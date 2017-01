"Profesional, am un singur plan: continuarea unei piese de anul trecut, «Prenumele», scrisă de doi autori francezi. Noua piesă se va numi «Cina de adio». E o comedie foar­te bună, pe care încercăm să o prezentăm în februa­rie. Nu este vorba de Tea­trul Naţio­nal, ci ţine de do­meniul tea­trului indepen­dent. Cu «Pre­numele» am avut mare suc­ces, ba chiar, în ciuda difi­cultăţilor fi­nan­ciare, am reuşit să fa­cem şi turnee în ţară cu ea, iar lumea a venit. Sălile au fost pline mereu. Cât des­pre planurile de la Na­ţional, ele nu ţin de mine, dar ce ştiu sigur este că se va juca «No Man's Land» şi «Vizita bătrânei doamne», amândouă în regia bul­garului Alexander Morfov, un regizor grozav, cu care am făcut şi «Furtuna».În rest, nu vreau decât să fiu sănătos şi să fiu împreună cu familia şi cu prietenii. Să ne distrăm cât mai mult. Nu ne mai rămâne mare lucru în contextul social şi politic din România, decât să căutăm mereu surse de umor, căci altfel s-ar putea să înnebunim cu toţii. Sau o parte dintre noi! Nu mi-e teamă de comentariile politice, nu mă ascund de convingerile mele, doar că în ultima vreme, încerc să iau totul cu umor, ca să nu mă enervez tot timpul. Un lucru e cert: mi-aş dori foarte mult ca oa­menii să conştientizeze în mod profund că e nevoie de dreptate şi corectitu­dine în ţară şi că trebuie să cerem asta oamenilor care ne conduc. Din păcate, după douăzeci şi cinci de ani, în conti­nuare, nu văd nimic din aceste lu­cruri. Avem o ţară în care plagiatul e la el acasă, în care fiecare fură pentru că toată lumea o face. Foar­te multă lume refuză, în continuare, să se întrebe dacă ceea ce văd la televizor e adevărat, e corect. Oamenii nu au simţ critic, iau totul de bun. E o chestiune de edu­caţie, din păcate. România e alcă­tuită din lumi paralele. Una este intelectualitatea de la oraş, şi alta e formată din oamenii simpli, de la ţară. Din păcate, aceştia din urmă sunt atât de cre­duli, de inocenţi, încât devin ignoranţi şi pot fi amă­giţi extrem de uşor. Pur şi simplu, îl cred pe poli­ticianul care le zice că le va da ceva. Cam acelaşi lucru de întâmplă şi în teatru. Se vorbeşte despre publicul de teatru. Ei bine, există publicuri de teatru, nu numai unul. Sunt, pe de o parte, cei care primesc orice, care râd de doi clovni care îşi pun piedică, şi un alt public mai educat, subtil, care caută ineditul. În mu­zică, la fel: public de manele şi public de jazz. Soluţie? Nu am. Cel mai bine este ca fiecare să încerce să fie cât mai corect posibil. Iar cel mai important mi se pare să începem să ne gândim şi la cel de lângă noi. Există o vorbă în Biblie, care spune că omul care are posibi­litatea de a face bine şi nu o folo­seşte, păcătuieşte. Aşadar, ar trebui nu numai să ne stră­duim să nu fa­cem rău, ci să fa­cem un pas mai mult şi să ne dăm silinţa să facem bine.""Dacă finalul de an m-a prins răcită cum nu am fost în viaţa mea, de am şi anulat nişte concerte, pentru 2017 plănuiesc, în primul rând, să fiu sănă­toasă. La fel şi familia mea. Să putem munci, cânta, să avem concerte şi evenimente. Profesional, pregătesc un turneu de blues, iar prima cântare din an va fi pe 27 ianuarie, la Clubul Ţăranului. Eu nu funcţionez pe un program stabilit cu luni înainte. Anul mi se dezvoltă trep­tat, aleg ce cred că mi se potriveşte şi merg înainte. Mă mândresc cu Iulian, fiul meu, care este un pia­nist de excepţie şi foarte activ, dar pe muzica cla­sică. Acum e în Vietnam în turneu. Aşadar, sper la un an frumos, în zodia mea, Balanţa, se spune că va fi grozav. Cât despre Româ­nia? Of, de felul meu sunt atât de optimistă, încerc să nu-mi umbresc gându­rile, dar ţara mea nu prea mă lasă. Nu e bine în Ro­mânia. Sunt dezamăgită, dar nu pierd speran­ţa ca la un moment dat să apară nişte politicieni care să-şi răpească mai mult timp din timpul lor pentru a face bine românilor. Nu poţi fi fericit într-o ţară de nefericiţi, de sărmani, o ţară fără spitale şi şcoli. Primul pas ar fi ca noi, oamenii, să nu mai «facem audienţă» politicienilor şi certu­rilor lor. Să nu ne mai intereseze şi să cerem doar rezultate. Viitorul nostru este incert, indiferent ce alegeri facem, pen­tru că oamenilor ajunşi la putere nu le pasă de ro­mâni. Este extrem de frustrant să vezi că orice alegere faci este în detrimentul tău. Tu mă întrebi, eu îţi răspund, şi am sentimentul că vorbele mele sunt în van, că nu schimbă nimic, ceea ce e din nou frustrant. Cum să ştiu eu, ca artist, ce voi face exact anul viitor, când îmi este atât de greu să-mi fac meseria, văzând că semenii mei mor de foame sau că vulgaritatea are rang de artă în România. Uite cum am început pe ton optimist şi acum ne întris­tăm. Dar de noi depinde totul. Dacă fiecare am schimba ceva în bine, bine cu bine s-ar cunoaşte. Avem nevoie de mai mult curaj. Asta îmi doresc mie şi asta le doresc românilor: curaj! Curaj ca să facem fiecare câte ceva bine pentru ţara noastră.""În primul rând, am încheiat un an 2016 extra­ordinar. La teatru, am reuşit să joc rolul principal la marele regizor Andrei Şerban, iar «Două Lo­zuri», filmul produs de actoridefilm.ro, a avut un uriaş succes de public, dar şi în festivaluri. În 2017, viaţa mea va fi în continuare legată de Teatrul Odeon. Sper să fie un an bogat în turnee şi festiva­luri. Se anunţă o premieră, «Pescăruşul», în care voi avea unul dintre rolurile importante. Se pare că voi juca şi într-un lung metraj care va fi filmat la mijlocul anului viitor, dar voi păstra încă misterul titlului şi regi­zorului. Nu fac asta din su­perstiţie, ci doar din dis­creţie şi etică profesională. Conclu­zia este că nu am de ce să mă plâng. Tocmai am în­cheiat un an bun şi întrezăresc un nou an promiţător. Româ­nia? Ro­mânia şi imaginea ei nu s-au schimbat foarte mult, din pă­cate. Sunt unul dintre milioanele de martori ai anilor '90, când lucrurile arătau foar­te rău, iar ima­ginea ţării era total compromisă. Schimbări s-au produs, dar singurul meu regret este că nu au loc nicio­dată repede. Fără a politiza, cred că România îşi va con­tinua parcursul european în 2017. Nu are încotro. Va înainta, aşa lent cum o face dintot­deauna. Pentru mine personal, important este că sălile de teatru sunt mereu pline şi că publicul a început să apre­cieze, să frecventeze şi chiar să iubească tot mai mult filmul românesc. Acestea sunt lucrurile care mă interesează pe mine, acestea sunt lucrurile pen­tru care am un cuvânt de spus şi pe care le pot schimba. Şi o fac."