Acum o sută de ani, în­frântă de armatele Puterilor Centrale şi trădată de Rusia, România era pe marginea pră­pastiei. Entuziasmul din 1916 se epuizase sub pre­siunea evenimentelor. Istoria, de­sigur, nu se repetă, dar poate furniza modele de acţiune şi învăţăminte ce nu ar tre­bui uitate. În decembrie 2016, o parte a ro­mâ­ni­lor au susţinut cu entuziasm PSD-ul, un partid care a ştiut să capitalizeze şi să spe­cu­leze abil frustrările lor economice şi sociale. Precum guvernanţii din 1916 (când regele Ferdinand a promis împro­prie­tă­rirea masivă a ruralilor, ce urmau să fie mobilizaţi pentru Războiul de Reîntre­gi­re), PSD-ul a avansat, pentru 2017, un program menit să scoată ţara de pe lista codaşelor Eu­ropei, din perspectiva nivelului de dezvoltare. Un pro­gram generos, care nu a putut fi combătut realist de opo­nenţii săi, acuzaţi de "liberalism globalist" şi antina­ţio­nalism. Pentru cei 3.100.000 de votanţi ai PSD (o şesime din numărul total al alegă­to­rilor), el a fost semnalul că, în sfârşit, statul se gândeşte şi la "talpa ţării". PSD-ul a dat de înţeles că, pe baza creş­terii economice, menţinută eroic de hulitul guvern teh­nocrat al lui Dacian Cioloş la cel mai înalt nivel din Europa, va realiza o redistribuire a veniturilor ce va schim­ba calitatea vieţii ro­mânilor. Pro­gra­­mul, conceput de echipa liderului PSD-ist Liviu Drag­nea este - trebuie recunoscut - foarte ge­neros din această perspectivă. Dar, ca şi în 1917, când pro­misiunile de re­formă agrară n-au fost suficiente pen­tru a împiedica în­frângerile din război, trebuie să ne întrebăm cât de bazat pe date reale este el, şi cât este propagandă elec­torală. Cât din acest program ţine cont de contextul intern şi extern al evoluţiei României (şi economiei sale), şi cât este doar o sumă de vorbe goa­le, prin care au fost con­vinşi cei care văd doar traiul de la o zi la alta? În 1918, după un şir de împrejurări favo­rabile, care au generat România Mare, guvernul regelui Ferdinand şi-a onorat promisiunile. Istoria, cum am spus, nu se repetă. Va mai avea oare, după un secol, România norocul de atunci?Să examinăm, la rece, după încheierea sărbătorilor, pro­gramul social şi economic al partidului care, îm­pre­u­nă cu aliaţii săi, vrea să domine la modul absolut destinul ţării, în următorii patru ani. În proiectul de buget pe 2017, vânturat în campania electorală, PSD-ul a avansat o serie de date care ar justifica transferul în buzunarele ro­mâ­nilor a aproape 253 de miliarde de lei, cât ar urma să adu­ne, ca venituri, vistieria statului. Trans­ferul s-ar rea­liza prin majorări masive ale salariului mi­nim şi mediu - în special al celor din educaţie şi să­nătate, dar şi din restul sectorului public -, prin creşterea ni­velului pensiilor - în primul rând a celei minime ga­ran­tate - datorită recalcu­lă­rii punctului de pensie, prin dre­nări masive de fonduri către agricultură şi infra­struc­tură, precum şi prin redu­ce­rea sau eliminarea unor taxe, a TVA-ului la anu­mite ope­raţiuni etc. Proiectul dă amă­nunte despre aceste creşteri şi reduceri pro­cen­tuale, indicând, la surse, inclusiv sto­parea risipei de fonduri din aparatul guvernamental, al parlamentului şi preşedinţiei. "Programatorii" PSD s-au bazat, în cons­tru­irea bugetului, pe un PIB de 815,2 miliarde de lei, o creştere economică de 5,5%, un curs de schimb de 4,46 lei/euro şi o rată a inflaţiei de 1,2%. Cele 253 de miliarde de lei (reprezentând 31,1% din PIB) s-ar realiza după scăderea cheltuielilor curente (275,6 miliarde de lei) şi a sumelor alocate constituirii Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii al României (45 de miliarde de lei). Deficitul bugetar prevăzut (şi care trebuie să nu depăşească 3%) va fi de 2,7% din PIB, guvernul onorând astfel obligaţiile sale internaţionale. Principala sursă de alimentare a no­ului buget va fi constituită de creşterea bazei de im­po­zitare, posibilă ca urmare a majorării veniturilor popu­laţiei, a sporirii - în consecinţă - a contribuţiilor pentru asigurări sociale (es­timate la 66,7 miliarde de lei, cu un "plus" de 4,7 mi­liarde de lei), a apariţiei unor noi locuri de muncă (im­po­zitabile) şi a unei absorbţii mai eficiente a fondurilor europene. Pare că, tehnic, proiectul se susţine şi PSD-ul îşi onorează promisiunile.Numai că "so­cotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg". Toţi spe­cialiştii oneşti susţin că acea creştere estimată de 5,5% - şi "piatră unghiulară" a bugetului PSD-ist - este nerealistă. Guvernul Cioloş a realizat o creştere de 4,3% în actualul context intern şi inter­na­ţio­nal. Or, climatul eco­nomic mondial pare să se înrău­tă­ţească în urma "su­praîncălzirii" economiei marilor pu­teri. Rata de schimb prognozată este deja depăşită, iar atragerea fondurilor europene este, ea însăşi, susceptibilă de corecţii, în contextul redefinirii la nivel UE a po­li­ticilor de redistribuire a lor, ca urmare a dificul­tă­ţilor economice ale Italiei şi Greciei, dar şi a ansamblului european după "Brexit". Guvernul Cioloş, cel mai realist guvern pe care l-a avut până acum Ro­mânia post-co­munistă, a prevăzut, după un calcul strâns, venituri de 243 miliarde de lei şi cheltuieli totale de 267 miliarde lei. D-l Cioloş a luat în calcul creşteri pon­derate ale veni­tu­rilor populaţiei, fără a depăşi limitele unei minime aus­terităţi, menită să asigure continuarea programelor in­ves­tiţionale şi o marjă de siguranţă faţă de şocurile eco­nomice externe. Ce vor face, în aceste împrejurări guver­nanţii lui L. Dragnea? Vor reduce iarăşi fondurile de investiţii în infrastructură şi industrie? Vor bloca su­mele destinate dotărilor din învăţământ şi sănătate? Vor creşte impozitele pe salarii şi pensii? D-l Dragnea şi oamenii lui au început deja să-şi mo­de­re­ze propunerile, să vor­beas­că de etapizări şi "re­aşezări". Populismul duce, în­tot­deauna, la o de­con­tare suportată de cei mulţi. La aproa­pe o sută de ani de la Reîntregire, fără o infra­struc­tură care să o lege interior, fără o economie bazată pe producţie şi cu o clasă politică interesată în primul rând de binele naţional, România s-ar putea să nu mai aibă "noro­cul" din 1918. Dumnezeu să o păzească!