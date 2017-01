Aşa că, de ani buni de zile, mă mul­ţumesc să hrănesc conştiincios şi sistematic pi­si­cuţe va­gaboande şi căţei amărâţi de viaţa grea, neîm­păr­­tă­şi­tă cu un stăpân iubitor, sperând că voi avea, în­tr-o bună zi, "mo­tanul meu". Şi iată că, într-un fel, Dum­nezeu mi-a îndeplinit dorinţa mai repede decât cre­deam.Într-o după-amiază ursuză de toamnă, mă în­tor­ceam acasă singură, tristă şi zgribulită. Dintr-o tufă, în faţa mea a ţâşnit o pisică straniu de frumoasă, dolo­fa­nă, cu o privire limpede şi verde, cu blăniţa albă pe piept şi pe picioruşe, cu un aer elegant de vedetă de ci­ne­ma. S-a uitat în ochii mei stăruitor, de parcă ar fi vrut să des­copere cu cine are de-a face şi, brusc, s-a trântit pe spa­te, cu lăbuţele depărtate, îngăduindu-mi să-i ciu­fu­lesc blăniţa curată şi pufoasă de pe burtică. S-a legănat de pe-o parte pe alta uşurel şi, pe neaş­tep­ta­te, a sărit în pi­cioare ca şi cum testul de veri­ficare în­cetase: eram, se pare, o persoană demnă de în­cre­de­re! Drept care m-a ur­mat cu codiţa ridicată ca semnul mi­rării, fără niciun fel de ezitare, până sus, în apar­ta­mentul de la etajul unu al blocului în care locuiesc. N-a inspectat terenul ne­­cunoscut pe care ajunsese, aşa cum fac pisoii obiş­nu­iţi, ci s-a căţărat pe un scaun în bucătărie şi, cu ochii mari, verzi şi inteligenţi aţintiţi asu­pra mea, a urmărit pre­gă­ti­rile care anunţau că va că­­păta-ndată ceva bun de mân­care. Când a consi­derat că mă mişc mult prea încet faţă de foamea şi răbdarea lui, pisoiul s-a mutat în linişte de pe scaunul pe care stă­tea, pe unul mai apropiat de mine, "împungându-mă" nerăbdător cu capul, ca un ieduţ.Habar n-aveam dacă era motan sau pisicuţă, dar pri­vindu-l cum mânca, elegant şi demn, bucata de căr­niţă oferită, l-am strigat nu ştiu de ce: Ilie! S-a uitat fix la mine, apoi şi-a spălat îndelung şi meticulos blăniţa şi s-a postat în faţa intrării, privind ţintă uşa care, fi­reş­te, nu se deschidea singură. Când i-am dat cale li­be­ră, dus a fost... Nu l-am mai văzut un timp şi nu şti­am că el mă căutase de mai multe ori, dar tata îl alun­gase. L-a so­co­tit (vai, ce jignire!) un vagabond care cerea de mân­ca­re. Că nu era aşa s-a dovedit în timp, după mai multe vi­zi­te încununate de succes. (Adică a dat de mine, acasă!) A devenit un musafir politicos, re­zer­vat, cu simţul mă­su­rii în a sta pe capul cuiva. Îl gă­sesc aproape în fie­care di­mineaţă în pragul uşii. Intră rapid în casă, mănâncă de­licat, neapărat bucăţele mici, miaună rar, nu ştie să toarcă, îşi arată faţă de mine dra­gostea şi re­cu­noş­tinţa răsturnându-se pe spate, ofe­­rindu-mi burtica spre alint şi mângâiere. Din când în când, mi se caţără în poală, îmi miroase faţa în­de­lung, după ca­re îşi îndeasă capul în sub­ţioara mea şi... suge! Ţocăie stă­ruitor, înfigân­du-şi gheruţele în ha­la­tul meu, cu mis­te­rioasa cre­dinţă, poate, că... sunt ma­ma lui. Din ace­laşi mo­tiv mă însoţeşte pe distanţe lungi, ca un căţel, chiar da­că-l alung, făcând-o pe fu­ri­oa­sa, de teama unui posibil ac­cident. Îl văd câteodată hă­lăduind prin parcul din preaj­mă sau pe aleile ce-ncon­joară blocul nostru. Când îmi aude glasul, alear­gă în galop, ca un căluţ, flu­tu­­rân­du-şi codiţa şi mu­­trişoara lui frumoasă, şi parcă spu­ne: "Hei, pe unde um­bli? Am trecut pe la tine şi nu erai aca­să. Ai ceva bun?". Ilie e motan cu caracter. Adică nu e profitor şi in­­te­re­sat, apărând doar ca să mă­nânce şi să plece. Vine şi aşa, pur şi simplu în vi­zită, să vadă ce mai fac, ig­norând castronelul pre­gătit pentru el din vreme. Cu­treieră prin casă, se joacă aprig cu papucul meu roşu, se admiră în oglinda mare de pe hol şi urmăreşte încordat, la televizor, câte puţin din tot ce-ar putea interesa un animăluţ: emisiuni cu alte ani­mă­luţe. Din când în când, moţăie pe canapea, după care brusc con­si­deră c-a stat destul şi dispare... pe geamul de la bu­că­tărie, sărind mai întâi pe acoperişul scării blo­cu­lui, apoi pe un gărduţ şi în cele din urmă, în grădină. La un moment dat, am descoperit stu­pe­fiată că Ilie "al meu" are casa lui, unde doarme pes­te noapte, şi o stă­pâ­nă care-l îngrijeşte dră­găstos. Asta nu ne-mpiedică, pe mine şi pe Ilie, să ne iubim şi să fim prieteni buni. Lu­cru mare! Ni s-a ală­tu­rat tata, "duşmanul" ani­ma­lelor, care acum pofteşte motanul în casă, îi deschide te­levizorul, potrivindu-l pe Ani­mal Planet, şi-i pu­ne deoparte resturi de mâncare bună. Ilie l-a cu­cerit!Morala: animalele sunt nişte fiinţe deosebite, care îi în­vaţă pe oameni cum trebuie să se comporte ca să fie iu­biţi, să se înţeleagă între ei şi să aibă prieteni fi­deli.