5 luni. Este foarte simplu, dar necesită răbdare. După ce am ur­mat acest tratament, nu am mai ştiut ce înseamnă rinita. Sunt circa 7 ani de atunci! Apelaţi cu cea mai mare încredere la doam­na doctor. Dacă rinita este aler­gică, vă garantez vinde­ca­rea. Telefonul cabinetului este 021/319.74.95, numai cu pro­gra­mare, lângă Piaţa Am­zei.Urez multă sănătate fiului dvs. şi mulţumire sufletească!Spălături cu ceai de pelin, după care se aplică usturoi şi miere de albine.Cu mâinile bine spălate, se aplică pe marginea pleoapei miere de albine. Ustură câteva secunde, dar dă rezultat garantat.Suferinţa dvs. poate fi ameliorată cu băi de şe­zut, cu ceai călduţ din mărul-lupului. După baie, vă ungeţi cu alifie din mărul-lupului. Ambele produse pot fi găsite la magazinele "Plafar". Pentru infor­maţii privind folosirea mărului-lupului puteţi con­sulta recomandările prof. dr. Constantin Pârvu. Multă sănătate!