Şase pisicuţe aşteaptă să fie adoptate: două pisicuţe tigrate, jucăuşe, iubitoare, în vârstă de 5 luni; o pisicuţă neagră, dulce foc, iubitoare, edu­cată, 5 luni; un pisoi superb, jucăuş, îl chea­mă Chili, piept alb, spate negru, codiţa neagră cu smoc alb, două pisici, mamele lor, mature, cas­trate, una tigrată, a doua neagră cu alb. Sunaţi la GABI (Tel. 0773/92.48.86)

Oferim spre adopţie o pisicuţă albă, în vârstă de 6 luni, drăgălaşă, cu­minte, dornică de alintare şi ne­pre­tenţioasă la mâncare. RODICA (Tel. 0722/45.58.77)

Cine vrea să adopte un motan alb cu negru, în vârstă de 2 ani, fru­mos, inte­ligent, dornic să-ţi toarcă în braţe să sune la BETY (Tel. 0763/60.76.36)

Căţeluşă metis Beagle în vârstă de 9 luni, fru­moasă, iubitoare, educată, ideală pentru com­panie, îşi caută stăpâni iubitori. Este vacci­nată şi cipată. D-l FLORESCU (Tel. 0723/46.32.34)

Este oferită spre adopţie o căţeluşă bine îngrijită (crescută în apartament), rămasă fără stăpână - doamna în vârstă a decedat de curând -, şi care umblă în­gheţată pe străzi. Este un căţel foarte frumos, blând, şi este păcat să moară îngheţată în plină iarnă, când ar putea oferi atâta prietenie şi de­vo­tament! Pentru infor­maţii sunaţi la TEODORA IONESCU (Tel. 0773/92.48.86)

Căţeluşă în vârstă de 6 săptămâni, metis de Gol­den Retriever cu Lup alsacian, tare dră­gălaşă, inteligentă şi nepretenţioasă la mâncare, are nevoie de stăpâni buni care s-o adopte şi s-o iu­bească. Este vaccinată. FLORESCU - Bucu­reşti (Tel. 0723/46.32.34)

Puiuţi metişi de Lup Alsacian cu Cio­bă­nesc mio­ritic, în vârstă de 6 săptămâni, foarte in­te­li­genţi, năzdrăvani, excelenţi pentru paza unor proprietăţi, vă roagă să-i adop­taţi urgent, fiind şi vaccinaţi. FLORESCU - Bucu­reşti (Tel. 0723/46.32.34)

A fost găsită pe stra­dă o CĂ­ŢE­LU­ŞĂ în vârstă de 5 luni, foarte fru­moasă, cu­minte, cu­ra­joasă, ju­că­uşă şi afectuoasă. Este nea­gră, cu pieptuţul alb şi lă­buţele bej. Are urechi foarte haioase şi se ataşează imediat de om. Din păcate, în locuinţa unde este adă­pos­tită în prezent nu poate ră­mâne, căci căţelul mai ma­re al stă­pâ­nilor de oca­zie o muş­­că tot timpul. Este oferită celor care au pier­dut-o sau celor ca­re vor s-o adop­te, gata vac­ci­na­tă, mi­crocipată. Are carnet de să­nă­tate. LAURA (Tel. 0744/49.57.72)